Он может быть хорошим "тараном" для изменений, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук о Саакашвили
Заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук назвала возможные задачи Саакашвили, если его назначат вице-премьером.
Как передает Цензор.НЕТ, в эфире hromadske народный депутат заявила, что сейчас Кабмину "не хватает драйва", Саакашвили может его дать, может добавить опыта в переговорах с Международным валютным фондом, а также помочь с координацией между правительством и парламентом.
"Я думаю, что он может быть таким тараном (по-хорошему) определенных изменений и он мог бы быть коммуникатором между Кабмином и парламентом", - сказала Кравчук.
Она отметила, что даже если Саакашвили не назначат вице-премьером, все равно "было бы полезно" привлечь его во властную команду.
"Например, координировать какой-то совет, который касается реформирования. Возможно мог бы быть советником президента ", - добавила депутат.
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Уже год ничего нетаранится.
Только маски пропадают,и должностя распрадаються.
т.е. он будет таранить (разрушать) "определенные изменения"?
ну а то что его назначают коммуникатором - вообще писец. его понять можно только если он будет разговаривать в три раза медленнее. коммуникатор бл.... переводить с кабминовского на депутатский?
не спасет 😭
тут и комменты не нужны...
аленя когда найдешь концептуального - тогда рот и раззявишь... - пока незачет.
хочет тетка в трускавец на повторные курсы для идиотов и потерется
За рік все знищенно, і нічого, абсолютно нічого, не зроблено, на благо країни. Нічого !!!
І знову, це плісняве падло, мекає про таран, про руйнацію. Грузини вже повідомили, чого буде вартувати той "таран" Україні. Звіздець. Кого ви вибрали