"Вильха-М" с первого выстрела попала точно в цель на испытаниях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На полигоне в Одесской области продолжаются испытания украинской ракеты "Вильха-М".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Во время сегодняшних испытаний ракета попала точно в цель с первого выстрела.

"Вильха-М" — проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу", — сказано в сообщении.

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