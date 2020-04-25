Студентов и интернов пока не будут привлекать к борьбе с коронавирусом, - Степанов

Студентов медицинских вузов и интернов планировали привлекать на добровольной основе для организационно-технических мероприятий в борьбе с коронавирусной инфекцией, но пока такой необходимости нет.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время такой потребности нет. У нас полностью хватает медработников. Но если возникнет такая потребность, то у нас есть все данные относительно наших добровольцев", - сказал министр.

Степанов пояснил, что работа по привлечению добровольцев с медицинским образованием ведется на уровне регионов соответствующими лицами в департаментах здравоохранения.

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"Студентов медицинских вузов и интернов планировали привлекать исключительно на добровольной основе. Для этого они заполнили соответствующие анкеты… Планировали привлекать их для борьбы с коронавирусной болезнью для организационно-технических мероприятий", - сказал министр, подчеркнув, что пока в этом нет необходимости.

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