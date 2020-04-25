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Новости Коронавирус и карантин
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Карантин долго держаться не может, поскольку Украина - слабая экономика. Нужно выходить на восстановительную траекторию, - советник президента Устенко

Карантин долго держаться не может, поскольку Украина - слабая экономика. Нужно выходить на восстановительную траекторию, - советник президента Устенко

Украина не может позволить себе держать карантин длительный промежуток времени и как только пик заболеваемости коронавирусом будет пройден, должна начать выходить из него.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в ефире програмы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Устенко отметил, что у Офиса президента есть видение ситуации и что она управляема.

"Мы находимся в крайне тяжелой ситуации. У президента страны, у его офиса есть четкое понимание того, как должна двигаться ситуация. Ситуация управляема и это не катастрофа. Вопрос как выходить из кризиса. Поймите, это не просто коронакризис, это экономический кризис. Украинская экономика в базовом сценарии, который представляет Кабмин - минус 5% на этот год", - заявил Устенко.

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По его словам, половина вернувшихся заробитчан уже не смогут работать за пределами страны. Потому при выходе из карантина наиболее важным станет возобновление работы малого и среднего бизнеса, который поможет победить безработицу.

"Первое: мы находимся в периоде карантина. Он долго держаться не может, это тоже очевидно потому что мы - слабая экономика… Малый и средний бизнес сейчас важен не потому, что это доходы в госбюджет. Малый бизнес - это рабочие места. Вот почему в логике президента движение будет идти следующим образом. Как только страна поднимается на пик и мы начинаем спускаться (по заболеваемости, - ред.) моментально идут меры послабления. Не для того, чтобы восстановить экономический рост, а вернуть страну на восстановительную траекторию", - сказал советник президента.

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Он отметил, что власть держит карантин до пика, а после того, как пик будет пройден - начнутся меры смягчения.

"Каждая мера смягчения будет идти с промежутком в 5-14 дней, чтобы не пошла вверх снова заболеваемость и не рассчитаться жизнями людей; 5-14 дней - смягчение, если все нормально - дальнейшее смягчение", - резюмировал Устенко.

карантин (16729) Устенко Олег (51) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
У нас нету никакой экономики.Это и показал этот короновирус.Спасибо данилычу.Такую систему создал.30 лет не можем перебороть.Не помогает ничего,ни майданы,ни бунты не зеля,не петя.Вот ,что значит гбшная школа))))
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25.04.2020 09:16 Ответить
+11
Ви зрозуміли, що загнали нас у кризу? Довго це до вас йшло!
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25.04.2020 09:22 Ответить
+10
Тупая власть! Достаточно было 3-4 недели и все! нноооо.. нннеттт... нам постоянно завозят новых из зараженных стран!
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25.04.2020 09:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
У нас нету никакой экономики.Это и показал этот короновирус.Спасибо данилычу.Такую систему создал.30 лет не можем перебороть.Не помогает ничего,ни майданы,ни бунты не зеля,не петя.Вот ,что значит гбшная школа))))
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25.04.2020 09:16 Ответить
данилыч тут не причем сами выбираем такое. заслужили.
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25.04.2020 09:31 Ответить
минуле породжує прийдешнє...
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25.04.2020 09:54 Ответить
Неправильно. Сейчас Украиной правят масоны, избирательная система ихняя, они ее так создали, что народ "избирай не избирай" - только видимость выбора, все равно при любом раскладе во власти масоны - рептилии.И так будет до тех пор , пока народ не осознает, что в управлении страной должен быть национально ориентированный человек, патриот. Пока что у народа мозги заср-ны рептильно- масонско- олигархической пропагандой и он спит, ничего не видит, ничего не знает и главное -знать не хочет.
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25.04.2020 10:11 Ответить
ЕКСПЕРИМЕНТИ З лІДЕРАМИ,мЕСІЯМИ В УКРАНІ НЕ ВДАЛИСЯ..

Комуняка
Комсорг
Месія-Пасічник з Богинею
Хам
Клоун..

ХТО ДАЛІ ? ВАГІТНА НЕГРИТЯНКА ?

УКРАЇНА ПОВИННА СТАТИ СУТО ПАРЛАМЕНТСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ !
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25.04.2020 11:28 Ответить
сейчас моно большинство вавы есть и шо
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25.04.2020 11:44 Ответить
https://censor.net/ua/user/31269 Баригу пропустив.
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25.04.2020 11:58 Ответить
Это просто им такой неблагодарный народец попался. Не повезло, бывает...
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25.04.2020 14:34 Ответить
воно,породило безпринципне скотство під лозунгом "дайте більше влади,яні защо невідповідаю" !!!
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25.04.2020 09:56 Ответить
А вот эти все люди, которые являются частью непоборной системы, откуда взялись, с Марса? Это же вы, ваши родственники, близкие, знакомые. Хочете найти виновных? - взгляните в зеркало.
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25.04.2020 10:19 Ответить
Так наверное нужно себе в зеркало глянуть и сказать,я идеальный человек,перед тем чтоб писать хоть что то?
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25.04.2020 10:24 Ответить
Отчего же? Разве для того, чтобы написать правду, нужно быть идеальным человеком? Достаточно трезвого взгляда на происходящее. А вам кольнуло, да? Иначе не отписывали бы.
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25.04.2020 10:32 Ответить
А какой смысл в майданах? После майдана идут выборы, пролазят снова такие же.
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25.04.2020 10:56 Ответить
С лохамі зв"язався і сам лохом став.
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25.04.2020 09:16 Ответить
Это только меня возмущает, что ни одна из чиновствующих собак даже не считает нужным упоминать то, что этот дурантин убивает самое главное - возможность наслаждаться жизнью. Только про вирус всемогущий и изредка про экономику вспоминают долбодятлы.
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25.04.2020 09:17 Ответить
Да, жизнь уходит. Весны и не видели. Ужасно(((
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25.04.2020 13:04 Ответить
угу... украденная весна... гуляешь по лесу и думаешь: "повяжут, не повяжут..." при этом этот запрет никакого противоэпидемического смысла не имеет. сам глист ляшко признался.
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25.04.2020 13:09 Ответить
Карантин долго держаться не может, поскольку Украина - слабая экономика. Нужно выходить на восстановительную траекторию, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 4430
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25.04.2020 09:20 Ответить
Дегенерати,нерозуміють,що все може існувати,лише при Певних умовах!!! Не може бути життєдіяльності, без механізмів життєдіяльності Економіеа,лише прояв життєдіяльності людей Дегенерати з шизоїдним комплексом - "гри в слова"
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25.04.2020 10:04 Ответить
И что значит восстановительная траектория по мнению советника? Как на нее выходить, если заболеваемость растет? Плюнуть на заболеваемость и пусть все переболеют Ковидом? После карантина все перегадить? Странный этот советник и непонятно соображает ли он в медицине.
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25.04.2020 10:14 Ответить
- восстановительная траектория - певно,різновид старечого маразму...До,цьог ляпу,ніде не зустрічав В,будь,якому випадку - всі 100 відсотків,будуть носіями вірусу..! Це від нас й карантинів незалежить...! Блокування може лише розтягувати процес інфікування в Часі, й знімати пікове навантаження на системи людської діяльності... Я,не Бог,щоб помилятися...
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25.04.2020 10:26 Ответить
Или наглого циничного обмана людей за хорошую оплату.
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25.04.2020 12:32 Ответить
Тупая власть! Достаточно было 3-4 недели и все! нноооо.. нннеттт... нам постоянно завозят новых из зараженных стран!
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25.04.2020 09:20 Ответить
Может быть и достаточно 4 недели, но не с нашим менталитетом. Процентов 80 населения тупо не карантинися, загоняя Украину в все большую задницу.
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25.04.2020 09:28 Ответить
Та да. Базарчики на районах работают во всю, половина людей без масок.
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25.04.2020 09:40 Ответить
Стоит толпа без масок, полицаи мимо идут, все по...й. Более десятка подростков во дворе бесятся без намордников, звонишь 102, даже не приезжают. О каком снижении заболеваемости можно говорить.
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25.04.2020 09:55 Ответить
немає ніяких заражених... є мета вбити економіку.а всякі "віруси " і "карантіни" придумані для бидла.
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25.04.2020 10:03 Ответить
вот и я о том сразу же говорил. вирус конечно есть, но не такой страшный как его малюют, и, как только начали народ загонять в стойло, мотивируя это страшным вирусом, стало ясно, что, кому-то очень нужен дефолт и хаос. в мутной водичке, знаете-ли, рыбка хорошо ловится.
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25.04.2020 10:23 Ответить
Спасибо, вам, добрый человек, за адекватное мнение. А то иногда думаешь, что уже сам с ума сошел среди этого бреда
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25.04.2020 12:53 Ответить
Ви зрозуміли, що загнали нас у кризу? Довго це до вас йшло!
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25.04.2020 09:22 Ответить
Чого репетуєш? Яка там в тебе криза, ти ж на пенсії.
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25.04.2020 10:00 Ответить
Я працюю на пенсії!
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25.04.2020 10:03 Ответить
це звернення о китайців ?
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25.04.2020 11:35 Ответить
Шо за иксперт - главный технолог шаурмы в киоске на автовокзале в Трускавце? Шаурма понравилась - карьеру сделал...
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25.04.2020 09:22 Ответить
П..датый план!
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25.04.2020 09:23 Ответить
Карантин долго держаться не может, поскольку Украина - слабая экономика. Нужно выходить на восстановительную траекторию, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 9177
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25.04.2020 09:25 Ответить
Советник президента - нет такой научной степени! Как и вообще нет научной степени в Украине в течении последних 20 лет!
Самое печальное - нет пророка в отечества! Одни недоучки с купленными дипломами проффесоров и юрыстов/юморыстов...
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25.04.2020 09:25 Ответить
Про малий бізнес треба було турбуватися ще осінню, коли ФОПи виходили на масові протести, врахувати їхні побажання. Тепер висловлюєте надію на малий і середній бізнес, якому навряд чи дозволять розвиватись монополісти-олігархи.
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25.04.2020 09:29 Ответить
это про какую оно траекторию глаголит?
кокаиновую? )))
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25.04.2020 09:30 Ответить
Так 70 % населення ходить на роботу.
То яка криза ? Може вона почалась з другої половини 2019 року ?
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25.04.2020 09:33 Ответить
У Києві 70% не ходить на роботу!
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25.04.2020 09:34 Ответить
Я весь час карантину працював і до наступної дати рішення по карантину теж працюю, так, прибуток зменшився десь процентів на 20. Це відчутно, але не критично.
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25.04.2020 09:40 Ответить
подавали саме таку статистику.
то не ясно хто бренькає
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25.04.2020 09:41 Ответить
У нас транспорт практично не працює, а їздити і витрачати щодня 400 грн на проїзд дорого.
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25.04.2020 09:42 Ответить
кИЇВ НЕ ВСЯ УКРАЇНА
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25.04.2020 11:29 Ответить
Чи було у когось бажання повертатися до роботи після гарної відпустки чи довгих і веселих свят? От такі почуття і бажання будуть після карантину!
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25.04.2020 09:33 Ответить
В Венесуэле вспыхнули голодные бунты......
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25.04.2020 09:37 Ответить
Байки про фуфайки с умным видом-залог успеха зекоманды.
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25.04.2020 09:40 Ответить
Надо выводить из ступора.

Карантин довго триматися не може, оскільки Україна - це слабка економіка. Потрібно виходити на відновну траєкторію, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 6308
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25.04.2020 09:43 Ответить
лафхак
Карантин довго триматися не може, оскільки Україна - це слабка економіка. Потрібно виходити на відновну траєкторію, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 6975
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25.04.2020 14:12 Ответить
По его словам, половина вернувшихся заробитчан уже не смогут работать за пределами страны.

а це з якого дива?
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25.04.2020 09:56 Ответить
дык, рабы разбежались, нужно их срочно вернуть в стойло и попытаться заставить пахать за 5-8 тыс. )))
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25.04.2020 10:26 Ответить
Да это он так, ляпнул абы шо.
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25.04.2020 11:05 Ответить
Управління, - владною дубиною махати - "що,хочу,те,й ворочу"...! Управління - прораховування наслідків, й вибір Оптимального шляху Будь,яка машина,вже,б, давно перетворилася на друзки, з керуванцями постсовкізму
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25.04.2020 10:01 Ответить
Навіщо взагалі малий бізнес? Всі ці маленькі магазини, кафе, торговці квітами та одягом? Достатньо залишити лише АТБ та великі торгові центри з відеокамерами. А всих, хто втратить роботу, здавати в оренду як робочу силу в інші країни. Завантажити їх у транспорт і возити у Фінляндію на полуницю, в Польшу на збір ягід, в Німеччину на польові роботи, в Чехію на будівництво, в Італію прибиральниками.
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25.04.2020 10:04 Ответить
Власти самую большую опасность представляет метро. Метро даже Янукович закрывал. Судя по реакции шмаркли на Марусю Зверобой и на Федину, он не откроет метро никода.
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25.04.2020 10:40 Ответить
Переводя на обывательский язык: "Мы можем позволить себе несколько десятков тысяч умерших от коронавируса, но не можем позволить чтобы карманы олигархии опустели хоть на копейку".
Народе мій, тобі ж у пику сцуть пейсаті рабовласники! Прокинься!
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25.04.2020 10:09 Ответить
Вы бене меньше денег отдавайте. Сразу станет легче.
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25.04.2020 10:17 Ответить
Так ось Юлька сказала звідки взяти гроші. За рік це буде сума як та яку очікуємо від МВФ. Так ЗЕвладі в одне вухо влетіло, а в інше вилетіло.
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25.04.2020 10:19 Ответить
Пока Путин видит в Украине слабое государство, он не откажется от агрессивных планов. Это сказал Курт Волкер.
Главные виновники слабости украинского государства это олигархи, подыгрывающие им политики. Такими политиками явно есть и Зеленский и его партия. И все партии в парламенте. А также политтехнологи, политологи, аналитики, журналюги, боты которые в проектах олигархов по одурманиванию людей.

Беларусь и то более крепкое государство. Жизненный уровень беларусов выше чем украинцев. Уровень счастья беларусов 81 место, украинцев 133 место из 156. Это притом, что Украина добывает несравнимо больше газа, нефти и другого. Беларусь не имеет никаких черноземов.
А потому, что Лукашенко не допустил разворовывания гос предприятий и олигархии.
И вообще все президенты Украины вместе взятые не стоят пыли на подошвах Лукашенко. Несмотря на все недостатки Лукашенко.
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25.04.2020 10:33 Ответить
здохнет полобеларуси твоей
к тому идет

самодур лукашенко лечить народ не будет

сидит там на продажах рос нефти в эвропу

милиарды на свой счет гонит
уже 20 лет
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25.04.2020 10:59 Ответить
ВЖЕ НЕ ГОНИТЬ.
РАШКА в безвиході.
її уралс європі зараз не потрібний.
як і газ
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25.04.2020 11:32 Ответить
Вы наверно сторонник олигархии и олигархов, поскольку на Лукашенко, не допустившего олигархию, так взъелись.
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25.04.2020 12:02 Ответить
Ну да, монархия или паханат имени пуцьки, куда лучше
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25.04.2020 12:55 Ответить
Все верно, ради " восстановительной траектории" нужно и можно предпринимать все усилия. Вот в 2014 ополовинили пенсии ради той траектории, сразу помогло - ВВП свалился на 18%, потом реформу Супрун начали внедрять, чтоб пенсионеров сократить и пенсионный возраст поднимать, теперь нужно снять карантин, чтоб пенсионеры сдохли, все пути ведут в Рим, а все действия патриотических властей - к экономии на содержании нетрудоспособных, следуя заветам школы немецких экономистов в черных мундирах, развивших и экспериментально проверивших теорию о великой доходности уничтожения в лагерях всех нахлебников.
Задача наших правителей в поддержании Европейского Вектора, который состоит в том, что Украина на плантации Европы должна выставлять возможно большее число дешевых рабов, для этого нужно украинцам показать, что на родине они непременно будут уморены при потере трудоспособности и чтоб они рвались вкалывать за бугор из всех сил.
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25.04.2020 10:39 Ответить
Не может быть меры смягчения для грузовых перевозок. Они должны работать ...всегда. В любых условиях. С санобработкой, с заменой водителей и машинистов и т.д. , но грузовые перевозки должны работать непрерывно.,. Это самое главное.....
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25.04.2020 10:45 Ответить
Самое главное - не допустить массовой болезни оперативного персонала АЭС, любой нормальный диверсант заразил бы этих несколько тысяч человек и "вставил" бы Украину на огромные деньги.
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25.04.2020 11:23 Ответить
Это расплата за 30 лет бездеятельности. Можно запускать экономику и умирать или сидеть дома и голодать. Как вариант взять у мвф миллиардов 20 и как то протянуть этот год, пока не будет вакцины.
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25.04.2020 10:54 Ответить
Карантин долго держаться не может, поскольку Украина - слабая экономика. Нужно выходить на восстановительную траекторию, - советник президента Устенко



кто енто Мы??

иди падло поищи на кончезаспе енту слабую эканомику
там европе и не снилось как живут укрэканамисты

сидит там на банковой советы дает
требует, шоб рабочий скот пер на заводы ахметки,

ну здохнет 5%, новые придут

падло,
арматурой по голове ссуке,
сам сидит на укр облигациях под 30% годовых
экономист хренов

как и все кодло там
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25.04.2020 10:57 Ответить
Карантин довго триматися не може, оскільки Україна - це слабка економіка. Потрібно виходити на відновну траєкторію, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 2131
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25.04.2020 11:03 Ответить
особливо тупим.
фермери і "малий бізнес" містах -це різне
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25.04.2020 11:34 Ответить
Заливай ЗЕбилам в глазки свежую тёпленькую росу. Какой малый и средний бизнес может быть в стране олигархического криминалитета, и узаконенной при власти мафии. ВОн недавно снесённые нах МАФы могут подтвердить..Вы ж понимаете что их посносили совсем не потому что они не вписывались в архитектуру Киева....Кароче запускайте СРакашвилли пусть расскажет как будет заводы и инвестиции отжимать у Китая.
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25.04.2020 11:04 Ответить
Мера смягчения от 5 до 14 дней, Шмыгаль сказал про 5 этапов выхода из карантина т.е. 25-70 дней. Я в шоке.
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25.04.2020 11:19 Ответить
Ситуация управляемая. Гомерический хохот за кадром.
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25.04.2020 11:28 Ответить
Второй месяц ждем от Шмыгаля программу по поддержке экономики.
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25.04.2020 11:30 Ответить
ее (реальной) не будет
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25.04.2020 11:33 Ответить
1. Как и ожидалось, из карантина будут выходить несмотря на бушующую эпидемию.
2. При такой налоговой системе, как сейчас, рассчитывать на малый и средний бизнес как драйвер экономики - нелепо.
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25.04.2020 11:32 Ответить
трошки гумору))))

http://www.facebook.com/100001338811679/videos/2788724847848782/ www.facebook.com/100001338811679/videos/2788724847848782/
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25.04.2020 11:38 Ответить
падіння економіки розпочалося ще до поширення вірусу тому "бачення" ситуації у "Офіса" немає, не вийде все списати на пандемію,заробітчани незможуть робити закордоном в одному випадку,якщо кордон залишать закритим але тоді почнеться непрогнозоване.
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25.04.2020 11:47 Ответить
Треба вже зрозуміти, що вся ця "пандемія" - це ретельно спланована операція метою якої є встановлення тотального контролю над світом. Частина людей буде знищена через штучно створену економічну кризу та голод. Інша буде перетворена на рабів, які будуть працювати за їжу, та радіти, коли пани їм дозволять прогулянку в парку.
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25.04.2020 17:17 Ответить
Карантин довго триматися не може, оскільки Україна - це слабка економіка. Потрібно виходити на відновну траєкторію, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 5622
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25.04.2020 23:16 Ответить
 
 