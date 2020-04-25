Мэр Покрова Шаповал, чей город лидирует в рейтинге прозрачности власти, арестован. Готовлю официальное заявление, - Филатов
Вчера якобы за создание преступной группы взяли под арест мэра города Покрова Александра Шаповала и его подчинённых.
Об этом написал в фейсбуке мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Но не учли того обстоятельства, что уже несколько лет город Покров Днепропетровской области занимает первое место по стране в рейтинге прозрачности власти: от госзакупок до внедрения электронных реестров. Покров и его мэр уверенно обходит таких лидеров местного самоуправления в Украине как Винница, Львов и Мариуполь. Александр Шаповал имеет безупречную репутацию как среди мэров городов, так и антикоррупционных организаций. Не говоря уже о тотальной поддержке среди земляков", - отмечает Филатов.
По его словам, в ближайшее время, он, как мэр областного центра и член правления Ассоциации городов Украины, сделает по этому поводу официальное заявление к руководству государства.
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Что в данном случае непонятно, но похоже, что просто прессуют. Вообще любую смету если хорошо ее посмотреть можно при желании, объявить незаконным присвоением денег, равно и наоборот при желании, явное воровство можно обосновать нормативами.
Ну, заведомо ложные сведения - это конечно же тоже из СССР. И Туарег, на скромную зарплату.
В итоге армию опустили унизительным разведением (которое только увеличило число потерть), а волонтёров - посадками.
Тут по всей видимости ситуация аналогичная: у мэра слишком высокий рейтинг доверия, непозволительно высокий на фоне царь-осла
і ти і такі як ти і шмарклі і юді і ґєнчікі корбани на100% чужі УКРАЇНЦЯМ
1) І місто НАШЕ(а не"ваше" називається ДНІПРО( і по-москальські ДНИПРО і латиною DNIPRO) )а не» днєппрр»… Та й «днєпр»це не переклад назви НАШОГО міста а басяцький сленг 70х років.
пс..ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ НЕ ПЕРЕКЛАДАЮТЬСЯ А ЛИШЕ транслітеруються. пс і НьюЙорк не "новгарод"!!
2) і В Україні «меґів»та мерій НЕ ІСНУЄ!! «меґ» шо воно таке..це шо мерін обрізаний?
шо це за юдофобські натяки на ГОЛОВУ міської РАДИ? мабудь ти з ГОЛОВОЮ не товаришуєш..
3) А той хто з дитинства був Мойшей Бронштейном і сам =по СВОЇЙ волі став михайлом ткачом типовий юдофоб.. і навіть анті=семіт
https://www.youtube.com/watch?v=p4uTi9X392o
"разворованный" парк Покрова
А мера жалко, надеюсь все разберутся... и если это заказ - возьмут за яйца начальников МВД города.
Зелохи не потерпят сравнения не в свою пользу)))