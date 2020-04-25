"Гумконвой" РФ в Киево-Печерской Лавре - это спецоперация Кремля "волк в овечьей шкуре", - Фриз
Предложение России доставить так называемый "гуманитарный конвой" в Киево-Печерскую Лавру является частью спланированной спецоперации. Если власти Украины согласится на эту провокацию, это будет предательством национальных интересов государства.
Об этом на своей странице в сети Facebook пишет народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.
"Россия хочет доставить "гумконвой" в Киево-Печерскую Лавру из-за заболевания коронавирусом попов Московского патриархата. Подключили к акции даже публичных лиц, российских артистов и других сторонников режима Путина. Все это для того, чтобы информационно "натянуть на волка кожу овцы", - убеждена Фриз.
"Россия стоит за тем, что именно УПЦ МП призвала верующих не бояться и идти на Пасхальные праздники в их храмы. Фото из Святогорской и Почаевской лавры в пасхальные дни является доказательством того, что нарушались не только карантинные мероприятия, но и того, что таким образом Кремлем с помощью московской церкви в Украине проводилась спецоперация в нашей стране", - напоминает Фриз.
Она также приводит вероятный план такой операции спецслужб Кремля.
"Первый шаг. Создание в лаврах - Киево-Печерской, Святогорской, Почаевський - вспышек заболеваниями COVID-19. Второй. Сбор "гумпомощи" и требование РФ к Украине - принять ее. Этот груз доставят под военной охраной и в сопровождении представителей разведки, как это было, например, в Италии. Третий. Взятие де-факто этих территорий под абсолютный контроль с целью проведения акций по дестабилизации ситуации на религиозной почве, создание картинки для СМИ, дискредитация Украины и др.", - пишет нардеп.
Фриз предостерегает представителей власти в Украине от участия в реализации планов страны-агрессора.
"Допуск под любым видом этих "гуманитарных" грузов в Киев или другие города является прямым предательством национальных интересов государства", - отмечает представитель "Европейской Солидарности".
Фриз подчеркивает, что Россия должна в первую очередь заниматься собственными проблемами, ведь количество инфицированных коронавирусом там постоянно растет. "За минувший день в Российской Федерации зафиксировали около 6000 новых случаев COVID-19, общее количество заболевших превысило 68 500. Пусть помогут сначала себе", - отмечает Фриз.
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Наверное, это и к этим горе-наставникам из киевской Лавры применимы слова святителя Игнатия «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия - старцы, которые принимают на себя роль древних святых Старцев, не имея их духовных дарований»
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Как-то не вяжется с их "скрепами" и "духовностью"... Тот https://www.gazeta.ru/social/2019/10/26/12778256.shtml татарский паренек, расстрелявший своих мучителей и насильников , возможно, оказался более русским, один из немногих, кто сохранил человеческую сущность в этой ублюдошной стране раисси.
То потім зайшовши на урюськомовнний сайт зрозумієте, чому весь цивілізований світ сприймає їх, гаварящіх, як неандертальців-дикунів.
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
"ДАРЫ ВОЛХВОВ", 2-й сезон.
Отже, таки спецоперація - за час, що минув з демаршу московських "десантників у рясах" на Вербну неділю, шило з мішка вилізло остаточно: Кремлеві тупо треба ввести до Києва (очевидно, для "окончательного решения украинского вопроса") свій спецназ - під будь-яким приводом, так само, як у січні 2014-го були прибули в Лавру знамениті російські автобуси з гіркінськими "паломниками" на виставку "Дары волхвов", - після чого й почалися кровопролиття на Майдані.
Хоч "пожежну поміч", хоч "гумконвой" (!!!), хоч "бригаду вірусологів" (але тут довго треба чекати, поки епідемія в Україні розгориться до відповідного стану, на таке часу в Кремля вже, схоже, нема, самим підгоряє!) - словом, хоть чучєлом, хоть тушкой, але впустіть! - волає Москва Києву. Впустіть, "дайте посадку", - як у 1968-му дав Празький аеропорт (і як у 2014-му - НЕ дав аеропорт у Харкові, спасибі тим невідомим диспетчерам, що врятували тоді не лише Харків...)
(Сподіваюсь, у нашому Генштабі знайдуться люди, спроможні пояснити навіть зеленим слугам так, щоб до них дійшло: пацани, впустите той гумконвой - вони вас же першими й розстріляють! )
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/rossiya-sobrala-dlya-kievo-pecherskoy-lavry-dve-tonny-lekarstv-masok-i-perchatok.html
Я написав: "бубочка з переляку закриє всіх на карантин... і коронавірус локалізувався..."
Тому навчись спочатку не тільки читати, але і правильно розуміти текст без своїх домислів. Бо тоді смайлики, які ставиш у тексті до тебе стосуються, - раденький що дурненький.
Фриза, видимо, новостей не смотрит/не читает. Паша Мерседес отказался от рашистской "помощи". Сказал, что в ней нет необходимости, т.к. "братья" уже выздоравливают. Инцидент исчерпан. Но не повод для пиара ПЕСа.
Самолёт сел - выскочил спецназ, захват аэродрома, ввод танков - 1968-й год.
Теперь кремлёвский спецназ и разведка хотят войти в Киев без единого выстрела.
Это ещё круче, чем захват Крыма.
как и росс газ на наших кухнях.
Гуманитарная помощь от Гитлера на 5-м году войны была бы встречена
дружным заградительным огнём.
Добыт газ в рф.
Гуманитарная помощь законна.
Украина покупала его у своих торговых партнёров - России среди них нет.
Не знаю где стоит твоя кухня - в Ольгино или в Лахте.
Но во время ведения боевых действий понятие "гуманитарная помощь" -
это разновидность "военной хитрости", вернее - ВЕРОЛОМСТВА, коим славится кремль. .
там закупках сидят фирмы упыри-посредники, которые
покупают российский газ на "европейском хабе".
он никогда не перестанет быть российским и никогда не станет саудовским.
деньги наши получает россия через спекулянтов.
не у меня, а у тебя стоит кухня - в Ольгино или в Лахте.
гуманитарная помощь законна.
никогда не договоримся.
Украина покупает свой газ своих партнёров - России в их списке НЕТ - точка.
Нах ты мне сдался договариваться - иди в ольгинскую кассу за получкой.
Мой ник тут знают 7 лет, а ты даже флаг страны спрятал, троллина.
ПОЗДНО ВSRАЛИСЬ.
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
на, вот прочти само себе о себе "Крсперские хакеры поставили тебе украинский флажок ?ПОЗДНО ВSRАЛИСЬ."
на, вот прочти само себе о себе "Yuri Uscatijuk - T R O L L"
это глумление над понятиями, сотрясение воздуха, белый шум.
Если Россия хочет Украине помочь - пусть сама уберётся из Крыма и Донбасса.
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
Путін - *****! - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 приспівка , яку вигадали й уперше виконали вболівальники футбольного клубу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2) «Металіст» у Харкові https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 30 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року на спільному марші з фанами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA) «Шахтаря» . Унаслідок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2014%E2%80%942017) російської агресії проти України широко розповсюдилася, отримавши низку обробок і варіаційhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE!#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE!#cite_note-powermix-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE!#cite_note-3 [3] і стала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BC інтернет-мемом . Вислів набув популярності серед противників політики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Путіна як в Україні, так і за її межами.
скоро, таке ж буде і про зеблана оманського
майже азiров.
после вьезда жестко обыскать и всех кто находился в конвое судить и обменять на наших военных.
по результатам обысков запретить гундяйскую секту в Украине за пособничество террористам и оккупантам.
- Нє нагнєтайтє. Я заглянул в глаза Путіна і увідєл в ніх мір.