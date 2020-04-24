"Из Китая уходят десятки предприятий, забираем их себе", - Саакашвили рассказал, в чем видит возможность для Украины

Кандидат на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ Михеил Саакашвили рассказал, в чем видит шанс для украинской экономики в условиях мирового финансового кризиса.

Своими мыслями политик поделился в программе "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"У Украины есть возможность. Из Китая уходят предприятия, забираем их себе. Как мы их можем забрать? Только предложив гораздо более свободные условия налоговые и более свободные условия регулятивные. Мы можем забрать десятки предприятий из Китая. В Украине сейчас много свободных рабочих рук, квалифицированных, умных. Забираем эти предприятия и начинаем создавать конкуренцию Европе.

Вторая история, весь мир сейчас будет нуждаться в продовольствии. Для Украины это клондайк. Но для этого надо интенсифицировать сельское хозяйство. Хорошо, что приняли закон, но этого не достаточно. Надо вкладывать деньги в перерабатывающее производство, надо привлекать инвестиции внутренние и внешние. Сегодня общая доля настоящих иностранных инвестиций в ВВП - всего 0,2%, отсюда капитал пока-что бежал и не приходил сюда", - заявил Саакашвили.

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"Или мы сейчас создадим условия, когда все, что будет уходить из Европы, из Китая, из Азии, из других стран, из России, будет приходить в Украину, или Украине не будет места. Вот и вся история", - резюмировал он.