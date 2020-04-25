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Новости Коронавирус и карантин
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Через месяц все, кто работает в малом и среднем бизнесе, будут на улице, - Давиденко. ВИДЕО

Через месяц все, кто работает в малом и среднем бизнесе, будут на улице, - Давиденко. ВИДЕО

Владелец сети магазинов медицинского оборудования Алексей Давиденко рассказал об угрозах для бизнеса и о претензиях к правительству во время карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера"

"Сегодня мы (бизнес. - Ред.) вам говорим, вы догоняете вчерашний день. Вы нам месяц назад, всему бизнесу малому и среднему,  вы нам сказали: "ребята, будьте нашими партнерами". Вы, государство, сказали: "будьте нашими партнерами". Мы хотим, чтобы вы максимально сохранили рабочие места. Потерпите. Но ведь партнерство - этот дорога в две стороны, а не в один конец. Мы месяц терпим. Прижались. Пытаемся минимально сокращать. Ждем когда же вы что-то решите. Заканчивается месяц. Вам говорят: "Ребята, все летит в пропасть. Дайте возможность нам вздохнуть. Дайте какие-то льготы. У нас кредиты, овердрафт, у нас налоги на землю, на недвижимость. Дайте что-то. И я слышу в студии "мы планируем когда-нибудь вам подключить бесплатно электричество, производство, еще чего-то.

Сегодня бабушку на рынке и меня интересует какая логика ваших действий? Вот смотрите, какая логика. Бабушка спрашивает: "Я на рынке не могу работать, а супермаркет в экране может работать. Баристы меня на улице спрашивают: "Я кофе варить в киоске не могу, а международная сеть фастфуда может". Парикмахер меня спрашивает: "Я не могу постричь один на один в перчатках. Не могу. А большая сеть гипермаркетов работать может". И таких вопросов у нас (малого и среднего бизнеса) миллион. И мы уже не выдерживаем. Месяц закончился. И мы вынуждены будем людей массово убирать, и вот оттуда дальше пойдет динамика. Люди месяц без работы, а вы обсуждаете и выясняете между собой отношения. В разгар того, что происходит вы выясняете отношения и это есть проблема. 

Через месяц все, кто работает в малом и среднем бизнесе, будут на улице", - резюмировал Давиденко.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+52
Більшість малого і середнього бізнесу,було прихильниками цієї влади.Тепер багатьох представників цього самого бізнесу,вже не буде існувати.
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25.04.2020 00:34 Ответить
+49
https://www.facebook.com/korchynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBD-lcnW4bnvcH4AYqyKjZwXiUQ7ypsAzwTDX_bC5AoJFz1gM1gJ3-1SlAsnMuUxy7eHBLgSiWuRpSs&hc_ref=ARQfFMu2_THwu6ZH1raFlIZ0xRbmC7FraeZ5vePo9jniwxegTN-1zBBvcSZ2bP7Rfw4&fref=nf Через месяц все, кто работает в малом и среднем бизнесе, будут на улице, - Давиденко - Цензор.НЕТ 2561Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/2917213968344116 14 год ·

Великий бізнес в Україні ніколи не належав українцям. Це природньо.

Нині, за допопмогою карантину, українців позбавляють середнього і дрібного бізнесу. Це ми вже проходили після 1917 й після 1929-го.

Зеленський потроху вичищає решту українців з усіх органів центральної влади. Це позбавить нас решти ілюзій.

Далі, за допомогою капітуляції та нового економічного законодавства зеленський зможе те, чого не вдалося сталіну - очистити від українців Україну.

Хіба що раніше ми встигнемо очистити Україну від зеленських.
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25.04.2020 00:44 Ответить
+44
То де ж кримінальна справа проти Гладковського? Де суд? Чого клоун не посадив як грозився?

А що там масками, які продали з держрезерву по 2 грн за штуку, а в кишеню поклали по 25 доларів?

А про записи як Єрмак під носом у бубочки держпосадами торгує не хочеш у Лероса дізнатись?

А що там Уманський казав про корупцію на митниці і у податковій? Може розкажеш чого голову митниці Нефьодова і голову податкової Варламова звільнили?

А діра в бюджеті 300 000 000 000 грн за 9 місяців роботи зеко-манди звідки взялась?

А Віслюк в Оман за чий рахунок літав?

А слугам у Верховній Раді в конвертах по 5 000, по 10 000, по 15 000 доларів хто платить?

А 40 тонн зіпсованих продуктів з початку 2020 року для військових Операції Об'єднаних Сил хто поставив?
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25.04.2020 01:18 Ответить
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а що Ви хотіли від кацапсько-абхазської нахабної мавпи, наволочі, що не тільки гарно пригрілась в Україні, а й вилізла вже Українцям на голову.
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25.04.2020 12:25 Ответить
Наскільки ж бридко дивитися на коментарі деяких "підприємців". "Мої робітники", "його робітники", "хто їх буде годувати?", "я звільнив тих, хто голосував за бубочку"...

Шановні "підприємці"! Ви працюєте з ЛЮДЬМИ. Не з кріпаками, не з персоналом і не з людським ресурсом! З ЛЮДЬМИ! І ці люди своєю працею приносять вам гроші, а не навпаки!

А от нести ризики підприємницької діяльності - це робота і першочерговий обов'язок ПІДПРИЄМЦЯ! А коли ці ризики наступають і підприємець одразу звільняє робітників, а потім починає скиглити, то це говорить тільки про те, що підприємець він ніякий і йому не варто займатися цією діяльнистю.
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25.04.2020 11:24 Ответить
Если бизнес может обойтись без работников - он должен без них обойтись. Все остальное - лирика.
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25.04.2020 13:41 Ответить
Тоді цей бізнес повинен обходитися без робітників в будь-який час, а не тільки в скрутний. І не наймати робітників взагалі. А якщо вже найняв, то будь такий ласкавий, не перекидуй на робітників свій ПРЯМИЙ ОБОВ'ЯЗОК - нести бізнес ризики!
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25.04.2020 14:52 Ответить
а работник это быдло на поводке? работник сам выбирает себе работодателя. а то попривыкали гонятся за большими з.п без всяких соц гарантий
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25.04.2020 18:49 Ответить
Какие риски? У меня риск один, если завтра упадут продажи то ты пойдешь на**й на улицу., а на улице уже только за эту неделю таких как ты 1.3млн. И будете дружно сосать лапу или работать за минималку в 4000грн.
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25.04.2020 19:19 Ответить
Оце воно і є - обличчя середньостаистичного "підприємця". Справа в тому, що коли ми маємо трудові відносини, то в нас є договір (формальний чи не формальний): я якісно виконую свою роботу, а ти мене цією роботою забезпечуєш та платиш за неї. І кожен з нас повинен робити все можливе щоби виконати свою частину договору. І в скрутному становищі підприємець повинен СПОЧАТКУ збанкротувати (включаючи власні кошти і майно) а вже ПОТІМ вибачитись і звільнити робітників.
І доречі, я й на вулиці не пропаду... А ти?
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26.04.2020 16:15 Ответить
То шо ********?
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26.04.2020 21:37 Ответить
Вот типичное "лицо" дебила который считает что ему все должны! Идиот слушай, организуй бизнес и будешь жить по своим тупорылым понятиям...
Ну разные ответы можна было ожидать но такого дебила даже тут не встречал!
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26.04.2020 21:39 Ответить
То я і маю свій бізнес. І живу за своїми ЛЮДСЬКИМИ поняттями. А ти, судячи з лексики, просто барига - невіглас. Буду дуже радий, якщо через кризу кількість таких як ти "бізнесменів" в Україні значно зменшиться. На цьому дискуссію припиняю, бо гидко спілкуватися з невихованою людиною.
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26.04.2020 22:39 Ответить
звезди-звезди сказочник! тут таких добродетелей как ты куда не плюнь толпы, а будет человек умирать никто скорую не вызовет!
Да хер я на тебя ложыл черт ты голимый!
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28.04.2020 13:34 Ответить
Бизнес Всегда плачет, горько плачет, но, так же, ВСЕГДА жрёт и жиреет! Пусть этот хер зальёт свои слёзы себе в зад!
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25.04.2020 15:27 Ответить
Чего скыглите, ведь хуже не будет,да?
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25.04.2020 15:39 Ответить
)))))))))))))))))))))))))
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25.04.2020 15:50 Ответить
все это туфта, бизнес был, есть и будет. все разговоры о массовом банкротстве это манипуляции. все кто хотел приспособились. гораздо серьезней например подключение к эл.энергии за бешеные деньги и т.д
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25.04.2020 18:46 Ответить
Ничего!! Малый и средний бизнес наворовал себе на повышенных ценах, при низкой цене на доллар, такую подушку, что сможет прожить без помощи государства ещё не один и не два месяцамесяц!!
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25.04.2020 18:48 Ответить
У тебя логика зебильного дебила))
Я проживу без помощи государства до конца своих дней. Но такие как ты пойдут на увольнение, а я буду за "наворованное" жить себе дальше, а ты будешь хер сосать!
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25.04.2020 19:21 Ответить
дуже боляче і сумно дивитись як руйнується твій світ. Все до чого ми звикли, зникає, перетворюється на мертву, закостенілу рукотворну пустелю. Я не знаю, чи оговтаємось ми колись від цього апокаліпсису штучного походження. Навіть в страшних снах не уявляла собі такого масштабу і такого занепаду від влади зелених слуг. І справа навіть не тільки в карантині. Справа в тім, що бездарне керування призведе до не зворотніх наслідків. Нас відкине в 90-сті. Тільки в 90-стих був якийсь оптимізм, віра, надії, бо ми нарешті стали незалежною країною, і будемо будувати самі свій світ, свою землю, свій світогляд.. . А зараз лише порожнеча попереду. Якщо не підуть ці дегенерати від влади геть, вони остаточно вб"ють все навколо. Невже вони самі цього не усвідомлюють?? Вони хочуть жити в пустелі??
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25.04.2020 19:47 Ответить
Жидам до пустелі не звикати))) Їм так комфортніше.
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25.04.2020 19:51 Ответить
Порохососы зае.али уже, зеля результат полной импотенции хряка. Вы тупые ублюдки, если скажете, что поросёнок был адекватным, такая же ху.ня была бы при нем, причём здесь коронавирус
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25.04.2020 20:05 Ответить
Говорят РАБссия придумала Фуфломицин против КоронвиRUSa
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25.04.2020 20:19 Ответить
зЕРМАК Украины заказал тонну нового Зелья мышибраття...
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25.04.2020 20:21 Ответить
Слушайте дегенераты коронавирус забирает не больше чем все остальные болезни.Единственная проблема в том что он передаётся,и выбивает самых слабых.А теперь представьте что нарожается у мальчика сердечника и девочки с сахарным диабетом на протяжении столетий, и в различных комбинациях разных болезней.Вы действительно думаете что человечество останется разумным,деятельным,и продолжит развиваться?По мне так вирус более разумен чем гомо-сопливикус.
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25.04.2020 20:41 Ответить
Через місяць всі, хто працює в малому і середньому бізнесі, будуть на вулиці, - Давиденко - Цензор.НЕТ 8849
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25.04.2020 20:46 Ответить
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