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Новости Подозрение Чорновол
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Ночной арест оказался обманом. Село Гора мне нельзя покидать и днем, - Чорновол. ДОКУМЕНТ

Экс-нардеп Татьяна Чорновол показала постановление суда о смене ей меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной. В нем говорится, что Чорновол без согласования со следователем, прокурором или судом нельзя покидать село Гора, в котором она проживает, в любое время суток.

Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Нас так чудненько обманули с "ночным арестом". В постановлении суда отмечается, что я не могу покидать пределов села Гора ни днем, ни ночью. Так что тот же домашний арест, вид сбоку", - написала Чорновол.

Ночной арест оказался обманом. Село Гора мне нельзя покидать и днем, - Чорновол 01
Ночной арест оказался обманом. Село Гора мне нельзя покидать и днем, - Чорновол 02

Напомним, 18 февраля 2014 года в офисе Партии регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ночной арест оказался обманом. Село Гора мне нельзя покидать и днем, - Чорновол 03

арест (10465) ПР (11356) Чорновол Татьяна (654) евромайдан (7835) ГБР (3049)


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Топ комментарии
+16
Нічний арешт виявився обманом. Село Гора мені не можна залишати і вдень, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4347
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25.04.2020 10:35 Ответить
+12
Тебе ніхто не кусав, просто накуканили чеченці.
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25.04.2020 10:31 Ответить
+10
Свободу Татьяне Чорновол! Горите в аду прихвостни кацапских имперских фашистов!
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25.04.2020 10:23 Ответить
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Спасибо за ваш тонкий сельский юмор, но любая мера пресечения де-факто сопровождается наложением обязанностей. Такой наш кпк)
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25.04.2020 11:08 Ответить
И кто виноват бедненькой Тане,что она прописана в селе?Может теперь днем походить по селу,как и просили адвокаты.
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25.04.2020 19:24 Ответить
Сочувствую жителям села Гора.
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25.04.2020 10:56 Ответить
Чому дивуватись? У пліснявих, суть всього в "правочках", які з'являються в документах після прийняття. До влади привели лукавих. Ось і маємо
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25.04.2020 10:57 Ответить
Тупі прокурори мабуть не знають що фізична адреса аеропорта Бориспіль - "село Гора, вул. Бориспільська".
Колись мені виписали штраф за паркування біля терміналу Д, у постанові було вказано саме таку адресу.
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25.04.2020 10:57 Ответить
Чи не забагато уваги цій божевільній?!
Її давно вже пора відправити на примусове лікування............. пожиттєво.
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25.04.2020 10:59 Ответить
Божевільний це ще нічого проти свідомого ватяного дупоголового дурня який зазєлю .
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25.04.2020 11:07 Ответить
андруша, ти не правий.
в дурку потрібно відправляти любителів фуйла, таких як ти.
бо ж ви дибільні створіння, щоб вас з України всіх виморило.
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25.04.2020 12:18 Ответить
Відправляти тебе на лікування вже пізно--бо ти вже перейшов рубікон хвороби.
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25.04.2020 13:59 Ответить
Це дурнувате шоу закінчиться пшиком. Все спустять на гальмах.
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25.04.2020 11:07 Ответить
ночной арест? - спасибо - дальше не нуна.... - станция зеленая конечная.
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25.04.2020 11:10 Ответить
В принципе судьи могли бы разрешить и пребывание за пределами села, но пока что придумали только электронный браслет, а электронного намордника не придумали и потому отпускать Таню из местности, где все ее знают и вовремя уворачиваются, стремно.
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25.04.2020 11:13 Ответить
Судьи и разрешили, просто по протоколу в таких случаях разрешение покидать пределы населенного пункта дает следователь, ведущий дело.
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25.04.2020 12:03 Ответить
Правильно, следователь ближе знает клиентку и необычные ее способности.
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25.04.2020 13:15 Ответить
Я не люблю Чорновол, але розумію, що її переслідування НЕЗАКОННЕ! Блін, та навіть Аваков про це сказав!

Цікава деталь, ті, хто підтримують справу проти Чорновол тут в коментах - на 99% кацапоязичні. Це кацапські тролі, у спам їх!

Бо Чорновол може подобатися чи ні, але справи проти майданівців порушувати НЕ МОЖНА!
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25.04.2020 11:41 Ответить
Это стандартная процедура. При ночном домашнем аресте можно выходить за пределы жилища днем, но нельзя покидать пределы населенного пункта без согласования со следователем, который ведет дело. Вот тут населенный пункт - село, поэтому нельзя покидать его пределы. Было бы дело в Киеве, можно было по всей столице передвигаться.
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25.04.2020 12:01 Ответить
Танюха вміє ...через огорожу стрибати !
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25.04.2020 12:24 Ответить
Тобі смішно, чучело зелене? Ти радий що долучився до перемоги зелених виродків? А зараз збиткуєшся з майданівців?
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25.04.2020 12:56 Ответить
А "майданівець" это индульгенция? Она психически больная её надо изолировать! И да, мне смешно!!!!!
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25.04.2020 13:36 Ответить
А ти пишеш,ще не з палати хворих?
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25.04.2020 14:01 Ответить
100%.
Жила бы в Киеве - не покидать Киев, более того - работала бы в Киеве 99%,что былобы разрешено на работу и обратно.
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25.04.2020 12:27 Ответить
Ага, такую выпусти * за пределы * - всю чернобыльскую рощу по дури сожжёт.
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25.04.2020 12:28 Ответить
А без прописки - по всей Украине, а без гражданства - по всему миру.
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25.04.2020 13:16 Ответить
"Ночной арест" -это месть реваншистов? Это их нужно бояться?)
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25.04.2020 13:23 Ответить
Зивчайно, це помста проросійскої зеленої влади, тобто реваншистів. Сумніви є тільки в таких, як, ви зебілів.
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25.04.2020 19:21 Ответить
Это серьёзная месть....
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25.04.2020 19:22 Ответить
Дайте ей, в конце концов, селёдки!
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25.04.2020 13:34 Ответить
Всі ці обмеження для Чорновол є черговим політичним переслідуванням з боку зевлади. При цьому після зміни влади відповідати будуть лише ті, хто зараз приймав це рішення.
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25.04.2020 18:54 Ответить
Нічний арешт виявився обманом. Село Гора мені не можна залишати і вдень, - Чорновол - Цензор.НЕТ 7798
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25.04.2020 21:11 Ответить
Нічний арешт виявився обманом. Село Гора мені не можна залишати і вдень, - Чорновол - Цензор.НЕТ 3295
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25.04.2020 23:09 Ответить
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