Мэр Покрова Шаповал, чей город лидирует в рейтинге прозрачности власти, арестован. Готовлю официальное заявление, - Филатов

Вчера якобы за создание преступной группы взяли под арест мэра города Покрова Александра Шаповала и его подчинённых.

Об этом написал в фейсбуке мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Но не учли того обстоятельства, что уже несколько лет город Покров Днепропетровской области занимает первое место по стране в рейтинге прозрачности власти: от госзакупок до внедрения электронных реестров. Покров и его мэр уверенно обходит таких лидеров местного самоуправления в Украине как Винница, Львов и Мариуполь. Александр Шаповал имеет безупречную репутацию как среди мэров городов, так и антикоррупционных организаций. Не говоря уже о тотальной поддержке среди земляков", - отмечает Филатов.

По его словам, в ближайшее время, он, как мэр областного центра и член правления Ассоциации городов Украины, сделает по этому поводу официальное заявление к руководству государства.

Читайте также: В Днепре произошла конкретная вспышка коронавируса, - Филатов