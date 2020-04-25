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"Наверное, это монтаж, эти детские крики", - директор харьковского Дома ребенка №3 Скульская о съемках фильма "Дау"

Директор харьковского Дома №3 Тамара Скульская утверждает, что каждого малыша сопровождали знакомые медсестры, а съемки продолжались не больше 5 минут. Сейчас все эти дети усыновлены, у них нет психологических травм.

Об этом Скульская рассказала в интервью изданию "КП в Украине", информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в съемках участвовали четверо детей-сирот в возрасте от 3 месяцев до полугода.

"На каждого ребенка была своя сопровождающая медсестра, которую малыш знал. У маленького ребенка не могло быть реакции, что это новая среда, он был со знакомым человеком, медсестры знают свои обязательства, знают, что они отвечают за жизнь и здоровье ребенка", — сказала она.

Скульская не видела фильма, но в прокуратуре ей показали фрагменты с младенцами. Директор говорит, что ни она, ни персонал не узнали на кадрах своих подопечных.

"Нужно посмотреть фильм, но то, что мне показали в прокуратуре, — это определенно монтаж. Этот крик, мне кажется, неестественный, я знаю детей много лет, наши медсестры никогда бы не допустили подобного. Ситуация очень неясная, хочу посмотреть все", — пояснила директор.

Читайте на Цензор.НЕТ: Младенцев-сирот из Харькова использовали на съемках фильма российского режиссера Хржановского, - детский омбудсмен Кулеба обратился в полицию

"Сейчас все эти дети усыновлены, никаких претензий у усыновителей на предмет, что они травмированные, в том числе психологически, нет", — добавила Скульская.

Директор дома ребенка также отметила, что согласилась на участие своих подопечных в съемках, так как фильм снимали о земляке — выдающемся харьковском ученом-физике Льве Ландау.

"Ну почему детей, которые лишены родительского попечения, не могут снимать, а детей с родителями могут? И мыслей не было, что там что-то необыкновенное будет происходить с ребенком", — пояснила она.

Также на Цензор.НЕТ: Дети на съемках "Дау. Дегенерация" плакали не от боли, - режиссер Хржановский

Напомним, ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия) УК Украины по поводу возможного насилия над детьми из приюта во время съемок фильма "Дау". Досудебное расследование в уголовном производстве проводит следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров прокуратуры области.

Читайте также: По факту пыток над несовершеннолетними во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация" зарегистрировано уголовное производство, - ОГП

Ранее Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в полицию из-за использования младенцев из Дома ребенка в Харькове во время съемок фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского.

Автор: 

кино (1536) сироты (124) скандал (4479) Харьков (7575) Хржановский Илья (15)


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Топ комментарии
+8
А почему директриса не задалась вопросом - а почему взяли детей из сиротского дома ? Можно было действительно брать у родителей детей, которые в обьязательном порядке всегда присутствуют на сьемках, а выбрали сирот. Почему не говорит о гонораре полученого за каждого ребенка, ведь сьемка месячных детей стоят очень дорого.
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25.04.2020 13:29 Ответить
+6
Віддали б власних дітей для зйомок. Хай би стали "кінозірками"
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25.04.2020 13:24 Ответить
+5
Кто-нибудь наконец пошлет повестку этому режиссеру-садисту?
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25.04.2020 13:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Тепер вона піде під суд і сяде до в'язниці разом з медсестрами за знущання над дітьми, бо це не монтаж, і прокуратура це доведе в суді.
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25.04.2020 13:14 Ответить
В тебе дітей немає, але ж ти іксперд, тому з льоту можеш визначити де монтаж з дитячим криком, а де ні.
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25.04.2020 15:50 Ответить
"Дау. Дегенерация" - шестичасовая лента об институте, олицетворяющем советское общество. Множество сцен фильма снимались в Харькове. Участие в съемках приняли в том числе Михаил Бродский, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин и Дмитрий Гордон. "По полученной предварительно информации в съемках использовали детей из дома ребенка. Средства на производство "Дау" изначально выделило Министерство культуры РФ Создателей "Дау" неоднократно обвиняли в нарушениях этики и нечеловеческом отношении к участникам. Фактически все происходящее в фильме насилие было настоящим, а не постановочным. К исполнению ролей НКВДистов режиссер привлек российских неонацистов. Вопрос, почему Гор(н)дон, у которого в прошлом году родился седьмой! ребенок не привлек ее к съемкам.
https://filmix.co/drama/141376-dau-natasha-2020.html Сразу перематывайте на 42:42 и наслаждайтесь дегенеративным творчеством Богом избранной нации.
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25.04.2020 16:53 Ответить
Кто-нибудь наконец пошлет повестку этому режиссеру-садисту?
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25.04.2020 13:15 Ответить
сєріал "ДАУ" відрізняєця натуралістичністю, так шо завше там дітей провокували на крик. Але я ше не бачив цей епізод
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25.04.2020 13:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Mk6jyGj_p8A
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25.04.2020 13:57 Ответить
Їх не треба провокувати. Збери 5-7 малюків в одне приміщення, одному щось не сподобається і через 30 сек там за компанію всі будуть верещати.
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25.04.2020 15:52 Ответить
Надобно запретить триллер "17 мгновений весны".
Там кадры, когда гестаповец пытает ребенка!
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25.04.2020 13:17 Ответить
Проблема не в том, что там показано. Вопрос как это было снято.
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25.04.2020 13:21 Ответить
А ты при этом держал свечку, тьфу, софтбокс?
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25.04.2020 13:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Mk6jyGj_p8A вот этот отрывок. Фон съемок жуткий, давит на психику, но предыдущий форумчанин прав - нужно тогда и за фильм "17 мгновений весны" судить.
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25.04.2020 13:33 Ответить
Да! Вы знаете, что если ради съемок пытали ребенка то создателей фильма надо судить. Даже если это "17 мгновений весны"
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25.04.2020 13:46 Ответить
Что Вы называете пытками?
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25.04.2020 13:50 Ответить
любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание,
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25.04.2020 13:52 Ответить
И Вы реально думаете, что малышам причиняли боль и страдания?
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25.04.2020 13:58 Ответить
Понятие не имею. Я на съемках не присутствовал и не эксперт, не следователь и не судья.
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25.04.2020 14:04 Ответить
Віддали б власних дітей для зйомок. Хай би стали "кінозірками"
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25.04.2020 13:24 Ответить
Узбагойтесь, фильм про ужасы тоталитарных режимов и вой подняли неосталинисты, только и всего.
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25.04.2020 13:27 Ответить
Обычный садизм под маской цивилизации.
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25.04.2020 13:31 Ответить
Это надо показывать, если не хотим повторения.
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25.04.2020 13:34 Ответить
Зачем? Те, кто смотрят эти "шедевры" это эстеты, которые играют в солдатиков, но не участвуют в войнах. Для них все эти страдания ненастоящие.
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25.04.2020 13:39 Ответить
А те, кто восстанавливает памятники Сталину, это кто?
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25.04.2020 13:40 Ответить
А я не вижу как одно мешает другому. Если ты психически здоровый человек, то ты не будешь оправдывать издевательства какой бы то ни было причиной. Это преступление против человечности.
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25.04.2020 13:41 Ответить
Вот этот режиссер взял каких-то левых детей или там проститутку из борделя, а не снимал свою жену и ребенка. Потому что для него проститутка или детдомовцы это что-то нечеловеческое, то чего не жалко. Солдатики.
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25.04.2020 13:40 Ответить
- Илья, вы бы позволили кого-то из своих детей снять в подобных сценах?

- Я бы позволил, да. Мой сын, например, играл в театре, снимался в кино. Он вышел на сцену, когда ему было пять лет. А когда болел, то пил таблетки и все равно играл, понимаете? Играл вместе с Басилашвили и Фрейндлих. Но это вопрос моих с этим взаимоотношений.
Готов ли я отдавать ребенка для страдания? Ну, конечно же, это неправомерно, ни в каком случае нельзя так делать. И, собственно, цель этого фильма и эта сцена, в частности, ровно обратная - нельзя, чтобы такие вещи в реальной жизни происходили. https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/25/7249304/
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25.04.2020 14:23 Ответить
Но не снял. Все эти разговоры "я борец со сталинизмом" это просто прикрытие любви к издевательствам.
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25.04.2020 14:25 Ответить
- Не кажется ли вам противоречивым то, что ставить опыты над людьми ради науки плохо, а ради искусства - хорошо?
- Вот здесь вопрос: когда мы говорим про "использовать", мы говорим про факт съемки?
- Про факт съемки.
- Я считаю, можно снимать младенцев, если вы им не приносите вреда. Если это является короткой съемкой, в которой эти дети оказались в кадре, и они дают такое впечатление, такую вызывают реакцию, то я считаю, это возможно и правильно. Я это сделал осознанно. И не считаю, что сделал что-то неправильно.https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/25/7249304/
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25.04.2020 14:26 Ответить
У него просто отсутствует понимание правильного и неправильного.
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25.04.2020 14:28 Ответить
Я еще пару месяцев назад читал скандал с проституткой, которую на самом деле изнасиловали в прямом эфире. Это же абсолютно больная история. А этот дядя это всё снимал. Это каким человеком надо быть.
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25.04.2020 14:27 Ответить
https://www.facebook.com/serhiyprytula/?__tn__=kC-R&eid=ARCpPTBng3oUkkPttJ3CYSmXWkcFQqS5AgOoMZCx4NqwWcg4lfqFOtb9LZhiScK6YSmrI2poV993iXr6&hc_ref=ARTvdY2NWhOno-dU2iAeFzxdiL114E_bUrr-fxf-xKQsVC3QJG9sFlNke58deHou-p4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.****************************************************************************************************-*****************************************************************************************************************************************************-Z5-D6lcJM3lE2LiygUVH06QoHPWw3R7LL7td5jrvU8AJmQY-fgkVUaNbrERM1Tm8_SdtROc99PLl2UIf1T2Jb2g4LQg Сергій Притула - офіційна сторінка
https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/2886911284718328?__xts__%5B0%5D=68.****************************************************************************************************-*****************************************************************************************************************************************************-Z5-D6lcJM3lE2LiygUVH06QoHPWw3R7LL7td5jrvU8AJmQY-fgkVUaNbrERM1Tm8_SdtROc99PLl2UIf1T2Jb2g4LQg&__tn__=-R 22 квітня о 20:59 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2886911284718328&id=613758665366946#

Дякуючи Яніні Соколовій дізнався про жах, який тихо відбувався останніми місяцями в Києві. Це історія про Меморіал Бабиного Яру. Місце нашої спільної трагедії, місце, де під час окупації Києва було розстріляно більше 150 тисяч людей. Євреїв, ромів, українців. Десятки тисяч вбитих нацистами. Це місце - наша спільна травма.
І саме тут має постати Меморіал Бабиного Яру. Проект довготривалий, він пройшов безліч стадій обговорень та експертиз, в тому числі міжнародних, аж раптом в цьому проекті на запрошення російських олігархів Ґєрмана Хана та Михайла Фрідмана з'явився російський режисер Ілля Хржановський.
Звичайно, вже в цьому моменті ви можете почати задаватись питанням, яким чином в історії створення Меморіалу у Києві з'явилось стільки росіян, які будуть вирішувати якою буде пам'ять українців про історію злочинів на нашій землі.
Але це вже трохи інша історія. Сьогодні не про це, хоча і це важливо, в контексті питання національної гідності!
Зараз варто трішки прискіпливіше розглянути постать нового художнього керівника Меморіалу. Постать режисера Хржановського.
Цей режисер відомий лише одним фільмом - «Дау». Фільмом, в якому актори не грають біль, а їм справді роблять боляче. Дуже боляче. Фактично над людьми в цьому кіно безжально знущаються заради задоволення якихось психопатичних потреб режисера Хржановського.
Хочете приклад? У фільми Дау дівчину реально ґвалтують пляшкою. В інтерв'ю російському РБК Хржановський відкинув претензії в негуманності, а сцену зґвалтування пляшкою він прокоментував ось так: «А "мучается" - это что? …Мы же мучаем людей в жизни намного больше. Так устроены люди. Понимаете, все зависит от "квантового" взгляда наблюдателя… А что такое "на самом деле?"».
Одна із французьких кінозірок, з якою спілкувались журналісти французького Le Monde відмовилась від роботи з Хржановським, побачивши його фільм, який мала дублювати, цитую: «Я не можу цього дозволити. Ця жінка страждає насправді!» - кричала вона на режисера. «Та насрати, вона всього лише проститутка, котру я знайшов в БДСМ-борделі», - відповів Хржановський».
"Понимаете, все зависит от "квантового" взгляда наблюдателя…"
Квантовий садист Хржановський на цьому, звичайно не зупинився.
У його фільмі також мучать дітей. Немовлят! Саме про це написала Яніна Соколова і закликала відреагувати нашого уповноваженого з прав дітей та поліцію, відреагувати на факти насильства російського режисера. Чому на це має реагувати українські чиновники та правоохоронці? Тому що російський режисер використав у своєму кіно українських дітей з сиротниців.
Хржановський у кіно знущався над українськими сиротами, ґвалтував жінку і співпрацював з російськими неонацистами та антисемітами. А тепер він приїхав, щоб будувати Меморіал Бабиного Яру, щоб українці краще пам'ятали знущання та вбивства нацистів.
С*ка, я відмовляюся розуміти цей трешняк!
І навіть це не кінець історії. Я познайомився з "концепцією", яку запропонував Хржановський для Меморіалу. І в мене склалось враження, що його мета - переплюнути знущання над немовлятами.
Для мене очевидно, що "нова концпеція Хржановського" переслідуює цілком російські цілі - перетворити українську трагедію на український злочин. Зробити з постраждалих - убивць.
Хржановський відверто каже, що хоче виділити історію Бабиного Яру з історії Голокосту, з історії злочину нацистів проти людяності, він хоче розповісти українцям історію унікального особливого "українського Голокосту". Відчуваєте? Київ - українська столиця. Злочини - нацистів. Тому росіянин розкаже про "особливий український Голокост".
Бабин Яр - це величезна рана, не пережита до кінця трагедія, яку схиблений псих намагається використати, щоб тепер зробити боляче цілій країні, а не тільки людям на знімальному майданчику.
Я закликаю керівників та членів наглядової ради Меморіалу відреагувати негайно. І відреагувати не вступаючи в полеміку про мистецтво, а відразу звільнивши з посади цього Хржанівського. Бо це вже не про мистецтво. Це про гідність. І це про біль мільйонів людей. Поряд з яким такі нелюди не можуть навіть стояти. Не те що чимось керувати.
А дискусії про мистецтво ми перенесемо на інший раз, я, наприклад, знаю історію про художника, який розпочав світову війну, давайте його призначимо посмертно керівником десь в росії, тим більше, що якийсь час цей художник дуже плідно співпрацював з СРСР, правонаступником якого стала расєюшка.
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25.04.2020 15:06 Ответить
А почему директриса не задалась вопросом - а почему взяли детей из сиротского дома ? Можно было действительно брать у родителей детей, которые в обьязательном порядке всегда присутствуют на сьемках, а выбрали сирот. Почему не говорит о гонораре полученого за каждого ребенка, ведь сьемка месячных детей стоят очень дорого.
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25.04.2020 13:29 Ответить
Ось це вірно! Брати сиріт на такі зйомки -злочин!
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25.04.2020 13:41 Ответить
- Я абсолютно осознанно брал детей из детского дома, потому что уже в старте своей жизни они находятся в драматической ситуации. Это люди, у которых - даже у младенцев - определенная энергия. Кино - это все-таки про энергию в том числе. - каже режисер. https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/25/7249304/
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25.04.2020 14:19 Ответить
Кляті москалі! Слоненятко закатували!
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25.04.2020 13:34 Ответить
Не смотрел, но знаю что огонь без искры = совок.
Только в совке могут извратить любое так что в результате маем то шо маем.
И за продажи детей тоже все знают. Хотя.... проданные наконец-то ощутили как в норм. стране жить. Читал шо амеры усыновили ребенка - так он такого понарассказывал что с ним там делали(в Рашке), что усыновители обосрались, для начала то.
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25.04.2020 13:35 Ответить
«Скульская»...
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25.04.2020 13:39 Ответить
по её морде видно что кацапы ей заплатили хорошо....
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25.04.2020 15:18 Ответить
Наверное, это монтаж

и вообще это мультик, детей не было
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25.04.2020 13:48 Ответить
Если жизнь показывать только с одной стороны, вообще можно потерять грань между добром и злом.
Посмотрите фильмы, снятые Евой Браун.
В них Гитлер - милейший человек, любит пошутить, катает деток на велосипеде, складывает для них подарки под рождественскую елку и т.п.
Не думаю, что имели место какие-нибудь пытки. Режиссер культурнейший человек.
Мое мнение прежнее - весь сыр-бор инспирировали неосталинисты
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25.04.2020 13:53 Ответить
Режиссер - повернутый на голову человек......... но в остальном Вы правы.
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25.04.2020 14:02 Ответить
Режиссер в комментариях говорил о квантовости насилия. Он сам не верит, что другие люди могут испытывать страдания. Он социопат.
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25.04.2020 14:12 Ответить
Есть книга американского психолога The Sociopath Next Door. В ней она наглядно объясняет, что есть социопатия. Социопаты часто становятся преступниками - но гораздо чаще отсутствие совести приводит их к власти.
Я смотрела интервью с этим режиссером в сети. Не социопат он, просто человек с отклонениями психики.


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25.04.2020 15:15 Ответить
Успешные социопаты это литературная выдумка.
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25.04.2020 18:12 Ответить
Одна такая выдумка у нас сидит на Банковой.
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25.04.2020 18:15 Ответить
Зеленский не социопат. Он психически здоров. Глуповат, но с психикой у него всё нормально.
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25.04.2020 18:18 Ответить
Не стоит прикрываться Гитлером и Сталином когда цель проекта банальный садизм и издевательства. Любовь к насилию.
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25.04.2020 14:03 Ответить
Це той режисер Хржановський, який пропонує перейменувати станцію метро Дорогожичі, яка носить назву історичної місцевості на станцію Бабин Яр.

Щодо монтажу.

В інтерв'ю Хржановський розказує:
Дальше детей переодевали в такие советские материальцы, заматывали.

Сцены снимали без дублей. И поэтому этот материал является документом. Как их привозили на съемки, как "подключались" все эти проводки, имитирующие механизмы 1960-х, дающие ощущение, что над детьми проводят эксперимент. - Я абсолютно осознанно брал детей из детского дома, потому что уже в старте своей жизни они находятся в драматической ситуации. Это люди, у которых - даже у младенцев - определенная энергия. Кино - это все-таки про энергию в том числе.

- Зритель это чувствует, понимаете? Кино - это про чувствовать, про образ, понимаете?
На самом деле реакция, которая возникла в Украине, безумна, так я это вижу. Вы берете игровой фильм и реагируете на эпизод в игровом фильме.
Я понимаю, что есть вся эта мифология про проект - реальность-нереальность. И все выглядит так убедительно, что ты предполагаешь, что оно на самом деле все так и есть. Ты испытываешь ощущение ужаса и кошмара. Мне было важно, чтобы зритель их в этой сцене переживал.
Поэтому там созданы образы клеток, поэтому эти дети там обложены проводками. Поэтому там так усилены звуки...

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/25/7249304/
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25.04.2020 14:12 Ответить
Пи...т как дышит.
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25.04.2020 14:25 Ответить
На съёмочной площадке тоже люди .Никто терпеть знущання над детьми не будет.Фильмы препарируют будь здоров .Многое компьютером .Я верю директору.
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25.04.2020 14:28 Ответить
Ну да, ну да директриса четко знает ск. детей и в каком возрасте снималось но "Директор говорит, что ни она, ни персонал не узнали на кадрах своих подопечных." то как это понимать?Как понимать тот факт :отдавать детей на съемки не поинтересовавшись конкретно в каких сценах будут снимать? Вы правы- знущання над своими детьми, своими женами терпеть никто не будет, а вот как с теми, кто не защищен или защищен "опекунами" (к сожалению среди них тоже встречаются мерзавцы)
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25.04.2020 15:53 Ответить
- Если, скажем, лет через десять кто-то из младенцев, участвовавших в проекте, позвонит вам и спросит: "Зачем вы это сделали?". Что вы ответите?
- То же, что и вам. Но я не думаю, что позвонят. Сложно это представить. По крайней мере, история культуры и кино таких прецедентов не знает. Потому что эти дети не получили никакого отрицательного опыта.
Никак эти кадры их не унижают, не оскорбляют. Я думаю, что для этих детей это (участие в съемках - УП) может быть только моментом скорее радостным и интересным. Как часть их жизни и биографии.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/25/7249304/
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25.04.2020 14:28 Ответить
Использовали детей ,как реквизит,а директор говорит ,что это нормально.Совсем с ума сошли.
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25.04.2020 15:06 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBlYnRS64VmsmwRNi0l1qhnY7tlB3oJtcpDFUCUZbJIq3CdRDL2EYbtmRV-J1s8xUiVQ-ggzUdveAFl&hc_ref=ARQye7nRXpQVRk6ERWrc1puat5jf4x9DMPcaDlejBn9CZY4Vp3hst0mP9CtoZRM_NuI&fref=nf Volodymyr Viatrovych https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBlYnRS64VmsmwRNi0l1qhnY7tlB3oJtcpDFUCUZbJIq3CdRDL2EYbtmRV-J1s8xUiVQ-ggzUdveAFl&hc_ref=ARQye7nRXpQVRk6ERWrc1puat5jf4x9DMPcaDlejBn9CZY4Vp3hst0mP9CtoZRM_NuI&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216886113124589&set=a.1676615914737&type=3 23 квітня о 21:16

Так і хочеться вигукнути: «А я казав!».
Не можна за російські гроші братися за важкі теми української історії

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216886113124589&set=a.1676615914737&type=3&eid=ARDPPeUR475D3ddKXpDsPr4myM7PZPCifFECUZ3The77Y46O49WHKSG7UrhZQTi8mnctNZbjkKskV7Yf
"Напевно, це монтаж, ці дитячі крики", - директорка харківського Будинку дитини №3 Скульська про зйомки фільму "Дау" - Цензор.НЕТ 7309
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25.04.2020 15:17 Ответить
Монтаж-это когда в кадре показывают спящего ребенка или ребенка у которго рот закрыт, а за кадром плач,но если в кадре видно плачущее лицо и даже без озвучки то ни о каком монтаже не может быть и речи.О человечности всей своры которая была причастна к сьемкам включая артистов (привет гордону шуфричу и т.д)говорить не приходиться
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25.04.2020 15:28 Ответить
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25.04.2020 18:07 Ответить
Всем участникам съемок надо было мобилизоваться и привлечь младенцев из своих семей, семей своих родственников, кумовьев, друзей...
И не имели бы сейчас этой проблемы.
А использовать беззащитных маленьких сирот для своих меркантильных целей - это фашизм.
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25.04.2020 18:33 Ответить
 
 