Когда процент выявленных случаев Covid-19 в Украине начнет уменьшаться, планируется открыть гостиницы, частично спортзалы и возобновить учебу в старших классах, - Шмыгаль

Второй этап выхода из карантина, введенного для предотвращения распространения коронавирусной болезни Covid-19, предполагает уменьшения случаев инфицирования и разгрузку медицинской системы,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно инфографике, которую опубликовал премьер, если на протяжении 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных будет ежедневно уменьшаться, правительство разрешит бытовое обслуживание населения, возобновит обучение в выпускных классах и подготовку к внешнему независимому оцениванию.

Также предполагается открытие заведений общественного питания на вынос, кинотеатров под открытым небом, спортивных залов и фитнес-центров с некоторыми ограничениями и без бассейнов, отелей, возобновятся спортивные соревнования при участии не более 50 зрителей.

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