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Новости Коронавирус и карантин
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На утро 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека, - Минздрав

На утро 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека, - Минздрав

В Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 377 случаев;
Волынская область - 212 случаев;
Днепропетровская область - 240 случаев;
Донецкая область - 27 случаев;
Житомирская область - 337 случаев;
Закарпатская область - 286 случаев;
Запорожская область - 171 случай;
Ивано-Франковская область - 700 случаев;
Кировоградская область - 306 случаев;
м. Киев - 1159 случаев;
Киевская область - 519 случаев;
Львовская область - 317 случаев;
Луганская область - 28 случаев;
Николаевская область - 103 случая;
Одесская область - 183 случая;
Полтавская область - 169 случаев;
Ривненская область - 483 случая;
Сумская область - 94 случая;
Тернопольская область - 565 случаев;
Харьковская область - 125 случаев;
Херсонская область - 79 случаев;
Хмельницкая область - 66 случаев;
Черновицкая область - 1308 случаев;
Черкасская область - 249 случаев;
Черниговская область - 22 случая.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 апреля 2020 года в Центр поступило 1451 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23 969 сообщений о подозрении на COVID-19.

карантин (16729) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
может тебе повезло, а может нет. Подожди еще недельку, сам узнаешь.
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25.04.2020 10:09 Ответить
+10
ну давай, расскажи нам опять байку, что никакого короновируса нет, а карантин вводится, чтоб народ угнетать
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25.04.2020 10:10 Ответить
+9
вы, тролли, очень умные, умнее всех мировых лидеров, которые ввели в своих странах карантины, а кое где даже элементы чрезвычайного положения
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25.04.2020 10:15 Ответить
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Да там вобще "вспышка" была в малоимущих кварталах населенных афроамериканцами, латинос и выходцами из Азии. Похоже даже на зачистку..В белых районах заболевали, в основном как и во всем мире, хроники и старики.
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25.04.2020 15:29 Ответить
​И что с того? СМИ берёт интервью у вирусолога, который озвучил результаты своего исследования.
Интервью как интервью, от 6 апреля 2020. После этого что-то изменилось?
Поэтому ещё раз : до сегодняшнего дня его исследования не подвержены и не признаны, дискуссия продолжается.Не нужно бежать впереди паровоза.
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25.04.2020 16:39 Ответить
Не своего личного исследования, а исследования официальной научной группы Университета Бонна . До сих пор эти исследования никем документально не опровергнуты. Значит, на данный момент, они доказательны.
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25.04.2020 18:10 Ответить
"До сих пор эти исследования никем документально не опровергнуты. Значит, на данный момент, они доказательны" ---- исключительно для тебя, но не для научного мира.
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25.04.2020 18:32 Ответить
Действительно, не доказательно для такого "научного мира", как Лена Лена. "Нас классиков мало скромно сказал писатель" (с)
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25.04.2020 20:43 Ответить
из недавнего: выяснилось, что исследования, которые проводил Стрик и его группа софинансировались правительством земли НРВ.
То что бундесминистр этой земли давно говорит про ослабление карантина не является большой тайной.
А тут и исследования "подоспели", им же и проспонсированные, предварительные и не оформленные по всем правилам, но это "не важно". Главное, что аккурат к пасхе, после которой намечались дискуссии бундесминистров с канцлером по ослаблению карантина. Ну это же конечно просто случайно совпало.
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25.04.2020 21:45 Ответить
https://www.sueddeutsche.de/wissen/heinsberg-studie-herdenimmunitaet-kritik-1.4873480
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25.04.2020 21:29 Ответить
з 8 тисяч 201 чоловік померли. навіть при такому розкладі летальність = 2,5%
А якщо врахувати, що перехворіло у легкій формі на ногах не підозрючи саме про ковід19 значно більше ніж виявлено, то летальність на рівні грипу чи орві. Сухі цифри кажуть саме про таке становище. І лише абсолютно безгамотна ценральна влада та її клеврети на місцях вбивають економіку країни з подачі міжнародної мафії.
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25.04.2020 22:29 Ответить
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