"Гумконвой" РФ в Киево-Печерской Лавре - это спецоперация Кремля "волк в овечьей шкуре", - Фриз

Предложение России доставить так называемый "гуманитарный конвой" в Киево-Печерскую Лавру является частью спланированной спецоперации. Если власти Украины согласится на эту провокацию, это будет предательством национальных интересов государства.

Об этом на своей странице в сети Facebook пишет народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

"Россия хочет доставить "гумконвой" в Киево-Печерскую Лавру из-за заболевания коронавирусом попов Московского патриархата. Подключили к акции даже публичных лиц, российских артистов и других сторонников режима Путина. Все это для того, чтобы информационно "натянуть на волка кожу овцы", - убеждена Фриз.

"Россия стоит за тем, что именно УПЦ МП призвала верующих не бояться и идти на Пасхальные праздники в их храмы. Фото из Святогорской и Почаевской лавры в пасхальные дни является доказательством того, что нарушались не только карантинные мероприятия, но и того, что таким образом Кремлем с помощью московской церкви в Украине проводилась спецоперация в нашей стране", - напоминает Фриз.

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Она также приводит вероятный план такой операции спецслужб Кремля.

"Первый шаг. Создание в лаврах - Киево-Печерской, Святогорской, Почаевський - вспышек заболеваниями COVID-19. Второй. Сбор "гумпомощи" и требование РФ к Украине - принять ее. Этот груз доставят под военной охраной и в сопровождении представителей разведки, как это было, например, в Италии. Третий. Взятие де-факто этих территорий под абсолютный контроль с целью проведения акций по дестабилизации ситуации на религиозной почве, создание картинки для СМИ, дискредитация Украины и др.", - пишет нардеп.

Фриз предостерегает представителей власти в Украине от участия в реализации планов страны-агрессора.

"Допуск под любым видом этих "гуманитарных" грузов в Киев или другие города является прямым предательством национальных интересов государства", - отмечает представитель "Европейской Солидарности".

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Фриз подчеркивает, что Россия должна в первую очередь заниматься собственными проблемами, ведь количество инфицированных коронавирусом там постоянно растет. "За минувший день в Российской Федерации зафиксировали около 6000 новых случаев COVID-19, общее количество заболевших превысило 68 500. Пусть помогут сначала себе", - отмечает Фриз.