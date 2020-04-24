Коронавирус в оккупированном Луганске: "чиновники" угрожают врачам, показавшим, как дезинфицируют одноразовые защитные костюмы. ФОТО

В интернете появилось фото гардеробной комнаты скорой помощи оккупированного Луганска. Медики по приказу начальства дезинфицируют одноразовые защитные костюмы для дальнейшего многоразового использования. Теперь руководство обещает отомстить врачам за публикацию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Донбасс.Реалии".

Фото было сделано на 2-й подстанции скорой помощи Луганска. Об этом журналистам рассказала медработник, которая не хочет называть свое настоящее имя.

"Со стороны медиков это (публикация фото. — Ред.) – жест отчаяния. За это главный врач подстанции обещала медикам мстить. Держиморда швырнула в лицо коллективу 2 коробки перчаток со словами "Это все, что есть! Что вы дальше будете делать, я не знаю!"", — рассказала женщина.

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По ее словам, медикам скорой помощи предлагают вместо защитных костюмов закупать за свои деньги дождевики и в них выезжать на вызовы.

"На 4-й подстанции врач скорой помощи уже заразился коронавирусом после контакта с температурящим больным. Это было уже 100% инфицирование во время работы – он поехал на вызов, где у больного 4 дня держалась температура. Больного протестировали и выявили коронавирус. После этого врача пригласили в санэпидемстанцию на обследование и тоже выявили коронавирус. Его супруга работает невропатологом в другой больнице. Пока у ее мужа не подтвердили коронавирус, он спокойно пользовался общественным транспортом, а она ходила на работу", — рассказала женщина.

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При этом медработник отметила, что оккупационными властями не закуплено ни одного аппарата ИВЛ, никаких лекарств, антисептиков, дезсредств, а также средств индивидуальной защиты для медработников.

"У меня такое впечатление, что все это нарочно – на оккупированных территориях оккупанты хотят устроить геноцид", — подытожила она.