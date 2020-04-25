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Новости Коронавирус и карантин
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Студентов и интернов пока не будут привлекать к борьбе с коронавирусом, - Степанов

Студентов и интернов пока не будут привлекать к борьбе с коронавирусом, - Степанов

Студентов медицинских вузов и интернов планировали привлекать на добровольной основе для организационно-технических мероприятий в борьбе с коронавирусной инфекцией, но пока такой необходимости нет.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время такой потребности нет. У нас полностью хватает медработников. Но если возникнет такая потребность, то у нас есть все данные относительно наших добровольцев", - сказал министр.

Степанов пояснил, что работа по привлечению добровольцев с медицинским образованием ведется на уровне регионов соответствующими лицами в департаментах здравоохранения.

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"Студентов медицинских вузов и интернов планировали привлекать исключительно на добровольной основе. Для этого они заполнили соответствующие анкеты… Планировали привлекать их для борьбы с коронавирусной болезнью для организационно-технических мероприятий", - сказал министр, подчеркнув, что пока в этом нет необходимости.

Также на Цензор.НЕТ: За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев - 181 человек, - Степанов

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карантин (16729) врачи (1518) студенты (674) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А почему? Надо сразу показывать что их ждет после окончания ВУЗа? А то насмотрятся всяких интернов а потом разочарование в профессии!
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25.04.2020 11:37 Ответить
А им это надо? особенно бюджетникам - выучился, подтянул норм. язык и свалил в норм. страну, пересдал, подучился и держи те же самые 4000 евро в месяц. А тут - заразилось 1.5к. медиков - и фсе хорошо прекрасный Ляшко, фсе хорошо лысый Степанов, мы не будем привлекать студиозусов - да им это и не нужно - иди, мол, маж зеленку и раздавай аспирин, с нехилым риском самому загреметь. в т.ч. и на кладбище.
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25.04.2020 11:39 Ответить
Совсем власть умом тронулась? Хотелось бы увидеть законодательное обоснование их возможного привлечения. И законодательные гарантии защиты в случае заражения при исполнении. Вы врачей до сих пор адекватно не защитили.
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25.04.2020 11:40 Ответить
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:

1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.

1) Количество зараженных можно сделать любым: это абсолютно управляемая величина, зависящая от количества протестированных людей. 10-20% от любого количества проверенных покажут при тестировании положительный результат. Если каждый последующий день тестировать, например, в два раза большее количество людей, можно получить видимость экспоненциального распространения вируса.

Доподлинно неизвестно, на что именно тесты положительно реагируют, возможно, на все коронавирусы, которые уже давно известны, а не только на сарс-ков-2, существование которого, кстати, до сих пор не доказано.
2) Количеству умерших (якобы от ковид19) тоже можно придать любое необходимое количество, воспользовавшись протоколом ВОЗ:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fclassifications%2Ficd%2FGuidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf
В это число в реальности входят умирающие от разного рода пневмоний (коих было несколько тысяч в день по миру и задолго до коронавируса) и жертвы "борьбы с коронавирусом". Нет ни единого метода диагностирования, который со 100% точностью различал бы ковид19 и прочие ОРЗ.
3) Устрашающая атмосфера с холодящими душу "картинками" является, наверное, самым "страшным" и впечатляющим компонентом в эпидемии. Она создается политиками, публичными личностями и, конечно же, средствами массовой дезинформации, совершенно однобоко освещающими данную тематику.
В противовес им выступают независимые ученые с десятками исследований, опровергающих невероятную опасность вируса:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.org%2F%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25b4-19%2F https://swprs.org/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19/
Естественно, политики и недоСМИ имеют большее влияние, так как имеют несравнимо больший бюджет.

Ну и, конечно, без шипла (от амер. sheep+people=sheeple), который хавает, ничего бы не получилось.
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25.04.2020 11:57 Ответить
Работников министерства вместе с министром спокойно можна.У кого нет образования тот санитаром.А кто решил врачом,то надо видосики в Ютубе посмотреть или попросить бубочку за онлайн уроки,потом к д"Ермакам порешать и все.
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25.04.2020 12:04 Ответить
Час міняти міністра.Щось він дуже задержався.
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25.04.2020 14:17 Ответить
Шановні студенти: якщо Ви думаєте, що "суспільство" почне Вас цінувати після отраимання диплома - Ви глибоко помиляєтесь. Переважній більшості - лікарям ніхто не дякує, за правильно виконану роботу. Вам будуть замість вітання казать "ти повинен". Вас чекає МІНІМІМАЛЬНА зарплатна, брехливі обіцянки її підвищити "колись", та докори від ......... про клятву , яку це ..... навіть не читало. Ваші успіхи та якість роботи ........ не помітить , а за любу помилку у Вас можуть бути проблеми. Вас "тронуть" і не згадають, якщо це їм буде потрібно. Бережіть Себе та Будьте здорові Шановні млолоді Лікарі.
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25.04.2020 16:03 Ответить
Чё это? Пусть полотенцами вирусы разгоняют..
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25.04.2020 16:10 Ответить
 
 