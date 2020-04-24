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Новости Коронавирус и карантин
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Суды рассмотрели 746 протоколов о нарушении карантина и обязали заплатить штраф 105 человек

Суды рассмотрели 746 протоколов о нарушении карантина и обязали заплатить штраф 105 человек

Суды рассмотрели 746 административных протоколов о нарушении карантинных ограничений, из них 105 человек обязали оплатить штрафы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили в пресс служба Государственной судебной администрации.

В общем от правоохранителей в суды поступил 4581 административный протокол о нарушении карантинных ограничений. Среди них 533 вернули на доработку, а рассмотрели 746. Большинство решений, 641, были в пользу граждан.

Однако, оплатили эти штрафы подали апелляционные жалобы на решения - пока неизвестно.

Еще 3572 административных протокола находятся на рассмотрении судов.

Отметим, что за нарушение карантинных ограничений могут наложить от 17 до 34 тысяч штрафа.

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карантин (16729) штраф (1287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Потрачено 5 миллионов гривеь.

а за сборищем тісяч человек в Святогоском монастіре тупо наблюдали под контролем ЗЕ
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24.04.2020 22:59 Ответить
533 протоколи повернули на доопрацювання.Це,означає,що менти правильно і протокол скласти не вміють.
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24.04.2020 23:36 Ответить
От тільки не треба ТУПО ДУРКУВАТИ Само-по-собі попередження поліції за порушення карантину це вже зауваження і неприємності для КОЖНОЇ нормальної людини. А як ще й з виплатою 17000грн... то це велика неприємність
Поліція не штрафи збирає вона ПОПЕРЕДЖУЄ дії дурників та недолугих
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25.04.2020 08:19 Ответить
Т.е. 6 из 7 протоколов выписаны с нарушением Конституции или Законов Украины?
Выписаны с целью поиздеваться или унизить Гражданина Украины.
Сколько уголовных дел заведено?
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25.04.2020 09:00 Ответить
 
 