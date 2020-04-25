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США и МВФ поддерживают законопроект, позволяющий отправить в отставку Сытника, - "слуга народа" Дубинский

США и МВФ поддерживают законопроект, позволяющий отправить в отставку Сытника, -

Посольство США и Международный валютный фонд поддержали законопроект 3133, позволяющий отправить Артема Сытника в отставку с поста главы НАБУ.

Об этом написал в Telegram депутат СН Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорят, Офис президента получил сигнал из посольства США и от представителей МВФ, что они поддерживают законопроект 3133 (Гончаренко и Ко), который дает возможность отправить в отставку Сытника", — сообщил депутат.

Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

Читайте на Цензор.НЕТ: Назначение абсурдных законопроектов 3133 и 3180 - уволить Сытника и поставить своего подконтрольного человека, - "Голос"

13 декабря 2019 года Ривненский апелляционный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.

В феврале этого года группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Также на Цензор.НЕТ: Моей отставки хочет один олигарх, который организует мероприятия у НАБУ, парламента и Кабмина, - Сытник о резонансных делах

А после того, как в марте в парламенте было зарегистрировано несколько законопроектов, которыми предлагается увольнять директора НАБУ за совершение административного правонарушения, в ответ фракция "Голос" заявила о регистрации около десятка альтернативных документов. Ни один из них в повестку дня внеочередного заседания не включен.

США и МВФ поддерживают законопроект, позволяющий отправить в отставку Сытника, - слуга народа Дубинский 01

Автор: 

НАБУ (4232) законопроект (3235) МВФ (3335) отставка (3161) посольство (1085) США (27145) увольнение (2685) Сытник (958) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+19
Бенина ...опа делает заявления от имени США и МВФ?
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25.04.2020 10:52 Ответить
+16
Перевожу Дубинского , с хитрого на человеческий . Бене мешает НАБУ и лично Сытник .
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25.04.2020 10:53 Ответить
+13
"Говорят, Офис президента получил сигнал из посольства США и от представителей МВФ, ................" Сигналили флажками?

А у нас говорят, что в москве кур доят............. Наверное правда.
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25.04.2020 10:54 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Да его не в отставку, а в зону надо.
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25.04.2020 10:51 Ответить
Ты тоже Бенина ж*па ? Или Бахматюка ?
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25.04.2020 12:18 Ответить
Этого брегливого мразину дубинского давно пора..
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25.04.2020 12:30 Ответить
Бенина ...опа делает заявления от имени США и МВФ?
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25.04.2020 10:52 Ответить
Перевожу Дубинского , с хитрого на человеческий . Бене мешает НАБУ и лично Сытник .
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25.04.2020 10:53 Ответить
"Говорят, Офис президента получил сигнал из посольства США и от представителей МВФ, ................" Сигналили флажками?

А у нас говорят, что в москве кур доят............. Наверное правда.
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25.04.2020 10:54 Ответить

США и МВФ поддерживают законопроект, позволяющий отправить в отставку Сытника, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4579
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25.04.2020 11:00 Ответить
Кто позволяпт псу коломойского разносить ложь, может это надо паяцу?
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25.04.2020 11:03 Ответить
А офис президента случайно не поддерживает экстрадицию бабушки и его кучерявой говорящей жопы в США?
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25.04.2020 11:10 Ответить
Дубинский это совок и ватник(одно и то же)
Высеры: "вредители", "враги народа", "вылик атеч вайна(х)", "т.н. революция гидности" и прочие совковые штампы для быдла. А, еще классика - "фошиздская Германия" и т.д.
И даже себя украинцем назвал О_О.
Мразь короче, типо петуШария. + кореш Портнова и того же петуШария и Куницкого и Бужанского.
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25.04.2020 11:12 Ответить
Дубинский - такое же падло, как и Портнов.
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25.04.2020 11:16 Ответить
Ж2 падло і зепадло ця дубина, на нари разом з бабломойським.
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25.04.2020 11:32 Ответить
После эксрадикции Бени ни в США, они будут не против снять и Сытника.
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25.04.2020 11:19 Ответить
Набу, назк, дбр, інші дармоїди...
В армії кажуть, якщо за щось відповідає дві особи або більше, крайнього знайти неможливо в принципі. От для того і створено ці дармоїдські установи, щоб усе лишалось як є, грошики тихенько пилялись, і нічого нікому за це не було. Крапка, кінець лекції.
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25.04.2020 11:28 Ответить
Коробит меня от такой незалежності, где посольство США, решает кадровые вопросы України.
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25.04.2020 11:32 Ответить
Меньше балаболок слушать надо
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25.04.2020 11:41 Ответить
Вчера Арахамия, в том же тоне США с Грузией сравнивал.
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25.04.2020 11:47 Ответить
Не нужно манипулировать! Он говорил в контексте веса двух гос-в, и кстати его заявление абсолютно неприемлемо и оскорбительно для Грузии, и было сказано в стиле депил- страны россия! Дипломатичнее нужно быть
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25.04.2020 11:57 Ответить
Я не манипулирую. Именно так и понял я его слова.
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25.04.2020 12:35 Ответить
Москалю, тобі яке діло? Хвилюєшся щоб тільки Дєрмак по вказівці пуйла кадри розставляв?
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25.04.2020 12:15 Ответить
А верховный кнессет Украины, кто назначал?
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25.04.2020 12:31 Ответить
Слушне зауваження
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25.04.2020 22:22 Ответить
Їм пофігу ваші закони.
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25.04.2020 11:33 Ответить
Говорят, что ты балаболка знатная. Видео о Саакашвили вообще зашквар, эту шестерку теперь слушать себя не уважать
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25.04.2020 11:40 Ответить
Усе.Хватит на сегодня😂🌷×××
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25.04.2020 12:04 Ответить
Цензор, постити цю потворну беніну мавпу - себе не поважати
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25.04.2020 12:13 Ответить
Антикоррупционный суд Украины страдает бесполезностью по назначению.Мёртворожденное дитятко.
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25.04.2020 12:16 Ответить
Так это че бенина жопа тоже соросенок? Как же так?😮
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25.04.2020 15:37 Ответить
Видать всётаки хозяину "сучки каламойского" очень мешает НАБУ и его теперешнее руководство...
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26.04.2020 10:59 Ответить
 
 