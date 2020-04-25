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"Пожизненники" - самая интеллигентная категория осужденных, я таких готов брать на работу, - министр юстиции Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает приговоренных к пожизненному заключению "самой интеллигентной и самой интересной категорией осужденных" и был бы готов взять таких людей на работу.

Об этом Малюська рассказал в интервью "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"Огромное количество "пожизненников" крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди. Классический пример — это когда человек 19−20 лет вернулся из армии, молодой-зеленый... У кого-то в банде состоял, кого-то убили из группы таких же. Это было в 1989—1990−1991 годах. Сейчас 2020-й. Они сидят десятки лет. Это люди, которым сейчас уже 40−50 лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Это совершенно, принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Я таких готов брать на работу. С ними можно общаться о множестве разных вещей. Они аккуратные, осторожные и не видели другого мира. Это ужасно", — сказал Малюська.

Читайте на Цензор.НЕТ: Глава Минюста Малюська: Правительство поддержало создание платных камер в СИЗО

По словам главы Минюста, с пожизненно осужденными не проводится необходимая работа, а эффективный механизм допуска к ним психологов и специалистов, которые бы оценивали возможность их помилования, отсутствует.

"Нужно, чтобы общество поняло, что это безопасно, эти люди адекватные, их можно поэтапно, выборочно, после тщательного анализа психологов постепенно выпускать, и нет смысла тратить бюджетные средства на их содержание", — добавил Малюська.

Также на Цензор.НЕТ: Минюст инициирует создание универсальных тюрем с несколькими уровнями безопасности, - Малюська. ВИДЕО

Автор: 

пожизненное заключение (67) заключенные (514) пенитенциарная служба (205) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+84
Да это гомно закончится когда нибудь, наркоманы гребаные!
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25.04.2020 14:32 Ответить
+61
Зрозуміло. Для повної дестабілізації влада випустить зеків.
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25.04.2020 14:32 Ответить
+50
Дебіл якийсь цей Малюська...
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25.04.2020 14:32 Ответить
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Страница 3 из 3
Мне вот интересно, если какой-то отморозок изнасилует и убьёт его мать, жену, сестру или дочь, потом надругаться над телами, расчленит и выбросит на помойку как скоро он возьмёт его к себе на работу???
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25.04.2020 18:22 Ответить
Моллюск, закусывать надо.
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25.04.2020 18:33 Ответить
Бери, Малюсько. ДО СЕБЕ
1. Охоронцями
2. Інкасаторами
3. Вихователями малолітніх дітей.
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25.04.2020 18:33 Ответить
Малюски,омары и креветки,- самая интеллектуальная часть этого правительства.И даже вирус себе заработал на корону.
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25.04.2020 18:50 Ответить
Типа кловуна с коломойшей мало, надо еще и разчлененку - вы реально экстримный народец
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25.04.2020 18:51 Ответить
*****. а Чикатила назвачить бригадиром у этих работников... *****. к чему мы катимся и когда уже дно?
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25.04.2020 18:56 Ответить
А він й...ну тий цей малюська!
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25.04.2020 19:13 Ответить
https://youtu.be/ZpNiM_RFvh8?t=1788 Денис Малюська про "пожизнєнників"
На 30-й минуте прямой текст этого ***** "министра"
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25.04.2020 19:45 Ответить
Жаль Толя Оноприенко (тот что более 50 человек убил) умер, а то мог бы стать незаменимым членом Зе-Команды.
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25.04.2020 20:29 Ответить
Або Сергій Ткач
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25.04.2020 21:13 Ответить
Від книжкового голоду помер.
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26.04.2020 02:10 Ответить
Кто то может подсказать,где он берет такую вкусняшку курнуть? Чи он по жизни такой? Как,впрочем,и все они...
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25.04.2020 20:54 Ответить
В российском посольстве...и не курнуть, а нюхнуть...
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25.04.2020 21:05 Ответить
Похоже.
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25.04.2020 23:08 Ответить
..... Я таких готов брать на работу.

Под стать министру....
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25.04.2020 21:26 Ответить
...а те що хтось в землі гніє, це як ?
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25.04.2020 21:43 Ответить
...а те що хтось в землі гніє, це як ?
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25.04.2020 21:44 Ответить
Тип: зе моллюска, вид: зе моллюска-долбо..б обыкновенный.
В Украине, что на работу некого брать?
В психиатрических лечебницах, там тоже спош одни интеллектуалы, это так на заметку.
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25.04.2020 21:51 Ответить
Так давай, бери их в Раду, а этих уволь, да и в слуги народу тоже надо их оформить.
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25.04.2020 22:01 Ответить
" "Довічники" - найінтелігентніша категорія засуджених, я таких готовий брати на роботу, - міністр юстиції Малюська"- ***** далекоглядний цей молюсок ,знає що його чекає! Думаєте хайпує,просто готує собі "легенду" як майбутньому довічнику.
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25.04.2020 22:35 Ответить
Малюска надо выпускать в природную среду обитания -Моментум море.
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26.04.2020 00:23 Ответить
Треба кількох з них амністувати та заселити Малюсці в під'їзд тоді побачимо якої він заспіває.
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26.04.2020 02:07 Ответить
у масюськи реально не все в порядке с катушками !!!
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26.04.2020 02:16 Ответить
Один бачить мир в очах *****, а малюська то саме що шеф вживає і його теж торкнуло.
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26.04.2020 02:33 Ответить
"Міністр юстиції України Денис Малюська..." - нема слів, "одни выражения".
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26.04.2020 08:35 Ответить
Правительство - просто "агонь!": минздрав заявляет, что от короновируса "умрут только все пенсионеры"(только и всего), минюст - что пожизненники-серийные убийцы лучшие люди. Да когда этот сюр уже кончится, *****???!....
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26.04.2020 14:20 Ответить
Якщо для цього "зеленого дегенерата" довічники є взірцем інтелігентності... ну то що ще можна сказати ... "клініка"...
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27.05.2020 17:45 Ответить
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