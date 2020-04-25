Пандемия COVID-19: за сутки в мире более 82 тыс. новых случаев заражения, число смертей выросло на 5 тыс. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 25 апреля в мире зарегистрировали 2 790 986 (2 708 885 вчера) случаев инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 195 920 (190 858 вчера) смертей от коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 51 017 (49 954 вчера), заболевших - 890 524 (869 172), протестировано - 4 692 797.
Испания сообщает о 219 764 случаях COVID-19, 22 524 человека умерли.
В Италии зафиксировано 192 994 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 25 969 летальные.
После США, Италии и Испании наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали во Франции 22 278 человек, в Великобритании - 19 566, в Бельгии - 6 679, в Германии - 5 723, в Иране - 5 574, в Китае - 4 636, в Нидерландах - 4 304, в Бразилии - 3 670, в Турции - 2 600, в Канаде - 2 386, в Швеции - 2 152.
В РФ число зараженных достигло 68 622 человек, из которых 615 умерли, в Беларуси - 8 773, умерли - 63; в Польше - 10 892, умерли - 494; в Молдове - 3 110, умерли - 84; в Венгрии - 2 383, умерли - 250; в Румынии - 10 417, умерли - 567; в Словакии - 1 360, умерли - 17.
Напомним, в Украине на утро 24 апреля зафиксировано 477 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 7647, умерли 193 человека, 601 - выздоровели.
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В Италии зафиксировано 192 994 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 25 969 летальные. Источник: https://censor.net/n3191485
P.S. Колись жила на Лісовому.
Бажаю здоров*я.
Прикиньте.
Ви - старший чоловік, то не можу вже так =в наглу= Вас мордувать ...Капець ... Од Вас типу сором*язливий смайлик ... Ну, це - вопше ...
Чесно: будьте здорові ! Я Вам вибачаю всю ту сексистську нахабну фігню, яку Ви мені колись настрочили.
Наступного разу мушу приїхати до милого мого серцю Києва більше, ніж на день ...
Може, вертатимусь, бо мама чекає в Житомирі, but ...
А кого іще ?
Це навіть не обговорюється.
До початку епідемії коронавірусу від грипу та пневмонії померли 1,3 тисяч осіб
https://www.rbc.ua/ukr/news/naselenie-ukrainy-mesyats-sokratilos-eshche-1587475374.html Державна служба статистики оприлюднила дані про кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-лютому 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
За даними статистичного відомства, за перші два місяці року в Україні померло 100738 осіб.
Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 1345 осіб, серед них туберкульоз - 581, від СНІДу померло 576 українців.
Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 13307 громадян.
Найчастіша причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померли 68548 осіб, у тому числі, від ішемічної хвороби серця - 47211 осіб.
За даним Держстату, грип і пневмонія офіційно стали причиною смерті 1326 осіб (у тому числі, в січні - 621).
Крім того, 4843 українців загинули внаслідок зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 630 громадян, утоплення - 154, пожежі - 237, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 348, отруєння алкоголем - 448, самогубства - 869, навмисні вбивства - 243.
195920 - 190858 = 5062
Больше ПЯТИ ТЫСЯЧ умерло , НО никак не 82 000 человек !
«Летальность в масштабах всей популяции на уровне 0,05% - ниже, чем от сезонного гриппа. Если это реальная цифра, то изоляция мира с потенциально огромными социальными и финансовыми последствиями может быть совершенно иррациональной. Это, как если бы на слона напала домашняя кошка. А, испуганный и пытающийся избежать кошки, слон случайно прыгает со скалы и умирает.» - эпидемиолог, профессор медицины, статистики и исследований в области здравоохранения и биомедицинских данных Стэнфордского университета, содиректор Стэнфордского инновационного центра метаисследований (METRICS) Джон Иоаннидис (John Ioannidis) https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/