Пандемия COVID-19: за сутки в мире более 82 тыс. новых случаев заражения, число смертей выросло на 5 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 апреля в мире зарегистрировали 2 790 986 (2 708 885 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 195 920 (190 858 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 51 017 (49 954 вчера), заболевших - 890 524 (869 172), протестировано - 4 692 797.

Испания сообщает о 219 764 случаях COVID-19, 22 524 человека умерли.

В Италии зафиксировано 192 994 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 25 969 летальные.

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После США, Италии и Испании наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали во Франции 22 278 человек, в Великобритании - 19 566, в Бельгии - 6 679, в Германии - 5 723, в Иране - 5 574, в Китае - 4 636, в Нидерландах - 4 304, в Бразилии - 3 670, в Турции - 2 600, в Канаде - 2 386, в Швеции - 2 152.

В РФ число зараженных достигло 68 622 человек, из которых 615 умерли, в Беларуси - 8 773, умерли - 63; в Польше - 10 892, умерли - 494; в Молдове - 3 110, умерли - 84; в Венгрии - 2 383, умерли - 250; в Румынии - 10 417, умерли - 567; в Словакии - 1 360, умерли - 17.

Напомним, в Украине на утро 24 апреля зафиксировано 477 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 7647, умерли 193 человека, 601 - выздоровели.