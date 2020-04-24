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Новости
2 010 16

Около 1000 клиник в рамках медреформы получили больше денег, чем раньше, около 600 - меньше, - и.о. главы НСЗУ Мовчан

Около 1000 клиник в рамках медреформы получили больше денег, чем раньше, около 600 - меньше, - и.о. главы НСЗУ Мовчан

Около тысячи клиник в рамках второго этапа медреформы увеличили финансирование из центрального бюджета.

Об этом и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан сообщила в интервью информагентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Из центрального бюджета по контрактам с НСЗУ около тысячи медучреждений получили больше денег. Некоторые из них на 70%, некоторые на 5%, кто-то на 50%", — сказала она.

Она уточнила, что у медучреждений два источника финансирования — центральный бюджет и местный.

"НСЗУ распоряжается деньгами центрального бюджета. Раньше это была медсубвенция, а сейчас это программа медгарантий (ПМГ). В 2020 году денег из центрального бюджета на ПМГ выделено больше", — пояснила Мовчан.

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В то же время, по ее словам, около 600 медучреждений по разным причинам получили меньше денег из центрального бюджета.

Автор: 

Мовчан (46) финансирование (1809) НСЗУ (171) медреформа (122)


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Топ комментарии
+10
Вранье. А вот реальные цифры финансирования медицины

Около 1000 клиник в рамках медреформы получили больше денег, чем раньше, около 600 - меньше, - и.о. главы НСЗУ Мовчан - Цензор.НЕТ 9059
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24.04.2020 22:27 Ответить
+1
Ясно. Но там населения в разы меньше. Для них цифра огромная.
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24.04.2020 22:43 Ответить
+1
Ай вей "абіділі"?
В Україні 10% "лікарів" ЗАЙВІ!, що і ДОВЕЛА реальна картина фінансування ЗА_ВИКОНАНУ_РОБОТУ, а не субсідії для хабарників, які використовували приміщення держ. лікарень для особистого "лівого" підробітку. ВСІ ТІ МІНУСИ це іллюстрація і судовий позив багаторічних грабунків бюджета "б*гообраною "крімінальною мішпухою.
В Україні 19тис"лікарів" тупо займаються адмін.роботою та ДУРНЬОЮ і збагачуються хабарями в державних установах і одночасно не вистачає 20тис фельшарів-медсестер та ВІЙСЬКОВИХ лікарів та нема військової мобілізаційної структури та ресурсів для протидії епідемій
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25.04.2020 07:24 Ответить
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Вранье. А вот реальные цифры финансирования медицины

Около 1000 клиник в рамках медреформы получили больше денег, чем раньше, около 600 - меньше, - и.о. главы НСЗУ Мовчан - Цензор.НЕТ 9059
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24.04.2020 22:27 Ответить
Ну так через діру в бюджеті у 300 мільярдів гривень ось і виділяють менше. Там ще лікарі жаліються що взагалі зарплата не прийшла бо у казні вже мінус.
А так по цифрах мало вийти більше...
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25.04.2020 01:32 Ответить
За март профинансировали только 63% выплат. И подобное тянется еще с осени. Иногда зарплату давали за 4-5 раз.
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25.04.2020 01:51 Ответить
А потім скажуть що це через реформу. А не того що вони грохнули бізнес минулого року, почали неймовірно багато красти, як наслідок податки немає кому платити, а те що все таки збирають тупо розкрадають.
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25.04.2020 02:58 Ответить
Ай вей "абіділі"?
В Україні 10% "лікарів" ЗАЙВІ!, що і ДОВЕЛА реальна картина фінансування ЗА_ВИКОНАНУ_РОБОТУ, а не субсідії для хабарників, які використовували приміщення держ. лікарень для особистого "лівого" підробітку. ВСІ ТІ МІНУСИ це іллюстрація і судовий позив багаторічних грабунків бюджета "б*гообраною "крімінальною мішпухою.
В Україні 19тис"лікарів" тупо займаються адмін.роботою та ДУРНЬОЮ і збагачуються хабарями в державних установах і одночасно не вистачає 20тис фельшарів-медсестер та ВІЙСЬКОВИХ лікарів та нема військової мобілізаційної структури та ресурсів для протидії епідемій
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25.04.2020 07:24 Ответить
пц. во Вьетнаме погибло около 50к
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24.04.2020 22:28 Ответить
???
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24.04.2020 22:35 Ответить
то я писал к новости, что в США от вирусной короны померли 50к
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24.04.2020 22:37 Ответить
Ясно. Но там населения в разы меньше. Для них цифра огромная.
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24.04.2020 22:43 Ответить
Цензор, так ты скажешь что в 4 часа рвануло недалеко от БЦ, что табуретки на улице поваляло?
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24.04.2020 22:28 Ответить
600 ментше.куда еще меньше сцуки?
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24.04.2020 22:44 Ответить
Не.Не зайдёт.Сказал бы это щас "гетьман" в качестве 145-ой реформы,тут был бы бы салют ,а так нет.Вывсёврёти.
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24.04.2020 22:50 Ответить
И все больницы думают , где эти 1000 больниц получившие больше? В итоге никто нифига не получил. Местные обязуют главврачей сокращать персонал! Сплошное враньё!
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24.04.2020 22:57 Ответить
Діра в бюджеті. Казна пуста. Дякуйте Зе.
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25.04.2020 01:33 Ответить
Реформа без страховой медицины это провал....зачем платить какомуто минздраву облздраву райздраву из бюджета всех уровней...должен быть собственный счет пациэнта..с пополнением работадателя и своих средст....и средства из госбюджета как налогоплательщика..все...три составляющих....
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25.04.2020 03:15 Ответить
Значит не так уж и плоха реформа медицины Ульяны Супрун!! Теперь осталось увязать мелочи, почему у одних больше денег, а у других меньше!! Но это уже детали!!
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25.04.2020 18:43 Ответить
 
 