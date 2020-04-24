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Новости Силовики
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Чиновники Винницкого горсовета подозреваются в хищении 4,8 млн грн при закупке дорожной соли, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Винницкого городского совета на миллионных убытках, нанесенных бюджету при закупках дорожной соли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновники Винницкого горсовета подозреваются в хищении 4,8 млн грн при закупке дорожной соли, - СБУ 01

Сотрудники спецслужбы установили, что должностные лица Департамента коммунального хозяйства и благоустройства вступили в сговор с менеджером одного из местных предприятий. Они создали антиконкурентные условия для других потенциальных участников торгов и значительно завысили стоимость продукции. В декабре прошлого года между Департаментом и этим обществом заключен договор на поставку дорожной соли на сумму 9,9 млн гривен.

Инициированная СБУ товароведческая экспертиза задокументировала факт завышения цены товара на почти 4,8 млн гривен, чем государству нанесен ущерб в особо крупных размерах.

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Чиновники Винницкого горсовета подозреваются в хищении 4,8 млн грн при закупке дорожной соли, - СБУ 02

Сейчас следователи СБУ объявили четырем фигурантам о подозрениях в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: При разработке документации для строительства сельских амбулаторий на Сумщине было похищено 2 млн грн, - СБУ

Автор: 

Винница (729) правоохранительные органы (2970) СБУ (20038) силовики (2799) хищение (679)


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Топ комментарии
+5
Корни винницкие - всё логично...жду порохососный вой и взблевы про зедебилов
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24.04.2020 20:13 Ответить
+4
Обратите внимание, винница самая воровитая область, родина гройсмана и шоколада, это лучайно или закономерно?
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24.04.2020 20:28 Ответить
+3
Самая воровитая во все времена была Донецкая область. За ней Одесская. Винницкая в этом хит-параде в лучшем случае месте на десятом. Так что внимание не обратим, зелебот криворогий
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24.04.2020 20:30 Ответить
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Пять лимонов только на закупках соли! А потом удивляемся, чего это МВФ нам денег давать не хочет? Только не говорите, что это Зеленский им деньги в карманы запихивал!
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24.04.2020 20:12 Ответить
Да поездка Бубочки в Обман и назад,плюс отдых,охрана,плюс.Дерьмак,обошлась не в меньшую сумму. Зачем нам деньги от МВФ.если През так отдыхает?.Порох кстати отдохнул за свои и декларацию сдал,отчитался.Вот же Порох лох?Зато Нелох неизвестно за чьи летал,за чьи отдыхал.Умница,да зебанутые?
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24.04.2020 20:21 Ответить
Зе как и Порох говорит что отдыхал\работал за свои... А что там на самом деле ктож нам скажет
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24.04.2020 20:32 Ответить
Порох внес данные в декларацию по прибытию с отдыха.Бубочке то Зе-ленка билеты купила,а кто Ермаку перелеты и отдых оплатил?ОХРАНА ПОЧЕМУ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ЛЕТАЛА?Назад за чей счет летел,или как Ермак с Минска *на шару*?
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24.04.2020 20:44 Ответить
А в Китае, мабуть, уже расстреляли б... С конфискацией имущества и оплатой патрона.
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24.04.2020 20:13 Ответить
Корни винницкие - всё логично...жду порохососный вой и взблевы про зедебилов
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24.04.2020 20:13 Ответить
Чиновники Винницкого горсовета подозреваются в хищении 4,8 млн грн при закупке дорожной соли, - СБУ. ФОТ


ну гросман рыбку посолил на таранку
ну и шо
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24.04.2020 20:18 Ответить
СБУ стало корупцією займатися? Перед місцевими виборами зачищають простір від конкурентів. ІМНО
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24.04.2020 20:18 Ответить
Горсовет - это вообще то законодательный, а не исполнительный орган
Как он мог что-то "похитить"?
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24.04.2020 20:28 Ответить
Обратите внимание, винница самая воровитая область, родина гройсмана и шоколада, это лучайно или закономерно?
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24.04.2020 20:28 Ответить
Самая воровитая во все времена была Донецкая область. За ней Одесская. Винницкая в этом хит-параде в лучшем случае месте на десятом. Так что внимание не обратим, зелебот криворогий
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24.04.2020 20:30 Ответить
Гойсман и Рошенка переплюнули даже злочинную панду
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24.04.2020 21:24 Ответить
Интересно, а Вилкул-старший, мэр в Кривом Роге, по правильной цене соль покупал?
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24.04.2020 20:29 Ответить
взяли за жабры местных винницких реформаторов. это правильно.
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24.04.2020 20:55 Ответить
А найголовніше в тому, що моргун про це не знав і долі з цього не мав...
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24.04.2020 22:35 Ответить
Слава СБУ! Мочите это сраное ворьё повсеместно. Там половина бюджета государства!
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24.04.2020 23:37 Ответить
Давайте дочекаємось чим закінчиться. Я помню як Насірова на ношах носили і закінчилось нічим. Думаю черговий пук у воду.
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25.04.2020 11:40 Ответить
 
 