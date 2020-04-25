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Новости Коронавирус и карантин
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Чиновники на Херсонщине воровали деньги, выделенные на борьбу с COVID-19: успели присвоить более 110 тыс.

Чиновники на Херсонщине воровали деньги, выделенные на борьбу с COVID-19: успели присвоить более 110 тыс.

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных средств, выделенных медицинским учреждениям на борьбу с пандемией коронавируса на территории Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи разработали механизм присвоения денег, которые были перечислены медучреждению райсоветом для противодействия распространению инфекционного заболевания. Для реализации сделки представители больницы заключили договор с коммерческой структурой из города Каховка на приобретение для медперсонала защитных масок, халатов и дезинфицирующих средств.

При этом фигуранты значительно завысили стоимость указанной продукции. По предварительным оценкам, потери государства из-за этой схемы составляют более 110 000 гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Смотрите также: Местная власть на Днепропетровщине организовала схему откатов при ремонтах и разворовала 1,3 млн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

воровство (662) карантин (16729) СБУ (20042) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Херсонская область (4891)


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Топ комментарии
+4
Чиновники на Херсонщине воровали деньги, выделенные на борьбу с COVID-19: успели присвоить более 110 тыс. - Цензор.НЕТ 3423
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25.04.2020 14:27 Ответить
+2
херсонские чинуши претендуют на первые места по коррумпированности,лживости и подлости а тамошние мусора покрывают их тёмные делишки .
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25.04.2020 14:45 Ответить
+2
Запомните, на местах вся власть сохранилась со времен Кравчука. Хоть 200 раз меняйте президентов, министров, депутатов- ничего не изменится пока не поменяется власть на местах.
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25.04.2020 19:27 Ответить
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Чиновники на Херсонщине воровали деньги, выделенные на борьбу с COVID-19: успели присвоить более 110 тыс. - Цензор.НЕТ 3423
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25.04.2020 14:27 Ответить
Запомните, на местах вся власть сохранилась со времен Кравчука. Хоть 200 раз меняйте президентов, министров, депутатов- ничего не изменится пока не поменяется власть на местах.
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25.04.2020 19:27 Ответить
Ага... Саме тому у нас прем'єри депутати президенти міністри мілліардери і чесні люди...
А на місцях за 20 років хату побудував і корупціонер...
Ви хоть кіл собі на голові тешіть... А Україну саме в Києві розграбовують.
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25.04.2020 20:50 Ответить
І от яким же чином воні грабують рибу десятками тонн з нашої річки?Коли це роблять браконьери у зв'язці з місцевою поліцією та владою? Як вони (там в Кєві) крадуть наш місцевий асфальт з нашого асфальтового заводу? Як президент робить, що ліву горілку в нашому місті продають на кожному кроці в кодному ларьку? На місцях всі залишаются при любій владі. Від рядового поліцейського до прокурора району. Від депутата міськради до мера. Все налагоджено до дрібниць. Жалюгідні потуги активістів щось змінити ні до чого не призвели, хіба, що розділили суспільство міста на 2 табори. Одним подобається ,що можна красти і що все нележить їм, другі з цим не згодні.
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26.04.2020 11:02 Ответить
Все простіше... Вони беруть 66 мільярдів гривень, виділяють на боротьбу з коронавірусом і розкрадають.
Всі оці браконьєри поліцейські лівакові горілчані заводи... Всі платять криші... А криша в Києві... Нижча ланка, не має можливості, вивести гроші за кордон міліардами... І все життя проживають в Україні. на відміну від вищої ланки, яка після декількох років при владі стає громадянином єс, ізраїлю, сша, росії чи ще кого небудь, паралельно прихопивши трішечки мільярдів...
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26.04.2020 12:12 Ответить
херсонские чинуши претендуют на первые места по коррумпированности,лживости и подлости а тамошние мусора покрывают их тёмные делишки .
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25.04.2020 14:45 Ответить
Владі можна 900 тон масок продати за кордон за безцінь (начебто). Придбати лікарям всередині держави за "комерційними цінами", у бариг, бо інших - немає, ніззя!
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25.04.2020 15:21 Ответить
Чиновник - это бренд Украины, что сродни тысячному термину по смыслу и содержанию : багдадский вор
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25.04.2020 15:41 Ответить
Бред.в феврале маски были по 80 коп.в марте исчезли ,а в апреле появились по 30 грн. Закупили по 30 грн так как других не было и получили завышенную сумму
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25.04.2020 15:41 Ответить
расстрелять нах
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25.04.2020 16:31 Ответить
""...должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи разработали механизм присвоения денег, которые были перечислены медучреждению райсоветом для противодействия распространению инфекционного заболевания...."
А фамилии или КЛИЧКИ можете назвать....а так похоже на фейк.
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25.04.2020 17:16 Ответить
Садить барыг пора ,а то родину просремс,да уже почти просрали.))))))
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25.04.2020 20:06 Ответить
Ну что толку-то об этом писать, в Днепре на ремонте моста тоже воровали деньги - миллионы, был в этом участник и Михаил Лысенко, зам мэра, и что думаете, привлекли его за это к ответственности? Ага - дулю с маком, никто никого не привлёк, и никого не посадили.
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25.04.2020 23:06 Ответить
 
 