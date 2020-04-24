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Суды рассмотрели 746 протоколов о нарушении карантина и обязали заплатить штраф 105 человек
Суды рассмотрели 746 административных протоколов о нарушении карантинных ограничений, из них 105 человек обязали оплатить штрафы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили в пресс служба Государственной судебной администрации.
В общем от правоохранителей в суды поступил 4581 административный протокол о нарушении карантинных ограничений. Среди них 533 вернули на доработку, а рассмотрели 746. Большинство решений, 641, были в пользу граждан.
Однако, оплатили эти штрафы подали апелляционные жалобы на решения - пока неизвестно.
Еще 3572 административных протокола находятся на рассмотрении судов.
Отметим, что за нарушение карантинных ограничений могут наложить от 17 до 34 тысяч штрафа.
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а за сборищем тісяч человек в Святогоском монастіре тупо наблюдали под контролем ЗЕ
Поліція не штрафи збирає вона ПОПЕРЕДЖУЄ дії дурників та недолугих
Выписаны с целью поиздеваться или унизить Гражданина Украины.
Сколько уголовных дел заведено?