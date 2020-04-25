Более 22 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии будут следить, чтобы украинцы не пришли в эти выходные на кладбища
Возле кладбищ будут дежурить усиленные патрули. Их задача — объяснить людям, почему сейчас места захоронения умерших нельзя посещать из-за эпидемии коронавируса.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на управление коммуникации Нацполиции.
"Решением государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 апреля 2020 года председателям областных и Киевской городской государственной администраций при участии органов местного самоуправления поручено запретить посещение гражданами кладбищ, мест отдельных захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений", - указывается в сообщении.
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Кроме того, постановлением Министерства здравоохранения Украины от 21 апреля 2020 года местным органам исполнительной власти поручено закрыть для посещения кладбища, кроме случаев совершения захоронений при условии соблюдения противоэпидемических правил.
"Полицейские вместе с нацгвардейцами во время проведения поминальных дней будут обеспечивать правопорядок и следить за соблюдением карантинных ограничений. В частности, вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули. При этом основная задача правоохранителей - это проведение разъяснительной работы о запрете посещений мест захоронений и необходимости соблюдения всех карантинных ограничений", - подчеркивают в Нацполиции.
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Как сообщалось, по соглашению всех конфессий, поминальные дни с посещением кладбищ и совершением заупокойных молитв перенесено на 6 июня.
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На той світ кортить ?
из тех, кто поклоняется, получаются отличные рабы
что же касается сути вопроса я готов подписать договор с обществом: я не претендую на его сраную медицину, но пусть и оно избавит меня от последствий своего вирусобесия. я согласен, муфлоны не согласны.
Второе предложение - тупая манипуляция рассчитанная на... возможность подобрать ругательство со значением "люди, с крайне примитивной душевной организацией" предоставляю Вам. справитесь?
Я правильно понял, вопросы были риторические?
Так от, за рік поховавши обох дітей, зірка ВІЛ-дисидентського руху відкрила духовку, засунула у неї голову і ввімкнула газ. Так і померла, обісрана аж санітари були шоковані і ледь не прихопивши із собою жителів всього будинку. Отака фігня...
а от назидательных сказочек, рассчитанных на идиотов, избавь. или ты хочешь почитать мои опусы в этом жанре?
"откажетесь от ИВЛ в пользу молодых"...гм.. таких ще треба пошукати! Кому з молодих потрібен апарат ШВЛ! Ну, якщо, молодий це 65 -70 то так.
Моложе 45 , а так і є якщо тест не зроблять і не знатиме що у нього COVID, такі реалії, а не страшилки ЗМІ.
А от від грипу померло уже більше молодше 35 років ніж від корони, це теж реалії!
Померти від COVID 19 і померти будучи зараженим COVID 19, це зовсім різні речі! (Іспанський лікар )
Так, що про цю заразу поки що більше легенд і домислів особливо з масквабада! Про що вже заявляли британскі та астралійські вірусологи.
Когда в церкви мы не можем запретить ходить, а на работу пожалуйста.
Когда ты не "Цитрус" и не "Эпицентр", поэтому сиди дома.
Когда "Алло" это стратегический бизнес, а из-за карантина сдвигается график производства контрбатарейных РЛС на "Искре".
Когда пенсионерам помощь нужна, а самозанятым Бог подаст.
Когда работники разрешенного бизнеса могут добраться до работы только на такси или на личном авто.
Когда в салоне, который выбил разрешение на работу по медицинским показаниям, со своим акне нужно прихватить еще и полотенце - ибо все химчистки отдыхают...."
или граждане намного опасней преступников ?
Міський голова Берліна Майкл Мюллер із задоволенням зазначив, що "соціальне життя має бути можливим, а діти повинні потрапити на свіже повітря". Мета, однак, полягає у зменшенні соціальних контактів серед населення, щоб зупинити поширення COVID-19. "Ми будемо постійно оцінювати ситуацію, що склалася", - сказав Мюллер
People in Tempelhof field in Berlin on Sunday. Photo: DPA
Потому что мне ТОЖЕ как и вам все похъ. и всех нахъ ))