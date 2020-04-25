РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5377 посетителей онлайн
Новости
10 066 24

Я подал на Уманского заявление в Офис генпрокурора, - уволенный глава ГНС Верланов

Я подал на Уманского заявление в Офис генпрокурора, - уволенный глава ГНС Верланов

Уволенный 24 апреля Кабинетом Министров глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов заявил, что подал заявление прокуратуру на бывшего министра финансов Игоря Уманского.

Об этом Верланов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера мной была подано заявление в Офис Генерального прокурора по заявлениям Игоря Уманского относительно неправдивого сообщения о преступлении", - заявил он. Верланов выразил уверенность, что при помощи временной следственной комиссии в Верховной Раде удастся разобраться с обвинениями экс-министра финансов.

"Фактов никаких нет, это распечатки А4, котороые говорят, что кто-то что-то куда-то недоплачивает. Я уверен, что мы на ВСК в следующие 6 месяцев мы разложим это на атомы и поставим точку в этом деле", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уманский: При Верланове ежемесячно крадут 5 млрд только по НДС. Янукович с Клименко смотрят и говорят, "а что, так можно было?"

Комменитруя свое увольнение глава ГНС назвал его политическим, отметив что объективных экономических причин для этого не было.

"Источник политического решения - это Кабинет Министров. Сегодня министр финансов, не проводя никаких консультаций со мной, как в главой Государственной налоговой службы, который кстати назначен по конкурсу с 5-летним контрактом, подал документы. Кабинет Министров принял решение, которое я считаю политическим. В его основу не положены факты или какие-либо другие документы, разоблачительные пленки, или обвинения, доказанные в суде. Это просто решение, которое принято в пятницу", - сказал Верланов.

Читайте также: В мошенничествах с НДС обвиняют те, кто десятилетиями кормился на подобных схемах, - Верланов

Напоминаем, 24 апреля Кабинет Министров уволил с дожности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Госналоговой Сергея Верланова.

30 марта Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов.

Читайте также: Схемы с НДС контролирует руководство налоговых и таможенных органов, - экс-министр финансов Уманский

Перед уходом из Минфина Уманский инициировал увольнение Нефьодова и Верланова. И экс-глава Минфина убежден, что единственная причина его увольнения - "вот эти представления (на увольнения глав фискальной и таможенной служб. - Ред.) и то, что я не собирался отступать в этом вопросе".

13 апреля Уманский заявил, что Офис Генпрокурора открыл по его заявлению уголовное производство.

16 апреля депутат "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что большая часть системных схем с махинациями налога на добавленную стоимость (НДС) прекращена. По его словам, об этом свидетельствует рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС, происходящий при сокращении объема облагаемых налогом операций.

В этот же день депутат "Слуги народа" Гео Лерос заявил о существовании в налоговой "программы", в рамках которой крупный бизнес якобы за откаты уклоняется от уплаты НДС.

22 апреля стало известно, что бывший министр финансов Игорь Уманский назначен официальным советником главы Офиса Президента Андрея Ермака, и будет заниматься ситуаций с возможной коррупцией в таможенных и налоговых органах.

Автор: 

Госпогранслужба (6580) Уманский Игорь (139) Верланов Сергей (114)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
"Фактов никаких нет, это распечатки А4, котороые говорят, что кто-то что-то куда-то недоплачивает



именно так ЗЕ стал президентом
показать весь комментарий
25.04.2020 00:29 Ответить
+5
зеленая жаба гадюку, гуд
показать весь комментарий
25.04.2020 00:29 Ответить
+5
The show must go on, yeah
показать весь комментарий
25.04.2020 00:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зеленая жаба гадюку, гуд
показать весь комментарий
25.04.2020 00:29 Ответить
"Фактов никаких нет, это распечатки А4, котороые говорят, что кто-то что-то куда-то недоплачивает



именно так ЗЕ стал президентом
показать весь комментарий
25.04.2020 00:29 Ответить
Сегодня министр финансов, не проводя никаких консультаций со мной, как в главой Государственной налоговой службы, который кстати назначен по конкурсу с 5-летним контрактом, подал документы...


Даун, ты реально не понимал, в каком зелйном поносе ты работал ?

Какой, нахрен, контракт ?

Какие, нахрен, законы ?
показать весь комментарий
25.04.2020 00:32 Ответить
Сомневаюсь, что не понимал.
показать весь комментарий
25.04.2020 00:39 Ответить
The show must go on, yeah
показать весь комментарий
25.04.2020 00:38 Ответить
Бунт на корабле!

Времечко настало, жить хреново стало
Моряки твердили: "Дело дрянь!"
Шли мы не по плану, верили обману
И на корабле царила пьянь.
В трюмах споры, каждый вечер ссоры
Если хочешь выжить - первым бей
Голодно и тошно, травят, как нарочно
Кормят, чем попало, как свиней
Капитан в уюте прячется в каюте
Мочится, наверно, тоже в ней
К людям не выходит, за нос только водит
А его приказы всё глупей.
Это дело всем осточертело
Недовольства много - целый пуд
Видно, капитану все по барабану
В Тихом океане вспыхнул бунт..........
показать весь комментарий
25.04.2020 00:39 Ответить
гоните нахер ...ггенпрокурору он подал....к
показать весь комментарий
25.04.2020 00:42 Ответить
Пацюки в бочці почали гризти один одного.
показать весь комментарий
25.04.2020 01:00 Ответить
Готовь клетчатое одеяло, будешь как попередник Насиров под немочного косить.
показать весь комментарий
25.04.2020 01:30 Ответить
Клетчатое одеяло теперь недостаточно, надо ещё под себя ходить, тогда все поверят, что больной. Вон народ видит, что шмаркля больной, но мер не предпринимает.
показать весь комментарий
25.04.2020 11:34 Ответить
та кого ето гребет на кого и шо ты там подал? - тараканьи разборки...
показать весь комментарий
25.04.2020 03:24 Ответить
слуга, не знающий места своего, заслуживает как минимум быть битым..
так ты, плешня, слуга?
показать весь комментарий
25.04.2020 03:32 Ответить
все шерстяное на наших и палки тем шо напротив...
и ето падло сегодня президент - вы с ума сошли?
показать весь комментарий
25.04.2020 03:41 Ответить
Чомусь я Нефьодову і Верланову довіряю на порядки більше, ніж всій зебільній банді. Навіть більше, ніж воній секті, вихідцем з якої є Уманський. Так що будемо очікувати фактів - що вони приховували від бюджету, чи ні...

Народ, ну подумайте самі: якщо, за твердженням Уманського, на "скрутках" ПДВ Верланов щомісячно виводив з держбюджету 5млрд гривень - то невже така сума ніде би не засвітилась?
Ні, я не наївний - можливо, десь щось таки й скручували - але явно не стільки... Чуйку маю, що Уманський - накиздів. Там куди більш серйозніші причини недонадходжень в бюджет з несплатою запланованих податків...
показать весь комментарий
25.04.2020 07:20 Ответить
Ну як не засвітилось-недовиконання бюджету порівнюючи з епохою бариги ще до початку короновірусу мінімум 200 ярдів.А стосовно того де їх найлегше відмити-будівництво жилих масивів на продаж.Готівкою створюють чисту офіційну історію новітнім мільйонерам.Часто дружини або батьки чи знайомі таких кристально чистих людей виявляються дивовижно талановитими бізнесменами з оборотом в мільярди.Тут якраз добре що Сергій огризнувся.Є шанс багато чого дізнатись.
показать весь комментарий
25.04.2020 10:43 Ответить
Про митницю і податкову. Історія питання на цей момент, стисло. Уважно стежте за руками:
1. Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц» (https://lb.ua/economics/2020/04/02/454302_igor_umanskiy_ot_skrutok_nds.html 02.04.2020 )
2. "Гетманцев спростував звинувачення екс-міністра фінансів Уманського в недоотриманні бюджетом 5 мільярдів від ПДВ" (https://www.unian.ua/economics/finance/10944359-getmancev-sprostuvav-zvinuvachennya-eks-ministra-finansiv-umanskogo-v-nedootrimanni-byudzhetom-5-milyardiv-vid-pdv.html 03.04.2020 )
3. "Уманський готується стати радником Єрмака" (21.04.2020)
4. "Глава уряду стверджує: заяви Уманського про те, що бюджет України нібито втрачає 5 млрд грн через «скрутки» ПДВ - популізм. У відповідь ексміністр назвав слова прем'єра «дивними» і «поверхневими»." (https://wz.lviv.ua/news/411142-umanskyi-poskandalyv-zi-shmyhalem-u-merezhi-ziavylasia-perepalka-eksministra-i-premiera 22.04.2020 )
5. Сергій Марченко, інтерв'ю для "Ліги":
"- Давайте підсумуємо: звільнення Верланова та Нефьодова, незважаючи на питання до них, зараз не на часі?
- Ні! Безумовно, кадрові питання назріли. Втім, ситуація вимагає складнішого рішення, аніж просто звільнення двох топ-чиновників." (https://finance.liga.net/ekonomika/interview/s-programmoy-mvf-ili-net-defolta-ne-budet-pri-mne-pervoe-intervyu-ministra-finansov?fbclid=IwAR1Yq3Pa6223P-qMjtdg0DoGqzN8t4PCjCDK63xZ8MPzGUZqZW-lNi1S0mA 23.04.2020 )
6. "Рада створила слідчу комісію по можливим "скруткам" на митниці та податковій" (24.04.2020,)
7. "Кабмін звільнив Нефьодова та Верланова" (24.04.2020).
Питання:
1. За що звільнили Нефьодова та Верланова, якщо заяви Уманського спростували в парламенті, а прем'єр особисто назвав їх популізмом?
2. Чи можна вважати, що цим звільненням прем'єр перекреслив власну заяву і визнав правоту Уманського? Якщо так, хто притягне прем'єра до відповідальності за спробу приховати проблеми в податковій та на митниці?3. Хто чиї кінці зараз хутко ховає у цій каламутній воді?


Алексей Панич - https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/2897238287060696
показать весь комментарий
25.04.2020 07:34 Ответить
Сказали консультанти звільнити - звільнили. А кого і за шо ,в уши надули про "чортів", то не цікаво.
показать весь комментарий
25.04.2020 08:47 Ответить
Дурак ти, всі заяви треба подавати піЗЕдентові - воно розбереться.
показать весь комментарий
25.04.2020 08:54 Ответить
Терпите все - это ведь выбор нашего народа.Ещё 5 лет не прошло а всего лишь год.Ведь хуже не стало и Порошенко не президент.У власти ты или нет-мы все в одной лодке под управление *********** Зеленслого.
показать весь комментарий
25.04.2020 09:51 Ответить
Чего ноеш.зе команда большая все подняться хотят.Єрмак ждет предложений на хорошие лоти.
показать весь комментарий
25.04.2020 10:14 Ответить
Зеленый мудак видит, что все рушится, но из-за своей тупости, не знает и не понимает, что нужно делать. Ну а стандартным решением в подобных ситуациях всегда было и будет что? Правильно: перестановка коек.
показать весь комментарий
25.04.2020 11:07 Ответить
Верланова надо было увольнять полтора месяца назад. А Премьер Шмыгаль уволил Уманского, потому что ворам легко понимать друг друга. А Уманский оказался честным человеком. Запоминайте честных людей. Их много в низу, а во власти 1:100.
показать весь комментарий
25.04.2020 11:28 Ответить
если усманский честный , как ты говоришь , чеж он никого из своих подчиненных не посадил,
никого не уволил с волчьим билетом , или там все белые и пушистые ?
че он, че нефедов пришли просто отдавать приказы и получать зарплату ( ну и премию , кудаж без нее ) , а работать - не это не к нам
показать весь комментарий
25.04.2020 13:08 Ответить
 
 