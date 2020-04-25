Карантин долго держаться не может, поскольку Украина - слабая экономика. Нужно выходить на восстановительную траекторию, - советник президента Устенко
Украина не может позволить себе держать карантин длительный промежуток времени и как только пик заболеваемости коронавирусом будет пройден, должна начать выходить из него.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в ефире програмы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".
Устенко отметил, что у Офиса президента есть видение ситуации и что она управляема.
"Мы находимся в крайне тяжелой ситуации. У президента страны, у его офиса есть четкое понимание того, как должна двигаться ситуация. Ситуация управляема и это не катастрофа. Вопрос как выходить из кризиса. Поймите, это не просто коронакризис, это экономический кризис. Украинская экономика в базовом сценарии, который представляет Кабмин - минус 5% на этот год", - заявил Устенко.
По его словам, половина вернувшихся заробитчан уже не смогут работать за пределами страны. Потому при выходе из карантина наиболее важным станет возобновление работы малого и среднего бизнеса, который поможет победить безработицу.
"Первое: мы находимся в периоде карантина. Он долго держаться не может, это тоже очевидно потому что мы - слабая экономика… Малый и средний бизнес сейчас важен не потому, что это доходы в госбюджет. Малый бизнес - это рабочие места. Вот почему в логике президента движение будет идти следующим образом. Как только страна поднимается на пик и мы начинаем спускаться (по заболеваемости, - ред.) моментально идут меры послабления. Не для того, чтобы восстановить экономический рост, а вернуть страну на восстановительную траекторию", - сказал советник президента.
Он отметил, что власть держит карантин до пика, а после того, как пик будет пройден - начнутся меры смягчения.
"Каждая мера смягчения будет идти с промежутком в 5-14 дней, чтобы не пошла вверх снова заболеваемость и не рассчитаться жизнями людей; 5-14 дней - смягчение, если все нормально - дальнейшее смягчение", - резюмировал Устенко.
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Комуняка
Комсорг
Месія-Пасічник з Богинею
Хам
Клоун..
ХТО ДАЛІ ? ВАГІТНА НЕГРИТЯНКА ?
УКРАЇНА ПОВИННА СТАТИ СУТО ПАРЛАМЕНТСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ !
Самое печальное - нет пророка в отечества! Одни недоучки с купленными дипломами проффесоров и юрыстов/юморыстов...
кокаиновую? )))
То яка криза ? Може вона почалась з другої половини 2019 року ?
то не ясно хто бренькає
а це з якого дива?
Народе мій, тобі ж у пику сцуть пейсаті рабовласники! Прокинься!
Главные виновники слабости украинского государства это олигархи, подыгрывающие им политики. Такими политиками явно есть и Зеленский и его партия. И все партии в парламенте. А также политтехнологи, политологи, аналитики, журналюги, боты которые в проектах олигархов по одурманиванию людей.
Беларусь и то более крепкое государство. Жизненный уровень беларусов выше чем украинцев. Уровень счастья беларусов 81 место, украинцев 133 место из 156. Это притом, что Украина добывает несравнимо больше газа, нефти и другого. Беларусь не имеет никаких черноземов.
А потому, что Лукашенко не допустил разворовывания гос предприятий и олигархии.
И вообще все президенты Украины вместе взятые не стоят пыли на подошвах Лукашенко. Несмотря на все недостатки Лукашенко.
к тому идет
самодур лукашенко лечить народ не будет
сидит там на продажах рос нефти в эвропу
милиарды на свой счет гонит
уже 20 лет
РАШКА в безвиході.
її уралс європі зараз не потрібний.
як і газ
Задача наших правителей в поддержании Европейского Вектора, который состоит в том, что Украина на плантации Европы должна выставлять возможно большее число дешевых рабов, для этого нужно украинцам показать, что на родине они непременно будут уморены при потере трудоспособности и чтоб они рвались вкалывать за бугор из всех сил.
кто енто Мы??
иди падло поищи на кончезаспе енту слабую эканомику
там европе и не снилось как живут укрэканамисты
сидит там на банковой советы дает
требует, шоб рабочий скот пер на заводы ахметки,
ну здохнет 5%, новые придут
падло,
арматурой по голове ссуке,
сам сидит на укр облигациях под 30% годовых
экономист хренов
как и все кодло там
фермери і "малий бізнес" містах -це різне
2. При такой налоговой системе, как сейчас, рассчитывать на малый и средний бизнес как драйвер экономики - нелепо.
http://www.facebook.com/100001338811679/videos/2788724847848782/ www.facebook.com/100001338811679/videos/2788724847848782/