Никакого беспилотника не было, взрывы в Балаклее начались с подрыва зарытого снаряда, - ВСК

Временная следственная комиссия Верховной Рады опровергает версию СБУ о подрыве арсенала в Балаклее при помощи прилетевшего с территории России беспилотника.

Об этом сказано в отчете ВСК, опубликованном на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ. Под отчетом стоит подпись главы ВСК, депутата "Слуги народа" Давида Арахамии.

В 2017 году правоохранительные органы причиной инцидента называли атаку неизвестного беспилотника, отмечено в отчете.

"Однако на заседании Комиссии 17 января 2020 года был выслушан директор Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Н. С. Бокариуса профессор Клюев А. М., который с применением фотоматериалов подробно объяснил, что причиной первых взрывов на технической территории 65 арсенала ГРАУ ВСУ в г. Балаклея был подрыв места открытого хранения боеприпасов путем взрыва заглубленных в грунт взрывчатых веществ, что достоверно было установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия", – говорится в тексте документа.

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Эксперт Клюев считает, что этот факт был очевиден с первых дней расследования. Техническая территория арсенала после ликвидации пожара насчитывала до десяти воронок, тождественных месту первых взрывов, что могло свидетельствовать об аналогичном характере укладки взрывчатых веществ.

Но после того, как следователи СБУ озвучили свою версию о прилетевшем с территории РФ беспилотнике со взрывчаткой, проведение экспертизы забрали у харьковских специалистов и передали сотрудникам Киевского научно исследовательского института судебных экспертиз.

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ВСК установила, что сами материалы дела подтверждают версию харьковских экспертов: в момент взрывов никаких летательных аппаратов над территорией арсенала не было.

ВСК передала полученные материалы в Офис президента и правоохранительные органы, однако предложение комиссии было проигнорировано, утверждают авторы отчета.

Уголовное производство осталось фактически без движения в следственном отделе УСБУ в Харьковской области по основной версии − уничтожение арсенала беспилотным летательным аппаратом.

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Поэтому комиссия приняла решение назначить комплексную экспертизу, чтобы установить характер и способ образования воронки на месте первых взрывов – в зоне 67 и 69 площадок открытого хранения арсенала.

Напомним, 15 ноября 2019 года примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.