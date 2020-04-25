Оккупанты вчера 10 раз открывали огонь по позициям ОС: ранены два бойца

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 24 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие…Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения", - говорится в сводке.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Павлополь, Лебединское, Старогнатовка, Широкино Орехово, Хутор Вольный, Новотошковское, Новозвановка.

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По данным украинской разведки, 24 апреля украинские военнослужащие ранили одного боевика НВФ.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Восток". По позициям в районе Авдеевки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В ответ наши военнослужащие оперативно применяли дежурные огневые средства. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.





