Нефьодов и Верланов потеряли доверие людей и должны были уйти, - министр финансов Марченко

Пребывание Максима Нефьодова и Сергея Верланова на должностях председателей Гостаможслужбы и Государственной налоговой службы было риском для обеспечения финансовой безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом после заседания правительства, на котором они были уволены, заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Кадровые изменения в ГНС и ГМС назрели давно. Я это неоднократно подчеркивал. В обществе давно существует критическая масса нереализованных надежд относительно деятельности Таможни и Налоговой. Даже в докризисное время руководство этих служб оказалось неспособным выполнять возложенные на них задачи. В современных условиях их пребывание на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны были уйти. Это - первый шаг к очищению фискальных органов государства", - сказал министр.

Исполнение обязанностей председателя Таможни временно возложено на руководителя одного из департаментов ГМС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя Налоговой - на Михаила Титарчука, заместителя председателя ГНС. По словам Марченко, в ближайшие дни будут назначены новые руководители двух ведомств.

Министр добавил, что планируется рестарт обеих служб. По его словам, готовятся институциональные изменения, формируются новые управленческие команды.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.

Нефьодов в Фейсбуке поблагодарил свою команду и опубликовал фото в футболке с надписью "Добби свободен".