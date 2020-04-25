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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19: за сутки в мире более 82 тыс. новых случаев заражения, число смертей выросло на 5 тыс. ИНФОГРАФИКА

Пандемия COVID-19: за сутки в мире более 82 тыс. новых случаев заражения, число смертей выросло на 5 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 апреля в мире зарегистрировали 2 790 986 (2 708 885 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 195 920 (190 858 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 51 017 (49 954 вчера), заболевших - 890 524 (869 172), протестировано - 4 692 797.

Испания сообщает о 219 764 случаях COVID-19, 22 524 человека умерли.

В Италии зафиксировано 192 994 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 25 969 летальные.

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После США, Италии и Испании наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали во Франции  22 278 человек, в Великобритании - 19 566, в Бельгии - 6 679, в Германии - 5 723, в Иране - 5 574, в Китае - 4 636, в Нидерландах - 4 304, в Бразилии - 3 670, в Турции - 2 600, в Канаде - 2 386, в Швеции - 2 152.

В РФ число зараженных достигло 68 622 человек, из которых 615 умерли, в Беларуси - 8 773, умерли - 63; в Польше - 10 892, умерли - 494; в Молдове - 3 110, умерли - 84; в Венгрии - 2 383, умерли - 250; в Румынии - 10 417, умерли - 567; в Словакии - 1 360, умерли - 17.

Пандемия COVID-19: за сутки в мире более 82 тыс. новых случаев заражения, число смертей выросло на 5 тыс. 01

Напомним, в Украине на утро 24 апреля зафиксировано 477 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 7647, умерли 193 человека, 601 - выздоровели.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Если бы эпидемию можно было остановить, принеся в жертву один из городов, какой бы город вы принесли в жертву и почему именно Москву?
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25.04.2020 09:02 Ответить
+17
Пандемия COVID-19: за стуки в мире умерло более 82 тыс. человек, число зараженных - 2,79 млн - Цензор.НЕТ 898
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25.04.2020 08:54 Ответить
+6
информация не полная, что бы чип не попал в канализацию на пердак будут устанавливать катализатор, он будет понижать Со2 на выхлопе и защищать от потери чипа.
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25.04.2020 09:05 Ответить
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Испания сообщает о 219 764 случаях COVID-19, 22 524 человека умерли.
В Италии зафиксировано 192 994 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 25 969 летальные. Источник: https://censor.net/n3191485
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25.04.2020 08:58 Ответить
Пандемия COVID-19: за стуки в мире умерло более 82 тыс. человек, число зараженных - 2,79 млн - Цензор.НЕТ 9100
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25.04.2020 08:53 Ответить
Пандемія COVID-19: за добу у світі померло понад 82 тис. осіб, кількість інфікованих - 2,79 млн - Цензор.НЕТ 9749
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25.04.2020 09:29 Ответить
Пандемія COVID-19: за добу у світі померло понад 82 тис. осіб, кількість інфікованих - 2,79 млн - Цензор.НЕТ 5318
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25.04.2020 09:31 Ответить
Пандемия COVID-19: за стуки в мире умерло более 82 тыс. человек, число зараженных - 2,79 млн - Цензор.НЕТ 898
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25.04.2020 08:54 Ответить
Химтрейлы распыляют всякую хрень.Так что вполне возможно...
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25.04.2020 09:00 Ответить
Золотий мільярд перетворився на золоті 1,5 ляма...і у кінцевому результаті залишиться одна золота людина Гольдман.
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25.04.2020 09:04 Ответить
информация не полная, что бы чип не попал в канализацию на пердак будут устанавливать катализатор, он будет понижать Со2 на выхлопе и защищать от потери чипа.
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25.04.2020 09:05 Ответить
И в какой же это стране парикмахерские открылись ?
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25.04.2020 09:07 Ответить
Парикмахерские придумали колонизаторы-инопланетяне. Под видом стрижки парикмахеры сначала внедряют в голову человека чип, а потом периодически проводят его профилактику
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25.04.2020 12:14 Ответить
Почти 3 миллиона зараженных на 8 миллиардов населения Земли.Не трудно подсчитать динамику распространения.Математики арифметики есь на сайте?
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25.04.2020 08:59 Ответить
я математик. тебе чаво?
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25.04.2020 09:01 Ответить
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25.04.2020 09:12 Ответить
Так розумію, що вчора Ви змогли прогулятися біля озера і поліцаї Вас не скрутили.

P.S. Колись жила на Лісовому.
Бажаю здоров*я.
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25.04.2020 09:38 Ответить
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25.04.2020 09:40 Ответить
І ?


Прикиньте.
Ви - старший чоловік, то не можу вже так =в наглу= Вас мордувать ...Капець ... Од Вас типу сором*язливий смайлик ... Ну, це - вопше ...
Чесно: будьте здорові ! Я Вам вибачаю всю ту сексистську нахабну фігню, яку Ви мені колись настрочили.

Наступного разу мушу приїхати до милого мого серцю Києва більше, ніж на день ...
Може, вертатимусь, бо мама чекає в Житомирі, but ...
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25.04.2020 09:51 Ответить
Головне день вибрати, коли вітер правильного напрямку.
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25.04.2020 14:06 Ответить
Я арифметик, посчитаю что надо и как хочешь ...
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25.04.2020 09:18 Ответить
Если бы эпидемию можно было остановить, принеся в жертву один из городов, какой бы город вы принесли в жертву и почему именно Москву?
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25.04.2020 09:02 Ответить
Шо значить =почєму= ???
А кого іще ?
Це навіть не обговорюється.
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25.04.2020 09:27 Ответить
www.ukrstat.gov.ua

До початку епідемії коронавірусу від грипу та пневмонії померли 1,3 тисяч осіб
https://www.rbc.ua/ukr/news/naselenie-ukrainy-mesyats-sokratilos-eshche-1587475374.html Державна служба статистики оприлюднила дані про кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-лютому 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
За даними статистичного відомства, за перші два місяці року в Україні померло 100738 осіб.
Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 1345 осіб, серед них туберкульоз - 581, від СНІДу померло 576 українців.
Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 13307 громадян.
Найчастіша причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померли 68548 осіб, у тому числі, від ішемічної хвороби серця - 47211 осіб.
За даним Держстату, грип і пневмонія офіційно стали причиною смерті 1326 осіб (у тому числі, в січні - 621).
Крім того, 4843 українців загинули внаслідок зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 630 громадян, утоплення - 154, пожежі - 237, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 348, отруєння алкоголем - 448, самогубства - 869, навмисні вбивства - 243.
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25.04.2020 09:05 Ответить
Пандемія COVID-19: за добу у світі померло понад 82 тис. осіб, кількість інфікованих - 2,79 млн - Цензор.НЕТ 7541
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25.04.2020 09:19 Ответить
Зате кажуть дельфіни, птахи та інша живність повертається в ті місця звідки їх витіснили двоногі примати.
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25.04.2020 09:20 Ответить
Пандемія COVID-19: за добу у світі померло понад 82 тис. осіб, кількість інфікованих - 2,79 млн - Цензор.НЕТ 7710
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25.04.2020 09:28 Ответить
какаяразнiца?
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25.04.2020 09:54 Ответить
а может и правда даже, просто не официально - индии-китаи-африки - кто их там считает то? да и у нас тоже
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25.04.2020 09:56 Ответить
Впаривать миру туфту про корону можно месяц,ну два...,а вам не приходило в голову что видео из Ухани постановочное...
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25.04.2020 09:37 Ответить
Нет. Такое может прийти в голову не всем, что радует.
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25.04.2020 09:41 Ответить
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...І запамятайте, що коли нафта буде падати нижче 30 дол. за барель чекай нової "пандемії". Здавалося б ціни на енергоресурси впали значить економіка світу має запрацювати в рази більше на дешевих енергоносіях, а у звязку з зниженням витрат на енергоносії мають і ціни знизитися на товари. А значить і підвищитись добробут людей. А ні! Х*р вам! Вони вирішили зупинити світову економіку створити штучну світову кризу, щоб створити умови для підняття цін на енергоносії такі як нафта та газ і навпаки погіршити матеріальне становище для більшості людей в усьому світі. І це одна з причин, а ще є причина зупинки економічних світових поцесів для запобігання глобального потепліня, та репетиція перед наступним сценарієм, де ціль буде регулювання кількості населення. Також даний експеримент значно підриває довіру та авторитет релігій серед людей. Що дає можливість нівілювати та дискредитувати їх та стати наступним кроком у переході до нового "Бога". Про те що такими злочинними діями порушуються всі права та свободи людей під "благим" соусом, яким покривають дорогу, що веде ми знаємо куди, то тут для мене теж все зрозуміло.
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25.04.2020 09:41 Ответить
Паника вокруг коронавируса искусственно создана и поддерживается исключительно в политических и экономических, а не медицинских целях.
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25.04.2020 10:24 Ответить
Всё верно. Причём проблема решается просто: одной боеголовкой по штаб-квартире этих "изобретателей". Но, ни у кого пока не хватает решимости разобраться с этими сатанистами.
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25.04.2020 11:00 Ответить
Федя Стуков
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25.04.2020 09:55 Ответить
Китайцы начали болеть в сентябре,а карантин объявили аж 22 января. с 7 апреля в Китае перестали дохнуть от Короны.Вывод? Это Фейк...
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25.04.2020 09:44 Ответить
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 195 920 (190 858 вчера) смертей от коронавируса...
195920 - 190858 = 5062
Больше ПЯТИ ТЫСЯЧ умерло , НО никак не 82 000 человек !
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25.04.2020 09:45 Ответить
какаяразнiца?
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25.04.2020 09:56 Ответить
Лекарств и антидота от Короны НЕТ в природе..Вывод болеют совсем другой ТУФТОЙ...
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25.04.2020 09:48 Ответить
А таракан слышит ногами... Шизик.
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25.04.2020 15:30 Ответить
Главное в Маску дышите,чтобы она становилось влажной от вашего дыхания..НИКОГДА не заболеете,ибо ваши ЛЕГКИЕ СТЕРИЛЬНЫ и плюют в МАСКУ... чистым ДЕ...м...
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25.04.2020 10:04 Ответить
Население в мире 7,8 млрд чел., а число зараженных 2 832 441 или всего 0,04%, число болеющих 1 828 062 или 0,02%, а число умерших 197 342 или 0,0025%. И это "смертельная" угроза всему человечеству?
«Летальность в масштабах всей популяции на уровне 0,05% - ниже, чем от сезонного гриппа. Если это реальная цифра, то изоляция мира с потенциально огромными социальными и финансовыми последствиями может быть совершенно иррациональной. Это, как если бы на слона напала домашняя кошка. А, испуганный и пытающийся избежать кошки, слон случайно прыгает со скалы и умирает.» - эпидемиолог, профессор медицины, статистики и исследований в области здравоохранения и биомедицинских данных Стэнфордского университета, содиректор Стэнфордского инновационного центра метаисследований (METRICS) Джон Иоаннидис (John Ioannidis) https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
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25.04.2020 10:20 Ответить
Дрессировка проходит успешно теперь любой вирус можно обозвать эпидемией и присобачить его к патологиям и пугать ***** этих баранов даведя их до живодерни под страхом штрафов.
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25.04.2020 12:02 Ответить
Интересно, как сеятели коронапаники спамят, от интеллектуального бессилия, документальную правду. И вообще, админам пора бы убрать из рук прохиндеев кнопку спама. Свободу изложения своих мыслей пока в стране не отменяли. Не согласен - оппонируй фактами.
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25.04.2020 15:39 Ответить
 
 