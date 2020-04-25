За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев - 181 человек, - Степанов
От COVID-19 за минувшие сутки выздоровел 181 человек, в том числе 19 детей. Это рекорд для Украины.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Очень хорошая новость: 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей. Это наш рекорд, очень замечательный рекорд, и за такой рекорд я хочу в первую очередь поблагодарить наших врачей", — сказал он.
Степанов добавил, что за минувшие сутки было проведено 5825 исследований методом ПЦР, что также является рекордом для Украины.
Читайте на Цензор.НЕТ: На утро 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека, - Минздрав
Министр также сообщил, что среди 8125 людей, у которых за время эпидемии обнаружили коронавирус, 545 детей и 1574 медицинских работника.
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Смертельні випадки63 0,7% Видужали1120 12,8% Наразі хворіють759086, 5% з них серйозні
та критичні випадки 92
Велика Британія - Всього інфіковано143464
Смертельні випадки19506 13,6% Видужали 3440, 2%Наразі хворіють12361486, 2%з них серйозні
та критичні випадки1559
Судячи з процентного відношення померлих, у Білорусі медицина у 19 разів розвиненіша, ніж у Великій Британії.
?...Вы о таких людях, как в этой статье? /ссылка должна появиться автоматически/
"...ничем не болел, ему был 51 год, он 20 лет не был на больничном, это же о чем-то говорит....у него даже повышенного давления не было."
Читать полностью: https://news.tut.by/society/682127.html
Украина, как и др. страны, не сможет месяцами жить, не работая. Так что учиться жить с этим без карантина придется всем.
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
1) Количество зараженных можно сделать любым: это абсолютно управляемая величина, зависящая от количества протестированных людей. 10-20% от любого количества проверенных покажут при тестировании положительный результат. Если каждый последующий день тестировать, например, в два раза большее количество людей, можно получить видимость экспоненциального распространения вируса.
Доподлинно неизвестно, на что именно они положительно реагируют, и не реагируют ли на давно известные коронавирусы, а не только на сарс-ков-2.
2) Количеству умерших (якобы от ковид19) тоже можно придать любое необходимое количество, воспользовавшись протоколом ВОЗ:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fclassifications%2Ficd%2FGuidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf
В это число в реальности входят умирающие от разного рода пневмоний (коих было несколько тысяч в день по миру и задолго до коронавируса) и жертвы "борьбы с коронавирусом". Нет ни единого метода диагностирования, который со 100% точностью различал бы ковид19 и прочие ОРЗ.
3) Устрашающая атмосфера с холодящими душу "картинками" является, наверное, самым "страшным" и впечатляющим компонентом в эпидемии. Она создается политиками, публичными личностями и, конечно же, средствами массовой дезинформации, совершенно однобоко освещающими данную тематику.
В противовес им выступают независимые ученые с десятками исследований, опровергающих невероятную опасность вируса:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.org%2F%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25b4-19%2F https://swprs.org/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19/
Естественно, политики и недоСМИ имеют большее влияние, так как имеют несравнимо больший бюджет.
Ну, и конечно без шипла (амер. sheeple=people+sheep), который хавает, ничего бы не получилось.
Пряма мова Степанова: "З 2203 хворих на коронавірусну інфекцію на сьогоднішній день - 334 медичних працівника. (10 квітня 2020, 23:11)
https://rivnepost.rv.ua/news/v-oblasniy-likarni-koronavirusom-zarazilisya-62-pratsivniki-ta-12-patsientiv Цілий корпус Рівненської обласної лікарні з кількома відділеннями закрито на карантин. Ці відділення - епіцентри коронавірусу, де виявлено найбільше хворих медиків і пацієнтів. Хто від кого заразився - невідомо.
Це за добу не заразилися, а виявили зараження!!! А, скільки вони заразили , до цього інших?
… Антивірусний препарат рибавірин - синтетичний аналог нуклеозидів, активний по відношенню до до деяких РНК- та ДНК-вірусів. Його вживають на ранніх етапах хвороби, він дає гарний результат. Коли виникає задуха, то то допомагає рибавірин в поєднанні з преднізалоном або дексазоном. …