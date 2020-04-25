Через месяц все, кто работает в малом и среднем бизнесе, будут на улице, - Давиденко. ВИДЕО

Владелец сети магазинов медицинского оборудования Алексей Давиденко рассказал об угрозах для бизнеса и о претензиях к правительству во время карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера"

"Сегодня мы (бизнес. - Ред.) вам говорим, вы догоняете вчерашний день. Вы нам месяц назад, всему бизнесу малому и среднему, вы нам сказали: "ребята, будьте нашими партнерами". Вы, государство, сказали: "будьте нашими партнерами". Мы хотим, чтобы вы максимально сохранили рабочие места. Потерпите. Но ведь партнерство - этот дорога в две стороны, а не в один конец. Мы месяц терпим. Прижались. Пытаемся минимально сокращать. Ждем когда же вы что-то решите. Заканчивается месяц. Вам говорят: "Ребята, все летит в пропасть. Дайте возможность нам вздохнуть. Дайте какие-то льготы. У нас кредиты, овердрафт, у нас налоги на землю, на недвижимость. Дайте что-то. И я слышу в студии "мы планируем когда-нибудь вам подключить бесплатно электричество, производство, еще чего-то.

Сегодня бабушку на рынке и меня интересует какая логика ваших действий? Вот смотрите, какая логика. Бабушка спрашивает: "Я на рынке не могу работать, а супермаркет в экране может работать. Баристы меня на улице спрашивают: "Я кофе варить в киоске не могу, а международная сеть фастфуда может". Парикмахер меня спрашивает: "Я не могу постричь один на один в перчатках. Не могу. А большая сеть гипермаркетов работать может". И таких вопросов у нас (малого и среднего бизнеса) миллион. И мы уже не выдерживаем. Месяц закончился. И мы вынуждены будем людей массово убирать, и вот оттуда дальше пойдет динамика. Люди месяц без работы, а вы обсуждаете и выясняете между собой отношения. В разгар того, что происходит вы выясняете отношения и это есть проблема.

Через месяц все, кто работает в малом и среднем бизнесе, будут на улице", - резюмировал Давиденко.