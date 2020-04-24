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"Из Китая уходят десятки предприятий, забираем их себе", - Саакашвили рассказал, в чем видит возможность для Украины

Кандидат на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ Михеил Саакашвили рассказал, в чем видит шанс для украинской экономики в условиях мирового финансового кризиса.

Своими мыслями политик поделился в программе "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"У Украины есть возможность. Из Китая уходят предприятия, забираем их себе. Как мы их можем забрать? Только предложив гораздо более свободные условия налоговые и более свободные условия регулятивные. Мы можем забрать десятки предприятий из Китая. В Украине сейчас много свободных рабочих рук, квалифицированных, умных. Забираем эти предприятия и начинаем создавать конкуренцию Европе.

Вторая история, весь мир сейчас будет нуждаться в продовольствии. Для Украины это клондайк. Но для этого надо интенсифицировать сельское хозяйство. Хорошо, что приняли закон, но этого не достаточно. Надо вкладывать деньги в перерабатывающее производство, надо привлекать инвестиции внутренние и внешние. Сегодня общая доля настоящих иностранных инвестиций в ВВП - всего 0,2%, отсюда капитал пока-что бежал и не приходил сюда", - заявил Саакашвили.

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"Или мы сейчас создадим условия, когда все, что будет уходить из Европы, из Китая, из Азии, из других стран, из России, будет приходить в Украину, или Украине не будет места. Вот и вся история", - резюмировал он.

Автор: 

инвестиции (1165) Китай (3042) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+56
Нью - Васюковцы, вы готовы забирать?
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24.04.2020 22:03 Ответить
+27
слушайте, он невменяемый. не делайте уж такой ошибки, хоть вы и зебилы
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24.04.2020 22:04 Ответить
+21
Ага. Вот все прямо сейчас бросятся вкладываться в страну с олигархическими кланами постоянно делящими между собой власть и с бешенной налоговой нагрузкой для бизнеса...
Сказка о Нью Васюках более похожа на правду, чем этот спич.
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24.04.2020 22:06 Ответить
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"З Китаю йдуть десятки підприємств, забираємо їх собі", - Саакашвілі розповів, у чому бачить можливість для України - Цензор.НЕТ 3780
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24.04.2020 22:50 Ответить
Держите наркомана... Прям так и вижу очереди из иностранных компаний за нашими "нянями", после заявлений министра юстиции, что никто не будет выполнять решения судов.
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24.04.2020 22:50 Ответить
"З Китаю йдуть десятки підприємств, забираємо їх собі", - Саакашвілі розповів, у чому бачить можливість для України - Цензор.НЕТ 5466"З Китаю йдуть десятки підприємств, забираємо їх собі", - Саакашвілі розповів, у чому бачить можливість для України - Цензор.НЕТ 6338
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24.04.2020 22:52 Ответить
"З Китаю йдуть десятки підприємств, забираємо їх собі", - Саакашвілі розповів, у чому бачить можливість для України - Цензор.НЕТ 8760
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24.04.2020 22:51 Ответить
Агентство Блумберг напечатало интересную Инфу.Украина успешно стартовала вначале 2019 года в плане реформ.С хорошим позитивным балансом золотовалютных резервов и ростом экономики 5 %,и профицитом бюджета 150 млрд.......Сегодня Украина просрала ВСЁ а прошел всего год.Рябошапка прав...дилетанты и воры сделали дефицит бюджета 300 млрд.
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24.04.2020 22:51 Ответить
Казкар...
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24.04.2020 22:59 Ответить
Денег Зеле никто не даст ни МВФ ни **** и тем более Всемирный банк.Дадут сотню миллионов на билеты в 95 квартал и рекламу 73%
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24.04.2020 23:02 Ответить
Как бы кетай не переманил к себе этого рехворматора
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24.04.2020 23:10 Ответить
Что имеем не храним,потерявши плачем...
Как бы ты Мудр ни был,когда станет холодно,задрожишь...
Марк Туллий Цицерон
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24.04.2020 23:15 Ответить
Всё правильно.Шёлковый путь наш
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24.04.2020 23:26 Ответить
Це називається метати бісер перед свинями. Кому це потрібно в нашій корумпованій державі, де слово чиновник синонім слова злодій? Саакашвілі - реформатор найвищого гатунку стільки років живучи в Україні не потрібен владі й навіть став її ворогом. Це буде й тест для Зеленського та Ко.
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24.04.2020 23:38 Ответить
мысль правильная.
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24.04.2020 23:57 Ответить
Правильно говорит. дайте Михаилу Саакашвили возможность сделать заявленное! Поддержите Михаила Саакашвили!
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25.04.2020 00:15 Ответить
Ему уже в Грузии дали! Теперь ждут, когда он перестанет от них бегать в международном розыске, и вернется на родину отсидеть присужденные ему 6 лет тюрьмы!
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25.04.2020 09:43 Ответить
Де это он квалифицированных работяг в Украине увидел? Да ещё и готовых пахать по 10 часов в сутки за гроши и ночевать на рабочем месте как китаёзы.
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25.04.2020 00:17 Ответить
Украинцы- толковый, трудолюбивый, умный народ!! НЕ ТРЫНДИ!!!!!!!
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25.04.2020 08:06 Ответить
Лично тьі, представительница "умного нарида", готова работать по 10-12 часов в сутки, 6 дней в неделю на фабрике?
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25.04.2020 11:04 Ответить
Фуджикура с Леони рабочих по всей Украине искали бо западенцам такие условия не подходят. У них Польша с Чехией под боком, где без особой квалификации мона в несколько раз больше заработать. А кроме Западной иностранцы нигде строить заводы не хотят.
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25.04.2020 13:09 Ответить
Все просто. Студія квартал 95 бере на роботу нового клоуна Бебебетмена. Після підписання контракту чекаймо анонсу нових зашкварів.
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25.04.2020 01:26 Ответить
Ха ха. Школьники и те умнее.
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25.04.2020 01:37 Ответить
Популіст-аферист в своїй стихії.
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25.04.2020 02:46 Ответить
В Китае инвестору тоже можно было проснуться, и узнать что твой бизнес уже не твой, а переписан на каких то мутных личностей, которые его уже перепродали? И теперь годами можно судится, доказывая что ты не верблюд. А то в Украине такое запросто.
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25.04.2020 02:50 Ответить
Якби був Міхо то ця проблема була б вирішена одна з перших. Тому і таки воплі щодо нього.
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25.04.2020 09:09 Ответить
Ну воно і дурне........ або під кайфом.
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25.04.2020 05:26 Ответить
Два в одному
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25.04.2020 09:44 Ответить
красавчик Михо. на тебя вся надежда.
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25.04.2020 08:26 Ответить
к себе на кацапию его забирай
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25.04.2020 09:44 Ответить
Говорит Михо красиво. И даже теоретически не глупо.
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25.04.2020 09:45 Ответить
Лучше всего про єтого "реформатора" рассказал в своем блоге Поярков.
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25.04.2020 11:01 Ответить
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