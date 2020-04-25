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Новости Коронавирус и карантин
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Шмыгаль: Ослабление карантина не означает, что угроза миновала. Нас ждут новые стандарты жизни. ИНФОГРАФИКА

После ослабления карантинных мер украинцам нужно будет продолжать придерживаться элементарных правил безопасности, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в написал в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, по новому социальному поведению. Ослабление карантина не означает, что угроза пройдет.

Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина", - написал он, опубликовав тематическую инфографику.

Шмыгаль: Ослабление карантина не означает, что угроза миновала. Нас ждут новые стандарты жизни 01

Читайте также: Кабмин представил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений, - Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2726) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+27
Соблюдайте элементарные правила карантина в Украине- и будете всегда здоровы.
1) "соблюдение дистанции"- не ближе 1000 км от зебилов.
2) "постоянная дезинфекция"- физическое уничтожение или высылка в парашу носителей "русского мира".
3) "индивидуальная защита"- не смотреть Г+Г, Интер, 112, Newsone, Ахметовский (к)анал, говноквартал и т.п. дерьмо.
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25.04.2020 12:56 Ответить
+20
от ношения маски здоровым человеком больше вреда, чем пользы
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25.04.2020 12:45 Ответить
+11
И кто эти стандарты напишет? Зело. Лещенко. Наём. Саакашвили. Или может Азирова привлекут????
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25.04.2020 12:45 Ответить
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какие стандарты тут еще не отменили карантин а много на улицах в Киеве и детей и взрослых и мам кстати заметил за последние дни народу на улицах больше как и машин стало и не все в масках
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25.04.2020 13:28 Ответить
У "нових стандартах" ніхто і не сумнівався вже одразу після обрання Віслюка-Найвеличнішого.
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25.04.2020 13:30 Ответить
Ваши новые стандарты это то что люди которые себе зарабатывали на жизнь сами теперь без денег лишили занятий спортом абсолютно здоровых людей все как клоуны таскают наморбники на подбородке для пантов и в тоже время алкоголь **** продают круглосуточно. А я в зал должен нычковаться по зауглам а то низя и экономить на все из за этой клоунады. Пош ли нах со своим карантино и намордниками
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25.04.2020 13:30 Ответить
культурист?
дома тягай железо
бо на улице тебя любой гопарь цокнет)))
здоровое оно...
тест делало????
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26.04.2020 03:54 Ответить
намордник напялил и в стойл пудель обоссанный .смдит дрочило в 3 ночи мычит хернюПослаблення карантину не означає, що загроза минула. Нас чекають нові стандарти життя, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3381
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26.04.2020 09:34 Ответить
животное
ты своего мужа не рекламируй
а иди качай жопу
физкультурник всраный))))
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26.04.2020 15:26 Ответить
иди нах
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26.04.2020 15:39 Ответить
осмелело?
как ходило ты нычками так и будеш ходить нычками
такие черты только тут могут бэкать
качай жопу и ноги
хоть бегать будеш быстро
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26.04.2020 15:43 Ответить
это ты мычишь в 3 ночи когда нормальные люди отдыхают а в 50 лет мне быстро бегать не надо достаточно физкультуры с отягощениями и черти это твои папа с мамкой. гуляй баклан
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26.04.2020 15:49 Ответить
фраер
ты дотянуло до 50 без травм и еще умееш карлякать только по тому
что ныкалось по спортзалам
а когда нормальные люди пишут - пусть тебя это не касается
и ты будеш носить маску
или намордник
пока нормальные люди борятся с пандемией
а ты животное привыкло жить в стаде
и не обращать внимание на остальных
жевать корм и качать жопу
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26.04.2020 16:09 Ответить
Как раз тот кто необращает внимание на остальных от не из стада и я жую корм потому что веган и у меня почти все ок. А нормальные носите намордники ныкайтесь по своим клоповникам и бойтесь собственого пердежа
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26.04.2020 16:48 Ответить
В Мордоре за сутки 5966 а Швеция где не убивала малый бизнес и все работает 812 и Мордор на 10 месте держится а Швеция на 21 месте где не было и дня карантина
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25.04.2020 13:34 Ответить
жити по-новому? где-то я это уже слышал
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25.04.2020 13:41 Ответить
Послаблення карантину не означає, що загроза минула. Нас чекають нові стандарти життя, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8380
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25.04.2020 13:45 Ответить
Україна завжди жила своїм розумом.П.Тичина описав життя в Україні у свому вірші:"На майдані коло церкви революція іде". І ніякий шмигаль це не зміне.
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25.04.2020 14:08 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1253993206582255616 48 мин

Интересные подробности "чудо-контракта" министра Степанова по покупке халатов. Мало того, что он переплатил за них 41%, мало того, что они весьма сомнительны и не имеют сертификата подтверждения биозащиты, их поставка по условиям контракта запланирована на после 20 мая 2020 (!).
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25.04.2020 14:14 Ответить
Американский врач про маски-что штакетник от камаров. А заболевшему надо менять каждые 2 минуты, чтоб был эфект.
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25.04.2020 14:37 Ответить
уже половина забила на маски и это при штрафах, а при отмене так и все забьют
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25.04.2020 14:45 Ответить
Цей ахметовський годуванець ********** методи, якими користувався у себе в концтаборі, і в українське суспільство. Там абсурдно-стандартні вимоги по "охороні праці" не дають ні найменшого позитивного результату. Менеджери підсилюють всілякі обмеження та жонглюють цифрами "успіхів", а травматизм, аварії і пожежі не припиняються і навіть не зменшуються.
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25.04.2020 14:46 Ответить
почему-то мне кажется, что если прогнать зеленую фуйню, то все беды пройдут - и короновирус, и путин кони двинет, и новый украинский президент освободит Крым, и ввп пойдёт вгору, как при шоколадном барыге, и деньги появятся в Украине и много других ништяков. беда пришла с избранием зеленского, и беда пришла не одна. если причина всех бед - зеленский, то пора ему в топку
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25.04.2020 15:02 Ответить
В 1917 ряд граждан так же думали. Эх, ничему вас жизнь не учит
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25.04.2020 21:28 Ответить
в связи с избранием Николая 2-го?
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25.04.2020 22:47 Ответить
В связи с выстрелом с Авроры
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26.04.2020 01:13 Ответить
Мир изменился, и больше как прежде не будет. Всем нужно это признать! Нравится это кому то. или нет...
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25.04.2020 15:07 Ответить
признаем, а шо изменилось?
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25.04.2020 21:17 Ответить
а вот и лозунг для Тимошенко - ПРИ МНЕ БУДЕТ КАК РАНЬШЕ!!!!!!!!!!!!!!!
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25.04.2020 22:48 Ответить
Это не для наших людей.
С начала карантина молодые мамаши без масок выгуливали детей без масок.
Часть населения не использует маски, часть носит их не подбородке, оставляя нос открытым.
Ну что же. Останутся только те кто придерживается правил. Остальные переболеют или подохнут.
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25.04.2020 16:39 Ответить
Часто наблюдал картину, идёт баба (девушка, тетка), п@здит по телефону и ржет, разбрызгивая свои слюни по тротуару. Маска на подбородке.
Что тут скажешь?
Адекватным людям нужно беречь себя.
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25.04.2020 16:44 Ответить
на каком языке разговаривала подопытная?
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25.04.2020 22:49 Ответить
языка было не разобрать - что-то похожее на суржик, но из под лосин отчетливо проглядывались копыта
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26.04.2020 09:36 Ответить
А ещё у многих маска закрывает только рот, а нос торчит. При чём так не только на улице, остановках, а и в трамваях/троллейбусах. Лично я не понимаю "логику" этих людей...
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27.04.2020 20:27 Ответить
Треба вже зрозуміти, що вся ця "пандемія" - це ретельно спланована операція метою якої є встановлення тотального контролю над світом. Частина людей буде знищена через штучно створену економічну кризу та голод. Інша буде перетворена на рабів, які будуть працювати за їжу, та радіти, коли пани їм дозволять прогулянку в парку.
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25.04.2020 17:20 Ответить
Просто цікаво чому мінздрав так уникає такого простого пункта як перевітрювання приміщень, транспорту і тп? Заплатили чи шо? Ну так, за це треба платити за електроенергію, якщо немає можливості просто вікна відчиняти.

Ну не можливо уникнути скупчення людей в житлових будинках, магазинах, транспорті. Більше 3х - це вже скупчення. Багато цивілізованих країн пишуть "перевітрювати" чи "вентилювати" серед перших 10 пунктів, а в неньки це якесь страшне табу. Хворі чи що?
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25.04.2020 17:44 Ответить
Послаблення карантину не означає, що загроза минула. Нас чекають нові стандарти життя, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6429
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25.04.2020 19:10 Ответить
Теперь не я выгуливаю собаку, а собака выгуливает меня.
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25.04.2020 21:41 Ответить
скажи честно, дерьмо после своей собаки в пакетик собираешь?
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26.04.2020 10:29 Ответить
На хуторе не принято собирать дерьмо в пакетики.
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26.04.2020 14:16 Ответить
выходит, вся Украина у нас большой хутор!
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27.04.2020 10:17 Ответить
Да пошел ты в сраку.
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25.04.2020 19:51 Ответить
шо то пропустил, а шо именно ослабили?
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25.04.2020 21:13 Ответить
Шмыгаль и К°, когда большинству жрать будет нечего, кто будет виноват в карантине? Не COVID-19 точно.
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25.04.2020 21:39 Ответить
да ты не переживай. вон глянь на эпицентры! там машину негде припарковать! весь народ решил не тратить время зря и сделать ремонты!!! это просто пипец какой-то! и ведь не на последние деньги делают ремонты!!
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26.04.2020 10:31 Ответить
Если пухнуть с голоду, то в отремонтированой хате.

А вообще ты прав. Я вот живу в Харькове, работаю формовщиком декоративных изделий из железобетона в одной фирме (да, мне повезло, что я работаю во время карантина, а не пинаю куи дома). Так к нам каждый день неплохо клиентура заходит - люди затариваются себе домой, на дачу или ещё куда.
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27.04.2020 20:33 Ответить
Как передает https://censor.net/ об этом в https://t.me/Denys_Smyhal/147 написал в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, по новому социальному поведению. Ослабление карантина не означает, что угроза пройдет. Источник: https://censor.net/n3191506

А українці тіпа дебіли і так і хочуть заразитись
Послаблення карантину не означає, що загроза минула. Нас чекають нові стандарти життя, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7791

Послаблення карантину не означає, що загроза минула. Нас чекають нові стандарти життя, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7791
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25.04.2020 22:17 Ответить
Як мінімум 73% тих що прийшли на вибори, - справжні дебіли!
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25.04.2020 23:14 Ответить
Скоро в мире начнется раскрутка ---кто организовал эту панику с кронавирусом, и кому-то мало не покажется...
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25.04.2020 22:41 Ответить
прямо таки....і кому же це буде мало?
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25.04.2020 22:42 Ответить
В Австрии уже устроили слушания по этому поводу, вызвали "ученых", которые блеяли про "миллионы зараженных и умерших"))) США с этим будут разбираться )))
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25.04.2020 23:23 Ответить
ну....гнати на вчених в Австрії...та це якась неправда.
значить то були не вчені, а якісь пропагандісти.
І США навіть зацікавились?
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25.04.2020 23:26 Ответить
Німецькі вчені та експерти про аферу Covid-19, Китай, ВООЗ і глобальну корупцію (відео)
https://www.ar25.org/article/nimecki-vcheni-ta-eksperty-pro-aferu-covid-19-kytay-vooz-i-globalnu-korupciyu-video.html
Професор Клаус Пюшель (Klaus Püschel): «Covid-19 - це здебільшого нешкідлива вірусна інфекція» (Hamburger Morgenpost, Німеччина)
https://www.ar25.org/article/profesor-klaus-pyushel-klaus-puschel-covid-19-ce-zdebilshogo-neshkidlyva-virusna-infekciya
Швеція відмовилася від боротьби з коронавірусом: Цей вірус не загрожує людям
https://www.ar25.org/node/44832
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26.04.2020 00:06 Ответить
просто питання: чого така смертність?
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26.04.2020 00:08 Ответить
Если вы прочтете по ссылкам, то поймете, что смертность от коронавируса до 1% от заболевших, от свиного, птичьего смертность была раз в 20-30- выше (про Эболу вообще молчу) и никакого всемирного карантина НЕ было! Средняя смертность по странам НЕ выросла))) Т.е. умирали люди преклонного возраста от имеющихся хронических болячек, а в 90% случаев болезнь проходила бессимтомно и о ней можно было узнать только по наличию антител.
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26.04.2020 00:30 Ответить
так облизуй ограды на мечетях
вируса нет)))
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26.04.2020 03:58 Ответить
Нащо оцей ваш брєд?
якби не було карантину - хворі падали би на вулицях і їх не було би кому збирати.
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26.04.2020 10:16 Ответить
Но кто же тогда все это начал.
Продавцы китайских масок или тестов?
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26.04.2020 01:13 Ответить
если ты находиш такие помойки
и читаеш такой кал
то ты много узнаеш)))
особенно про высеры ненормальных дибилов)))
ни один вирусолог не соиневается в опасности вируса
а тут какоето писало придумало шо все это херня))))
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26.04.2020 04:03 Ответить
Пиндосы ясен перец будуть на китайцев бочку гнать, ибо первым вторые сильно муляют в экономическом плане.
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27.04.2020 20:38 Ответить
Спасибо, отец родной! Как же мы без Шмыгале раньше жили?
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25.04.2020 23:11 Ответить
Смотри чтоб тебя не заставили жить по новым стандартам
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26.04.2020 00:17 Ответить
Тюремньім
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26.04.2020 10:36 Ответить
А как насчёт свободы перемещений? "За бугор" ездить всем можно, или только избранным?
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26.04.2020 05:43 Ответить
Еслм людей сравнить с баранами а правительство с пастухами. То из-за болезни о,о1% и падежа 0,0005%% отары не гонят с пастбищ в загоны.
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26.04.2020 08:23 Ответить
Кого-кого, а Очкастого Сльімака Шмыгаля точно ждут новые стандарты - скоро ж пришествие в КабМин Харизматичного Михуила Сааки - сначала научит танцевать на подоконнике лезгинку, потом танец с *******, потом будет гонять Шмыгаля по КабМину как барана по склонам Казбека. Ну святое ж дело - поест всем галстуки. А не сможет поесть, так понадкусывает - пришествие ж в Украинский КабМин.
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26.04.2020 12:04 Ответить
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