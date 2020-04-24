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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин принял постановление об оплате медучреждениям услуг по лечению COVID-19, - и.о. главы НСЗУ Мовчан

Кабмин принял постановление об оплате медучреждениям услуг по лечению COVID-19, - и.о. главы НСЗУ Мовчан

Кабинет министров принял постановление, регулирующее оплату медучреждениям услуг по лечению COVID-19 через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщила и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан.

"Это постановление регулирует, каким образом медучреждения, которые участвуют в диагностике, лечении, транспортировке пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом Covid-19, будут получать оплату за свои услуги", - сказал она.

По словам Мовчан, в частности, постановлением должны быть утверждены три пакета: оплата услуг бригад экстренной помощи, оплата мобильных бригад, которые выезжают на тестирование больных с подозрением на Covid-19 и непосредственно оплата медуслуги, которые при стационарном лечении оказывают больницы (на момент публикации интервью постановление должно быть доработано с учетом замечаний Минфина и Минюста).

В частности, предполагается, что оплата стационарной помощи по лечению COVID-19 будет производится только в те медучреждения, которые определены для госпитализации пациентов с COVID-19.

"На сегодня это 242 опорные больницы, которые утверждены приказом Минздрава. Эти медучреждения обязательно должны будут соответствовать условиям предоставления медпомощи по оборудованию: они должны иметь в распоряжении аппараты ИВЛ и команды врачей в том числе анестезиологов", - сказала она.

"Тариф включает в себя только оплату бригад медиков, которые непосредственно работают с пациентами, обслуживание аппаратов ИВЛ и лескредства", - сказала Мовчан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 1000 клиник в рамках медреформы получили больше денег, чем раньше, около 600 - меньше, - и.о. главы НСЗУ Мовчан

Автор: 

карантин (16729) Мовчан (46) НСЗУ (171) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А потом придет час и следствие посчитает по количеству заболевших на COVID-19, количество истраченных средств. Правомерность принятия карантина тоже.
37 дней все страдают без доходов.
Надеюсь вы, которые сейчас при власти понимаете, что делаете.
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24.04.2020 23:40 Ответить
Потом будут и дела, будут и судовые процессы. И от мэров, и от начмедов, и от простых врачей, которые заразились не могут оформить больничные. Почему были нарушены четко определенные законами процедуры борьбы с ЧС и ее финансирования.
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24.04.2020 23:52 Ответить
Источники финансирования? Опять за счет местных бюджетов?

Кабмін прийняв постанову про оплату медустановам послуг з лікування COVID-19, - в.о. глави НСЗУ Мовчан - Цензор.НЕТ 2885
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24.04.2020 23:46 Ответить
Будут пилить
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24.04.2020 23:57 Ответить
Самый желаемый пацтени для большинства наших Айболита, это глупый пациент, у которого после имитации лечения появится иллюзия выздоровления и о пустеют карманы. 😎
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25.04.2020 00:10 Ответить
Хмельницький "Новатор" виготовив апарат ШВЛ вартістю 20 тисяч гривень.
Апарат вдалося розробити за 10 днів. Наразі його передали на сертифікацію до МОЗ України.
Посилання на джерело: https://vsim.ua/Zdorovya/hmelnitskiy-novator-vigotoviv-aparat-shvl-vartistyu-20-tisyach-griven-11054414.html
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25.04.2020 00:56 Ответить
Черт голову сломает с вашими реформами. Кто, где, кому, когда???? В итоге денежки уплывут в привычном направлении, в оффшоры и карманы их "регуляторов". А больницы, медики, больные, получат шиш с маслом.
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25.04.2020 09:32 Ответить
"медучреждения, которые участвуют в диагностике, лечении, транспортировке пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом Covid-19, будут получать оплату за свои услуги", - Источник: https://censor.net/n3191469 не поняла: оплата от кого? Пациентов ?Если от государства, то это не оплата, а финансирование
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25.04.2020 12:20 Ответить
 
 