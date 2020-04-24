Нефьодов и Верланов потеряли доверие людей и должны были уйти, - министр финансов Марченко
Пребывание Максима Нефьодова и Сергея Верланова на должностях председателей Гостаможслужбы и Государственной налоговой службы было риском для обеспечения финансовой безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом после заседания правительства, на котором они были уволены, заявил министр финансов Сергей Марченко.
"Кадровые изменения в ГНС и ГМС назрели давно. Я это неоднократно подчеркивал. В обществе давно существует критическая масса нереализованных надежд относительно деятельности Таможни и Налоговой. Даже в докризисное время руководство этих служб оказалось неспособным выполнять возложенные на них задачи. В современных условиях их пребывание на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны были уйти. Это - первый шаг к очищению фискальных органов государства", - сказал министр.
Исполнение обязанностей председателя Таможни временно возложено на руководителя одного из департаментов ГМС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя Налоговой - на Михаила Титарчука, заместителя председателя ГНС. По словам Марченко, в ближайшие дни будут назначены новые руководители двух ведомств.
Министр добавил, что планируется рестарт обеих служб. По его словам, готовятся институциональные изменения, формируются новые управленческие команды.
Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.
Нефьодов в Фейсбуке поблагодарил свою команду и опубликовал фото в футболке с надписью "Добби свободен".
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Или он о определенном круге под названием "люди" и для которых все остальные 42 млн - быдло?
к Ермаку доверие через край льется...
не за Украину же они - за кому больше.
и помним - беня не любит деньги, его от них рвет в Израиль!
По закону жанра скоро должны всплыть очередные пленки или видео
Можно было бы сказать, что нужно запасаться попкорном, но, боюсь, не у всех хватит денег...
ПС
Аплодируем стоя уровню доверия к Ермаку
Дано: молодой яппи, который мог бы нормально делать карьеру в бизнесе. И делал.
Но на волне патриотизма, решил пойти на госслужбу, что в общем-то по деньгам дауншифтинг, по нервным клеткам пекло.
Пошел в роли технократа.
Власть сменилась, он остался. С технократским выводом: смена власти сменой власти, а институции стране нужны. Честно старался не конфликтовать ни с кем, трудиться как чиновник, а не как политик, и нормально работать.
Повесили всех собак, публично пропесочили раз, публично пропесочили два, объявили врагом народа, напустили СБУ по смешному обвинению, уволили. Вы находитесь здесь.
Что же он сделал не так, спросите вы?
А ни фига он не сделал не так, не было в этой схеме греха с его стороны. Разве что остался за столом, когда на должность крупье зашли шулеры.
Не было вариантов избежать такого развития событий, потому что классово чуждый элемент - раз, и кого-то же нужно обвинить и сбросить с поезда, когда все пошло по роскошнице - два. Сейчас расчистят место заведут какое-нибудь проверенное, классово близкое цушко в рамках реконструкции ПР образца 2012 года.
Мое искреннее сочувствие https://www.facebook.com/max.nefyodov?__tn__=%2CdK-R0.g-R&eid=ARCzPC6l50qwRv3h6qNJU8i_JE7DrO2raDAo5QBpVhc_n3fCRMQUTNVKsfO3MJD6THMMSLEYljE0QVnJ&fref=mentions Max Nefyodov .
И вывод для тех немногих нормальных, кто остался: вы виноваты уж тем, что хочется им кушать - и вот сейчас это должно стать очевидным уже для всех. Бегите, глупцы! Пока за вас Портнов с Венедиктовой не взялись и не пришлось рассказывать грузинам про чудовищные ошибки.
До момента когда осел сам себе хвост откусит осталось совсем чуть чуть..
С нею когда то Лужкова с мэра масквы снимали
А ти, гнидо, довіри взагалі не набув!