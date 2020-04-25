Студентов и интернов пока не будут привлекать к борьбе с коронавирусом, - Степанов
Студентов медицинских вузов и интернов планировали привлекать на добровольной основе для организационно-технических мероприятий в борьбе с коронавирусной инфекцией, но пока такой необходимости нет.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"В настоящее время такой потребности нет. У нас полностью хватает медработников. Но если возникнет такая потребность, то у нас есть все данные относительно наших добровольцев", - сказал министр.
Степанов пояснил, что работа по привлечению добровольцев с медицинским образованием ведется на уровне регионов соответствующими лицами в департаментах здравоохранения.
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"Студентов медицинских вузов и интернов планировали привлекать исключительно на добровольной основе. Для этого они заполнили соответствующие анкеты… Планировали привлекать их для борьбы с коронавирусной болезнью для организационно-технических мероприятий", - сказал министр, подчеркнув, что пока в этом нет необходимости.
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1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
1) Количество зараженных можно сделать любым: это абсолютно управляемая величина, зависящая от количества протестированных людей. 10-20% от любого количества проверенных покажут при тестировании положительный результат. Если каждый последующий день тестировать, например, в два раза большее количество людей, можно получить видимость экспоненциального распространения вируса.
Доподлинно неизвестно, на что именно тесты положительно реагируют, возможно, на все коронавирусы, которые уже давно известны, а не только на сарс-ков-2, существование которого, кстати, до сих пор не доказано.
2) Количеству умерших (якобы от ковид19) тоже можно придать любое необходимое количество, воспользовавшись протоколом ВОЗ:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fclassifications%2Ficd%2FGuidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf
В это число в реальности входят умирающие от разного рода пневмоний (коих было несколько тысяч в день по миру и задолго до коронавируса) и жертвы "борьбы с коронавирусом". Нет ни единого метода диагностирования, который со 100% точностью различал бы ковид19 и прочие ОРЗ.
3) Устрашающая атмосфера с холодящими душу "картинками" является, наверное, самым "страшным" и впечатляющим компонентом в эпидемии. Она создается политиками, публичными личностями и, конечно же, средствами массовой дезинформации, совершенно однобоко освещающими данную тематику.
В противовес им выступают независимые ученые с десятками исследований, опровергающих невероятную опасность вируса:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.org%2F%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25b4-19%2F https://swprs.org/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19/
Естественно, политики и недоСМИ имеют большее влияние, так как имеют несравнимо больший бюджет.
Ну и, конечно, без шипла (от амер. sheep+people=sheeple), который хавает, ничего бы не получилось.