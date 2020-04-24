Суды рассмотрели 746 протоколов о нарушении карантина и обязали заплатить штраф 105 человек

Суды рассмотрели 746 административных протоколов о нарушении карантинных ограничений, из них 105 человек обязали оплатить штрафы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили в пресс служба Государственной судебной администрации.

В общем от правоохранителей в суды поступил 4581 административный протокол о нарушении карантинных ограничений. Среди них 533 вернули на доработку, а рассмотрели 746. Большинство решений, 641, были в пользу граждан.

Однако, оплатили эти штрафы подали апелляционные жалобы на решения - пока неизвестно.

Еще 3572 административных протокола находятся на рассмотрении судов.

Отметим, что за нарушение карантинных ограничений могут наложить от 17 до 34 тысяч штрафа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Cуд оштрафовал женщину на 17 тыс. грн за нарушение самоизоляции в Сумах