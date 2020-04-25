Чиновники на Херсонщине воровали деньги, выделенные на борьбу с COVID-19: успели присвоить более 110 тыс.
Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных средств, выделенных медицинским учреждениям на борьбу с пандемией коронавируса на территории Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным, должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи разработали механизм присвоения денег, которые были перечислены медучреждению райсоветом для противодействия распространению инфекционного заболевания. Для реализации сделки представители больницы заключили договор с коммерческой структурой из города Каховка на приобретение для медперсонала защитных масок, халатов и дезинфицирующих средств.
При этом фигуранты значительно завысили стоимость указанной продукции. По предварительным оценкам, потери государства из-за этой схемы составляют более 110 000 гривен.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.
Разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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А на місцях за 20 років хату побудував і корупціонер...
Ви хоть кіл собі на голові тешіть... А Україну саме в Києві розграбовують.
Всі оці браконьєри поліцейські лівакові горілчані заводи... Всі платять криші... А криша в Києві... Нижча ланка, не має можливості, вивести гроші за кордон міліардами... І все життя проживають в Україні. на відміну від вищої ланки, яка після декількох років при владі стає громадянином єс, ізраїлю, сша, росії чи ще кого небудь, паралельно прихопивши трішечки мільярдів...
А фамилии или КЛИЧКИ можете назвать....а так похоже на фейк.