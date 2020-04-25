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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты вчера 10 раз открывали огонь по позициям ОС: ранены два бойца

Оккупанты вчера 10 раз открывали огонь по позициям ОС: ранены два бойца

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 24 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие…Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения", - говорится в сводке.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Павлополь, Лебединское, Старогнатовка, Широкино Орехово, Хутор Вольный, Новотошковское, Новозвановка.

Читайте также: Украинский воин получил ранение в результате пулеметного огня наемников РФ на Донбассе, - штаб ОС

По данным украинской разведки, 24 апреля украинские военнослужащие ранили одного боевика НВФ.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки "Восток". По позициям в районе Авдеевки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В ответ наши военнослужащие оперативно применяли дежурные огневые средства. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

Оккупанты вчера 10 раз открывали огонь по позициям ОС: ранены два бойца 01
Оккупанты вчера 10 раз открывали огонь по позициям ОС: ранены два бойца 02
Оккупанты вчера 10 раз открывали огонь по позициям ОС: ранены два бойца 03

обстрел (27860) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
Так почему же не сработала лучезарная формула "Надо просто перестать стрелять!"? А, о наимудрейшие поклонники величайшего лидера современности Зелёной Сопли Членограя?
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25.04.2020 08:18 Ответить
+12
Одужання пораненим в боях українцям.
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25.04.2020 08:20 Ответить
+10
https://www.facebook.com/korchynskyi?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD7c38To5lQtPuuX_LE_5wAppuuzM62BSU_xCXqFCdDj_ei5QLW7COs478Vr38hR_BMygR2rrNFYGV_&hc_ref=ARQ9dnneUbwJ7RcWndX1tHLlHmx6z3UdnIDma4ODlqEAXS7BQJZbZlJQWxU1Z-3GBxE&fref=nf Оккупанты вчера 10 раз открывали огонь по позициям ОС: ранены два бойца - Цензор.НЕТ 7375Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2919396594792520&set=a.709934752405393&type=3 11 хв ·

Війна за Україну .

П'ятеро поранених за два дні. 591 військових поранені і 173 герої віддали свої життя за час правління зеленського...

Україна втратила за цей рік частину своїх територій , наші війська відступили на багатьох напрямках.
Цей верховний наполягає далі відступати.
Путін радіє.

Оккупанты вчера 10 раз открывали огонь по позициям ОС: ранены два бойца - Цензор.НЕТ 401
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25.04.2020 08:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Так почему же не сработала лучезарная формула "Надо просто перестать стрелять!"? А, о наимудрейшие поклонники величайшего лидера современности Зелёной Сопли Членограя?
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25.04.2020 08:18 Ответить
Чекаємо наступну його формулу - "Надо просто перестать лечить!"
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25.04.2020 08:25 Ответить
При шоколадному працювала?
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25.04.2020 08:49 Ответить
Порошенко её не предлагал. У него есть мозги. Он в принципе не мог предложить такую чушь.
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25.04.2020 08:52 Ответить
при наркомані свою землю під рогатих віддаємо, чи це замало, га, зелень???
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25.04.2020 10:44 Ответить
Це ти зараз з ким розмовляєш?
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25.04.2020 11:16 Ответить
Одужання пораненим в боях українцям.
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25.04.2020 08:20 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD7c38To5lQtPuuX_LE_5wAppuuzM62BSU_xCXqFCdDj_ei5QLW7COs478Vr38hR_BMygR2rrNFYGV_&hc_ref=ARQ9dnneUbwJ7RcWndX1tHLlHmx6z3UdnIDma4ODlqEAXS7BQJZbZlJQWxU1Z-3GBxE&fref=nf Оккупанты вчера 10 раз открывали огонь по позициям ОС: ранены два бойца - Цензор.НЕТ 7375Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2919396594792520&set=a.709934752405393&type=3 11 хв ·

Війна за Україну .

П'ятеро поранених за два дні. 591 військових поранені і 173 герої віддали свої життя за час правління зеленського...

Україна втратила за цей рік частину своїх територій , наші війська відступили на багатьох напрямках.
Цей верховний наполягає далі відступати.
Путін радіє.

Оккупанты вчера 10 раз открывали огонь по позициям ОС: ранены два бойца - Цензор.НЕТ 401
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25.04.2020 08:28 Ответить
Нафиг этого дешевого провокатора выкладывать в теме про войну с кацапами?Где подвиги этого в 2014 году?
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25.04.2020 08:31 Ответить
кацапо-буряти...кацапо-якути...кацапо-кацапи...
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25.04.2020 08:47 Ответить
https://censor.net/user/267106 - он воевал (в Иловайске в том числе), и в трусости обвинен не был....

и сын его был ранен, а жена его госпитальерка...
а где ты был в 2014-ом...?

Окупанти вчора 10 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, поранено двох бійців - Цензор.НЕТ 1255
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25.04.2020 08:57 Ответить
Фото и показывает,как он воевал.
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25.04.2020 09:00 Ответить
А звучить, як "сам дурак"
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25.04.2020 09:03 Ответить
Пусть будет так.
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25.04.2020 09:04 Ответить
Зачем жить в далеком 2014 году? Путинские фрицы нас обстреливают каждый день и скидывают бомбы на больницы в Сирии, а мы рассуждаем о формате Минска.Я хочу выдумать укрепления от острелов В 2014 году я передал информацию Министерству Обороны Украины о русских боевых дельфинах.
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25.04.2020 21:55 Ответить
Читал, у парней граната ( РПГ )в ногах взорвалась, очень тяжёлые, говорят сильно повреждены глаза, дай бог вам и здоровья и зрения, аминь
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25.04.2020 08:28 Ответить
Рекоендую бойцам ВСУ дать ответку- 10 зарядов 120мм и чтобы попали так, чтобы свинособакам поотрывало их поганныя головы и они превратились в удобрение. + следует повесить Мэдвэдчуку с Рабиновичем. А Бойко отправить на рытьё окопов с рашкостаном.
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25.04.2020 08:49 Ответить
Це отаким чином ЗЕвлада думає закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом= дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии
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25.04.2020 09:16 Ответить
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
Надо больше убивать русских тварей!
Окупанти вчора 10 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, поранено двох бійців - Цензор.НЕТ 9368
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25.04.2020 09:30 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой масковії!!!!
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25.04.2020 10:42 Ответить
Мож я тупой, объясните, это как?
"из минометов калибра 120 мм и 82 мм. В ответ наши военнослужащие оперативно применяли дежурные огневые средства." Чем наши отвечали, если ОБСЕ подтверждает отвод с нашей стороны даже миномётов 82мм? "дежурные огневые средства" - маты посылали?
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25.04.2020 11:45 Ответить
"простонужнопрекратитьстрелять", "Я ж НИЛОХ" или таки да?
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25.04.2020 14:48 Ответить
Когда ответит Украина??? Чего нельзя оттветить???
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25.04.2020 21:49 Ответить
 
 