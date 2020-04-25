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Новости Коронавирус и карантин
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Вчера украинский производитель поставил 2 тыс. ПЦР-систем, сегодня поставит 1 тыс., в воскресенье - полторы, - Степанов

Вчера украинский производитель поставил 2 тыс. ПЦР-систем, сегодня поставит 1 тыс., в воскресенье - полторы, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов озвучил название украинского предприятия, производящего системы для ПЦР-тестирования, и рассказал о планах поставок.

Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Началась поставка ПЦР-систем от украинского производителя – это "Укргентех". Первую поставку они осуществили вчера. Одна ПЦР-система насчитывает почти 100 тестов. Вчера была поставка 2 тысяч ПЦР-систем, которые сразу поехали в регионы. Это почти 200 тысяч тестов", — сказал он.

Степанов отметил, что в субботу будет поставка еще 1 тысячи ПЦР-систем, то есть, 100 тысяч тестов. "Завтра планируется еще 150 тысяч тестов. Они сразу отправляются в регионы", — сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы получили 2 тыс. наборов для проведения 200 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус украинского производства, - замглавы ОП Тимошенко

Кроме того, Степанов сказал, что Министерство финансов в конце марта выделило Институту молекулярной биологии и генетики НАН Украины определенную сумму средств "на научные исследования и на возможность изготовления и тестирования ПЦР-систем".

"У меня тоже была встреча с директором Института молекулярной биологии и генетики. Мы должны осознавать, что это тот наш потенциал научный, который мы сто процентов должны приобщать, в том числе и для изготовления ПЦР-систем. Но ученые — не производители. Поэтому тут очень важно сделать синергию между учеными и промышленными предприятиями, которые непосредственно могут изготовлять (ПЦР-системы. — Ред.). Именно об этом мы предварительно договорились и будем ожидать дальнейшего сотрудничества", — сказал глава Минздрава.

Также на Цензор.НЕТ: "Тесты - ни к черту", - Лукашенко отказался использовать российские тест-системы для определения коронавируса

Автор: 

карантин (16729) тестирование (496) Степанов Максим (2062) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Почему степанов кудахчет? Где клован? Камера..мотор...начали... Зеля должен вещать в очередном ролике о таком эпохальном событии.
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25.04.2020 15:37 Ответить
+3
Пытались выяснить, что за предприятие такое.
Уставные 1000 грн.
Физический адрес - пищеблок общежития КПИ.
Терзают смутные сомнения.
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25.04.2020 15:49 Ответить
+3
Проспал,Степанов опередил.Какая жалость.Какой пиар можно было бы забацать,придется Мтепанова уволить.
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25.04.2020 15:54 Ответить
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Почему степанов кудахчет? Где клован? Камера..мотор...начали... Зеля должен вещать в очередном ролике о таком эпохальном событии.
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25.04.2020 15:37 Ответить
Проспал,Степанов опередил.Какая жалость.Какой пиар можно было бы забацать,придется Мтепанова уволить.
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25.04.2020 15:54 Ответить
а потому что степашка с єтого откат имеет как и на закупке костюмов...зебил на китайских потоках сидит...разделение труда и бабок
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25.04.2020 17:00 Ответить
Питання в заголовку. Скільки український виробник поставить ПЦР тестів в понеділок?
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25.04.2020 15:38 Ответить
2 000
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25.04.2020 15:42 Ответить
Вчера украинский производитель поставил 2 тыс. ПЦР-систем, сегодня поставит 1 тыс., в воскресенье - полторы, - Степанов - Цензор.НЕТ 4960
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25.04.2020 15:45 Ответить
В настоящее время у мадуро уже голод свирепствует
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25.04.2020 15:54 Ответить
Ну может наконец увидим реальную картину ситуации с эпидемией в стране. А не то вранье, нарисованное китайскими тестами. Правда если наши тесты не подкачают и будут работать.
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25.04.2020 15:43 Ответить
ты пойдешь тестироваться?
А вдруг неверно?
А вдруг ты читал шо 1500 медиков заражены?
А вдруг ВНЕЗАПНО понял шо в больнице шанс заразиться более крепок чем не ходи туда, а сиди дома, по закону Ома?
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25.04.2020 15:47 Ответить
Штырит? Прими и попустит.
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25.04.2020 15:51 Ответить
У ПЦР нет ложно-положительного, только ложно-отрицательный. Так что, если появится в Диле - посмотрим, сколько будет стоить... Понятно, что в Евролаб не пойду - да и любой из 25% туда не ездец
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25.04.2020 16:22 Ответить
тогда никакого отмены карантина 12 мая не будут-коронавирус ихние все-спихнуть еще больше безработных падение экономики еще больше если не наступит 12 мая-даже предполагаю что они закупили чтоб наверняка уже не уменшилось как не старалась и самолеты гнали с европы и метро единственные в мире и транспорт закрыли чтоб по максимому нанести урон экономике ну не верю что они так переживают за людей чтоб не ездили не заражались вот Италия Испания все работает кто нарушает того штрафуют но транспорт работает а тут зебилы под шумок коронавирусу на него все списать
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25.04.2020 15:51 Ответить
Сильно много "если". Первые тесты этих систем все покажут. Будем посмотреть.
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25.04.2020 15:54 Ответить
которые сразу поехали в регионы. Источник: https://censor.net/n3191525\\\\\\\\\\\\

да министр сам поехавший - имели 2 полных месяца шоб подготовиться. иииии???
ну ясно если министров менять как маски - с кого спрос будет то?
все министры будто закупали, приказывали, грозили, участвовали, нагибали, лечились вна карантине, увольнялись, распоряжались ...... и обосрались.
Стыд просто. Ублюдков надо направить в любую клинику - и пусть там "лечат" и стараются не заразиться.
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25.04.2020 15:45 Ответить
Пытались выяснить, что за предприятие такое.
Уставные 1000 грн.
Физический адрес - пищеблок общежития КПИ.
Терзают смутные сомнения.
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25.04.2020 15:49 Ответить
Так с помоев и тесты делают,зеспециалисты.
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25.04.2020 15:56 Ответить
Ото герои!
Не прошло и полгода (с)
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25.04.2020 15:53 Ответить
В Германии тестируют 50000 в сутки алле вы каждые сутки отстаете на 49 дней
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25.04.2020 15:56 Ответить
Тесты наши или перепакованные российские?
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25.04.2020 15:57 Ответить
Судя по всему - китайские не перепакованные.
Просто наклейку клеят.
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25.04.2020 16:01 Ответить
Сестра моей подруги генетик,работает в этом институте.Уже месяц сидит за свой счёт!Приобщатели
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25.04.2020 16:38 Ответить
Поставка халатов от Степанова,по условиям контракта,после 20 мая 2020.Как всегда у зеленопузых,купить на 41% дороже от украинских,да еще и поставить через месяц! Вот врачи,которые за них голосовали будут рады,или уже рады?
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25.04.2020 16:50 Ответить
 
 