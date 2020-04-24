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Никакого беспилотника не было, взрывы в Балаклее начались с подрыва зарытого снаряда, - ВСК

Никакого беспилотника не было, взрывы в Балаклее начались с подрыва зарытого снаряда, - ВСК

Временная следственная комиссия Верховной Рады опровергает версию СБУ о подрыве арсенала в Балаклее при помощи прилетевшего с территории России беспилотника.

Об этом сказано в отчете ВСК, опубликованном на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ. Под отчетом стоит подпись главы ВСК, депутата "Слуги народа" Давида Арахамии.

В 2017 году правоохранительные органы причиной инцидента называли атаку неизвестного беспилотника, отмечено в отчете.

"Однако на заседании Комиссии 17 января 2020 года был выслушан директор Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Н. С. Бокариуса профессор Клюев А. М., который с применением фотоматериалов подробно объяснил, что причиной первых взрывов на технической территории 65 арсенала ГРАУ ВСУ в г. Балаклея был подрыв места открытого хранения боеприпасов путем взрыва заглубленных в грунт взрывчатых веществ, что достоверно было установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия", – говорится в тексте документа.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Арахамия о взрывах в Балаклее: версия о диверсии - фейк, за пару дней взрывов на складе обнаружили недостачу

Эксперт Клюев считает, что этот факт был очевиден с первых дней расследования. Техническая территория арсенала после ликвидации пожара насчитывала до десяти воронок, тождественных месту первых взрывов, что могло свидетельствовать об аналогичном характере укладки взрывчатых веществ.

Но после того, как следователи СБУ озвучили свою версию о прилетевшем с территории РФ беспилотнике со взрывчаткой, проведение экспертизы забрали у харьковских специалистов и передали сотрудникам Киевского научно исследовательского института судебных экспертиз.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ о взрывах в Балаклее: Версия о сбрасывании боеприпасов с беспилотника подтверждена экспертизой и является основной

ВСК установила, что сами материалы дела подтверждают версию харьковских экспертов: в момент взрывов никаких летательных аппаратов над территорией арсенала не было.

ВСК передала полученные материалы в Офис президента и правоохранительные органы, однако предложение комиссии было проигнорировано, утверждают авторы отчета.

Уголовное производство осталось фактически без движения в следственном отделе УСБУ в Харьковской области по основной версии − уничтожение арсенала беспилотным летательным аппаратом.

Смотрите также: Блогер Бондаренко показал, как при помощи дрона можно взорвать газопровод под Киевом. ВИДЕО

Поэтому комиссия приняла решение назначить комплексную экспертизу, чтобы установить характер и способ образования воронки на месте первых взрывов – в зоне 67 и 69 площадок открытого хранения арсенала.

Напомним, 15 ноября 2019 года примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.

Автор: 

взрыв (6808) СБУ (20038) экспертиза (301) Арахамия Давид (990) Балаклея (266)


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Топ комментарии
+17
А как сбу определило,что это был беспилотник.На основании чего?
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24.04.2020 21:16 Ответить
+14
Только на арсеналах в Балаклее, Калиновке и Ичне сгорело колоссальное количество боеприпасов, общая остаточная (!) стоимость которых оценивается в сумму около 500 млн. (!!!) USD

Никто из высших должностных лиц не ответил за произошедшее. Что это за страна такая, что никто и ни за что не отвечает? Кроме какого-нибудь прапора, который в это время вообще был в отпуске...
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24.04.2020 22:46 Ответить
+14
Порошенко на нары! Вместе с его протеже Муженко.
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25.04.2020 10:33 Ответить
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Страница 2 из 2
З Італії воно зрозуміліше і видніше як і що треба робити в Україні..
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24.04.2020 23:33 Ответить
я думаю що завербованого і так знають, він мав відразу зникнути і вже отримувати десь у РФії військову пенсію.
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24.04.2020 22:45 Ответить
За охорону повітряного кордону відповідають ЗСУ, а за теракт вчинений завербованим серед наших військових агентом - контрозвідка СБУ. Ось тільки ЗСУ не може впливати на слідство, а СБУ його веде. Що тут дивного? Звісно, що СБУшники любою ціною намагаються перекласти усе на військових.
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24.04.2020 22:11 Ответить
Серед білого дня "15 ноября 2019 года примерно в 14:30"https://censor.net/video_news/3159946/******************************************************************************************************* кацапський безпілотник у Балаклеї скинув термобаричний заряд і безслідно зник? Не вірю. У кацапів в принципі існує такий безпілотник з навантаженням у один чи кілька термобаричних зарядів, щоб долетів до Балаклеї і скинув це все точно на склад? Я про таке не чув. А Баканов проти Арахамії? Слуги перепилися і обкурилися? Пояснити можна тільки тим, що безпілотник полетів і нічого вже не знайдеш. А місцевих диверсантів чи злодіїв серед генералів треба Баканову шукати, а це в облом.
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24.04.2020 22:33 Ответить
Если ты думаешь, что боевой беспилотник-это хрень с четырьмя пропеллерами, то глубоко ошибаешься.
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26.04.2020 10:55 Ответить
Только на арсеналах в Балаклее, Калиновке и Ичне сгорело колоссальное количество боеприпасов, общая остаточная (!) стоимость которых оценивается в сумму около 500 млн. (!!!) USD

Никто из высших должностных лиц не ответил за произошедшее. Что это за страна такая, что никто и ни за что не отвечает? Кроме какого-нибудь прапора, который в это время вообще был в отпуске...
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24.04.2020 22:46 Ответить
Мистер Harry Houdini b9a3d7b9 тролль - харашо владеет расейским ясыком
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25.04.2020 12:49 Ответить
Ну чего ты? Вон, шефа таможни сняли)))
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25.04.2020 16:15 Ответить
диверсанты не пойманы. пшик.
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24.04.2020 22:56 Ответить
а свои подорвать не могли?
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25.04.2020 18:12 Ответить
могли конечно. никто не пойман.
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25.04.2020 18:17 Ответить
скоро найдут в посадке пару трупов. не советую жителям Бакалеи поздно вечером из дома выходить.
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25.04.2020 18:23 Ответить
жееесть....
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25.04.2020 18:27 Ответить
Проверьте , не гастролировал ли Зе , в Балаклее , в то время . ! .
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24.04.2020 22:57 Ответить
Да уже давно всем ясно что парашенко и его маладая команда заметая следы воровства, поджигали один склад за другим,+ подрывая боеспособность наших войск. Вопрос к клоуну,почему эту мразину не привлеклихотябы за этот эпизод, я уде молчу за десятки других
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24.04.2020 23:15 Ответить
А нафига пете боеспособность Британии подрывать ?😏
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25.04.2020 11:47 Ответить
кАцап лАхту перепутал
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25.04.2020 12:38 Ответить
Пан Серж! Апус - тролль фсб
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25.04.2020 12:51 Ответить
Есть такая ваша кацапская пословица : Молчи- сойдешь за "Англика" , ну типа вУмного ...
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25.04.2020 12:37 Ответить
"апус" уде молчит...
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25.04.2020 12:50 Ответить
гражданин мужеложенко напрягся, такая удобная фантастическая версия с дроном-убийцей складов накрылась медным тазом.
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24.04.2020 23:18 Ответить
Выводы этих лозоискателей напоминают действия гражданских собратьев из МНС пож.тех экспертов: водит пальцем влево-вправо, вверх- вниз, во-о-от здеся началося возгорание! Хочешь верь, хочешь- нет, один хр ен подпись под актом его будет!
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25.04.2020 09:09 Ответить
Никакого беспилотника не было, они сами взорвались, Амину Окуеву никто не убивал, это спонтанный взрыв патронов, Крым никто не оккупировал, это спонтанное появление русский войск. Тьфу бл*дь. Мы же все всё прекрасно понимаем, почему мы это терпим? Кого мы ждём? Не будет "мессии", не будет чуда, если мы его своими руками не сделаем!
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25.04.2020 10:12 Ответить
почему же сами? все говорит в пользу намеренного служебного подрыва.
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25.04.2020 18:13 Ответить
Порошенко на нары! Вместе с его протеже Муженко.
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25.04.2020 10:33 Ответить
То-то смотрю что ниодин генерал не то что не был привлечен к ответственности, но даже все остались на своих должностях!
Получается, что СБУ сработала во вред государства!
Читая про эту информацию, появляется такая мысль - Если эта информация не будет обжалована, в судебном порядке, значит она правдивая. И вопрос - "не за что привлекать главнокомандующего по суду" - уже не стоит. Стоит вопрос - способны ли слуги народа расследовать эти обстоятельства и организовать суд...
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25.04.2020 10:53 Ответить
За-то Грицак - герой....
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25.04.2020 10:58 Ответить
А ***** брехливая - гетьман...
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25.04.2020 10:59 Ответить
Иван Иванов 1f0e171f на странице - атни тролли фсб из лахты
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25.04.2020 12:53 Ответить
Ага, именно поэтому я и на Майдан ездил, и деньги посылал на армию(пока все что были не отослал), и на раненых, и флаг у меня украинский поэтому ?
Дело в том что это сайт брехливых ублюдков, которые готовы брехливого ворюгу - мародёра опять сделать гетьманом, а Свинарчуков - его замами...а я против ибо им место в тюрьме.
Гниды вы поганые.
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25.04.2020 13:47 Ответить
Так ты сейчас деньги посылай Ермакам и будет у тебя возможность садить!))
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25.04.2020 16:18 Ответить
Як що це був підрив , то цей факт прогавили СБУ і інші ... ( то досі залишаються російські шпигуни в цих структурах)...
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25.04.2020 11:02 Ответить
а может, намеренно прикрыли?
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25.04.2020 18:15 Ответить
Взрывы на складах не случайны. Версии две: свои подорвали или российские диверсанты. Если свои украли несколько машин или вагонов снарядов или ракет и подорвали склад что бы это скрыть, то что они дальше с ними могли сделать? Сдали в военторг ДНР/ЛНР? Мало вероятно. А диверсанты, сами или с помощью российских денег могли легко попасть на склады. Тем более, что в том регионе и покупать сообщников особо не надо. Что там не осталось ни одного готового русским продать всю Украину с потрохами, а не только склад? В том числе и в ВСУ? Причем не только за деньги, а по своим идейно-ментальным принципам? Для меня эта версия наиболее вероятная.
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25.04.2020 11:28 Ответить
А диверсанты, сами или с помощью российских денег могли легко попасть на склады.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Так только за это уже можно сорвать погоны.
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25.04.2020 13:27 Ответить
В пользу российских диверсантов говорит то, как отважно мальдивчанин боролся за безвиз. И таки сохранил его. Я про безвиз с рашкой, если что. Конечно, жизнь диверсантом облегчается в разы, если они спокойно едут на "работу" поездом Москва-Киев без всяких виз.
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25.04.2020 20:42 Ответить
Ну вот как, к примеру, в этом случае:
https://censor.net/ua/resonance/3186802/chomu_rosiyiskyyi_agent_namagavsya_pidirvaty_kyryla_budanova_istoriya_prygolomshlyvogo_reyidu_spetsnazu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73385512

"И в этот раз тоже прибыл, не скрываясь, на поезде «Москва-Одесса»"…
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27.04.2020 20:03 Ответить
Почали кацапів відмазувати! Люди все одно пам'ятають, що наш ворог це расєя. Я навіть сина учу, що кацап це ворог!
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25.04.2020 11:29 Ответить
Так поясните мне толком - Порошенко запускал беспилотник или закапывал на территории " заглубленных в грунт взрывчатых веществ" ???????????????????77
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25.04.2020 11:32 Ответить
Ага! Оно биля, лично!
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25.04.2020 11:51 Ответить
Ничего закапывать не нужно - оно само закапывается, читайте тут: http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=9327.0 .
И почитайте все-таки сам отчет, он интересен. Кое-что горе журналисты посчитали очевидно неважным, а оно там самое-самое.
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25.04.2020 12:26 Ответить
Чтоб оно закопалось, сначала нужно его установить над землёй вертикально. Что заметно.
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25.04.2020 13:07 Ответить
Пан Амфаш!
Намалювались тролі з фсб.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно. Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
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25.04.2020 12:55 Ответить
Новое веяние - "соросята".
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25.04.2020 13:08 Ответить
Який безпілотник? В РФ брат наш
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25.04.2020 11:49 Ответить
Круговая порука, никто ни в чем не виноват. Украли, продали, спалили, поделили, вывели
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25.04.2020 13:02 Ответить
Підривались тисячі ***********, а тепер стверджують, що одна яма мала закладений заряд. Це вже не цирк,а діагноз. Президент--лох і зрадник відпрацьовує методичкі фсб і любими способами хоче вивести росію із списку агресора. Всі дії і подій говорять за те,що президент працює на росію.
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25.04.2020 13:13 Ответить
то ли дело версия с ядерным беспилотником. Ніякого безпілотника не було, вибухи в Балаклії почалися з підриву закопаного снаряда, - ТСК - Цензор.НЕТ 2507
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25.04.2020 18:18 Ответить
Тщательнее читать надо.
Эксперт Клюев считает, что этот факт был очевиден с первых дней расследования. Техническая территория арсенала после ликвидации пожара насчитывала до десяти воронок, тождественных месту первых взрывов, что могло свидетельствовать об аналогичном характере укладки взрывчатых веществ.Источник: https://censor.net/n3191450
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25.04.2020 13:32 Ответить
Зачем придавать такое значение выводам эксперта? Должно быть понятно, что во время войны населению правду не говорят, что бы не было паники, пораженческих настроений и утечки информации, если враг еще чего-то не знает. Поэтому стрелки перевели на беспилотник. Если бы вы знали как охранялись склады до взрывов (сейчас не намного лучше), то не читали бы Цензор, так как умерли бы от смеха.

Турчинов в первые дни войны тоже говорил, что у нас все под контролем и мы сильны, в то время, когда страна висела на волосок от гибели, боеготовой части армии в 5000 человек, полном развале управляемости в государстве и пустой казне. Потом, через несколько лет сказал правду и что так нужно было тогда говорить.
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25.04.2020 14:25 Ответить
Выводы эксперта,это служебная информация,а то что озвучивали, действительно могло подаваться согласно надобности.Но сейчас-то нужно доросследовать и наказать,если есть состав преступления и склад уничтожили умышленно.
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25.04.2020 15:55 Ответить
то беспилотный ракетами пулял. ядерными. Ніякого безпілотника не було, вибухи в Балаклії почалися з підриву закопаного снаряда, - ТСК - Цензор.НЕТ 7393
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25.04.2020 18:19 Ответить
Достоверно ничего установить нельзя. Это дело стало политическим с самого начала. А в таких случаев один вброс подпирает другой.
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25.04.2020 14:26 Ответить
Как у нас кого-то берут за задницу,сразу же дело становится политическим.
Либо диверсия,либо саботаж,вот так надо рассматривать это дело и никакой политики.
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25.04.2020 16:01 Ответить
Броники из армии отозвали?
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25.04.2020 16:20 Ответить
Так и будут рассматривать. У СБУ одна версия, у Прокуратуры другая,полиции -третья, а уж у депутатов из ВСК и принадлежащих разным политсилам-еще дюжина.
И самое смешное-ни в одной из версий нет обвиняемых. Кроме каких то стрелочников . Поэтому правду возможно и не узнаем.
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25.04.2020 16:48 Ответить
Возможно,но комиссия создана и надеюсь представлены все партии,что бы потом не было ненужных разговоров.
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25.04.2020 17:02 Ответить
А от цікаво, чому зеботи такі непослідовні? Як у справі Балаклії, то вони не вірять Київському інститут експертиз, а як у справі Шеремета (де непрофесійна експертиза цього інституту назвала Антоненка і Дугар винними) - то 100% вірять...
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25.04.2020 15:19 Ответить
Для тих кому ліньки перейти по посиланню на сайт ВР і самим прочитати доповідь ось витяг найцікавішого (краще прочитайте повний документ):
"
У зв'язку з ігноруванням керівництвом правоохоронних органів вищевказаних рішень, Комісією з метою здійснення належного парламентського контролю щодо дослідження та здійснення неупередженого та прозорого розслідування обставин та причин пожежі (вибухів) на складах ***********, нанесення збитків обороноздатності України, на підставі п. 1 розділу VII, п. 8 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», прийнято рішення про призначення комплексної судової військової, вибухотехнічної та пожежотехнічної експертизи, виконання якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса.
Тобто для Комісії, діяльність якої не підміняє органи досудового розслідування, достатньо з'ясування характеру та способу утворення воронки на місці перших вибухів, а саме в зоні 67 та 69 майданчиків відкритого зберігання арсеналу (далі − МВЗ), що призведе до встановлення дійсних обставин події та факту фальсифікації матеріалів досудового розслідування.
Відповідно до протоколу огляду місця події від 07.04.2017, що проведений в рамках розслідування кримінального провадження № 22017220000000104 за земляним насипом, який був частиною МВЗ № 67, було виявлено заглиблення в земельному ґрунті, приблизними розмірами 8 метрів на 24 метри, з найглибшою точкою майже в 4 метри.
За такої умови експертами 24.03.2020 встановлено, що на місці МВЗ № 67 в хаотичному порядку досі знаходяться залишки підірваних *********** різного калібру. Але пошкодження покрову поверхні та слідів зміни форми й стану рельєфу не виявлено. Водночас поруч з МВЗ № 67 виявлено вирву, яка розташована на сусідньому МВЗ № 69.
З огляду на викладене та у порядку експертної ініціативи, на підставі п. 4.14 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз», затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 надалі експертами в якості об'єкта дослідження розглядалась вирва на місці відкритого зберігання № 69, де на момент вибуху знаходились 125 мм танкові снаряди.
Відповідно до висновку експертів, за результатами комплексної судової, військової, вибухотехнічної та пожежотехнічної експертизи № 5777/5778 від 21.04.2020, вирва на МВЗ № 69 на технічній території 65 арсеналу ЦРАУ Збройних Сил України (м. Балаклія Харківської області) утворилась внаслідок фугасної дії направленого вибуху заглибленого в ґрунт заряду бризантної вибухової речовини, до складу якої входили тринітротолуол (тротил), гексоген, тетранітропентаеритрит (ТЕН), що є характерним для підривних зарядів кумулятивно-фугасного принципу дії.
На думку експертів, застосування підривних зарядів, які з принципом дії аналогічні кумулятивно-фугасним зарядам, надають можливість досягти бажаних результатів щодо створення необхідного вибухового ефекту.
За цих обставин суттєво зменшується маса вибухової речовини та відпадає необхідність проведення підготовчих земельних робіт, що зі свого боку надає можливість встановити їх за прийнятний час. Залежно від виконуваного завдання кумулятивно-фугасні заряди можуть застосовуватися як поодиноко, так і в складі групи зарядів.
З експертної оцінки, зважаючи на фактичні розміри вирви на МВЗ № 69, найбільш оптимальним вважається розташування кумулятивно-фугасних зарядів у два ряди по п'ять у кожному ряді.
Якщо взяти до уваги, що вага одного кумулятивно-фугасного заряду КФЗ-1 складає 76 кг, то навіть для найшвидшого закладання зарядів, щоб утворити одну таку воронку без проведення земляних робіт на території 65 арсеналу ГРАУ ЗСУ у м. Балаклія 23.03.2017, необхідно встановлення кумулятивно-фугасних зарядів загальною вагою близько 760 кг.
Водночас технічна територія 65 арсеналу ГРАУ ЗСУ у м. Балаклія після ліквідації пожежі налічувала до десяти воронок, тотожних МВЗ № 69, що може свідчити про аналогічний характер закладки вибухових речовин.
Слід зазначити, що вищевказаний висновок ґрунтується безпосередньо на самих матеріалах кримінального провадження, які надані експертам слідчими слідчого відділу УСБУ в Харківській області після трирічного розслідування."
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25.04.2020 15:23 Ответить
судя по последним событиям что творит сопля...арест майдановцев, обвинения их растреле самих себя...скоро мы увидим "фото" порошенко который лично закладывал фугасы и привязывал их к мальчику в трусиках...да-да. Ну так просто будет написано на указании сопле из кремля...
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25.04.2020 15:24 Ответить
Все логично. А кто мог закопать и взорвать снаряд на охраняемом режимном объекте? Только свои, чтобы скрыть факт массового воровства боеприпасов.
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25.04.2020 15:51 Ответить
Соевьіе мародерьі ничем не гнушались, даже подрьівами складов во время войньі. А соевьіе долбо"бьі им до сих пор апплодируют
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25.04.2020 17:34 Ответить
...теперь-леса поджигают...
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25.04.2020 18:21 Ответить
А теперь мистер Грицак нехай предъявит свидетелей. За базар нужно отвечать. https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/2198529-svideteli-videli-cto-sklady-pod-balakleej-podozgli-s-bespilotnika-gricak.html Свидетели видели, что склады под Балаклеей подожгли с беспилотника - Грицак
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25.04.2020 18:22 Ответить
Добра, смачна тема для ЗЕбібіків!!!
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25.04.2020 19:42 Ответить
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