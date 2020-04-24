Ярославский: "Как только наша команда менеджеров ушла из "Металлиста", он приказал долго жить"

На популярном спортивном телеканале "Футбол 1" Александр Ярославский, экс-президент харьковского ФК "Металлист", дал большое интервью о золотой эре - 2005-2012 гг. - в истории клуба.

Как передает Цензор.НЕТ, этот видеоматериал предваряет серию ретропоказов лучших матчей "желто-синих" в рамках спецпроекта #ЗалишайсязФутболом.

"Звезды действительно сошлись тогда в Харькове, — вспоминает Ярославский начало своего футбольного пути в эфире телеканала "Футбол 1", — Меня нашел "Металлист", и "Металлист" нашел нас всех — Маркевича, Красникова. Практически вся наша команда менеджерского состава так до последнего дня развала "Металлиста" и проработала. Как только все они ушли — "Металлист" и "приказал долго жить".

"Я не мог и представить, что мы будем играть на таком уровне, - говорит Ярославский о начале восхождения клуба, - Когда мы с Маркевичем приехали на базу, чуть ли не крысы прыгали по плечам, проваленные полы, никакой инфраструктуры вообще не было. Тогда мы взялись и начали отстраивать. Плюс еще Евро-2012 добавилось - было у нас веселое время. Но я вам скажу одно: без любви ничего невозможно сделать. Ни "Металлист" построить, ни Евро подготовить, ни с пандемией бороться. Только любовь и ответственное отношение", — подчеркнул он и добавил: "Нельзя отделить "Металлист" от Харькова, а Харьков от "Металлиста" — это все сошлось вместе".

"Я хотел просто прыгнуть с трибуны и полететь, - так описал Ярославский свои ощущения от побед клуба, - это невозможно передать! Я благодарен футболу. Это экстаз, это не сравнить ни с чем. Кто имел к футболу отношение - тот понимает, что это такое". И рассказал истории о том, как крестил футболистов перед матчем и "чуть не вырвал руль" у своего автомобиля после неудачного поединка.

Футбольные обозреватели спросили Ярославского о возможности возвращения в футбол или вероятности возродить "тот "Металлист": "С "тем "Металлистом" будет весьма сложно что-то сделать. Там юридические коллизии таковы, что легко их преодолеть не удастся. Но посмотрим, что мы сможем сделать. Обещать ничего не буду. Но обещаю, что буду думать", - ответил экс-президент "Металлиста".