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Как только его кандидатуру внесут в парламент, мы с ним садимся и обсуждаем абсолютно все наши действия, - Тимошенко про Саакашвили

Как только его кандидатуру внесут в парламент, мы с ним садимся и обсуждаем абсолютно все наши действия, - Тимошенко про Саакашвили

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что готова обсудить перспективы возможного взаимодействия с Михеилом Саакашвили в случае внесения его кандидатуры в Верховную Раду на пост вице-премьера Украины по реформам.

Об этом политик сообщила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня разговаривали с Михаилом, мы встречались, говорили об этом. Мы говорили о сложности всех процессов, которые идут в парламенте. И я сказала, что как только его кандидатуру внесут в парламент, мы с ним садимся и обсуждаем абсолютно все наши действия", - сказала лидер "Батькивщины".

Тимошенко считает, что любой человек, который придет в правительство, должен опираться на надежную поддержку президента и большинства в парламенте, чтобы он мог действовать.

"Я не хочу, чтобы "сжигали" сильных и эффективных управленцев, которые могут прийти и помочь Украине. В то же время нельзя, чтобы был хаос сегодня в управлении государством во время таких вызовов. Стране обязательно нужны сильные опытные, преданные Украине люди, которые могут из хаоса сделать реально стройный порядок и дать стране шанс", - указала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Были надежды, что сегодня ВР проголосует за мое назначение, но я остаюсь уверенным в поддержке Зеленского: готовимся на 30 апреля, - Саакашвили

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Тимошенко Юлия (24590) Батькивщина (2013)


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Топ комментарии
+31
Юлия Тимошенко заблокировала поставки оружия в Грузию в 2008 году,будучи премьер-министром..потому Миша и жевал ГАЛСТУК..
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24.04.2020 23:31 Ответить
+28
Юлия Тимошенко в парламенте 2 сентября 2008 года. Тогда ее фракция не поддержала постановление о признании агрессии России в Грузии
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25.04.2020 00:02 Ответить
+26
и как жЮлька хихикала вместе с Путиным над Грузией в 2008
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24.04.2020 23:36 Ответить
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Стара кремлівська підстилка любими шляхами намагається прити до влади. Брехлива.цинічна піарщиця продасть любого і державу за свою особисту владу. Ну а іще гроші бені--це вже великій бонус .
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25.04.2020 14:19 Ответить
Купила избирателей за государственные деньги .А Михо кот в мешке.
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25.04.2020 17:54 Ответить
Давно Украина не попадала на ТВ каналы всего мира!! Надеюсь с приходом этого (оно МИХО) , клоунада по крышам киева продолжится!! То , что саакашвили засланный казачок, то понятно!! Не понятно только, чей казачок, Путина или США!
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25.04.2020 18:41 Ответить
"Криворожсталь" забрала, шельф черноморский раздеребанить не позволила вот и брызжут слюной порохахметфирташелизы и медвечукососы и это Юлька просто поддержала Саакашвили. Так забздели только при упоминании о Тимошенко - это для неё самая лучшая рекомендация.
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25.04.2020 21:09 Ответить
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