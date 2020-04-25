Оккупанты вчера 10 раз открывали огонь по позициям ОС: ранены два бойца
Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 24 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие…Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения", - говорится в сводке.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Павлополь, Лебединское, Старогнатовка, Широкино Орехово, Хутор Вольный, Новотошковское, Новозвановка.
По данным украинской разведки, 24 апреля украинские военнослужащие ранили одного боевика НВФ.
"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Восток". По позициям в районе Авдеевки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В ответ наши военнослужащие оперативно применяли дежурные огневые средства. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.
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Війна за Україну .
П'ятеро поранених за два дні. 591 військових поранені і 173 герої віддали свої життя за час правління зеленського...
Україна втратила за цей рік частину своїх територій , наші війська відступили на багатьох напрямках.
Цей верховний наполягає далі відступати.
Путін радіє.
и сын его был ранен, а жена его госпитальерка...
а где ты был в 2014-ом...?
Надо больше убивать русских тварей!
"из минометов калибра 120 мм и 82 мм. В ответ наши военнослужащие оперативно применяли дежурные огневые средства." Чем наши отвечали, если ОБСЕ подтверждает отвод с нашей стороны даже миномётов 82мм? "дежурные огневые средства" - маты посылали?