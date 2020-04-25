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"Гумконвой" РФ в Киево-Печерской Лавре - это спецоперация Кремля "волк в овечьей шкуре", - Фриз

Предложение России доставить так называемый "гуманитарный конвой" в Киево-Печерскую Лавру является частью спланированной спецоперации. Если власти Украины согласится на эту провокацию, это будет предательством национальных интересов государства.

Об этом на своей странице в сети Facebook пишет народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз, передает Цензор.НЕТ.

"Россия хочет доставить "гумконвой" в Киево-Печерскую Лавру из-за заболевания коронавирусом попов Московского патриархата. Подключили к акции даже публичных лиц, российских артистов и других сторонников режима Путина. Все это для того, чтобы информационно "натянуть на волка кожу овцы", - убеждена Фриз.

"Россия стоит за тем, что именно УПЦ МП призвала верующих не бояться и идти на Пасхальные праздники в их храмы. Фото из Святогорской и Почаевской лавры в пасхальные дни является доказательством того, что нарушались не только карантинные мероприятия, но и того, что таким образом Кремлем с помощью московской церкви в Украине проводилась спецоперация в нашей стране", - напоминает Фриз.

Читайте также: Россия хочет доставить в Киево-Печерскую лавру гуманитарную помощь

Она также приводит вероятный план такой операции спецслужб Кремля.

"Первый шаг. Создание в лаврах - Киево-Печерской, Святогорской, Почаевський - вспышек заболеваниями COVID-19. Второй. Сбор "гумпомощи" и требование РФ к Украине - принять ее. Этот груз доставят под военной охраной и в сопровождении представителей разведки, как это было, например, в Италии. Третий. Взятие де-факто этих территорий под абсолютный контроль с целью проведения акций по дестабилизации ситуации на религиозной почве, создание картинки для СМИ, дискредитация Украины и др.", - пишет нардеп.

Фриз предостерегает представителей власти в Украине от участия в реализации планов страны-агрессора.

"Допуск под любым видом этих "гуманитарных" грузов в Киев или другие города является прямым предательством национальных интересов государства", - отмечает представитель "Европейской Солидарности".

Смотрите также: Пока Путин видит в Украине слабое государство, он не откажется от агрессивных планов, - Волкер. ВИДЕО

Фриз подчеркивает, что Россия должна в первую очередь заниматься собственными проблемами, ведь количество инфицированных коронавирусом там постоянно растет. "За минувший день в Российской Федерации зафиксировали около 6000 новых случаев COVID-19, общее количество заболевших превысило 68 500. Пусть помогут сначала себе", - отмечает Фриз.

Лавра (421) россия (96184) Фриз Ирина (218)


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Топ комментарии
+44
Если это случится , то это будет прощальным выступлением зели .
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25.04.2020 14:00 Ответить
+44
если бы в Украине была проукраинская власть, то в ответ на требование Московии пропустить "гумконвой" в Лавру она бы отправила им тут же гумконвоем в Москву Онуфрия и всех московских попов. Но не Зеленский. Он обоссытся от одной такой мысли
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25.04.2020 14:04 Ответить
+30
А назад повезут украденные исторические реликвии из Лавры?
Зебобы у власти, думайТе и не нарывайтесь на неприятности.
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25.04.2020 14:05 Ответить
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"Гумконвой" РФ в Киево-Печерской Лавре - это спецоперация Кремля "волк в овечьей шкуре", - Фриз - Цензор.НЕТ 6380
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25.04.2020 14:25 Ответить
А хто тим попам винуватий. Тепер нехай їдуть лікуватися в Московію до свого Гундяя, а конвої в свої ***** посилайте. Нічого ще в Київ свиняче рило пхати.
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25.04.2020 14:27 Ответить
Этот всплеск заболевания показал, насколько бездуховная и бессодержательная стала жизнь в этой Лавре. Главный мракобес некто митрополит Павел, герой многочисленных скандалов, сребролюбец, хитросделанный старикан, обманом вовлекающий в свои сети бизнесменов и жертвователей со всей Украины. Прикрываясь многочисленными и часто бессмысленными постройками он со всех собирает мзду не давая ничего действительно духовного. И в том же духе воспитывает и новых насельников, и не поправляет погрязших в роскоши и разврате архимандритов, о чем знает вся церковная среда.
Наверное, это и к этим горе-наставникам из киевской Лавры применимы слова святителя Игнатия «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия - старцы, которые принимают на себя роль древних святых Старцев, не имея их духовных дарований»
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25.04.2020 14:27 Ответить
Так кацапська церква тому й заражає бо не має має Томоса.
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25.04.2020 15:24 Ответить
ТРОЯНСКИЙ КОНЬ...
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25.04.2020 14:39 Ответить
Кацапы и правда думают, что могут колонной по Киеву проехать? На руках тысячи рпг, десятки тысяч гранат и миллионы стрелкового оружия. С каждого балкона может прилететь.
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25.04.2020 14:49 Ответить
троянська матрьошка від *****...
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25.04.2020 14:56 Ответить
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.04.2020 14:57 Ответить
Придумали свои скрепы и заставляю поверить в них весь цивилизованный мир. Но стоит почитать российский интернет, начинаешь понимать: ад начинается на российской земле.
Как-то не вяжется с их "скрепами" и "духовностью"... Тот https://www.gazeta.ru/social/2019/10/26/12778256.shtml татарский паренек, расстрелявший своих мучителей и насильников , возможно, оказался более русским, один из немногих, кто сохранил человеческую сущность в этой ублюдошной стране раисси.
"Гумконвой" РФ для Києво-Печерської лаври - це спецоперація Кремля "вовк в овечій шкурі", - Фріз - Цензор.НЕТ 3956
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25.04.2020 16:07 Ответить
Якщо, хоча б з місяць не заходити на сайти гаварящіх (русскоізічні), сьогодні в хромі відбувається автоматичний переклад з любої мови на українську, і досить непогано. Бо українська мова розвивалась більше 1000 років поряд з європейськими і належитьдо однієї мовноїгрупи.
То потім зайшовши на урюськомовнний сайт зрозумієте, чому весь цивілізований світ сприймає їх, гаварящіх, як неандертальців-дикунів.
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25.04.2020 18:50 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARTivHFWo1m5LUP2MthjEdRuhBUNdxIuuF4R5-27Hg16N2h0WMTApsoH209GBwkS2h8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBktni7BK4BOY6MmOpkqEKGrpdAhC5qK3V4JerjfF991uR74BA18sjqUi74wzfw_TdXiHNie_bRKIgQbaRdanXEaWLvq_laD5rCWKvdDV4gGljworhAouhADuF63I7ZrTDwKHQQMyM0C0h0HDKZkhLKAdnIMHSzq3NoKNSGDXU6EXq0msgm8vcybVRZ58mZlq2x7qSCNQlydMV6_K095OvPu2blUaJbTyoqnN27C8C_I9DqB7ZYQFFZw_EBfoCpxWLk-WKNkuD268mfxuPRkE8iRODufNb4nSn9L1iuXhFPuAFFfnS8CTAWAs1VpfTACkNVL06efxvpk9vRSRGWT06lKQx-rH6RYaputotWLW1enSN33ioLRDK-MSbiQflwDKMd79JNisKEUQ7fueZPKZlcbGv0rrpd8FieX1W0xE0i1eHC5ZM_udPzed06sEyD6WnG0JpLPOAIWpQiS006S2ITXtb2bjzcho5S&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158335411638953?__xts__%5B0%5D=68.ARBktni7BK4BOY6MmOpkqEKGrpdAhC5qK3V4JerjfF991uR74BA18sjqUi74wzfw_TdXiHNie_bRKIgQbaRdanXEaWLvq_laD5rCWKvdDV4gGljworhAouhADuF63I7ZrTDwKHQQMyM0C0h0HDKZkhLKAdnIMHSzq3NoKNSGDXU6EXq0msgm8vcybVRZ58mZlq2x7qSCNQlydMV6_K095OvPu2blUaJbTyoqnN27C8C_I9DqB7ZYQFFZw_EBfoCpxWLk-WKNkuD268mfxuPRkE8iRODufNb4nSn9L1iuXhFPuAFFfnS8CTAWAs1VpfTACkNVL06efxvpk9vRSRGWT06lKQx-rH6RYaputotWLW1enSN33ioLRDK-MSbiQflwDKMd79JNisKEUQ7fueZPKZlcbGv0rrpd8FieX1W0xE0i1eHC5ZM_udPzed06sEyD6WnG0JpLPOAIWpQiS006S2ITXtb2bjzcho5S&__tn__=-R 4 ч.

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

"ДАРЫ ВОЛХВОВ", 2-й сезон.
Отже, таки спецоперація - за час, що минув з демаршу московських "десантників у рясах" на Вербну неділю, шило з мішка вилізло остаточно: Кремлеві тупо треба ввести до Києва (очевидно, для "окончательного решения украинского вопроса") свій спецназ - під будь-яким приводом, так само, як у січні 2014-го були прибули в Лавру знамениті російські автобуси з гіркінськими "паломниками" на виставку "Дары волхвов", - після чого й почалися кровопролиття на Майдані.

Хоч "пожежну поміч", хоч "гумконвой" (!!!), хоч "бригаду вірусологів" (але тут довго треба чекати, поки епідемія в Україні розгориться до відповідного стану, на таке часу в Кремля вже, схоже, нема, самим підгоряє!) - словом, хоть чучєлом, хоть тушкой, але впустіть! - волає Москва Києву. Впустіть, "дайте посадку", - як у 1968-му дав Празький аеропорт (і як у 2014-му - НЕ дав аеропорт у Харкові, спасибі тим невідомим диспетчерам, що врятували тоді не лише Харків...)
(Сподіваюсь, у нашому Генштабі знайдуться люди, спроможні пояснити навіть зеленим слугам так, щоб до них дійшло: пацани, впустите той гумконвой - вони вас же першими й розстріляють! )
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25.04.2020 18:18 Ответить
В Україні дефіцит цинку? Пропоную просте рішення: усіх продавців батарейок та побутових металовиробів звільнити на 3 місяці від сплати податків в обмін на цинк. І проблему утилізації КОВІДних мп-шників буде вирішено.
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25.04.2020 14:58 Ответить
Цинку жаль... Зараз для цього є спеціальні пластикові пакети... А цинк пустить на виготовлення срібно-цинкових акумуляторних батарей для нашої авіації...
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25.04.2020 15:30 Ответить
А шо это за шмара? Шакаладная надеюсь!
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25.04.2020 15:06 Ответить
Назвать нормального человека "шмарой" может только упоротый на всю голову зебил.
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25.04.2020 15:09 Ответить
Такое словосочетание,как"Волк в овечьей шкуре"к Рашке не применимо. "Овца в волчьей шкуре",более подходящее для Рашки
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25.04.2020 15:06 Ответить
я думаю, первое, что нужно сделать после отмены карантина, это собраться на какой-нибудь марш патриотов, главное, чтобы его кто-то нейтральный организовал, ну или хотя б Порох
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25.04.2020 15:16 Ответить
От ШАКАЛАдных патриотов нормальные люди шарахаются как от бесов!
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25.04.2020 15:20 Ответить
Марш збереться навіть попри карантин, якщо виникне загроза.
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25.04.2020 15:21 Ответить
А у нас и не было никаких сомнений, что этот рашенский гумконвой "волк в овечьей шкуре", как и все рашенские гумконвои.
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25.04.2020 15:17 Ответить
Многоходовочка *****: спочатку заразити московських попів щоб вони на Великдень масово заразили пів України, а потім послати танки гумконвою. Перший етап многоходовочки провалився, бо у кремлі не прорахували, що бубочка з переляку закриє всіх на карантин ще на початку появи перших хворих, і коронавірус локалізувався переважно за парканами монастирів московського сатанату. Другий етап многоходовочки під назвою "гумконвой" прогнозовано провальний, бо бубочка лікує фсбістів у рясах московського сатанату у кращих клініках країни.
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25.04.2020 15:19 Ответить
Узбагойся. План провалился. Даже В ЛАВРЕ, в которую спецом притащили огонь, надеясь на то, что туда припрется десятки/сотни тысяч баранов, было АЖ.... около 50 рогатых.... Такой пощечины гебнявая секта не получала никогда. Отдельные случаи в Почаеве и Донецкой области не в счет. Ибо процесс естественного отбора не остановить. Так что не истери. Другое дело, что наше СБУ должно гэбнявой сектой заниматься- это да.
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25.04.2020 16:08 Ответить
Я спокійний. І де ти бачиш істерику? Конкретніше можна, бо складається враження, що ти або не дочитав, або не зрозумів коментар.
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25.04.2020 16:19 Ответить
Да всё я понял. "Второй этап многоходовочки впереди". Только ты хотя бы за новостями следи. Ещё вчера стало известно, что Паша Мерседес от рашистской помощи отказался. Лови.
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/rossiya-sobrala-dlya-kievo-pecherskoy-lavry-dve-tonny-lekarstv-masok-i-perchatok.html
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25.04.2020 16:30 Ответить
Я не писав про рашистську допомогу. І я не писав про "второй этап многоходовочки впереди", - це твоя фантазія. Якщо не розумієш українську мову, то не коментуй.
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25.04.2020 16:59 Ответить
Похоже, ты сам не понимаешь, что пишешь. Или хочешь сказать, что "бубочка"- молодец, ибо провалил "два этапа многоходовочки пуйла"? Не может быть!
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25.04.2020 17:14 Ответить
Ні, я не писав що він "молодець".

Я написав: "бубочка з переляку закриє всіх на карантин... і коронавірус локалізувався..."

Тому навчись спочатку не тільки читати, але і правильно розуміти текст без своїх домислів. Бо тоді смайлики, які ставиш у тексті до тебе стосуються, - раденький що дурненький.
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25.04.2020 17:38 Ответить
"Гумконвой" РФ Києво-Печерській лаврі - це спецоперація Кремля "вовк в овечій шкурі", - Фріз - Цензор.НЕТ 5796
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25.04.2020 15:23 Ответить
цель параши, максимально растянуть карантин в Украине, нанеся этим максимальный экономический ущерб. отсюда и решение пожертвовать своим попьём в украинских парафиях, но заразить с их помощью максимальное колличество безмозгловерующих, путём призывов посещать эти рассадники инфекции. ну и с последующим разносом теми "даров мацквы" по своим городам и сёлам. отсюда же растут ноги и даже тутошней информкампании о безвредности ковируса, не подчинении требованиям изоляции, прекращения карантина, якобы ради спасения экономики. в действительности всё наоборот, цель - максимально его растянуть путём повторных волн заражения.
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25.04.2020 15:31 Ответить
Интересно, а у соевой шоблы вообще есть хоть какой-нибудь РЕАЛЬНЫЙ план действий в текущей ситуации ? Ну помимо традиционных для них визгов про агрессию и прочего из репертуара Капитана Очевидность.
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25.04.2020 15:40 Ответить
Идешь гомноконвоем лесом,тундрой,болотами...
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25.04.2020 17:01 Ответить
Крысы путинские.
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25.04.2020 15:59 Ответить
На мокшадії на корону залетів дапутат госдури і пропогандон і комуняка калашніков . А десь на днях був на ток-шоу. Невже кацапи закриють на обсервацію всіх цих ********** і словїних помийок?
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25.04.2020 16:00 Ответить
Вооооот. А теперь возникает вопрос: какого ляда босс этой Фризы за время своего правления ничего не предпринял для ликвидации гэбнявой секты в Украине? Мало того, практически до окончания своего ганебного правления, до получения Украиной Томоса, шарился по Лавре, особенно в церковные праздники? Почему же сейчас "вдруг" такой вой? "Прозрел"?
Фриза, видимо, новостей не смотрит/не читает. Паша Мерседес отказался от рашистской "помощи". Сказал, что в ней нет необходимости, т.к. "братья" уже выздоравливают. Инцидент исчерпан. Но не повод для пиара ПЕСа.
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25.04.2020 16:01 Ответить
Кацапа вместе с московскими попами нафуй!
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25.04.2020 16:13 Ответить
якщо сунуться спалити накуй.....
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25.04.2020 16:22 Ответить
Они уже просили чехов предоставить аэродроом для аварийной посадки.
Самолёт сел - выскочил спецназ, захват аэродрома, ввод танков - 1968-й год.
Теперь кремлёвский спецназ и разведка хотят войти в Киев без единого выстрела.
Это ещё круче, чем захват Крыма.
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25.04.2020 17:26 Ответить
Послати н а х у й москалів . По дипломатичних каналах .
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25.04.2020 17:29 Ответить
как ни относись к рпц, а гуманитарная помощь законна.
как и росс газ на наших кухнях.
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25.04.2020 17:33 Ответить
Газ на наших кухнях куплен НЕ У РОССИИ.
Гуманитарная помощь от Гитлера на 5-м году войны была бы встречена
дружным заградительным огнём.
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25.04.2020 17:42 Ответить
Газ на наших кухнях куплен У РОССИИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.
Добыт газ в рф.
Гуманитарная помощь законна.
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25.04.2020 17:50 Ответить
Добыли и продали на европейском хабе - с этого момента газ перестал был "российским".
Украина покупала его у своих торговых партнёров - России среди них нет.
Не знаю где стоит твоя кухня - в Ольгино или в Лахте.
Но во время ведения боевых действий понятие "гуманитарная помощь" -
это разновидность "военной хитрости", вернее - ВЕРОЛОМСТВА, коим славится кремль. .
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25.04.2020 17:57 Ответить
я ситуацию в нафтогазе знаю изнутри.
там закупках сидят фирмы упыри-посредники, которые
покупают российский газ на "европейском хабе".
он никогда не перестанет быть российским и никогда не станет саудовским.
деньги наши получает россия через спекулянтов.
не у меня, а у тебя стоит кухня - в Ольгино или в Лахте.
гуманитарная помощь законна.
никогда не договоримся.
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25.04.2020 18:11 Ответить
Кто бы не сидел на закупках - Украина платит за свой газ НЕ РОССИИ.
Украина покупает свой газ своих партнёров - России в их списке НЕТ - точка.
Нах ты мне сдался договариваться - иди в ольгинскую кассу за получкой.
Мой ник тут знают 7 лет, а ты даже флаг страны спрятал, троллина.
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25.04.2020 18:20 Ответить
Крсперские хакеры поставили тебе украинский флажок ?
ПОЗДНО ВSRАЛИСЬ.
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25.04.2020 18:21 Ответить
тебе виднее.
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
на, вот прочти само себе о себе "Крсперские хакеры поставили тебе украинский флажок ?ПОЗДНО ВSRАЛИСЬ."
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25.04.2020 18:24 Ответить
Yuri Uscatijuk - T R O L L
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25.04.2020 20:08 Ответить
хорошо ты само себе исключительно о себе написало и новую кличку само себе дало.

на, вот прочти само себе о себе "Yuri Uscatijuk - T R O L L"
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29.04.2020 23:48 Ответить
у нас своего газа хватает.
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26.04.2020 20:33 Ответить
не хватает.
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29.04.2020 23:46 Ответить
"Гумконвой" РФ для Києво-Печерської лаври - це спецоперація Кремля "вовк в овечій шкурі", - Фріз - Цензор.НЕТ 6933
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25.04.2020 17:53 Ответить
"Гумконвой" РФ для Києво-Печерської лаври - це спецоперація Кремля "вовк в овечій шкурі", - Фріз - Цензор.НЕТ 6756
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25.04.2020 17:54 Ответить
"Помощь", которую никто не просил, которую во время войны навязывают военной силой -
это глумление над понятиями, сотрясение воздуха, белый шум.
Если Россия хочет Украине помочь - пусть сама уберётся из Крыма и Донбасса.
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25.04.2020 18:02 Ответить
Кольт,при всей твоей категоричности,получить такую помощь было бы не лишним.На границе,где то в Сумской области,провести таможенный досмотр,провести дезинфекцию,Перегрузить на наши автомобили и поставить на обсервацию.А потом,под контролем Красного Креста отправить в Лавру,или куда нужно.США ведь не отказались от помощи кацапии,они ее просто купили.
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26.04.2020 09:49 Ответить
CША далеко, а эти -соседи, они прорвутся на своих КАМАЗах, как в Италии, и займут центр Киева. Будет ВАм захват Киева, российский анклав, чему радостно аплодируют Портнов, Лукаш, Бондаренко. Они радостно приветствовали даже крестную ходу, даже вопили от восторга в своих фейсбуках, в июле 2019, 2018, 2017 и мечтали о захвате Киева вирянами, но не сложилось.
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26.04.2020 20:32 Ответить
Пусть в республики прут свою гуманитарку
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25.04.2020 18:13 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE!
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Путін - *****! - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 приспівка , яку вигадали й уперше виконали вболівальники футбольного клубу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2) «Металіст» у Харкові https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 30 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року на спільному марші з фанами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA) «Шахтаря» . Унаслідок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2014%E2%80%942017) російської агресії проти України широко розповсюдилася, отримавши низку обробок і варіаційhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE!#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE!#cite_note-powermix-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE!#cite_note-3 [3] і стала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BC інтернет-мемом . Вислів набув популярності серед противників політики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Путіна як в Україні, так і за її межами.

скоро, таке ж буде і про зеблана оманського
"Гумконвой" РФ для Києво-Печерської лаври - це спецоперація Кремля "вовк в овечій шкурі", - Фріз - Цензор.НЕТ 6839
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25.04.2020 18:57 Ответить
мозОку -це круто . розумна шмаркля, добре знає державну))
майже азiров.
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26.04.2020 19:10 Ответить
А что кто то их пускает, к чему это говорить? У «ЕС» такие благородные депутаты, хотя сам Порошенко позволил многое тому же медведчуку, а сейчас пытаются нагнетать украинцев комментируя кривляние русских обезьян.
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25.04.2020 20:49 Ответить
не спец, а плановое снабжение резидентуры новыми каналами с учетом особенностей текущего момента
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25.04.2020 20:52 Ответить
пропустить конвой в Украину.

после вьезда жестко обыскать и всех кто находился в конвое судить и обменять на наших военных.

по результатам обысков запретить гундяйскую секту в Украине за пособничество террористам и оккупантам.
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25.04.2020 20:59 Ответить
всех московских попов укаковать и отппавить гуманитарной помощью на россиию. Там в 10 раз больше больных, - пусть помоляться, хороводами походят, - вдруг поможет...
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25.04.2020 21:47 Ответить
"Гумконвой" РФ для Києво-Печерської лаври - це спецоперація Кремля "вовк в овечій шкурі", - Фріз - Цензор.НЕТ 116
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26.04.2020 00:22 Ответить
Сразу скажу,что это абсолютно внутреннее дело Украины, но у меня не укладывается в голове то, что Киево_Печерская Лавра фактически принадлежит РФ, через РПЦ МП. Вот представил себе ситуацию, что, например, храм Василия Блаженного, в Москве, принадлежал бы Украине через владение им Украинской православной церковью. Вот сколько бы это продолжалось ? Час, сутки, неделю ?
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26.04.2020 07:10 Ответить
Зе має відповісти Ірині Фріз:
- Нє нагнєтайтє. Я заглянул в глаза Путіна і увідєл в ніх мір.
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26.04.2020 09:15 Ответить
А в какой такой помощи нуждается жирная , лопающаяся от денег секта масковскаво патриархата в Украине? У них нет денег? Кушать нечего? Можно разрешить принять денежный перевод в долларах в обмен на всех наших пленных - согласно НАШИМ спискам.
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27.04.2020 13:01 Ответить
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