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Ярославский: "Как только наша команда менеджеров ушла из "Металлиста", он приказал долго жить"

Ярославский:

На популярном спортивном телеканале "Футбол 1" Александр Ярославский, экс-президент харьковского ФК "Металлист", дал большое интервью о золотой эре - 2005-2012 гг. - в истории клуба.

Как передает Цензор.НЕТ, этот видеоматериал предваряет серию ретропоказов лучших матчей "желто-синих" в рамках спецпроекта #ЗалишайсязФутболом. 

"Звезды действительно сошлись тогда в Харькове, — вспоминает Ярославский начало своего футбольного пути в эфире телеканала "Футбол 1", — Меня нашел "Металлист", и "Металлист" нашел нас всех — Маркевича, Красникова. Практически вся наша команда менеджерского состава так до последнего дня развала "Металлиста" и проработала. Как только все они ушли — "Металлист" и "приказал долго жить".

"Я не мог и представить, что мы будем играть на таком уровне, - говорит Ярославский о начале восхождения клуба, -  Когда мы с Маркевичем приехали на базу, чуть ли не крысы прыгали по плечам, проваленные полы, никакой инфраструктуры вообще не было. Тогда мы взялись и начали отстраивать. Плюс еще Евро-2012 добавилось - было у нас веселое время. Но я вам скажу одно: без любви ничего невозможно сделать. Ни "Металлист" построить, ни Евро подготовить, ни с пандемией бороться. Только любовь и ответственное отношение", — подчеркнул он и добавил: "Нельзя отделить "Металлист" от Харькова, а Харьков от "Металлиста" — это все сошлось вместе".

"Я хотел просто прыгнуть с трибуны и полететь, - так описал Ярославский свои ощущения от побед клуба, - это невозможно передать! Я благодарен футболу. Это экстаз, это не сравнить ни с чем. Кто имел к футболу отношение - тот понимает, что это такое". И рассказал истории о том, как крестил футболистов перед матчем и "чуть не вырвал руль" у своего автомобиля после неудачного поединка.

Футбольные обозреватели спросили Ярославского о возможности возвращения в футбол или вероятности возродить "тот "Металлист": "С "тем "Металлистом" будет весьма сложно что-то сделать. Там юридические коллизии таковы, что легко их преодолеть не удастся. Но посмотрим, что мы сможем сделать. Обещать ничего не буду. Но обещаю, что буду думать", - ответил экс-президент "Металлиста".

Автор: 

Металлист (148) футбол (3587) Ярославский Александр (184)


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Топ комментарии
+8
Курченко Метал УГРОБИЛ !
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24.04.2020 22:06 Ответить
+5
Ярославский: "Как только наша команда менеджеров ушла из "Металлиста", он приказал долго жить" - Цензор.НЕТ 8296
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24.04.2020 22:04 Ответить
+3
То ще фігня.. Ту як прийшла команда блазнів-то ціла країна вирулює і виживає.
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24.04.2020 22:01 Ответить
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То ще фігня.. Ту як прийшла команда блазнів-то ціла країна вирулює і виживає.
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24.04.2020 22:01 Ответить
тут
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24.04.2020 22:03 Ответить
Восходящая Зоря Ярославский. Так же самое возрождался Коломойский , но только в Днепре.Время рассудит.
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24.04.2020 22:02 Ответить
Да, с ФКМХ золотого времени АВЯ-МБМ украинский футбол был другим... И некоторым хитропоиметым поцам типа Дыминского, Бени и Суркисов он стоял поперек горла. Утопили клуб и сами сдохли.
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24.04.2020 22:03 Ответить
Только Ярославскому помогли убить Металлист, а Беня пустил Днепр по-миру просто так, от нефиг делать
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24.04.2020 23:04 Ответить
Ярославский: "Как только наша команда менеджеров ушла из "Металлиста", он приказал долго жить" - Цензор.НЕТ 8296
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24.04.2020 22:04 Ответить
Воно то канєшно може і азарт. Але ця пандемія чітко вказала будь-якій країні в що, першочергово, треба вкладати кошти.
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24.04.2020 22:06 Ответить
в необитаемые острова в индийском океане!!
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24.04.2020 22:25 Ответить
Ладно. Тоді в якутського скульптора і його сировину!!!
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24.04.2020 22:40 Ответить
Курченко Метал УГРОБИЛ !
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24.04.2020 22:06 Ответить
саша стоматолох угробил
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24.04.2020 22:20 Ответить
Он только добил, ибо начали до него - читай выше
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25.04.2020 00:48 Ответить
Времени мало, это лет семь ещё потратить. Детский футбол может и интересно развивать, слава, любовь. Институт вирусологии гораздо нужнее и ХТЗ и проекты с ма. Это рабочие места индустриального города. Гепу в Израиль осенью отправьте на отдых и развивайте город. За 25 лет три станции метро, позорно. В Харькове потенциал есть, не воняет
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24.04.2020 22:41 Ответить
витя, саша янукович и его шайка угробили всё.
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24.04.2020 22:50 Ответить
 
 