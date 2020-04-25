Шмыгаль: Ослабление карантина не означает, что угроза миновала. Нас ждут новые стандарты жизни. ИНФОГРАФИКА

После ослабления карантинных мер украинцам нужно будет продолжать придерживаться элементарных правил безопасности, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в написал в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, по новому социальному поведению. Ослабление карантина не означает, что угроза пройдет.

Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина", - написал он, опубликовав тематическую инфографику.

Читайте также: Кабмин представил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений, - Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА