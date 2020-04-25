США и МВФ поддерживают законопроект, позволяющий отправить в отставку Сытника, - "слуга народа" Дубинский
Посольство США и Международный валютный фонд поддержали законопроект 3133, позволяющий отправить Артема Сытника в отставку с поста главы НАБУ.
Об этом написал в Telegram депутат СН Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Говорят, Офис президента получил сигнал из посольства США и от представителей МВФ, что они поддерживают законопроект 3133 (Гончаренко и Ко), который дает возможность отправить в отставку Сытника", — сообщил депутат.
Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.
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13 декабря 2019 года Ривненский апелляционный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.
В феврале этого года группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
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А после того, как в марте в парламенте было зарегистрировано несколько законопроектов, которыми предлагается увольнять директора НАБУ за совершение административного правонарушения, в ответ фракция "Голос" заявила о регистрации около десятка альтернативных документов. Ни один из них в повестку дня внеочередного заседания не включен.
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А у нас говорят, что в москве кур доят............. Наверное правда.
Высеры: "вредители", "враги народа", "вылик атеч вайна(х)", "т.н. революция гидности" и прочие совковые штампы для быдла. А, еще классика - "фошиздская Германия" и т.д.
И даже себя украинцем назвал О_О.
Мразь короче, типо петуШария. + кореш Портнова и того же петуШария и Куницкого и Бужанского.
В армії кажуть, якщо за щось відповідає дві особи або більше, крайнього знайти неможливо в принципі. От для того і створено ці дармоїдські установи, щоб усе лишалось як є, грошики тихенько пилялись, і нічого нікому за це не було. Крапка, кінець лекції.