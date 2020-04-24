Около 1000 клиник в рамках медреформы получили больше денег, чем раньше, около 600 - меньше, - и.о. главы НСЗУ Мовчан

Около тысячи клиник в рамках второго этапа медреформы увеличили финансирование из центрального бюджета.

Об этом и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан сообщила в интервью информагентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Из центрального бюджета по контрактам с НСЗУ около тысячи медучреждений получили больше денег. Некоторые из них на 70%, некоторые на 5%, кто-то на 50%", — сказала она.

Она уточнила, что у медучреждений два источника финансирования — центральный бюджет и местный.

"НСЗУ распоряжается деньгами центрального бюджета. Раньше это была медсубвенция, а сейчас это программа медгарантий (ПМГ). В 2020 году денег из центрального бюджета на ПМГ выделено больше", — пояснила Мовчан.

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В то же время, по ее словам, около 600 медучреждений по разным причинам получили меньше денег из центрального бюджета.