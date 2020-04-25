Коронавирус за сутки подтвердили еще у 37 киевлян, один случай летальный, - Кличко. КАРТА

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания Covid-19 , увеличилось еще на 37 человек. Один случай – летальный.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось еще на 37 человек. Четверо из них - медики. Один случай за минувшие сутки - к сожалению, летальный. Всего в столице уже 1159 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко. .

Мэр сообщил, что заболели 22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет, одна девушка младше 17 лет, 11 мужчин от 18 до 82 лет и трое мальчиков в возрасте до 17 лет.

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Трех пациентов госпитализировали в столичные больницы. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за сутки 7 киевлян. Всего с начала эпидемии излечились 60 жителей столицы.

"Напомню, что поминальные дни перенесены на 6 июня. Доступ к кладбищам в столице ограничен. Поэтому не идите в эти выходные на кладбища. Оставайтесь дома. Берегите себя!", - добавил Кличко.

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