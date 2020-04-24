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Нефьодов и Верланов потеряли доверие людей и должны были уйти, - министр финансов Марченко

Нефьодов и Верланов потеряли доверие людей и должны были уйти, - министр финансов Марченко

Пребывание Максима Нефьодова и Сергея Верланова на должностях председателей Гостаможслужбы и Государственной налоговой службы было риском для обеспечения финансовой безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом после заседания правительства, на котором они были уволены, заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Кадровые изменения в ГНС и ГМС назрели давно. Я это неоднократно подчеркивал. В обществе давно существует критическая масса нереализованных надежд относительно деятельности Таможни и Налоговой. Даже в докризисное время руководство этих служб оказалось неспособным выполнять возложенные на них задачи. В современных условиях их пребывание на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны были уйти. Это - первый шаг к очищению фискальных органов государства", - сказал министр.

Исполнение обязанностей председателя Таможни временно возложено на руководителя одного из департаментов ГМС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя Налоговой - на Михаила Титарчука, заместителя председателя ГНС. По словам Марченко, в ближайшие дни будут назначены новые руководители двух ведомств.

Министр добавил, что планируется рестарт обеих служб. По его словам, готовятся институциональные изменения, формируются новые управленческие команды.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.

Нефьодов в Фейсбуке поблагодарил свою команду и опубликовал фото в футболке с надписью "Добби свободен".

Автор: 

Нефьодов Максим (236) Марченко Сергей (300) Верланов Сергей (114)


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Топ комментарии
+24
ермак и зеленский тоже потеряли "доверие людей" ---ПОЧЕМУ НЕ УХОДЯТ?!?
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24.04.2020 21:38 Ответить
+22
Нефьодов и Верланов потеряли доверие людей и должны были уйти, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9430
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24.04.2020 21:40 Ответить
+7
янелох и его команда уже давно потеряли доверие, и должны ути.
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24.04.2020 21:51 Ответить
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Я так понимаю, речь шла о нужных людях?
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24.04.2020 21:36 Ответить
Тоже такая мысль проскользнула...
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24.04.2020 21:38 Ответить
А у меня еще вопрос возник А кто эти фискальные органы так сказать засорил, если время очищать наступило? Папиредники?
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24.04.2020 21:54 Ответить
Конечно. Порошенко украл ключи от бюджета и ворует. Замок просто некому поменять за целый год, в зеко манде ни одного слесаря, одни клоуны.
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24.04.2020 21:56 Ответить
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24.04.2020 22:07 Ответить
Они давно засорены, и очистить их не легко. Вы когда-нибудь вычищали ржавчину с днища и ходовой 25-летнего автомобиля? Так вот, кому-то такая чистка не нравится, уж очень приелись.
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24.04.2020 22:02 Ответить
Тут днище и ходовая уже три раза за год менялись, алё!
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25.04.2020 09:24 Ответить
Потеряли доверие " хороших людей". Не зря Дубинский и бужанский на говно исходили от бородатова,порешать с ним не получалось у их хозяина
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24.04.2020 22:26 Ответить
ермак и зеленский тоже потеряли "доверие людей" ---ПОЧЕМУ НЕ УХОДЯТ?!?
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24.04.2020 21:38 Ответить
Не тех людей потеряли доверие.. Люди людям рознь.
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24.04.2020 21:39 Ответить
а тебе все прям доверяют... Вас там всех уже давно пора на бутылки сажать
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24.04.2020 21:38 Ответить
А с каких таких пор люди в Украине стали доверять министрам? Он что в параллельной реальности обитает?
Или он о определенном круге под названием "люди" и для которых все остальные 42 млн - быдло?
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24.04.2020 21:38 Ответить
И мы знаем имена этих людей...
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24.04.2020 21:41 Ответить
Бабломойский , порохомойский, ахметмойский и прочие люди.
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24.04.2020 21:50 Ответить
Зеленский потерял доверие людей и должнен уйти. Зебилы, за кого на досрочных выборах президента голосовать будем?
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24.04.2020 21:38 Ответить
А у вас зебилов выборы президента намечаются?
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24.04.2020 21:40 Ответить
Реформаторов Уволили и говорит поставят других реформаторов , - А есть еще Что то Реформировать Га ???
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24.04.2020 21:39 Ответить
Ну тридцать лет то как то постоянно ж рехвармировали... И еще столько же языком смогут нарихвормировать!
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24.04.2020 21:41 Ответить
Нефьодов и Верланов потеряли доверие людей и должны были уйти, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9430
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24.04.2020 21:40 Ответить
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24.04.2020 21:40 Ответить
В тему картинки:
Нефьодов и Верланов потеряли доверие людей и должны были уйти, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 5149
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24.04.2020 21:43 Ответить
Ватный рашистский длбб,лучше расскажи каково быть вторым фанатом на Земле кая метова,первый - некто *оззи*
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24.04.2020 21:56 Ответить
!!!
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24.04.2020 21:56 Ответить
"потеряли доверие людей" - Марченко, ты кого за идиотов держишь ?
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24.04.2020 21:40 Ответить
почему то сразу Ермак и его братец вспомнился...
к Ермаку доверие через край льется...
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24.04.2020 21:44 Ответить
Прикиньте как прикольно, в декабре 2020, итоги года будут подводить.
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24.04.2020 21:41 Ответить
Да не было никакого и никогда доверия от людей, если, конечно, за людей не считать быдло из квартала, дорвавшееся до бюджетного корыта и государственного руля. Надеюсь, это ненадолго.
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24.04.2020 21:42 Ответить
ВОРЫ ДОЛЖНЫ УХОДИТЬ НА НАРЫ !!!
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24.04.2020 21:44 Ответить
воры это в смысле винницкие реформаторы?
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24.04.2020 21:47 Ответить
Да ,я бы тоже с соевых начал ...
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24.04.2020 21:56 Ответить
Винницкие уже год как не при делах, сейчас зеленые у власти.
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24.04.2020 21:59 Ответить
зеленые бьються за деньги - тут главное не мешать....
не за Украину же они - за кому больше.
и помним - беня не любит деньги, его от них рвет в Израиль!
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24.04.2020 21:44 Ответить
Марченко, прогибайся, не прогибайся - твоя очередь недалеко.
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24.04.2020 21:46 Ответить
Нефьодов і Верланов втратили довіру людей і повинні були піти, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 798
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24.04.2020 21:49 Ответить
Голову стоит заретушировать, чтобы не возиться с заменой, каждый день кого-то меняют.
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24.04.2020 22:10 Ответить
Хлопчики, в такому разі, вам всім вже давно варто сухарі сушити. Разом з гідрантом.
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24.04.2020 21:49 Ответить
янелох и его команда уже давно потеряли доверие, и должны ути.
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24.04.2020 21:51 Ответить
Гончаренко сказал то что он думает о зеленом ослике . Теперь вот Нефьедов прозрачно намекнул . Но лучше всех конечно это лохочмо описывает Поярков .
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24.04.2020 21:52 Ответить
Добби , как и большинство домовых эльфов , являлся собственностью хозяина и принадлежал Люсиусу Малфою . Цикл книг о Гарри Поттере знакомит читателя с большим количеством персонажей, особым обаянием среди которых отличаются отрицательные герои. К ним относится Люциус Малфой . Это действующее лицо стоит на страже интересов Темного Лорда . Люциус Малфой - герой, отвращение к которому зарождается с момента первого его появления на страницах книг и на экране. Кто есть кто в Украине из этих троих я думаю всем понятно .
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24.04.2020 21:53 Ответить
Нефьодов і Верланов втратили довіру людей і повинні були піти, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 3345
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24.04.2020 21:53 Ответить
лучшие люди эпохи дижитализации
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24.04.2020 22:00 Ответить
Добби свободен .
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24.04.2020 21:54 Ответить
А зелене лайно не втратило довіру?
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24.04.2020 21:57 Ответить
" Маю право на помилку " - гасло зелених клоунів . А от цікаво - Лєнка зєлєнка до цього ще не додумалась ?
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24.04.2020 21:57 Ответить
это как же они потеряли, всегда хвастались что побороли схемы. так может не в схемах дело
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24.04.2020 21:59 Ответить
Каких таких "людей" ? В команде зеленой навозной мухи Зе-зе одни опарыши .
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24.04.2020 22:02 Ответить
Янелох оманский в турборежиме копает себе яму... Цель к годовщине инаугурации объявить дефолт...

По закону жанра скоро должны всплыть очередные пленки или видео

Можно было бы сказать, что нужно запасаться попкорном, но, боюсь, не у всех хватит денег...

ПС
Аплодируем стоя уровню доверия к Ермаку
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24.04.2020 22:03 Ответить
странно, Уманскому отказали в их увольнении и вообще выгнали с должности министра...этот тип, всех поувольнял и все согласились...чё там ваще творится?!!
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24.04.2020 22:03 Ответить
Гончарук довёл экономику до ручки , набил карманы и был просто уволен ! Не повешен , не расстрелян а ПРОСТО уволен !!! Также уйдут от ответственности и Нефёдов и Варланов .Пока не будет неотвратимости наказания , коррупцию не победить !
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24.04.2020 22:05 Ответить
Запомни, коррупцию невозможно победить, ее можно только возглавить!
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24.04.2020 22:15 Ответить
ЗЕля , ты ?
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24.04.2020 22:20 Ответить
https://www.facebook.com/victor.tregubov.5?__tn__=%2CdC-R0.g-R&eid=ARDj4X9Zpw3Id3blTVxZYz7i0H6zQvvdsM9LdKzDDIwSTqOCpI5YPWCsw04jwvlOuEUmNdNGKYfl2Xa0&hc_ref=ARSuikTzcn64LTQuy5WB-cdoFCry6qHWDTIzwydZapZZ-NLAEL1E6Ncb_BXOalcct3g&fref=nf Victor Tregubov
Дано: молодой яппи, который мог бы нормально делать карьеру в бизнесе. И делал.
Но на волне патриотизма, решил пойти на госслужбу, что в общем-то по деньгам дауншифтинг, по нервным клеткам пекло.
Пошел в роли технократа.
Власть сменилась, он остался. С технократским выводом: смена власти сменой власти, а институции стране нужны. Честно старался не конфликтовать ни с кем, трудиться как чиновник, а не как политик, и нормально работать.
Повесили всех собак, публично пропесочили раз, публично пропесочили два, объявили врагом народа, напустили СБУ по смешному обвинению, уволили. Вы находитесь здесь.
Что же он сделал не так, спросите вы?
А ни фига он не сделал не так, не было в этой схеме греха с его стороны. Разве что остался за столом, когда на должность крупье зашли шулеры.
Не было вариантов избежать такого развития событий, потому что классово чуждый элемент - раз, и кого-то же нужно обвинить и сбросить с поезда, когда все пошло по роскошнице - два. Сейчас расчистят место заведут какое-нибудь проверенное, классово близкое цушко в рамках реконструкции ПР образца 2012 года.
Мое искреннее сочувствие https://www.facebook.com/max.nefyodov?__tn__=%2CdK-R0.g-R&eid=ARCzPC6l50qwRv3h6qNJU8i_JE7DrO2raDAo5QBpVhc_n3fCRMQUTNVKsfO3MJD6THMMSLEYljE0QVnJ&fref=mentions Max Nefyodov .
И вывод для тех немногих нормальных, кто остался: вы виноваты уж тем, что хочется им кушать - и вот сейчас это должно стать очевидным уже для всех. Бегите, глупцы! Пока за вас Портнов с Венедиктовой не взялись и не пришлось рассказывать грузинам про чудовищные ошибки.

Нефьодов і Верланов втратили довіру людей і повинні були піти, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 7273
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24.04.2020 22:06 Ответить
Зеленський втратив довіру-він ж не йде.Озвучте чим Ви їх налякали що вони всі дружно пішли з таких посад.
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24.04.2020 22:09 Ответить
Прикольно наблюдать как зеленое стадо пожирает само себя...
До момента когда осел сам себе хвост откусит осталось совсем чуть чуть..
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24.04.2020 22:11 Ответить
Опять одно и тоже.Опять какие-то люди с доверием. Не доверие людей, а "чиряк" в лице с бородой Нифёдова, воспалился на "седалищном"(президентском) месте Зеленского, который пришлось выдавливать в срочном порядке.
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24.04.2020 22:26 Ответить
«Дажє в докрізісноє врємя»-Йой! А це коли ж було?!
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24.04.2020 22:51 Ответить
Доверии каких людей? Конкретнее пожалуйста, а то непонятно кто там рулит.
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24.04.2020 23:39 Ответить
Зеленський також втрачає довіру людей тому що досі не посадив баригу з основними підбарижниками та не припинив каральну операцію на Донбасі.
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25.04.2020 05:28 Ответить
"В связи с утратой доверия" - это чисто кацапская формулировка!
С нею когда то Лужкова с мэра масквы снимали
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25.04.2020 09:30 Ответить
"Довіру втратили"?
А ти, гнидо, довіри взагалі не набув!
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25.04.2020 16:29 Ответить
 
 