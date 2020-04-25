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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус за сутки подтвердили еще у 37 киевлян, один случай летальный, - Кличко. КАРТА

Коронавирус за сутки подтвердили еще у 37 киевлян, один случай летальный, - Кличко. КАРТА

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания Covid-19 , увеличилось еще на 37 человек. Один случай – летальный.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось еще на 37 человек. Четверо из них - медики. Один случай за минувшие сутки - к сожалению, летальный. Всего в столице уже 1159 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко. .

Мэр сообщил, что заболели 22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет, одна девушка младше 17 лет, 11 мужчин от 18 до 82 лет и трое мальчиков в возрасте до 17 лет.

Читайте на Цензор.НЕТ: На утро 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека, - Минздрав

Трех пациентов госпитализировали в столичные больницы. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за сутки 7 киевлян. Всего с начала эпидемии излечились 60 жителей столицы.

"Напомню, что поминальные дни перенесены на 6 июня. Доступ к кладбищам в столице ограничен. Поэтому не идите в эти выходные на кладбища. Оставайтесь дома. Берегите себя!", - добавил Кличко.

Также на Цензор.НЕТ: За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество украинцев - 181 человек, - Степанов

Коронавирус за сутки подтвердили еще у 37 киевлян, один случай летальный, - Кличко 01
Коронавирус за сутки подтвердили еще у 37 киевлян, один случай летальный, - Кличко 02

Автор: 

карантин (16729) Киев (25682) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Ну и? Новое паскудство выдумал, о педаля вирусовзбесившийся?
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25.04.2020 12:26 Ответить
+2
Кличку дістається після бубочкиного довбо#обства.
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25.04.2020 12:35 Ответить
+2
Не пиарится на победах, особенно не своих, а говорит то, что необходимо знать.
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25.04.2020 12:35 Ответить
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Ну и? Новое паскудство выдумал, о педаля вирусовзбесившийся?
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25.04.2020 12:26 Ответить
Масові тестування на ПЦР тести потрібно проводити пересувними лабораторіями в місці проживання хворого на коронавірус, в будинку та сусідніх будинках, в сусідніх аптеках, магазинах та ларьках, відділеннях Укрпошти та Нової пошти. Взагалі всі працюючі заклади та водії громадського транспорту та таксі мають отримувати сертифікат про відсутність коронавірусу на кожного працівника раз на 15 діб і цей сертифікат має висіти на шиї у працівника як бейджик і поліція або СЕС або будь який громадянин України за першої вимоги має ознайомитись з сертифікатом людини яка його обслуговує!
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25.04.2020 12:35 Ответить
Місце перебування хворого на коронавірус має підлягати щоденній санітарній обробці дезінфікуючими засобами! Все навколо квартири хворого має оброблятись дезрозчином один раз на день. Всі сходи, ліфти, прибудинкова територія мають бути вимиті та обезаражені кожного дня.
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25.04.2020 12:37 Ответить
Сміття хворого на коронавірус має утилізовуватись в спеціальні контейнери та спалюватись а не потрапляти в сміттеві баки де бомжі рознесуть його по всьому району!
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25.04.2020 12:39 Ответить
невже в світі існує тема, коли б ти помовчав..мабуть ні...хвора людина: мусимо терпіти...
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25.04.2020 17:41 Ответить
Эти 1159 больных они где?
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25.04.2020 12:31 Ответить
Ихтамнет, это все стихийно возникший карантин, а вирусную пневмонию можно купить в любом стационаре.
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25.04.2020 12:36 Ответить
Як вони заразились ?
Ніхто не досліджував ?
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25.04.2020 12:34 Ответить
а нащо це. Яке це має значення.
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25.04.2020 12:36 Ответить
для вас - ніякого
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25.04.2020 12:42 Ответить
Может она хочет заразится
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25.04.2020 12:52 Ответить
Чет не пойму, те который заболели вначале, что досих пор не выздоровели?
больные прибывают, прибывают и, что не выздоравливают?
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25.04.2020 12:34 Ответить
Потому что могут умирать даже те что раньше не умирали
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25.04.2020 12:36 Ответить
Б*ЖЕ, ДА ЗАБЕРИ ВИРУС ВЗАД, ШО, ДУРНО БЕСНОВАЛОСЬ СТАДО И ПОПЫ рпц?
Уже столько усопших в мире, ОК, мы проиграли, т.к. "маловерили" - #молисьдома

Правда, "боже" тоже обосралось нехило - срав.нить с "всемирным потопом", то вирус лишь такой если срав.нить Сралина с Яхве, т.е. ни о чем.

Виталя, капища не закрыл? - получай.те.
Нет бы как в Индии - лупят палками верожопых.
https://www.youtube.com/watch?v=vp_wGSbGLKA
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25.04.2020 12:34 Ответить
Кличку дістається після бубочкиного довбо#обства.
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25.04.2020 12:35 Ответить
Не пиарится на победах, особенно не своих, а говорит то, что необходимо знать.
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25.04.2020 12:35 Ответить
Это когда нибудь закончится(((
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25.04.2020 12:37 Ответить
что именно? вирусная эпидемия и не начиналась. эпидемия муфлонизации населения видится бесконечно прогрессирующей...
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25.04.2020 12:49 Ответить
Заражение порохоботством ещё опаснее короновируса,потому что поражается мозг
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25.04.2020 12:39 Ответить
У зелебобиков его изначально нет, не расстраивайся так
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25.04.2020 12:40 Ответить
хіба що кістковий..
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25.04.2020 12:40 Ответить
Коронавірус за добу підтвердили ще у 37 киян, один випадок летальний, - Кличко - Цензор.НЕТ 1884
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25.04.2020 12:43 Ответить
половина країни , а може і всі 72 % )))))
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25.04.2020 12:44 Ответить
Так я и о том же про порохоботов
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25.04.2020 12:44 Ответить
рахувати не вмієте ?
моя ж ви ципа..
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25.04.2020 12:47 Ответить
Поднимите даные обо всех умерших погибших независимо от обстоятельст за последние 4-5 лет в эти месяцы и можно будет сравнить с такими же даными за этот год. это и будет показателем смертоубийственности коронавируса. Если даже счет на несколько тысяч больше сейчас, то это не повод ложить страну напрочь в экономическом плане. Мы еще не знаем сколько людей умрет от недоедания ,недолечения совсем других болезней, суицидов от безденежья и прочего от того что сейчас происходит коллапс экономики агонизирующей и до пандемии. Где сотни тысяч трупов в донельзя скупченных в городах индусов? При ихних условия жизни и тотальной антисанитарии они бы уже переполнили Ганг телами, будь вирус так страшен как его кто то очень хитровжареный малюет.
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25.04.2020 13:17 Ответить
Виталик нашёл себя. Зачитывать ежедневно санбюллетень - это его призвание
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25.04.2020 13:53 Ответить
він рапортує перед виборцями - так і повинно бути.
Нє тупі же відосікі знімати поки країна сама вирішує постійно виникаючі проблеми
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26.04.2020 14:29 Ответить
 
 