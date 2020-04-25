РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10014 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 913 76

Более 22 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии будут следить, чтобы украинцы не пришли в эти выходные на кладбища

Более 22 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии будут следить, чтобы украинцы не пришли в эти выходные на кладбища

Возле кладбищ будут дежурить усиленные патрули. Их задача — объяснить людям, почему сейчас места захоронения умерших нельзя посещать из-за эпидемии коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на управление коммуникации Нацполиции.

"Решением государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 апреля 2020 года председателям областных и Киевской городской государственной администраций при участии органов местного самоуправления поручено запретить посещение гражданами кладбищ, мест отдельных захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений", - указывается в сообщении.

Более 22 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии будут следить, чтобы украинцы не пришли в эти выходные на кладбища 01

Читайте на Цензор.НЕТ: На утро 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека, - Минздрав

Кроме того, постановлением Министерства здравоохранения Украины от 21 апреля 2020 года местным органам исполнительной власти поручено закрыть для посещения кладбища, кроме случаев совершения захоронений при условии соблюдения противоэпидемических правил.

"Полицейские вместе с нацгвардейцами во время проведения поминальных дней будут обеспечивать правопорядок и следить за соблюдением карантинных ограничений. В частности, вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули. При этом основная задача правоохранителей - это проведение разъяснительной работы о запрете посещений мест захоронений и необходимости соблюдения всех карантинных ограничений", - подчеркивают в Нацполиции.

Более 22 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии будут следить, чтобы украинцы не пришли в эти выходные на кладбища 02

Также на Цензор.НЕТ: Три населенных пункта закрывают на въезд и выезд на Херсонщине. КАРТА

Как сообщалось, по соглашению всех конфессий, поминальные дни с посещением кладбищ и совершением заупокойных молитв перенесено на 6 июня.

Автор: 

карантин (16729) кладбище (287) Нацполиция (16562) поминальные дни (20) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Странно,в "Эпицентр" толпой можно,а положить цветы на могилу родных нельзя.Не пошли бы они...
показать весь комментарий
25.04.2020 12:50 Ответить
+12
"В парки не ходить! В Гидропарк не ходить! На кладбища не ходить! На рынки не ходить!". "Ходить в "Эпицентр""! Ходить в ломбарды! Ходить в супермаркеты!" Я один думаю, что наша власть - ипанутая, или делает все специально?
показать весь комментарий
25.04.2020 12:58 Ответить
+10
20 полицаев будут гонятся за бабкой с свечкой
показать весь комментарий
25.04.2020 12:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Главное, чтоб с кладбища никто не полез))
показать весь комментарий
25.04.2020 12:45 Ответить
Туда лезут. Вчера у нас бабка полезла через забор на кладбище. И застряла на заборе. Визжала так, что мертвые вполне могли и повылазить.
показать весь комментарий
25.04.2020 12:49 Ответить
Я ж казав що упороті будуть лізти через ограду та в інші дірки
показать весь комментарий
25.04.2020 13:04 Ответить
Не удивил зёма...В наше с тобой Расии на кладбищах всегда весело. Могли и жЫвые повылазить. Не всех у нас мертвыми закапывают...
показать весь комментарий
25.04.2020 13:20 Ответить
Могли бы старуху и через ворота пропустить. Покойники ковид не разносят.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:58 Ответить
Это не тот вирус.
показать весь комментарий
25.04.2020 12:58 Ответить
он мутирует
показать весь комментарий
25.04.2020 14:17 Ответить
20 полицаев будут гонятся за бабкой с свечкой
показать весь комментарий
25.04.2020 12:47 Ответить
Аппарат ИВЛ на такую старую дуру есть?
показать весь комментарий
25.04.2020 12:58 Ответить
Так , как некоторых Бог обделил умом , то многих могут привезти немного позже .
показать весь комментарий
25.04.2020 12:48 Ответить
не путай ум с паранойей
показать весь комментарий
25.04.2020 12:51 Ответить
. Паранойя ? Скоро люди вас будут "лечить" "народными средствами" .
показать весь комментарий
25.04.2020 12:57 Ответить
"лечить" "народными средствами" (вилами в бок, например)... дурантинщиков? может быть и такое...
показать весь комментарий
25.04.2020 13:00 Ответить
Люди якісь навіжені..
На той світ кортить ?
показать весь комментарий
25.04.2020 12:49 Ответить
не все поклоняются принципу "что угодно, только не смерть".
из тех, кто поклоняется, получаются отличные рабы
показать весь комментарий
25.04.2020 12:53 Ответить
Я надеюсь, что Вы откажетесь от ИВЛ в пользу молодых. И умных.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:00 Ответить
так молодых или умных?
что же касается сути вопроса я готов подписать договор с обществом: я не претендую на его сраную медицину, но пусть и оно избавит меня от последствий своего вирусобесия. я согласен, муфлоны не согласны.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:02 Ответить
Подписывайте, кто Вам мешает. Потом, когда легкие превратятся в "разбитое стекло", не кричите о помощи.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:10 Ответить
Вы написали чушь. Не находите?
показать весь комментарий
25.04.2020 13:12 Ответить
Отнюдь!
показать весь комментарий
25.04.2020 13:14 Ответить
Как я могу это (подписать договор) сделать? Нет такой процедуры.
Второе предложение - тупая манипуляция рассчитанная на... возможность подобрать ругательство со значением "люди, с крайне примитивной душевной организацией" предоставляю Вам. справитесь?
показать весь комментарий
25.04.2020 13:17 Ответить
Не перекладывайте Ваши проблемы на других. Есть вирус. Есть карантин, я с 23 марта не выхожу, только собак выгулять 2 раза в день. Почему мы придерживаемся режима изоляции, а кто-то на заражение в церковь ходит? А потом, выйдем и подхватим заразу от какой-то офуевшей бабули?
показать весь комментарий
25.04.2020 13:25 Ответить
Трусу всегда абыдна, что кто-то не боится и с ним ничего плохого не происходит...
Я правильно понял, вопросы были риторические?
показать весь комментарий
25.04.2020 13:33 Ответить
Тут скорее разумному и вменяемому человеку обидно, что из-за дебилов подвергается опасности он и его родственники.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:54 Ответить
Здесь не вопрос интеллекта, здесь вопрос ценностей. Имеет место быть конфликт интересов. Но любители посидеть под плинтусом объявили дебилами тех, кому страх не отключил мозги. Как-то это нелогично.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:59 Ответить
У кацапів була така проповідниця секти ВІЛ-дисидентів. Розповідала що ВІЛ- видумка міжнародної фармацевтичної мафії, що їй і двом її дітям поставили СНІД, але вони почуваються просто чудово.

Так от, за рік поховавши обох дітей, зірка ВІЛ-дисидентського руху відкрила духовку, засунула у неї голову і ввімкнула газ. Так і померла, обісрана аж санітари були шоковані і ледь не прихопивши із собою жителів всього будинку. Отака фігня...
показать весь комментарий
25.04.2020 14:45 Ответить
не стыдно? охота мандражировать - мандражируй, я тебе не мешаю. можешь поинтересоваться как в операционных воздух фильтруют. если руки растут откуда надо, сделаешь такой себе противогаз на всю семью.
а от назидательных сказочек, рассчитанных на идиотов, избавь. или ты хочешь почитать мои опусы в этом жанре?
показать весь комментарий
25.04.2020 14:57 Ответить
але ти і дебіл .я в шоці з тебе...
показать весь комментарий
25.04.2020 19:53 Ответить
Молодой и умный = диссонанс?
показать весь комментарий
25.04.2020 13:11 Ответить
Просто редкая комбинация. Причём по мере т.н. прогресса становится всё реже.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:13 Ответить
Странная у вас позиция. Мой молодой сын, 30 лет от роду, очень умен и прекрасно себя по жизни ведет.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:15 Ответить
я верю своим глазам. опять же стандартного определения ума нет... IQ это не вполне ум... померить ум трудно. но! достаточно чуток поболтать и становится всё ясно.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:21 Ответить
Освоить самостоятельно 3 профессии (АйТи тоже) это что?
показать весь комментарий
25.04.2020 13:26 Ответить
обычно это пустое хвастовство с одной стороны. и непомерное (отключает способность адекватно оценивать) чадолюбие с другой. а чё?
показать весь комментарий
25.04.2020 13:29 Ответить
Да ничего. Чадолюбием не страдаю. Мой сын - взрослый мужчина. Всего добился и добивается сам. Прощайте.
показать весь комментарий
25.04.2020 14:10 Ответить
https://censor.net/user/221750

"откажетесь от ИВЛ в пользу молодых"...гм.. таких ще треба пошукати! Кому з молодих потрібен апарат ШВЛ! Ну, якщо, молодий це 65 -70 то так.

Моложе 45 , а так і є якщо тест не зроблять і не знатиме що у нього COVID, такі реалії, а не страшилки ЗМІ.
А от від грипу померло уже більше молодше 35 років ніж від корони, це теж реалії!
показать весь комментарий
25.04.2020 13:43 Ответить
Контагиозность у гриппа и короны разная. Да и летальность тоже.
показать весь комментарий
25.04.2020 14:12 Ответить
Контагіозність і летальність поки не зовсім осмілюються порівнювати вірусологи відомих медичних закладів (мається на увазі не країн СНГ). Бо корона визначається тільки тестами! І багато людей, без особливих вад у здоров'ї навіть не підозрюють, що у них є інфікування COVID 19! Особливо молодші за 40 років!
Померти від COVID 19 і померти будучи зараженим COVID 19, це зовсім різні речі! (Іспанський лікар )
Так, що про цю заразу поки що більше легенд і домислів особливо з масквабада! Про що вже заявляли британскі та астралійські вірусологи.
показать весь комментарий
25.04.2020 14:50 Ответить
Я доверяю выводам Института Коха. Гуглите.
показать весь комментарий
25.04.2020 14:59 Ответить
Я добре вмію користуватись google і yahoo. І добре знаю, що навіть на сайтах відомих організацій є сторінки різними мовами, навіть для русських. От саме цікаве, що на всіх мовах, окромя для русских, все однакове! І тільки для русскіх навіть інтерфейс інший і інформація або не повна, або тільки те що потрібно знати русскім!
показать весь комментарий
25.04.2020 18:27 Ответить
На той світ вони попадуть хіба тоді,коли отримають штраф і сплатять його,а тоді вже від голоду на той світ і не інакше,бо захворіти така сама ймовірність,як потрапити під машину.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:08 Ответить
Странно,в "Эпицентр" толпой можно,а положить цветы на могилу родных нельзя.Не пошли бы они...
показать весь комментарий
25.04.2020 12:50 Ответить
Положи через неделю . А что тебе раньше мешало ? . Массовый пикник , это так весело ?
показать весь комментарий
25.04.2020 12:52 Ответить
Пикник? Ты по себе не суди.
показать весь комментарий
25.04.2020 12:58 Ответить
Был повод выпить , и жена будет молчать . А тут так обломали !! Угадал ?
показать весь комментарий
25.04.2020 13:01 Ответить
Жена молчит,а я ей хочу положить цветы.И сделаю это обязательно.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:05 Ответить
Ложи , только надо думать головой .
показать весь комментарий
25.04.2020 13:11 Ответить
Александр. Я хочу матери своей тоже положить букет. Вырвать сорняки. Но, ЭТО подождет. Я не думаю, что моя мама хочет, чтобы я лег рядом так скоро.
показать весь комментарий
25.04.2020 15:01 Ответить
Думаю що померлі спокійно можуть почекати, їм вже квіти ні до чого, головне щоб ви їх пам'ятали,а не показуха.
показать весь комментарий
25.04.2020 12:53 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2020 13:01 Ответить
"...Когда в парке к тебе подходит патруль, а в приходе РПЦ почему-то весь его задор пропадает.
Когда в церкви мы не можем запретить ходить, а на работу пожалуйста.
Когда ты не "Цитрус" и не "Эпицентр", поэтому сиди дома.
Когда "Алло" это стратегический бизнес, а из-за карантина сдвигается график производства контрбатарейных РЛС на "Искре".
Когда пенсионерам помощь нужна, а самозанятым Бог подаст.
Когда работники разрешенного бизнеса могут добраться до работы только на такси или на личном авто.
Когда в салоне, который выбил разрешение на работу по медицинским показаниям, со своим акне нужно прихватить еще и полотенце - ибо все химчистки отдыхают...."
показать весь комментарий
25.04.2020 13:37 Ответить
почему не с бандитизмом , а с обычными гражданами ?
или граждане намного опасней преступников ?
показать весь комментарий
25.04.2020 12:52 Ответить
Зараз 1 упоротий гражданін, може відправити на той світ десятьох просто пчихнувши, таких бандитів немає навіть
показать весь комментарий
25.04.2020 12:56 Ответить
С бандитами страшно связываться, а простого гражданина можно безнаказанно обобрать
показать весь комментарий
25.04.2020 13:00 Ответить
А чего не следили когда стадо зомби, табунами шли мацковским попам руки облизывать?
показать весь комментарий
25.04.2020 12:54 Ответить
Шукайте в цьому позитивні моменти
показать весь комментарий
25.04.2020 12:57 Ответить
Я уже второй месяц ищу, безрезультатно. Думаю их просто нет.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:18 Ответить
Как для рекомендации психолога-зачет.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:20 Ответить
Стадо церковных зомби vs стадо масочных зомби. Земпиратор чувствует себя великим комбинатором
показать весь комментарий
25.04.2020 12:59 Ответить
"В парки не ходить! В Гидропарк не ходить! На кладбища не ходить! На рынки не ходить!". "Ходить в "Эпицентр""! Ходить в ломбарды! Ходить в супермаркеты!" Я один думаю, что наша власть - ипанутая, или делает все специально?
показать весь комментарий
25.04.2020 12:58 Ответить
Поддерживаю.И власть ипанутая всё делает специально.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:00 Ответить
Она такая же, как и ее избиратели. Ни больше, ни меньше.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:00 Ответить
Сейчас еще и штрафы им разрешили брать. Прощай Европа
показать весь комментарий
25.04.2020 12:59 Ответить
Читаю подібні новини і думаю : Які великі гроші суспільство змушене платити за свою тупість , несвідомість , небажання читати , чимось цікавитися , дотримуватися приписів . Адже нормальні , не хворі на голову люди , самі дотримуються карантину і ніякі поліцейські з собаками їм не потрібні .
показать весь комментарий
25.04.2020 13:15 Ответить
Нормальні .не хворі на голову люди чітко розуміють що жодної пандемії немає .а всі постанови так званого "уряду " є злочинними .
показать весь комментарий
25.04.2020 19:58 Ответить
То ли дело вербу посвятить и попу лапу облизать. Это можно. На этом держится власть.
показать весь комментарий
25.04.2020 13:30 Ответить
єто ск молодых и здоровых будут палками гонять бабок
показать весь комментарий
25.04.2020 13:47 Ответить
Народу взагалі нема чого сплачувати податки на це лайно.Поліцаї замість боротися з преступниками,борються з бабками.А военні замість визволяти свою землю від окупанта,будуть людей гоняти по цвинтерю.Нахрін це лайно українцям потрібно?
показать весь комментарий
25.04.2020 14:01 Ответить
https://www.thelocal.de/20200323/you-must-carry-id-berlin-orders-strict-coronavirus-restrictions-on-daily-life 'You must carry ID': Berlin orders strict coronavirus restrictions on daily life

Міський голова Берліна Майкл Мюллер із задоволенням зазначив, що "соціальне життя має бути можливим, а діти повинні потрапити на свіже повітря". Мета, однак, полягає у зменшенні соціальних контактів серед населення, щоб зупинити поширення COVID-19. "Ми будемо постійно оцінювати ситуацію, що склалася", - сказав Мюллер

People in Tempelhof field in Berlin on Sunday. Photo: DPA

Понад 22 тисячі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії стежитимуть, щоб українці не прийшли цими вихідними на цвинтарі - Цензор.НЕТ 8435
показать весь комментарий
25.04.2020 14:05 Ответить
Можно примкнуть к чьим нибудь похоронам и далее пройти свои поминки проводить.
показать весь комментарий
25.04.2020 14:09 Ответить
Которые плавно перейдут в ваши ..... и я смогу потом к ним присоединиться позже . .......
Потому что мне ТОЖЕ как и вам все похъ. и всех нахъ ))
показать весь комментарий
25.04.2020 14:27 Ответить
Приходити не можна!Можна лишень шоб вас принесли,та й то не всіх...
показать весь комментарий
25.04.2020 17:24 Ответить
 
 