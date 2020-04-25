Коронавирус за сутки подтвердили еще у 37 киевлян, один случай летальный, - Кличко. КАРТА
Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания Covid-19 , увеличилось еще на 37 человек. Один случай – летальный.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось еще на 37 человек. Четверо из них - медики. Один случай за минувшие сутки - к сожалению, летальный. Всего в столице уже 1159 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко. .
Мэр сообщил, что заболели 22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет, одна девушка младше 17 лет, 11 мужчин от 18 до 82 лет и трое мальчиков в возрасте до 17 лет.
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Трех пациентов госпитализировали в столичные больницы. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за сутки 7 киевлян. Всего с начала эпидемии излечились 60 жителей столицы.
"Напомню, что поминальные дни перенесены на 6 июня. Доступ к кладбищам в столице ограничен. Поэтому не идите в эти выходные на кладбища. Оставайтесь дома. Берегите себя!", - добавил Кличко.
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Ніхто не досліджував ?
больные прибывают, прибывают и, что не выздоравливают?
Уже столько усопших в мире, ОК, мы проиграли, т.к. "маловерили" - #молисьдома
Правда, "боже" тоже обосралось нехило - срав.нить с "всемирным потопом", то вирус лишь такой если срав.нить Сралина с Яхве, т.е. ни о чем.
Виталя, капища не закрыл? - получай.те.
Нет бы как в Индии - лупят палками верожопых.
https://www.youtube.com/watch?v=vp_wGSbGLKA
моя ж ви ципа..
Нє тупі же відосікі знімати поки країна сама вирішує постійно виникаючі проблеми