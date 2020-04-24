Кабмин принял постановление об оплате медучреждениям услуг по лечению COVID-19, - и.о. главы НСЗУ Мовчан

Кабинет министров принял постановление, регулирующее оплату медучреждениям услуг по лечению COVID-19 через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщила и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан.

"Это постановление регулирует, каким образом медучреждения, которые участвуют в диагностике, лечении, транспортировке пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом Covid-19, будут получать оплату за свои услуги", - сказал она.

По словам Мовчан, в частности, постановлением должны быть утверждены три пакета: оплата услуг бригад экстренной помощи, оплата мобильных бригад, которые выезжают на тестирование больных с подозрением на Covid-19 и непосредственно оплата медуслуги, которые при стационарном лечении оказывают больницы (на момент публикации интервью постановление должно быть доработано с учетом замечаний Минфина и Минюста).

В частности, предполагается, что оплата стационарной помощи по лечению COVID-19 будет производится только в те медучреждения, которые определены для госпитализации пациентов с COVID-19.

"На сегодня это 242 опорные больницы, которые утверждены приказом Минздрава. Эти медучреждения обязательно должны будут соответствовать условиям предоставления медпомощи по оборудованию: они должны иметь в распоряжении аппараты ИВЛ и команды врачей в том числе анестезиологов", - сказала она.

"Тариф включает в себя только оплату бригад медиков, которые непосредственно работают с пациентами, обслуживание аппаратов ИВЛ и лескредства", - сказала Мовчан.

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