На Днепропетровщине полиция задержала группировку, которая совершала разбойные нападения на фермеров. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области были задержаны организатор и участники преступной группы, которые орудовали в нескольких областях и, совершая разбои, жертвами выбирали исключительно фермеров.

Об этом сообщает Управление коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

В ночь с 23 на 24 апреля в пгт. Синельниково оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следователи следственного управления областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области задержали организатора и участников преступной группировки при попытке нападения на дом местного жителя.

В состав группы входили лица из числа ранее судимых за совершение тяжких преступлений. Ее лидером был 59-летний житель области, который привлек к преступной деятельности своего 32-летнего сына. Характерной чертой этой группировки было то, что их жертвами становились исключительно фермеры. Сейчас уже собраны материалы, доказывающие причастность членов данной группы к совершению разбойных нападений на территории Днепропетровской и Херсонской областей.

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Во время документирования их противоправной деятельности полицейские выяснили, что перед тем, как выйти на "дело", злоумышленники тщательно готовились. Некоторое время наблюдали за лицом и его домом, изучали распорядок дня, обследовали прилегающую территорию на наличие камер видеонаблюдения, собак, также тщательно просчитывали пути попадания в дом и пути отхода. Если во дворе были животные, чтобы те не поднимали шум, за несколько дней до нападения подбрасывали им яд.

В ходе процессуальных мероприятий было установлено, что злоумышленники готовятся к очередному нападению на дом фермера в г. Синельниково. Полицейские сообщили хозяину, и мужчина рассказал, что несколько дней назад неизвестные отравили его четырех собак.

Полицейские устроили засаду в доме фермера. Когда злоумышленники проникли в дом, то сразу были задержаны спецназом. У каждого участника при себе было оружие, которое изъяли правоохранители.

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В автомобиле, на котором приехали члены преступной группировки, следователи изъяли свертки с веществом, которое, вероятно, последние использовали, чтобы травить собак.

Сейчас трем задержанным участникам группировки готовятся сообщить о подозрении по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Также работники прокуратуры готовят ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Продолжаются следственные и процессуальные действия по выявлению и задержанию других лиц, которые могут быть причастны к деятельности преступной группировки.

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