Я подал на Уманского заявление в Офис генпрокурора, - уволенный глава ГНС Верланов

Уволенный 24 апреля Кабинетом Министров глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов заявил, что подал заявление прокуратуру на бывшего министра финансов Игоря Уманского.

Об этом Верланов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера мной была подано заявление в Офис Генерального прокурора по заявлениям Игоря Уманского относительно неправдивого сообщения о преступлении", - заявил он. Верланов выразил уверенность, что при помощи временной следственной комиссии в Верховной Раде удастся разобраться с обвинениями экс-министра финансов.

"Фактов никаких нет, это распечатки А4, котороые говорят, что кто-то что-то куда-то недоплачивает. Я уверен, что мы на ВСК в следующие 6 месяцев мы разложим это на атомы и поставим точку в этом деле", - добавил он.

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Комменитруя свое увольнение глава ГНС назвал его политическим, отметив что объективных экономических причин для этого не было.

"Источник политического решения - это Кабинет Министров. Сегодня министр финансов, не проводя никаких консультаций со мной, как в главой Государственной налоговой службы, который кстати назначен по конкурсу с 5-летним контрактом, подал документы. Кабинет Министров принял решение, которое я считаю политическим. В его основу не положены факты или какие-либо другие документы, разоблачительные пленки, или обвинения, доказанные в суде. Это просто решение, которое принято в пятницу", - сказал Верланов.

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Напоминаем, 24 апреля Кабинет Министров уволил с дожности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Госналоговой Сергея Верланова.

30 марта Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов.

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Перед уходом из Минфина Уманский инициировал увольнение Нефьодова и Верланова. И экс-глава Минфина убежден, что единственная причина его увольнения - "вот эти представления (на увольнения глав фискальной и таможенной служб. - Ред.) и то, что я не собирался отступать в этом вопросе".

13 апреля Уманский заявил, что Офис Генпрокурора открыл по его заявлению уголовное производство.

16 апреля депутат "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что большая часть системных схем с махинациями налога на добавленную стоимость (НДС) прекращена. По его словам, об этом свидетельствует рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС, происходящий при сокращении объема облагаемых налогом операций.

В этот же день депутат "Слуги народа" Гео Лерос заявил о существовании в налоговой "программы", в рамках которой крупный бизнес якобы за откаты уклоняется от уплаты НДС.

22 апреля стало известно, что бывший министр финансов Игорь Уманский назначен официальным советником главы Офиса Президента Андрея Ермака, и будет заниматься ситуаций с возможной коррупцией в таможенных и налоговых органах.