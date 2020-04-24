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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин представил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений, - Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА

Кабинет министров представил пять этапов выхода из карантина и план снятия введенных ранее ограничений в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни Covid-19.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство имеет четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания", - написал Шмыгаль.

Премьер отметил, что правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность в государстве.

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Кабмин представил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений, - Шмыгаль 01

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2726) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Уляна Супрун

@usuprun

·https://twitter.com/usuprun/status/1253711159229849601 2 ч

Міністерство охорони здоров'я України проводить "консультації" з фондом олігарха та регіонала Новинського. Люди Богатирьової вже повернулися до МОЗ та знов керують закупівлями.
https://twitter.com/MoH_Ukraine @MoH_Ukraine
, коли зателефонуєте Януковичу або Азарову?
Кабмин представил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 667
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24.04.2020 21:19 Ответить
+10
а что, у вас еще что-то осталось?...
Кабмин представил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7813
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24.04.2020 21:19 Ответить
+9
План это вещь хорошая ,особенно когда забористый ...
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24.04.2020 21:19 Ответить
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а что, у вас еще что-то осталось?...
Кабмин представил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7813
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24.04.2020 21:19 Ответить
Кабмін представив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7409
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24.04.2020 21:51 Ответить
План кабміну неправильний, бо ще півроку-рік кількість хворих буде зростати, бо темпи зростання захворюваності в нас дуже повільні. Має перехворіти 90% населення, а ми навіть до 50% населення не дійдемо до кінця року! Тому план не буде реалізований ще кілька місяців, поки хвороба сама з якихось інших причин не піде на спад! Літо точно будемо сидіти вдома на карантині, а осінню буде вже друга хвиля коронавірусу, бо імунітет людини тільки 3 місяці захищає від повторного захворювання і ще є інші штами вірусу проти яких імунітет може не спрацювати! Таке враження що план заходів писали дилетанти, або студенти медінституту, хоча у міністра МОЗ Степанова саме такий медичний рівень - студента медінституту! Діти, аматори та аніматори бавляться у державне управління - ось все що можна сказати про цей план! Держава це не іграшка, вона має жити і працювати в будь яких умовах, а завдання влади знайти відносно безпечні способи функціонування економіки та безпеки держави навіть під час епідемії! Тому план потрібно переробляти, поділити України на три зони біологічної безпеки - червону, жовту та зелену і ввести додаткові обмеження в червоній зоні, послабити карантин та забпустити роботу всіх виробництв, сфери послгу, магазинів та офісів в жовтій зоні, а в зеленій зоні взагалі зняти всі обмеження.
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25.04.2020 11:45 Ответить
в двух словах
зеленский скажет вирусу - Вирус стоп раз два
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25.04.2020 00:04 Ответить
План это вещь хорошая ,особенно когда забористый ...
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24.04.2020 21:19 Ответить
Иногда хочется услышать команду старого доброго прапора...
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25.04.2020 09:35 Ответить
https://twitter.com/usuprun
https://twitter.com/usuprun

Уляна Супрун

@usuprun

·https://twitter.com/usuprun/status/1253711159229849601 2 ч

Міністерство охорони здоров'я України проводить "консультації" з фондом олігарха та регіонала Новинського. Люди Богатирьової вже повернулися до МОЗ та знов керують закупівлями.
https://twitter.com/MoH_Ukraine @MoH_Ukraine
, коли зателефонуєте Януковичу або Азарову?
Кабмин представил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 667
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24.04.2020 21:19 Ответить
Дорожная карта по выходу из карантина позволит сохранить жизнь...то есть именно в карантине угроза жизни ?так чего тянете?выводите уже...моисеи хреновы.
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24.04.2020 21:20 Ответить
24.04.20 На ранок 24 квітня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 7647, померли 193 людини, 601 - одужав, - МОЗ https://censor.net/ua/n3191205
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24.04.2020 23:25 Ответить
Від ОРЗ більше вмирає, теж мені...
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25.04.2020 00:15 Ответить
Огласите весь спсписок пжжалстта и за прошлый год по всем болезням...
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25.04.2020 09:38 Ответить
Кабмин представил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1846

...
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24.04.2020 21:20 Ответить
Ух-ти )
Це мультік вісімдесятих років!!!
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24.04.2020 21:24 Ответить
конца семидесятых, если быть точным))
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24.04.2020 21:33 Ответить
Можливо, але я його вперше побачив на початку 80-х...
Телевізор Весна-308 та лише два канали
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24.04.2020 21:36 Ответить
а я из садика переходил в школу в 1979м, всей группой смотрели)))
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24.04.2020 21:43 Ответить
я тоже помню, что шёл в кинотеатрах где-то 79-м. точно до 81-го. похоже, Вики не знает об этом.
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24.04.2020 21:51 Ответить
в кинотеатрах?))) нет, там шло индийское кино и любовь и голуби)))
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24.04.2020 22:04 Ответить
да, в кинотеатрах. "Любовь и голуби" - это середина 80-х. Вики говорит, что показали по ящику в 81-м. тогда после показа по ящику в кино фильм уже не показывали.
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24.04.2020 22:09 Ответить
Три.
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24.04.2020 21:45 Ответить
ЦТ-2 зявилося десь в середині 80-х...
Принаймні у нас було)
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24.04.2020 21:55 Ответить
точно помню что похороны брежнева показывали по всем 2м каналам))) а это вроде бы 82й
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24.04.2020 22:06 Ответить
Угу...
Жовтень чи листопад...
Що була осінь, це точно...
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24.04.2020 22:09 Ответить
да, прам'ятаю ту осінь з весняним настроєм
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25.04.2020 04:29 Ответить
Воно то так, але хто тоді радів, тих сурово карали!
Принаймні, в школі було саме так...
Навіть лінєйку на великій перерві влаштували стосовно радощів...
Мовляв, як же так, помер гєнсєк, а ви радієте...
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25.04.2020 08:36 Ответить
у нас радість була одностайною і щирою *) Я тоді вперше відчув цей дисонанс - шо, ніби як людина померла, а радісно. Та радість була по кінцю задухи, торжество очікувань чогось кращого, кончину отого остогидливого голосу та морди - символу епохи брехні, яка, здавалось, ніколи не кінчиця
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25.04.2020 08:51 Ответить
Може й так.
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24.04.2020 22:13 Ответить
https://ubr.ua/finances/banking-sector/privatbank-tselikom-rasplatilsja-pered-nbu-po-dolham-kolomojskoho-3892349 Приватбанк выплатил НБУ долги Коломойского по кредитам рефинансирования - СМИ
"Государственный Приватбанк 22-23 апреля погасил перед Нацбанком задолженность по кредитам рефинансирования еще на 2,34 млрд грн, выданных финучреждению еще до национализации.."
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24.04.2020 21:24 Ответить
А кращої якості фото не було?
Прочитати можливо лише заголовок
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24.04.2020 21:26 Ответить
Сохраняла на рабочем столе и увеличивала.
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24.04.2020 21:49 Ответить
Вийшло?
В сенсі, якість добра?
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24.04.2020 21:59 Ответить
Нет, но разобрать можно. "Открыть в новой вкладке" не увеличивалось.
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24.04.2020 22:03 Ответить
Так я і на ай-паді збільшив і зміг прочитати, але ж хочу хорошу якість)
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24.04.2020 22:07 Ответить
https://bykvu.com/ru/bukvy/pravitelstvo-pokazalo-plan-vyhoda-iz-karantina/

Трохи краще
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24.04.2020 23:51 Ответить
Когда звучит Слово Этап , - Согласно жаргону догадываемся какой будит Результат.
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24.04.2020 21:29 Ответить
А бу-бо-чка крылышками бяк, бяк, бяк, а за ней шницель шмыг, шмыг, шмыг, шмыг.......
ах вот в чем разбирается наш примьер, в собачих объедках.
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24.04.2020 21:47 Ответить
так и не понял, самолёты когда самолёты начнут летать(( для всех, а не для избранных.
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24.04.2020 21:29 Ответить
Самолёты в этом плане не предусмотрены.
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24.04.2020 21:50 Ответить
Передбачені...
Друге півріччя 2022 року...
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24.04.2020 22:00 Ответить
Карантин, он только первые пол года тяжело. Потом легче пойдёт.
Кста Пушкин в Болдино 3 месяца сидел. По моему от холеры прятался.Как раз осень была. Так он в саду помогал груши собирать. Ничего толкового кроме "Повести Белкина не написал.
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24.04.2020 22:08 Ответить
І справді, головне пройти пів-року, далі більшість безробітних знайдуть собі місце в онлайн-індустрії.
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25.04.2020 00:18 Ответить
самый бестолковый план. и эти люди возглавляют правительство.
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24.04.2020 21:40 Ответить
Є кращі?
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24.04.2020 22:02 Ответить
Кабмін представив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4797
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24.04.2020 21:43 Ответить
Ага,хранитель жизни,божественный.Мудило ,а ты чего остался?Подельников уволили и все,вава прикроет,недоученная не возбудится?Так там тск какие то 25миллиардов начинает искать.Конкуренты твои,злые какие то,если откупиться -то всё возьмут,а потом сдадут.
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24.04.2020 21:44 Ответить
В нас цей вірус сам припинить розповсюджуватися.Влада звісно скаже.що це вони зупинили щось.
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24.04.2020 21:51 Ответить
И вишенка та торте от ЗЕ.
Так что бы не скучно было.Кабмін представив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5963
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24.04.2020 21:55 Ответить
Зебіли транспорт запустять на 4 етапом))) а як їздити на роботу до того, не написали В усіх украінців власні авто є? і спортивні майданчики у 2 та 4 є що це?
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24.04.2020 21:57 Ответить
хороший план....а вирус с ним уже ознакомлен?
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24.04.2020 21:59 Ответить
Ознакомился. Ну и что ... Первый этап может не перейти во второй, а обратно вернуться в карантин. Специалисты все таки уверяют что он имеет ( хоть это пока не до конца ясно) некоторую сезонность. И с второй половины сентября, начала октября может все вернуться с удвоенной силой. А мы тут даже в летние месяца не знаем что будет. Судя по тенденции, до 12 мая мы не выскочим на 1 й этап ( пустые надежды), разве что власть просто закроет глаза и начнет экспериментировать на авось.. Ситуация тяжелая. Если на Западе ( Италия к примеру) эпидемия развернулась в феврале.. и положение у них к маю тяжелое и непонятно когда улучшится. То что говорить нам когда у нас оно фактически началось с апреля., и то не в той еще форме. Остается только надеяться, иначе экономика ляжет. Отправной точкой может стать середина -конец июня..Дальше трубец... ( и тогда власти придется выбирать , либо спасать людей от смерти и потери здоровья или спасать экономику, а значит тоже людей от полного обнищания и бунта) Выбор не прост. Не позавидуешь. Скорее всего будут пробовать ослаблять ( если не с 12 мая ,то с конца), а дальше на божью волю.
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24.04.2020 22:24 Ответить
На плане вижу что транспорт поедет только через 40 дней (и то если будет спад), но денег на еду у людей осталось где-то на неделю, у кого-то их уже совсем нет. Сегодня откровенно страшно было проходить мимо супермаркета с пакетом еды, такие типажи стояли и смотрели на выходящих..
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24.04.2020 22:27 Ответить
Пригадалася фраза "Не перетворюйтеся на дітей у яких забрали морозиво"... З такими виразами я вам точно скажу що вас не чують на горі.
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25.04.2020 00:19 Ответить
з такими "етапами" ніколи не вийдуть з того карантину. Особливо п'ятий "етап".. Такого ніколи не буде, тож, вітаємо довічний карантин. Грипи H1N1, H5N1 вже десятиріччя з людством, і досі всі всіх інфікують. А наша зелена пліснява мріє про "припинення внутрішньої передачі вірусу". Внутрішньої це якої? Внутрі родини, внутрі області, внутрі країни, внутрі планети ???
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24.04.2020 22:43 Ответить
А це теж етап плану - чи то вже фініш ?
Кабмін представив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9997
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24.04.2020 22:48 Ответить
Ти чого човен розгойдуєш? Думаєш все так просто, і влада має вибір? Вони роблять ті хто присилає інструкції, добре що не закрили нас як в Китаї.
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25.04.2020 00:22 Ответить
Не это не план,те кто это составлял явно что то более тяжёлое употребляют
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25.04.2020 00:02 Ответить
Вангую, что план вовсю заработает именно 12 мая. Иначе экономика загнется окончательно. А циферки подрисуют.
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25.04.2020 00:38 Ответить
Вся эта возня в одном -распилить 65 млрд гривен на борьбу с эпидемией и чтобы зеленозадым за это досталось как можно больше зелени ..Впереди стопроцентное тестирование и насильственная вакцинация населения ,а это очень дорого . .Вспомним испанку-за год до неё -была массовая вакцинация от брюшного тифа -итог 100 млн жизней забрал испанский грипп.
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25.04.2020 11:57 Ответить
Условие начала второго этапа по выходу из карантина это "просто нечто"... Из разряда "когда вода перестанет быть мокрой".
Доля количества людей с положительным результатом к общему количеству всех протестированных будет всегда равняться 10-20%. Таковы уж фуфлотесты, которые вообще непонятно на что положительно реагируют: возможно, на коронавирусы, которые уже давно известны, а не только на сарс-ков-2, существование которого, кстати, до сих пор не доказано, как и не доказано, что он является возбудителем какой-то болезни в соответствии с постулатами Коха.
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25.04.2020 11:58 Ответить
В Україні проведуть масові перевірки переказів: кого заблокують і хто в зоні ризику

В Україні вже у квітні набудуть чинності нові правила контролю за переказами. Заробляти нелегально і отримувати гроші на карту буде складніше, а у банків побільшає приводів перевірити своїх клієнтів.
Що потрібно знати про нові правила - читайте у матеріалі https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL .Хочеш переказати гроші - покажи паспорт
З 28 квітня переказати більш ніж 5 тисяч гривень можна буде тільки після ідентифікації. Тобто або зі своєї картки, або підтвердивши свою особистість у терміналі за допомогою своєї картки, або показавши паспорт (якщо переказувати гроші через касу). Це нововведення найперше стосується небанківських фінансових установ. Вони не зможуть приймати великі перекази від геть усіх. Хочеш перевести велику суму - підтвердь свою особистість.
А потім, якщо за місяць зробити цілу низку великих переказів - поясни, звідки гроші. Все це зроблено для того, щоб зменшити відмивання коштів та скоротити обсяг тіньової економіки.
Отже, з 28 квітня без підтвердження своєї особистості можна буде переказати тільки до 5 тисяч гривень. "Для тих, хто постійно відправляв гроші і не хотів "світитися", тепер буде потрібна ідентифікація", - розповіла виконавча директорка Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.
При цьому банки повинні перевіряти всі перекази на суму від 400 тис. грн (навіть якщо роздрібнити переказ на кілька частин). За старими правилами, йшлося про 150 тис. При цьому фінансова установа, крім обов'язкового моніторингу, користується і власним контролем, згідно з яким перевіряти можуть навіть незначні суми.
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25.04.2020 12:21 Ответить
 
 