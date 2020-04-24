Кабмин представил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений, - Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА
Кабинет министров представил пять этапов выхода из карантина и план снятия введенных ранее ограничений в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни Covid-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство имеет четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания", - написал Шмыгаль.
Премьер отметил, что правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность в государстве.
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зеленский скажет вирусу - Вирус стоп раз два
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Уляна Супрун
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Міністерство охорони здоров'я України проводить "консультації" з фондом олігарха та регіонала Новинського. Люди Богатирьової вже повернулися до МОЗ та знов керують закупівлями.
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, коли зателефонуєте Януковичу або Азарову?
...
Це мультік вісімдесятих років!!!
Телевізор Весна-308 та лише два канали
Принаймні у нас було)
Жовтень чи листопад...
Що була осінь, це точно...
Принаймні, в школі було саме так...
Навіть лінєйку на великій перерві влаштували стосовно радощів...
Мовляв, як же так, помер гєнсєк, а ви радієте...
"Государственный Приватбанк 22-23 апреля погасил перед Нацбанком задолженность по кредитам рефинансирования еще на 2,34 млрд грн, выданных финучреждению еще до национализации.."
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В сенсі, якість добра?
Трохи краще
ах вот в чем разбирается наш примьер, в собачих объедках.
Друге півріччя 2022 року...
Кста Пушкин в Болдино 3 месяца сидел. По моему от холеры прятался.Как раз осень была. Так он в саду помогал груши собирать. Ничего толкового кроме "Повести Белкина не написал.
Так что бы не скучно было.
Доля количества людей с положительным результатом к общему количеству всех протестированных будет всегда равняться 10-20%. Таковы уж фуфлотесты, которые вообще непонятно на что положительно реагируют: возможно, на коронавирусы, которые уже давно известны, а не только на сарс-ков-2, существование которого, кстати, до сих пор не доказано, как и не доказано, что он является возбудителем какой-то болезни в соответствии с постулатами Коха.
В Україні вже у квітні набудуть чинності нові правила контролю за переказами. Заробляти нелегально і отримувати гроші на карту буде складніше, а у банків побільшає приводів перевірити своїх клієнтів.
Що потрібно знати про нові правила - читайте у матеріалі https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL .Хочеш переказати гроші - покажи паспорт
З 28 квітня переказати більш ніж 5 тисяч гривень можна буде тільки після ідентифікації. Тобто або зі своєї картки, або підтвердивши свою особистість у терміналі за допомогою своєї картки, або показавши паспорт (якщо переказувати гроші через касу). Це нововведення найперше стосується небанківських фінансових установ. Вони не зможуть приймати великі перекази від геть усіх. Хочеш перевести велику суму - підтвердь свою особистість.
А потім, якщо за місяць зробити цілу низку великих переказів - поясни, звідки гроші. Все це зроблено для того, щоб зменшити відмивання коштів та скоротити обсяг тіньової економіки.
Отже, з 28 квітня без підтвердження своєї особистості можна буде переказати тільки до 5 тисяч гривень. "Для тих, хто постійно відправляв гроші і не хотів "світитися", тепер буде потрібна ідентифікація", - розповіла виконавча директорка Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.
При цьому банки повинні перевіряти всі перекази на суму від 400 тис. грн (навіть якщо роздрібнити переказ на кілька частин). За старими правилами, йшлося про 150 тис. При цьому фінансова установа, крім обов'язкового моніторингу, користується і власним контролем, згідно з яким перевіряти можуть навіть незначні суми.