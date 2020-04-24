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Новости Силовики
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На Днепропетровщине полиция задержала группировку, которая совершала разбойные нападения на фермеров. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области были задержаны организатор и участники преступной группы, которые орудовали в нескольких областях и, совершая разбои, жертвами выбирали исключительно фермеров.

Об этом сообщает  Управление коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

На Днепропетровщине полиция задержала группировку, которая совершала разбойные нападения на фермеров 01

В ночь с 23 на 24 апреля в пгт. Синельниково оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следователи следственного управления областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области задержали организатора и участников преступной группировки при попытке нападения на дом местного жителя.

В состав группы входили лица из числа ранее судимых за совершение тяжких преступлений. Ее лидером был 59-летний житель области, который привлек к преступной деятельности своего 32-летнего сына. Характерной чертой этой группировки было то, что их жертвами становились исключительно фермеры. Сейчас уже собраны материалы, доказывающие причастность членов данной группы к совершению разбойных нападений на территории Днепропетровской и Херсонской областей.

На Днепропетровщине полиция задержала группировку, которая совершала разбойные нападения на фермеров 02

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Во время документирования их противоправной деятельности полицейские выяснили, что перед тем, как выйти на "дело", злоумышленники тщательно готовились. Некоторое время наблюдали за лицом и его домом, изучали распорядок дня, обследовали прилегающую территорию на наличие камер видеонаблюдения, собак, также тщательно просчитывали пути попадания в дом и пути отхода. Если во дворе были животные, чтобы те не поднимали шум, за несколько дней до нападения подбрасывали им яд.

В ходе процессуальных мероприятий было установлено, что злоумышленники готовятся к очередному нападению на дом фермера в г. Синельниково. Полицейские сообщили хозяину, и мужчина рассказал, что несколько дней назад неизвестные отравили его четырех собак.

Полицейские устроили засаду в доме фермера. Когда злоумышленники проникли в дом, то сразу были задержаны спецназом. У каждого участника при себе было оружие, которое изъяли правоохранители.

На Днепропетровщине полиция задержала группировку, которая совершала разбойные нападения на фермеров 03

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На Днепропетровщине полиция задержала группировку, которая совершала разбойные нападения на фермеров 04

В автомобиле, на котором приехали члены преступной группировки, следователи изъяли свертки с веществом, которое, вероятно, последние использовали, чтобы травить собак.

Сейчас трем задержанным участникам группировки готовятся сообщить о подозрении по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Также работники прокуратуры готовят ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Продолжаются следственные и процессуальные действия по выявлению и задержанию других лиц, которые могут быть причастны к деятельности преступной группировки.

Смотрите: На Днепропетровщине при загадочных обстоятельствах погибли три фермера, - глава Агро-продовольственного совета Слободяник просит Зеленского вмешаться. ВИДЕО

Автор: 

Нацполиция (16560) правоохранительные органы (2970) разбой (287) силовики (2799) фермер (188) Днепропетровская область (4074)


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Топ комментарии
+11
Можно их не судить,а просто отдать любителям собак для беседы
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24.04.2020 21:27 Ответить
+5
_От же сссуки А из ружьишка им привет передать - засудят, падлы... Обороняться от бандюков - не положено... Уродство, пля!
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24.04.2020 21:33 Ответить
+4
это почему?
зашли в твой дом без спроса и с оружием - стреляй из всех стволов не парся...
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24.04.2020 21:36 Ответить
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Можно их не судить,а просто отдать любителям собак для беседы
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24.04.2020 21:27 Ответить
Може большевики ,кулаков гоняли ...
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24.04.2020 21:27 Ответить
Это на фото добыча?
Ну и жизнь пошла: бомжи грабят бомжей...
Это еще и "группировкой" назвали!
Хоть не международной?
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24.04.2020 21:29 Ответить
_От же сссуки А из ружьишка им привет передать - засудят, падлы... Обороняться от бандюков - не положено... Уродство, пля!
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24.04.2020 21:33 Ответить
это почему?
зашли в твой дом без спроса и с оружием - стреляй из всех стволов не парся...
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24.04.2020 21:36 Ответить
ага, а может они закурить хогели или спросить дорогу в библиотеку
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24.04.2020 21:55 Ответить
Главное прикопать потом поглубже..
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24.04.2020 22:16 Ответить
Ага. Один фермер так уже сделал...
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24.04.2020 21:39 Ответить
https://censor.net/user/188648 На моей памяти было несколько таких случаев, когда врывались в дом бандюки и хозяева стреляли, на поражение. Никто не сел. Кстати, охотничье длинноствольное оружие и нарезное, продается не только для охоты, но и для самообороны. Вот они его и применяли. Никто не сел. Отписывались, конечно, долго, но это и было не вчера.
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24.04.2020 21:46 Ответить
та убивайте их всех. а так арест.адвокат. застава. освобождение, домашний арест... сколько можно возиться с преступным миром уже...? воров в законе только и читаешь.... впоймали,выдворили. потом снова он в Украине, снова арест. снова за счёт бюджета билет и вывоз тела ,и так без конца.... так забавно всё,,, как говорится от дурной головы ни рукам .ни ногам покоя нет. да и не без работы...
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24.04.2020 21:56 Ответить
в Петриковском р-не бандитизм процветает , одних ловят , появляются другие , АУЕшная пропаганда дала свои плоды - стань вором и будешь неприкасаемым
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24.04.2020 22:13 Ответить
валить таких при задержании, чтоб меньше возни.
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24.04.2020 22:54 Ответить
Оце таким макаром і землю позабирають у фермерів коли вона стане товаром.
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24.04.2020 23:09 Ответить
Самое страшное,что такая же участь ожидает простых селян,которые за копейки продадут свои паи,деньги у них отберут такие групировки и не увидят они ни денег ни пая ,хорошо если ещё оставят в живых, все села полицией обеспечить невозможно .Это будет кошмар.
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25.04.2020 01:13 Ответить
притомний працюючий закон про зброю - і мусора "залишаться без роботи"
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25.04.2020 08:09 Ответить
 
 