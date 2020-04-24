Как только его кандидатуру внесут в парламент, мы с ним садимся и обсуждаем абсолютно все наши действия, - Тимошенко про Саакашвили

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что готова обсудить перспективы возможного взаимодействия с Михеилом Саакашвили в случае внесения его кандидатуры в Верховную Раду на пост вице-премьера Украины по реформам.

Об этом политик сообщила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня разговаривали с Михаилом, мы встречались, говорили об этом. Мы говорили о сложности всех процессов, которые идут в парламенте. И я сказала, что как только его кандидатуру внесут в парламент, мы с ним садимся и обсуждаем абсолютно все наши действия", - сказала лидер "Батькивщины".

Тимошенко считает, что любой человек, который придет в правительство, должен опираться на надежную поддержку президента и большинства в парламенте, чтобы он мог действовать.

"Я не хочу, чтобы "сжигали" сильных и эффективных управленцев, которые могут прийти и помочь Украине. В то же время нельзя, чтобы был хаос сегодня в управлении государством во время таких вызовов. Стране обязательно нужны сильные опытные, преданные Украине люди, которые могут из хаоса сделать реально стройный порядок и дать стране шанс", - указала она.

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