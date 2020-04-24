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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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Коронавирус в оккупированном Луганске: "чиновники" угрожают врачам, показавшим, как дезинфицируют одноразовые защитные костюмы. ФОТО

Коронавирус в оккупированном Луганске:

В интернете появилось фото гардеробной комнаты скорой помощи оккупированного Луганска. Медики по приказу начальства дезинфицируют одноразовые защитные костюмы для дальнейшего многоразового использования. Теперь руководство обещает отомстить врачам за публикацию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Донбасс.Реалии".

Фото было сделано на 2-й подстанции скорой помощи Луганска. Об этом журналистам рассказала медработник, которая не хочет называть свое настоящее имя.

"Со стороны медиков это (публикация фото. — Ред.) – жест отчаяния. За это главный врач подстанции обещала медикам мстить. Держиморда швырнула в лицо коллективу 2 коробки перчаток со словами "Это все, что есть! Что вы дальше будете делать, я не знаю!"", — рассказала женщина.

Коронавирус в оккупированном Луганске: чиновники угрожают врачам, показавшим, как дезинфицируют одноразовые защитные костюмы 01

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По ее словам, медикам скорой помощи предлагают вместо защитных костюмов закупать за свои деньги дождевики и в них выезжать на вызовы.

"На 4-й подстанции врач скорой помощи уже заразился коронавирусом после контакта с температурящим больным. Это было уже 100% инфицирование во время работы – он поехал на вызов, где у больного 4 дня держалась температура. Больного протестировали и выявили коронавирус. После этого врача пригласили в санэпидемстанцию на обследование и тоже выявили коронавирус. Его супруга работает невропатологом в другой больнице. Пока у ее мужа не подтвердили коронавирус, он спокойно пользовался общественным транспортом, а она ходила на работу", — рассказала женщина.

Также на Цензор.НЕТ: Донецкие террористы заявили о первой смерти от коронавируса на оккупированной территории

При этом медработник отметила, что оккупационными властями не закуплено ни одного аппарата ИВЛ, никаких лекарств, антисептиков, дезсредств, а также средств индивидуальной защиты для медработников.

"У меня такое впечатление, что все это нарочно – на оккупированных территориях оккупанты хотят устроить геноцид", — подытожила она.

Автор: 

карантин (16729) Луганск (3165) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+38
Це вже не Луганськ, а дебільний Ворошиловград.
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24.04.2020 20:05 Ответить
+24
Вашерыловград....
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24.04.2020 20:11 Ответить
+21
Росися введи !!! Сивохин уже там на лечении
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24.04.2020 20:03 Ответить
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Росися введи !!! Сивохин уже там на лечении
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24.04.2020 20:03 Ответить
Коронавірус в окупованому Луганську: "чиновники" погрожують лікарям, які показали, як дезінфікують одноразові захисні костюми - Цензор.НЕТ 86
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24.04.2020 20:32 Ответить
Це вже не Луганськ, а дебільний Ворошиловград.
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24.04.2020 20:05 Ответить
Вашерыловград....
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24.04.2020 20:11 Ответить
Они из dumb ass'a
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24.04.2020 20:46 Ответить
вашерыловзад...
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24.04.2020 21:32 Ответить
причем - ОПЯТЬ! Его ТРИЖДЫ переименовывали....
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24.04.2020 20:21 Ответить
антиресно спрасить, пачему лугандоны не хатят назвать "свои" сталицы в честь вяликих сынов даунецкага нарота - к примеру : Донецк - "Овощеград" или Луганск - "Ахметовск", веть енти люуди для ентага нарота так многа зделали? Кстати, а пачему эти сыны даунецкага нарота разбяжались от няго в разные стороны, бросив многастрадальный на праизвол сутьбы, да в такую для няго тяжолую годину?...
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24.04.2020 22:34 Ответить
Ахметов, вообще-то, это донецкий князь. Может в Луганске у него и есть какие-то бизнес интересы, но родился, вырос, бандитствовал и бизнесменствовал он в Донецке/Юзовке, где и воздвиг себе памятник - Донбасс Арена. Так что логичнее тогда было бы Юзовку переиминовывать в Ахметовку, нежели Луганск/Ворошиловоград
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25.04.2020 15:25 Ответить
Вашерыгаловград
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25.04.2020 00:40 Ответить
Никто не знает как заразились 1,5 тысячи медиков в Украине. Но зато как заразился чувак в Луганске узнают из первых рук.
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24.04.2020 20:05 Ответить
Развлекайтесь господа товарищи!
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24.04.2020 20:05 Ответить
если ей полегчает: на неоккупированных территориях ситуация не намного лучше, и похоже что тут тоже хотят устроить геноцид.

Хотя чему удивляться: и там и там руководят хозяева с рашки, у них явно, тут - скрытно. Но результат один.
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24.04.2020 20:11 Ответить
Коронавірус в окупованому Луганську: "чиновники" погрожують лікарям, які показали, як дезінфікують одноразові захисні костюми - Цензор.НЕТ 8452
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25.04.2020 15:28 Ответить
Вот до чего доводит -мать россия!прими нас в свое лоно!плоть от плоти своей!когда за ****** шли.на что расчитывали?он свои задачи решил.попробуйте свои решить.без украины.
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24.04.2020 20:11 Ответить
Тю, в отпуск идите, хоть за свой счёт, хай больные над картохой дышут.
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24.04.2020 20:13 Ответить
Коронавирус в оккупированном Луганске: "чиновники" угрожают врачам, показавшим, как дезинфицируют одноразовые защитные костюмы - Цензор.НЕТ 9320
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24.04.2020 20:14 Ответить
Мы тоже: сала нигде нет!
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24.04.2020 20:26 Ответить
В любом магазине "Нашей рябы". И в любой мясной лавке.
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24.04.2020 21:15 Ответить
Это сало?!
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24.04.2020 21:16 Ответить
Ну не знаю, где какое - у нас завозят отличное.
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24.04.2020 21:21 Ответить
Харьков, вкуснейшее сало, только сегодня купили. 100-110 грн высший сорт, с мясом, 70- обычное.
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25.04.2020 00:55 Ответить
Да они ж пачками падали под украинские танки, чтобы жить и трудится в этом экспериментально-кацапском заповеднике, созданным такими неимоверными савместными усилиями с помощью дружественной раSSеи!!! Слава пуйловскому труду! Уря тащи!!! Да здравствует вместо сердца - пламенный мотор!!!Хвала любительской по 2.20!!!
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24.04.2020 20:16 Ответить
SSSкрепные же, еще побеSSSновалиSSSь SSS куличиками и обоSSSралиSSS ь.)
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24.04.2020 20:22 Ответить
Всем вкусный пломбир.
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24.04.2020 20:36 Ответить
Кульки уже стирают или камунизм у них ещё не наступил?
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24.04.2020 20:21 Ответить
Красивым кулькам, працветающие ватники (па савету врачей) сначала аккуратно (в местах порезов) производят зачистку ацетончик, апасля приклеивеют скотч, а уж потом- обшивают нитками со всех сторон. Главное, нитки должны быть под цвет рисунка на кульке, чтобы место зашивания не увидели соседи - апалченцы, а то - заругают, даже могут и застрелить. После этого кульки можно испытывать, бросив туда немного еды, опять же , если "кормильцам этаким" хуманитарку подвезут.
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24.04.2020 20:34 Ответить
Походу у маладых совкодрочеров, которые знают про совок по рассказам кремлядей наступает разочарование, ани та думали, что совок это что-то Очень Вяликое и Могущественное, а про тотальный дихфицит придумали бандеровцы.
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24.04.2020 20:42 Ответить
ап чём Вы? Говно жрать - привычно, потому жрут и особо не вякают. А что-то менять и меняться - то бандеровщина и фошизм.
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25.04.2020 12:09 Ответить
Как бы это подипломатичнее? Выражаю глубокую озабоченность? Обеспокоенность?
Та не. Вааще пох
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24.04.2020 20:22 Ответить
Если честно, мне совершенно безразлична судьба лугандонских совков, к сожалению в Украине хватает своих совков и хохлов, что с ними делать, перевоспитывать, или пропади они пропадом?
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24.04.2020 20:24 Ответить
Своим совкам разрешить получение гражданства лугандона и расеи вместе с чамаданами, чтобы быстрее пробить дно и увидеть своими глазами, как можно за копеешными обоями ездить в Москву за тыщу километров. Оставшиеся в Украине кастрюлеголовые не дадут ****.нам при власти шукающих братьев совкодрочеров на расее, опустить их до уровня стирки кульков и подтираловок из газет.
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24.04.2020 20:34 Ответить
лучче быть дважды кастрюлеголовым, чем однажды слопатоедом...
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24.04.2020 20:38 Ответить
Вони так і співають у своєму гімні (наголос поставте самі):
"Мьі рожденьі чтоб жизнь прожить рабами,
Хватать с лопат бесплатньіе блиньі,
Одной рукой грозить войной Обаме,
Второй поддерживать свои штаньі..."
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24.04.2020 21:56 Ответить
Украинская мудрость - За шо боролись,на те і напоролись .
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24.04.2020 20:26 Ответить
в принципе, могут попцов ещё позвать. освячивать вместо дезинфекции. эффект будет один и тот же, но зато куда более скрепный. дидысвятили )
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24.04.2020 20:29 Ответить
та в них і кондоми багаторазові
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24.04.2020 20:32 Ответить
Так і перший з них їх багаторазовий през.
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24.04.2020 20:36 Ответить
Він не багаторазовий, він обнульонний)
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24.04.2020 20:44 Ответить
Так тепер він такий як і є насправді - нуль для народу.
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24.04.2020 20:53 Ответить
Путин как-то жаловался, что на оккупированных территориях много пенсионеров.
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24.04.2020 20:35 Ответить
а кацапским флагом просто ету всю клеенку обмахать, не помогает шо ли?
или тупо не пробовали?
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24.04.2020 20:37 Ответить
Ну как можно флагом, йон же зацелован до дыр, представляешь скоко там коронавируса, ну развишта клин клином выбить.
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24.04.2020 20:48 Ответить
от туди попів з лаври треба на лікування вивозити
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24.04.2020 20:42 Ответить
"У меня такое впечатление, что все это нарочно - на оккупированных территориях оккупанты хотят устроить геноцид", - подытожила она.

Ну наконец дошло.
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24.04.2020 20:43 Ответить
У украинцев это должно вызывать сочувствие?
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24.04.2020 20:43 Ответить
Нафіга
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24.04.2020 21:14 Ответить
Как минимум обеспокоенность.
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24.04.2020 21:19 Ответить
сидю в лугандю, в даждевикю, с кавидам в рукю, с перчаткай на пую, с температураю, бояру пью, гимн эсср -паю, санитарав -дэнэрэ - ждю, буду жыть у раю, слава - пю!
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24.04.2020 20:46 Ответить
Та не может такого быть! Туда за 6 лет уже столько гумконвоев с России и от Ахметова нагнали, да ещё помощь от Красного Креста, что можно жить-не тужить и коммуналки не платить.
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24.04.2020 20:54 Ответить
я только не могу понять, почему лугандоны не периименовали город в честь плотвы типа джаба - колыванск.
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24.04.2020 20:58 Ответить
А лампа у них "безозонова". Її спектр хрін уб'є вірусні білки.
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24.04.2020 20:58 Ответить
Странно даже, а почему в этот раз не власти в Киеве виноваты?.
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24.04.2020 21:18 Ответить
Ето правакации бандерафцев парахаботов, фсьо в народных республикахъ харашо и все всем нравиться!
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24.04.2020 21:26 Ответить
Советую пропутинским лохам из лугандонии. Не сидите , как идиоты в своей даунбасовской клоаке, не умирайте там от голода, холода , болезней и произвола кадыровских отморозков. Собирайте свои чемоданы и дуйте на расею, на мацкву, зарабатывать деньги....Валите, валите поскорее с ненавистной украинской земли.Вы здесь намучались, едьте к себе, к своему путину, обогащайте "руцский мир" своим неповторимым, специфическим, непонятным и отталкивающим колоритом.....
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24.04.2020 21:32 Ответить
Сподіваюся, тутешні тролі та "підконтрольні совкодрочери" після цього репортажу не будуть ностальгічно мастурбувати на "халявну" совкову медицину?
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24.04.2020 21:59 Ответить
Ось побачіте, "влада" розпочне зондувати думку щоб допомогти "українцям" ДаМбасу.
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24.04.2020 22:30 Ответить
Та насрати на весь цей звіринець . Хай здихають усі . Нормальний там при фашистсько- московському режимі жити не зможе , а пособніків чим більше здохне разом з окупантами , тим краще .
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24.04.2020 22:41 Ответить
Коронавірус в окупованому Луганську: "чиновники" погрожують лікарям, які показали, як дезінфікують одноразові захисні костюми - Цензор.НЕТ 5863
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25.04.2020 00:38 Ответить
 
 