"Пожизненники" - самая интеллигентная категория осужденных, я таких готов брать на работу, - министр юстиции Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает приговоренных к пожизненному заключению "самой интеллигентной и самой интересной категорией осужденных" и был бы готов взять таких людей на работу.

Об этом Малюська рассказал в интервью "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"Огромное количество "пожизненников" крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди. Классический пример — это когда человек 19−20 лет вернулся из армии, молодой-зеленый... У кого-то в банде состоял, кого-то убили из группы таких же. Это было в 1989—1990−1991 годах. Сейчас 2020-й. Они сидят десятки лет. Это люди, которым сейчас уже 40−50 лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Это совершенно, принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Я таких готов брать на работу. С ними можно общаться о множестве разных вещей. Они аккуратные, осторожные и не видели другого мира. Это ужасно", — сказал Малюська.

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По словам главы Минюста, с пожизненно осужденными не проводится необходимая работа, а эффективный механизм допуска к ним психологов и специалистов, которые бы оценивали возможность их помилования, отсутствует.

"Нужно, чтобы общество поняло, что это безопасно, эти люди адекватные, их можно поэтапно, выборочно, после тщательного анализа психологов постепенно выпускать, и нет смысла тратить бюджетные средства на их содержание", — добавил Малюська.

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