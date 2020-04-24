РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9893 посетителя онлайн
Новости
3 625 55

Он может быть хорошим "тараном" для изменений, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук о Саакашвили

Он может быть хорошим

Заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук назвала возможные задачи Саакашвили, если его назначат вице-премьером.

Как передает Цензор.НЕТ, в эфире hromadske народный депутат заявила, что сейчас Кабмину "не хватает драйва", Саакашвили может его дать, может добавить опыта в переговорах с Международным валютным фондом, а также помочь с координацией между правительством и парламентом.

"Я думаю, что он может быть таким тараном (по-хорошему) определенных изменений и он мог бы быть коммуникатором между Кабмином и парламентом", - сказала Кравчук.

Она отметила, что даже если Саакашвили не назначат вице-премьером, все равно "было бы полезно" привлечь его во властную команду.

"Например, координировать какой-то совет, который касается реформирования. Возможно мог бы быть советником президента ", - добавила депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" голосуют за Саакашвили в партийном чате, - нардеп СН Богуцкая

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Кравчук Евгения (368)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Он может быть хорошим "тараном" для изменений, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук о Саакашвили - Цензор.НЕТ 1083
показать весь комментарий
24.04.2020 22:12 Ответить
+17
Саакашвили - это жест отчаянья мечущегося беспорядочно Зели.
показать весь комментарий
24.04.2020 22:15 Ответить
+15
Таран из гавна??? Оригинально...
показать весь комментарий
24.04.2020 22:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Он может быть хорошим "тараном" для изменений, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук о Саакашвили - Цензор.НЕТ 1083
показать весь комментарий
24.04.2020 22:12 Ответить
ФЛУД!
показать весь комментарий
24.04.2020 23:01 Ответить
Грустная правда. Горькая и грустная, но правда.
показать весь комментарий
24.04.2020 23:55 Ответить
Будемо зовсім в лайні по самі вуха!
показать весь комментарий
24.04.2020 23:42 Ответить
Таран из гавна??? Оригинально...
показать весь комментарий
24.04.2020 22:12 Ответить
С Правительством какой то Понос , больше 3 х дней не работают.
показать весь комментарий
24.04.2020 22:13 Ответить
Если Саакашвили посадит Зеленского то ему нужно будет памятник поставить
показать весь комментарий
24.04.2020 22:14 Ответить
https://24tv.ua/u_gruzinskoyi_vladi_zaraz_isterika__dekanoyidze_pro_priznachennya_saakashvili_n1332571 У грузинської влади зараз істерика, - Деканоїдзе про призначення Саакашвілі
https://24tv.ua/u_gruzinskoyi_vladi_zaraz_isterika__dekanoyidze_pro_priznachennya_saakashvili_n1332571
показать весь комментарий
24.04.2020 22:39 Ответить
Не знаю насчёт тарана, но баран он зачётный. Точно!
показать весь комментарий
24.04.2020 22:14 Ответить
Остаётся только запустить на новые ворота, старые он уже долбал.
показать весь комментарий
25.04.2020 07:50 Ответить
Не поможет. Только изоляция в спец. помещение.
показать весь комментарий
25.04.2020 21:42 Ответить
Саакашвили - это жест отчаянья мечущегося беспорядочно Зели.
показать весь комментарий
24.04.2020 22:15 Ответить
режь последний огурец
показать весь комментарий
24.04.2020 22:23 Ответить
А что такое?
Уже год ничего нетаранится.
Только маски пропадают,и должностя распрадаються.
показать весь комментарий
24.04.2020 22:15 Ответить
"таким тараном (по-хорошему) определенных изменений"
т.е. он будет таранить (разрушать) "определенные изменения"?

ну а то что его назначают коммуникатором - вообще писец. его понять можно только если он будет разговаривать в три раза медленнее. коммуникатор бл.... переводить с кабминовского на депутатский?
показать весь комментарий
24.04.2020 22:16 Ответить
Прочитала "тираном"
показать весь комментарий
24.04.2020 22:16 Ответить
Скоро опять будет крышу таранить.
показать весь комментарий
24.04.2020 22:21 Ответить
бзде выгнал всех адекватных и порядочных Михо -это фиговый листочек и громоотвод тотальной некомпетентности писюниста.
показать весь комментарий
24.04.2020 22:23 Ответить
Тараном кого? Зелень каждый месяц что-то и кого-то меняет.
показать весь комментарий
24.04.2020 22:23 Ответить
если саакаш погладит зелю утюжком, зэбилы узнают багато цикавого за своего шута
показать весь комментарий
24.04.2020 22:23 Ответить
"нас спасти может только ЧУДО-Михаэл!" 😂

не спасет 😭
показать весь комментарий
24.04.2020 22:23 Ответить
та я понял, зеленые могут только разрушать, на остальное ума не хватает
показать весь комментарий
24.04.2020 22:26 Ответить
Да, уже проходили. "Весь мир до основания мы разрушим. Кто был ничем -- тот станет всем". И результат уже известен на 200%.
показать весь комментарий
24.04.2020 22:32 Ответить
Зеленскому нужен Саакашвили исключительно из за комплекции , на него можна повесить всех "собак" ! )))
показать весь комментарий
24.04.2020 22:26 Ответить
Ты что гонишь. Для такой стратегии мозги нужны.
показать весь комментарий
24.04.2020 22:29 Ответить
Навіть розмови про призначення Міхо - спосіб ЗЕгенератів довести тезу ***** "Україна недодержава".
показать весь комментарий
24.04.2020 22:26 Ответить
Все просто. Студія квартал 95 бере на роботу нового клоуна Бебебетмена. Після підписання контракту чекаймо анонсу нових зашкварів.
показать весь комментарий
24.04.2020 22:42 Ответить
К-каких таких змін?! Зміни вже відбулись! Відбуваються!
показать весь комментарий
24.04.2020 22:28 Ответить
Хорошо ,все чмырят Михо.НО.Он сделал Грузию какой она стала сейчас ?Я как человек который работал успешно типа кризис менеджер знаю как это важно начять умело ,потом продолжат .Начать кто мало может .Так же продолжить я не могу ,это не мое .НО вывести их коммы бизнес ,да.
показать весь комментарий
24.04.2020 22:31 Ответить
Не он. Сделал Каха Бендукидзе со своей командой. Под его программу и его команде Запад давал денег. А Саак был флагом и не более.
показать весь комментарий
24.04.2020 22:34 Ответить
Кстати, не только флагом. Он там таки и был тараном, за которым Кахи проводил реформы. Но Миша ,,натаранил ,,в своем отечестве так, что теперь прячется по другим отечествам от благодарных соотечественников
показать весь комментарий
24.04.2020 22:49 Ответить
Самовлюбленный павлин накуралесил в Грузии на несколько уголовных дел. Причем есть и тяжёлые.
показать весь комментарий
24.04.2020 22:53 Ответить
зебил за все берется смело... (с)
показать весь комментарий
24.04.2020 22:38 Ответить
Він піарився, а зробили без нього. Грузія маленька, а поміч Заходу була велика, тому й прогрес. Він тільки радянськими методами розкуркулював.
показать весь комментарий
25.04.2020 07:21 Ответить
Щось не доберу: який такий "таран"??? Все так так добре виходить у Зекоманди, і тут якийсь таран потрібен. Що ж сі стало?
показать весь комментарий
24.04.2020 22:36 Ответить
Зеля таранить з дня інавгурації, просто треба використати ще одного тарана і повісити на нього ще одну кримінальну справу. Ото і все.
показать весь комментарий
25.04.2020 07:27 Ответить
Джафар ага а из чего таран сделаем ? Из твоей дубовой головы. (Не бойся я с тобой)
показать весь комментарий
24.04.2020 22:40 Ответить
Т.е. Президент, 300 депутатов его партии, его Кабмин, его ГП, СБУ, ДБР и пр. недостаточно? Я правильно понимаю, Евгения Кравчук? Вы там вообще вменяемые?
показать весь комментарий
24.04.2020 22:44 Ответить
А Вы и не сомневайтесь. Само заявление, что пропрезидентскому парламенту и такому же Кабмину нужен ещё для взаимопонимания какой-то посторонний коммуникатор и что к турборежиму нужен ещё и таран вызывает тревогу, что "всё помешалось в доме Оболенских".
показать весь комментарий
25.04.2020 07:58 Ответить
правильно
показать весь комментарий
24.04.2020 22:45 Ответить
ах та то слугиня?
тут и комменты не нужны...
аленя когда найдешь концептуального - тогда рот и раззявишь... - пока незачет.
хочет тетка в трускавец на повторные курсы для идиотов и потерется
показать весь комментарий
24.04.2020 22:47 Ответить
Малоймовірна подія, але сподіваюсь,що у зелених дегенератів вистачить дурки, щоб провернуть це призначення. Це буде така собі цукерочка для баклажки з Кока-Колою - феєричне видовище, яскравіше і швидше навіть ніж дріжжі в гальюну. Запасайтеся поп-корном, а я м'ятними льодяниками, бо зуби вже потікали. Скільки ще зашкварів попереду- ніколи і розслабитись.
показать весь комментарий
24.04.2020 23:11 Ответить
Плісняві, як не працювали, так і не планують працювати. Їх спеціалізація шоу.
За рік все знищенно, і нічого, абсолютно нічого, не зроблено, на благо країни. Нічого !!!
І знову, це плісняве падло, мекає про таран, про руйнацію. Грузини вже повідомили, чого буде вартувати той "таран" Україні. Звіздець. Кого ви вибрали
показать весь комментарий
24.04.2020 23:15 Ответить
А сама зачем там сидишь? Жопой крутить и рожей торговать? Наобещали три короба, а теперь таран ищут. Уже сами признаётесь в своей управленческой импотенции - так уйдите, не ждите пока получите коленом под единственную извилину.
показать весь комментарий
24.04.2020 23:35 Ответить
В дурдомі що керує країною поповнення особливо буйним.
показать весь комментарий
24.04.2020 23:40 Ответить
Петя уже весь на гамно изошёл от одной фамилии Саакашвили )
показать весь комментарий
25.04.2020 00:27 Ответить
Під це шоу 5 млрд щомісяця, хорошо йде.
показать весь комментарий
25.04.2020 07:32 Ответить
Хватит уже таранить,идиоты .Вы уже все к чему прикоснулись кончили.
показать весь комментарий
25.04.2020 09:24 Ответить
Он может быть хорошим "бараном" . Что они творят ....
показать весь комментарий
25.04.2020 12:49 Ответить
Тараны-бараны нам не к чему!!
показать весь комментарий
25.04.2020 18:49 Ответить
 
 