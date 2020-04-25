Чиновники на Херсонщине воровали деньги, выделенные на борьбу с COVID-19: успели присвоить более 110 тыс.

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных средств, выделенных медицинским учреждениям на борьбу с пандемией коронавируса на территории Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи разработали механизм присвоения денег, которые были перечислены медучреждению райсоветом для противодействия распространению инфекционного заболевания. Для реализации сделки представители больницы заключили договор с коммерческой структурой из города Каховка на приобретение для медперсонала защитных масок, халатов и дезинфицирующих средств.



При этом фигуранты значительно завысили стоимость указанной продукции. По предварительным оценкам, потери государства из-за этой схемы составляют более 110 000 гривен.



В рамках уголовного производства, начатого по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.



Разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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