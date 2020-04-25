США и МВФ поддерживают законопроект, позволяющий отправить в отставку Сытника, - "слуга народа" Дубинский

Посольство США и Международный валютный фонд поддержали законопроект 3133, позволяющий отправить Артема Сытника в отставку с поста главы НАБУ.

Об этом написал в Telegram депутат СН Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорят, Офис президента получил сигнал из посольства США и от представителей МВФ, что они поддерживают законопроект 3133 (Гончаренко и Ко), который дает возможность отправить в отставку Сытника", — сообщил депутат.

Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

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13 декабря 2019 года Ривненский апелляционный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.

В феврале этого года группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

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А после того, как в марте в парламенте было зарегистрировано несколько законопроектов, которыми предлагается увольнять директора НАБУ за совершение административного правонарушения, в ответ фракция "Голос" заявила о регистрации около десятка альтернативных документов. Ни один из них в повестку дня внеочередного заседания не включен.