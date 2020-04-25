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Главный храм армии РФ украсит мозаика с Путиным, Шойгу и Сталиным. ФОТОрепортаж

Стены главного храма вооруженных сил России, строительство которого заканчивается в подмосковном парке "Патриот", украсят мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет МБХ-медиа,со ссылкой на подписчика, приславшего фотографии в телеграм-бот издания.

Так, Владимир Путин и Сергей Шойгу изображены на одной мозаике с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником генштаба ВС Валерием Герасимовым.

На еще одной мозаике изображен парад Победы 1945 года. Над солдатами находится портрет Иосифа Сталина.

Еще на одной из частей мозаики упоминается присоединение Крыма. На фрагменте панно изображены несколько женщин, а над ними надпись "Крым наш".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин утвердил перенос даты окончания Второй мировой войны

Главный храм армии РФ украсит мозаика с Путиным, Шойгу и Сталиным 01

Главный храм армии РФ украсит мозаика с Путиным, Шойгу и Сталиным 02

Главный храм армии РФ украсит мозаика с Путиным, Шойгу и Сталиным 03

Главный храм армии РФ украсит мозаика с Путиным, Шойгу и Сталиным 04

Главный храм армии РФ украсит мозаика с Путиным, Шойгу и Сталиным 05

Автор: 

армия РФ (19674) путин владимир (31560) РПЦ (747) Сталин Иосиф (568) Шойгу Сергей (715) мракобесие (46)


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Топ комментарии
+70
Господь там не фигурирует. Это уже новая религия- Во имя отца Владимир Владимировича и сына Сергея Кужугетовича и святаго духа Иосифа Виссарионовича...- не удивлюсь.
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25.04.2020 02:19 Ответить
+54
вот за эти мерзости Господь и начал наказывать рашку падением цен на черную жижу и вонючий газ
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25.04.2020 02:13 Ответить
+49
Такое просто не комментируется, это диагноз
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25.04.2020 02:25 Ответить
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*********
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25.04.2020 14:40 Ответить
чем бы идиоты не тешились,лишь бы в штаны не какали,дебили́зм - самая слабая степень умственной отсталости и потеря ориентации с отхожими местами...РФ -рассадник УО.
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25.04.2020 14:45 Ответить
Головний храм армії РФ прикрасить мозаїка з Путіним, Шойгу та Сталіним - Цензор.НЕТ 8564
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25.04.2020 15:43 Ответить
- :ваш шедевр - гавно !
- я знаю.
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25.04.2020 18:04 Ответить
Походу бог ********** должен изображаться такой себе рогатой от сатаны и божественного образа помесью на копытах и с нимбом,в царском мундире ну и конечно с ехидной улыбкой ленина в красном цвете ...Да простит меня Господь, но иначе их божество выглядеть не может.
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25.04.2020 15:49 Ответить
Всё как в Северной Корее, но масштабнее. Потом этот храм приспособят под склад и так по кругу...
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25.04.2020 15:51 Ответить
Предложение редакции Цензора:
Перенесите ЭТО из "За рубежом" в раздел: "Новости из дурДома" ))))
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25.04.2020 19:58 Ответить
Не сотвори себе кумира! Выкиньте Библию, соседи!
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25.04.2020 21:03 Ответить
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