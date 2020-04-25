За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев - 181 человек, - Степанов

От COVID-19 за минувшие сутки выздоровел 181 человек, в том числе 19 детей. Это рекорд для Украины.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень хорошая новость: 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей. Это наш рекорд, очень замечательный рекорд, и за такой рекорд я хочу в первую очередь поблагодарить наших врачей", — сказал он.

Степанов добавил, что за минувшие сутки было проведено 5825 исследований методом ПЦР, что также является рекордом для Украины.

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Министр также сообщил, что среди 8125 людей, у которых за время эпидемии обнаружили коронавирус, 545 детей и 1574 медицинских работника.