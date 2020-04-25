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Мэр Покрова Шаповал, чей город лидирует в рейтинге прозрачности власти, арестован. Готовлю официальное заявление, - Филатов

Мэр Покрова Шаповал, чей город лидирует в рейтинге прозрачности власти, арестован. Готовлю официальное заявление, - Филатов

Вчера якобы за создание преступной группы взяли под арест мэра города Покрова Александра Шаповала и его подчинённых.

Об этом написал в фейсбуке мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Но не учли того обстоятельства, что уже несколько лет город Покров Днепропетровской области занимает первое место по стране в рейтинге прозрачности власти: от госзакупок до внедрения электронных реестров. Покров и его мэр уверенно обходит таких лидеров местного самоуправления в Украине как Винница, Львов и Мариуполь. Александр Шаповал имеет безупречную репутацию как среди мэров городов, так и антикоррупционных организаций. Не говоря уже о тотальной поддержке среди земляков", - отмечает Филатов.

По его словам, в ближайшее время, он, как мэр областного центра и член правления Ассоциации городов Украины, сделает по этому поводу официальное заявление к руководству государства.

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Мэр Покрова Шаповал, чей город лидирует в рейтинге прозрачности власти, арестован. Готовлю официальное заявление, - Филатов 01

мэр (1652) Филатов Борис (561) Днепропетровская область (4079)


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Топ комментарии
+33
що Зеля запроданець ?
я знаю, а ви ще ні.
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25.04.2020 12:30 Ответить
+29
Так, так
Ось які вони....зелені антикорупціонери
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25.04.2020 12:19 Ответить
+26
Должен ставить на закон, а не какие-то личности, особенно на такие мерзкие как не лох зеля. Обязан? А как на счет слов зели, я вам ничего не должен?
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25.04.2020 12:35 Ответить
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Страница 2 из 2
Нет, не так. Существует ДБН - "державні будівельні норми" в которых регламентированы расценки на виды работ, которые формируются исходя из рекомендованной зарплаты строителя 4-го разряда. Вышел за эти рамки уже можно говорить о растрате. Никто так не рискует и не превышает расценки. Воруют приписками объемов работ.
Что в данном случае непонятно, но похоже, что просто прессуют. Вообще любую смету если хорошо ее посмотреть можно при желании, объявить незаконным присвоением денег, равно и наоборот при желании, явное воровство можно обосновать нормативами.
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25.04.2020 15:44 Ответить
"Участники группы составляли акты выполненных работ, в которых вносили заведомо ложные сведения о фактическом объеме и стоимости работ."

Ну, заведомо ложные сведения - это конечно же тоже из СССР. И Туарег, на скромную зарплату.
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25.04.2020 16:45 Ответить
ого сколько беня-ботов сразу всплыло
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25.04.2020 12:47 Ответить
Наконец Венидиктова взялась за работу. Филатов напрягся...
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25.04.2020 12:54 Ответить
Венедіктова- Арсен подельнікі , Тимошенко-Міхо попутчики, Бєня-Ахмєтов -Курченко кошельки й захватчики ЗЕлі у полон своїх планів.
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25.04.2020 12:57 Ответить
А прикриттям стане слабкість Пуйла й типу "патріотичні відмови" від мінських обіцянок - цій банді посрать на методи захвату країни , головне лякати захід своїм розвалом й дурити в час пандемічного хаосу...
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25.04.2020 13:00 Ответить
Бени диктова
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25.04.2020 13:07 Ответить
Беня будет сидеть в одной камере с Фиалатовым и Порошенко.
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25.04.2020 13:15 Ответить
плюс Арсенка з Карлсоном , плюс БЕбЮля вже й Гройсмана подтянули...
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25.04.2020 13:45 Ответить
Предсказуемо: ведь когда провели соц. опрос на тему доверия к разным категориям людей/институам власти - зелебоба оказался только на третьем месте после армии и волонтёров.
В итоге армию опустили унизительным разведением (которое только увеличило число потерть), а волонтёров - посадками.
Тут по всей видимости ситуация аналогичная: у мэра слишком высокий рейтинг доверия, непозволительно высокий на фоне царь-осла
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25.04.2020 13:01 Ответить
кремлівські вуха стирчать усюди, у тому числі і в цій розправі
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26.04.2020 10:18 Ответить
і шо я тобі скажу борух...
і ти і такі як ти і шмарклі і юді і ґєнчікі корбани на100% чужі УКРАЇНЦЯМ
1) І місто НАШЕ(а не"ваше" називається ДНІПРО( і по-москальські ДНИПРО і латиною DNIPRO) )а не» днєппрр»… Та й «днєпр»це не переклад назви НАШОГО міста а басяцький сленг 70х років.
пс..ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ НЕ ПЕРЕКЛАДАЮТЬСЯ А ЛИШЕ транслітеруються. пс і НьюЙорк не "новгарод"!!
2) і В Україні «меґів»та мерій НЕ ІСНУЄ!! «меґ» шо воно таке..це шо мерін обрізаний?
шо це за юдофобські натяки на ГОЛОВУ міської РАДИ? мабудь ти з ГОЛОВОЮ не товаришуєш..
3) А той хто з дитинства був Мойшей Бронштейном і сам =по СВОЇЙ волі став михайлом ткачом типовий юдофоб.. і навіть анті=семіт
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25.04.2020 13:05 Ответить
Специалисты во всех вопросах набежали. Если бы все были такими ворами как мер Покрова, то мож в таком дерьме не жили. Не годиться бабки в город вкладывать, нужные люди без профита
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25.04.2020 13:07 Ответить
Не факт.. у нас в городе тоже был мэр Требушкин, сейчас в раду пошел, так тоже самый прозрачный, самый честный, самый лучший , для пенсионеров, но ворюга и аферист еше тот, с 90 в ОПГ сидел... а теперь их лабирует на наивысшем уровне... и всем похер... видать есть волосатая рука , раз всем ментам похер..
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25.04.2020 13:07 Ответить
А все потому, что лАбирует. Если бы лоббировал, все было бы иначе.
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25.04.2020 19:56 Ответить
ну сори за Т9 в тел!
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25.04.2020 20:41 Ответить
и да кстати не думаю что орфография влияет на это каким то боком! Для начала почитайте, чем что либо утверждать)))https://www.maximonline.ru/longreads/photogallery/_article/10-velikih-dvoechnikov/ так что ваша "теория" глупа и безосновательна))))
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25.04.2020 21:05 Ответить
Скоро вся мерзота будет сидеть во власти, а честные люди Украины в тюрьме, как "Торнадо", за убийство Шеремета, Кеннеди и др.
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25.04.2020 13:12 Ответить
В идеале было бы неплохо если бы на расследование финансовой деятельности в этом и другом случае привлекались независимые иностранные аудиторские компании. Тогда можно было бы говорить о непредвзятости расследования. А так - это обыкновенная грызня за место у корыта.
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25.04.2020 13:15 Ответить
Не нужно много ума понять, если в смете записано - ремонт крыши дома, а его не было, значит украли бабки.
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25.04.2020 13:17 Ответить
Привлекать иностранные аудиторские компании. Независимые. Для аудита ремонта 4-х крыш в провинциальном городе. Прекрасная идея для еще одного варианта распила бюджетных средств!
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25.04.2020 13:22 Ответить
Я как и Вы ( судя по нику) моряк, а вот жена работает в бухгалтерии одного предприятия. Так вот их , периодически проверяет такая компания , как PWC . Наверное собственник компании не стал бы распиливать свои деньги?
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25.04.2020 15:14 Ответить
Мне это знакомо. Скорее всего собственник компании, который привлекает PWC для аудита, является иностранцем и хочет быть уверен, что его не обманывают собственные сотрудники компании в Украине. Отечественный бизнес для защиты от наездов силовиков практикует покупку в "своей" налоговой службе акта проверки с незначительными нарушениями и конечным положительным результатом. Все это не касается ремонта крыш за счет бюджета.
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25.04.2020 16:12 Ответить
Так а с флотом я угадал? Какая то часть Вашей жизни связана с морем?
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25.04.2020 16:25 Ответить
Да
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25.04.2020 17:57 Ответить
Удачи!
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25.04.2020 18:01 Ответить
Взаимно!
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25.04.2020 19:00 Ответить
Расходы на аудит пусть оплачивает проигравшая сторона. Ты же не хочешь сидеть за то что не совершал? Или ты из тех кто себя сразу в конвоиры записывает?
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25.04.2020 15:29 Ответить
Обычное использование силовых структур, чтобы убрать тех кто мешает. Это называется авторитаризм.
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25.04.2020 13:25 Ответить
Сначала в Киеве, теперь в этом Покрове. Идут стопами Росиюшки. Там тоже по закону загнали всех под шконарь, а набрали охранников Путина на все должности.
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25.04.2020 13:24 Ответить
Держись , Боря . В стране две проблемы : зелёные сопли и короновирус .
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25.04.2020 13:36 Ответить
Систему ломать - будет сопротивлять и бить себя в грудь.
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25.04.2020 13:50 Ответить
Путин тоже начинал с мочения в сортирах. Боролся с барыгами Березовским и Гусинским. Итог известен - все друзья Путина миллиардеры.
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25.04.2020 13:53 Ответить
А еще я вспомни славную страну Беларусь, где Лукашенко году в 94 бегал и боролся с диктатором Шушкевичем и был великим демократом. Удивительно, но популисты когда побеждают кончают всегда одинаково - становятся как раз тем с чем боролись.
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25.04.2020 13:56 Ответить
что бы было понятно о каком "разворовывании" может идти речь. человек душу вкладывал в свой город
https://www.youtube.com/watch?v=p4uTi9X392o
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25.04.2020 14:46 Ответить
Так по один плюс один сказали. А один плюс один врать не будет. Самый честный канал.
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25.04.2020 13:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yE_VDif-sWA

"разворованный" парк Покрова
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25.04.2020 14:50 Ответить
Мера Покрова Шаповала, місто якого лідирує в рейтингу прозорості влади, заарештовано. Готую офіційну заяву, - Філатов - Цензор.НЕТ 8641
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25.04.2020 14:05 Ответить
То він теж замішаний у справі Шаповала?
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25.04.2020 14:14 Ответить
Следующим придут за ним.
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25.04.2020 14:18 Ответить
Там где ничего делать не надо, а только говорить - филатов Герой....))

А мера жалко, надеюсь все разберутся... и если это заказ - возьмут за яйца начальников МВД города.
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25.04.2020 14:25 Ответить
Караул, демократия в опасности!
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25.04.2020 14:28 Ответить
Это ппц! Нет слов одни мысли!
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25.04.2020 15:01 Ответить
не похож на коррупционера
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25.04.2020 15:12 Ответить
Когда первое лицо в стране занимается вредительством, так такое примерно по всей стране и происходит.
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25.04.2020 15:38 Ответить
Просто шайка Януковича возвращает свои позиции.
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25.04.2020 16:12 Ответить
Арестовали успешного мэра ? А чему удивляться ? ЗЕбильную власть трясёт даже от самих слов : квалифицированый и компетентный .А если мэров и люди уважают то ваабще от зависти в клочья розрывает !
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25.04.2020 17:08 Ответить
ну то захищайте нормальних мерів інакше прийдуть уроди
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26.04.2020 10:29 Ответить
Я взагалі не з м.Дніпро , але підтримую прогрессивних людей як можу .
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26.04.2020 10:41 Ответить
Все правильно: зеленая плесень убирает тех, кто работает, имеет авторитет и НЕ коррумпирован, и прикрывает коррупционеров, бездарей , бездельников ----кто бы сомневался!

Зелохи не потерпят сравнения не в свою пользу)))
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25.04.2020 22:46 Ответить
Я взагалі не з м.Дніпро , але підтримую прогрессивних людей як можу .
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26.04.2020 10:42 Ответить
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