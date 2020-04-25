"Наверное, это монтаж, эти детские крики", - директор харьковского Дома ребенка №3 Скульская о съемках фильма "Дау"

Директор харьковского Дома №3 Тамара Скульская утверждает, что каждого малыша сопровождали знакомые медсестры, а съемки продолжались не больше 5 минут. Сейчас все эти дети усыновлены, у них нет психологических травм.

Об этом Скульская рассказала в интервью изданию "КП в Украине", информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в съемках участвовали четверо детей-сирот в возрасте от 3 месяцев до полугода.

"На каждого ребенка была своя сопровождающая медсестра, которую малыш знал. У маленького ребенка не могло быть реакции, что это новая среда, он был со знакомым человеком, медсестры знают свои обязательства, знают, что они отвечают за жизнь и здоровье ребенка", — сказала она.

Скульская не видела фильма, но в прокуратуре ей показали фрагменты с младенцами. Директор говорит, что ни она, ни персонал не узнали на кадрах своих подопечных.

"Нужно посмотреть фильм, но то, что мне показали в прокуратуре, — это определенно монтаж. Этот крик, мне кажется, неестественный, я знаю детей много лет, наши медсестры никогда бы не допустили подобного. Ситуация очень неясная, хочу посмотреть все", — пояснила директор.

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"Сейчас все эти дети усыновлены, никаких претензий у усыновителей на предмет, что они травмированные, в том числе психологически, нет", — добавила Скульская.

Директор дома ребенка также отметила, что согласилась на участие своих подопечных в съемках, так как фильм снимали о земляке — выдающемся харьковском ученом-физике Льве Ландау.

"Ну почему детей, которые лишены родительского попечения, не могут снимать, а детей с родителями могут? И мыслей не было, что там что-то необыкновенное будет происходить с ребенком", — пояснила она.

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Напомним, ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия) УК Украины по поводу возможного насилия над детьми из приюта во время съемок фильма "Дау". Досудебное расследование в уголовном производстве проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров прокуратуры области.

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Ранее Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в полицию из-за использования младенцев из Дома ребенка в Харькове во время съемок фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского.