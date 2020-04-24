Он может быть хорошим "тараном" для изменений, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук о Саакашвили

Заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук назвала возможные задачи Саакашвили, если его назначат вице-премьером.

Как передает Цензор.НЕТ, в эфире hromadske народный депутат заявила, что сейчас Кабмину "не хватает драйва", Саакашвили может его дать, может добавить опыта в переговорах с Международным валютным фондом, а также помочь с координацией между правительством и парламентом.

"Я думаю, что он может быть таким тараном (по-хорошему) определенных изменений и он мог бы быть коммуникатором между Кабмином и парламентом", - сказала Кравчук.

Она отметила, что даже если Саакашвили не назначат вице-премьером, все равно "было бы полезно" привлечь его во властную команду.

"Например, координировать какой-то совет, который касается реформирования. Возможно мог бы быть советником президента ", - добавила депутат.

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