На утро 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека, - Минздрав
В Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 377 случаев;
Волынская область - 212 случаев;
Днепропетровская область - 240 случаев;
Донецкая область - 27 случаев;
Житомирская область - 337 случаев;
Закарпатская область - 286 случаев;
Запорожская область - 171 случай;
Ивано-Франковская область - 700 случаев;
Кировоградская область - 306 случаев;
м. Киев - 1159 случаев;
Киевская область - 519 случаев;
Львовская область - 317 случаев;
Луганская область - 28 случаев;
Николаевская область - 103 случая;
Одесская область - 183 случая;
Полтавская область - 169 случаев;
Ривненская область - 483 случая;
Сумская область - 94 случая;
Тернопольская область - 565 случаев;
Харьковская область - 125 случаев;
Херсонская область - 79 случаев;
Хмельницкая область - 66 случаев;
Черновицкая область - 1308 случаев;
Черкасская область - 249 случаев;
Черниговская область - 22 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 апреля 2020 года в Центр поступило 1451 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23 969 сообщений о подозрении на COVID-19.
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Интервью как интервью, от 6 апреля 2020. После этого что-то изменилось?
Поэтому ещё раз : до сегодняшнего дня его исследования не подвержены и не признаны, дискуссия продолжается.Не нужно бежать впереди паровоза.
То что бундесминистр этой земли давно говорит про ослабление карантина не является большой тайной.
А тут и исследования "подоспели", им же и проспонсированные, предварительные и не оформленные по всем правилам, но это "не важно". Главное, что аккурат к пасхе, после которой намечались дискуссии бундесминистров с канцлером по ослаблению карантина. Ну это же конечно просто случайно совпало.
А якщо врахувати, що перехворіло у легкій формі на ногах не підозрючи саме про ковід19 значно більше ніж виявлено, то летальність на рівні грипу чи орві. Сухі цифри кажуть саме про таке становище. І лише абсолютно безгамотна ценральна влада та її клеврети на місцях вбивають економіку країни з подачі міжнародної мафії.