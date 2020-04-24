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Двое сотрудников Фастовского лесхоза попались на взятке 195 тыс. грн за отпуск древесины без документов, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали лесничего и мастера Госпредприятия "Фастовское лесное хозяйство" Государственного агентства лесных ресурсов за отпуск лесопродукции за взятку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Двое сотрудников Фастовского лесхоза попались на взятке 195 тыс. грн за отпуск древесины без документов, - ГБР 01

По предварительной информации, лесничий находясь в сговоре с мастером лесничества получил от гражданина 195 тыс. гривен за отпуск деловой древесины объемом 30 м3 без оформления каких-либо документов.

24 апреля правоохранители задержали работников Госагенства в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения взятки и отпуска древесины.

Двое сотрудников Фастовского лесхоза попались на взятке 195 тыс. грн за отпуск древесины без документов, - ГБР 02

Также смотрите: ГБР подозревает четырех лесничих в нанесении 6 млн грн ущерба, проводятся обыски в Гослесагентстве и лесничествах Житомирской области. ФОТОрепортаж

Двое сотрудников Фастовского лесхоза попались на взятке 195 тыс. грн за отпуск древесины без документов, - ГБР 03
Двое сотрудников Фастовского лесхоза попались на взятке 195 тыс. грн за отпуск древесины без документов, - ГБР 04
Двое сотрудников Фастовского лесхоза попались на взятке 195 тыс. грн за отпуск древесины без документов, - ГБР 05

Читайте: На Днепропетровщине прокурор задержан на взятке 7 тыс. долл. за закрытие дела, - ГБР. ФОТО

Сейчас решается вопрос о сообщение лицам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения. В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Автор: 

взятка (6185) Киевская область (4194) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Гослесагентство (47) ГБР (3047)


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Топ комментарии
+4
Говорите, що працівники Хвастівського лісхозу попалися на хабарі? Ви краще знайдіть місце, де вкрали деревину та підпалили те, що залишилося.
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24.04.2020 20:39 Ответить
+4
непогано лісники живуть ...правда більшість прийдеться криші віддати ...але "діткам" та "внучкам" на хатинку вистачить ...й самі без куска хліба не лишаться ...
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24.04.2020 20:40 Ответить
+2
Біс теж на карантині👿
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24.04.2020 20:44 Ответить
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Говорите, що працівники Хвастівського лісхозу попалися на хабарі? Ви краще знайдіть місце, де вкрали деревину та підпалили те, що залишилося.
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24.04.2020 20:39 Ответить
Картинка для электората.
Арестовали, отпустили и пошли вместе бухать с теми же, кто арестовал.
За откат, естессно.
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24.04.2020 20:50 Ответить
непогано лісники живуть ...правда більшість прийдеться криші віддати ...але "діткам" та "внучкам" на хатинку вистачить ...й самі без куска хліба не лишаться ...
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24.04.2020 20:40 Ответить
бес попутал....
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24.04.2020 20:43 Ответить
Біс теж на карантині👿
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24.04.2020 20:44 Ответить
так.
но даже оттуда он всех путает...
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24.04.2020 20:46 Ответить
сегодня, для работников лесхоза правильно будет говорить не "попались", а "погорели".
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24.04.2020 20:46 Ответить
Идиоты! Сначало лес сжечь надо!
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24.04.2020 20:46 Ответить
За них скоро вступиться папа Карло, так как древесина была деловой и шла исключительно для производства Буратин.
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24.04.2020 20:48 Ответить
Тут і міністром не треба бути. Гарна посада. Разовий хабар як зарплата. Простий приклад. Ділянка дороги на виїзді з Києва до Вишгороду. Після минулорічних буревіїв повалені дерева і сухостій штабелями лежить і ніхто його не чистить. Один недопалок під вітрець з обочини і в таку посуху все ж займеться.
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24.04.2020 20:49 Ответить
Это потому что у вас газ есть. У нас все шишки собраны.
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24.04.2020 23:20 Ответить
а как стать лесничим?
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24.04.2020 20:52 Ответить
Дуже просто. Народитись не самим розумним в сім"ї де батько мусор, дядько прокурор, а тітка суддя.
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24.04.2020 20:57 Ответить
и + 17 000 грн. штрафа ему впилить, за то шо без маски )
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24.04.2020 20:53 Ответить
ещё и без масок....17тыс штрафа приплюсуют
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24.04.2020 20:55 Ответить
а що з карпатськими лісами?
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24.04.2020 21:08 Ответить
А это лучше спросить у местных патриотически настроенных жителей, которые годами этот лес и рубят.
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24.04.2020 21:44 Ответить
Это со склада? Бахнули на дороге без документов? Сомнительно что мастер действуя в одиночку сумел бы скрыть недостачу 30 кубов. Лесничий тут вообще не нужен. Скорее всего мастер в закупку десяток брёвен бросил.
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24.04.2020 21:08 Ответить
Теперь пожарами ****** Вам дышать или лес Хоть какой-то...
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24.04.2020 21:28 Ответить
опять в карман бабки следаку гололодыжечнику
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24.04.2020 23:04 Ответить
ждите поджоги. следы будут заметать..
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25.04.2020 08:36 Ответить
 
 