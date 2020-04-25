Я подал на Уманского заявление в Офис генпрокурора, - уволенный глава ГНС Верланов
Уволенный 24 апреля Кабинетом Министров глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов заявил, что подал заявление прокуратуру на бывшего министра финансов Игоря Уманского.
Об этом Верланов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера мной была подано заявление в Офис Генерального прокурора по заявлениям Игоря Уманского относительно неправдивого сообщения о преступлении", - заявил он. Верланов выразил уверенность, что при помощи временной следственной комиссии в Верховной Раде удастся разобраться с обвинениями экс-министра финансов.
"Фактов никаких нет, это распечатки А4, котороые говорят, что кто-то что-то куда-то недоплачивает. Я уверен, что мы на ВСК в следующие 6 месяцев мы разложим это на атомы и поставим точку в этом деле", - добавил он.
Комменитруя свое увольнение глава ГНС назвал его политическим, отметив что объективных экономических причин для этого не было.
"Источник политического решения - это Кабинет Министров. Сегодня министр финансов, не проводя никаких консультаций со мной, как в главой Государственной налоговой службы, который кстати назначен по конкурсу с 5-летним контрактом, подал документы. Кабинет Министров принял решение, которое я считаю политическим. В его основу не положены факты или какие-либо другие документы, разоблачительные пленки, или обвинения, доказанные в суде. Это просто решение, которое принято в пятницу", - сказал Верланов.
Напоминаем, 24 апреля Кабинет Министров уволил с дожности руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Госналоговой Сергея Верланова.
30 марта Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов.
Перед уходом из Минфина Уманский инициировал увольнение Нефьодова и Верланова. И экс-глава Минфина убежден, что единственная причина его увольнения - "вот эти представления (на увольнения глав фискальной и таможенной служб. - Ред.) и то, что я не собирался отступать в этом вопросе".
13 апреля Уманский заявил, что Офис Генпрокурора открыл по его заявлению уголовное производство.
16 апреля депутат "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что большая часть системных схем с махинациями налога на добавленную стоимость (НДС) прекращена. По его словам, об этом свидетельствует рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС, происходящий при сокращении объема облагаемых налогом операций.
В этот же день депутат "Слуги народа" Гео Лерос заявил о существовании в налоговой "программы", в рамках которой крупный бизнес якобы за откаты уклоняется от уплаты НДС.
22 апреля стало известно, что бывший министр финансов Игорь Уманский назначен официальным советником главы Офиса Президента Андрея Ермака, и будет заниматься ситуаций с возможной коррупцией в таможенных и налоговых органах.
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именно так ЗЕ стал президентом
Даун, ты реально не понимал, в каком зелйном поносе ты работал ?
Какой, нахрен, контракт ?
Какие, нахрен, законы ?
Времечко настало, жить хреново стало
Моряки твердили: "Дело дрянь!"
Шли мы не по плану, верили обману
И на корабле царила пьянь.
В трюмах споры, каждый вечер ссоры
Если хочешь выжить - первым бей
Голодно и тошно, травят, как нарочно
Кормят, чем попало, как свиней
Капитан в уюте прячется в каюте
Мочится, наверно, тоже в ней
К людям не выходит, за нос только водит
А его приказы всё глупей.
Это дело всем осточертело
Недовольства много - целый пуд
Видно, капитану все по барабану
В Тихом океане вспыхнул бунт..........
так ты, плешня, слуга?
и ето падло сегодня президент - вы с ума сошли?
Народ, ну подумайте самі: якщо, за твердженням Уманського, на "скрутках" ПДВ Верланов щомісячно виводив з держбюджету 5млрд гривень - то невже така сума ніде би не засвітилась?
Ні, я не наївний - можливо, десь щось таки й скручували - але явно не стільки... Чуйку маю, що Уманський - накиздів. Там куди більш серйозніші причини недонадходжень в бюджет з несплатою запланованих податків...
1. Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц» (https://lb.ua/economics/2020/04/02/454302_igor_umanskiy_ot_skrutok_nds.html 02.04.2020 )
2. "Гетманцев спростував звинувачення екс-міністра фінансів Уманського в недоотриманні бюджетом 5 мільярдів від ПДВ" (https://www.unian.ua/economics/finance/10944359-getmancev-sprostuvav-zvinuvachennya-eks-ministra-finansiv-umanskogo-v-nedootrimanni-byudzhetom-5-milyardiv-vid-pdv.html 03.04.2020 )
3. "Уманський готується стати радником Єрмака" (21.04.2020)
4. "Глава уряду стверджує: заяви Уманського про те, що бюджет України нібито втрачає 5 млрд грн через «скрутки» ПДВ - популізм. У відповідь ексміністр назвав слова прем'єра «дивними» і «поверхневими»." (https://wz.lviv.ua/news/411142-umanskyi-poskandalyv-zi-shmyhalem-u-merezhi-ziavylasia-perepalka-eksministra-i-premiera 22.04.2020 )
5. Сергій Марченко, інтерв'ю для "Ліги":
"- Давайте підсумуємо: звільнення Верланова та Нефьодова, незважаючи на питання до них, зараз не на часі?
- Ні! Безумовно, кадрові питання назріли. Втім, ситуація вимагає складнішого рішення, аніж просто звільнення двох топ-чиновників." (https://finance.liga.net/ekonomika/interview/s-programmoy-mvf-ili-net-defolta-ne-budet-pri-mne-pervoe-intervyu-ministra-finansov?fbclid=IwAR1Yq3Pa6223P-qMjtdg0DoGqzN8t4PCjCDK63xZ8MPzGUZqZW-lNi1S0mA 23.04.2020 )
6. "Рада створила слідчу комісію по можливим "скруткам" на митниці та податковій" (24.04.2020,)
7. "Кабмін звільнив Нефьодова та Верланова" (24.04.2020).
Питання:
1. За що звільнили Нефьодова та Верланова, якщо заяви Уманського спростували в парламенті, а прем'єр особисто назвав їх популізмом?
2. Чи можна вважати, що цим звільненням прем'єр перекреслив власну заяву і визнав правоту Уманського? Якщо так, хто притягне прем'єра до відповідальності за спробу приховати проблеми в податковій та на митниці?3. Хто чиї кінці зараз хутко ховає у цій каламутній воді?
Алексей Панич - https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/2897238287060696
никого не уволил с волчьим билетом , или там все белые и пушистые ?
че он, че нефедов пришли просто отдавать приказы и получать зарплату ( ну и премию , кудаж без нее ) , а работать - не это не к нам