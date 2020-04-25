Вчера украинский производитель поставил 2 тыс. ПЦР-систем, сегодня поставит 1 тыс., в воскресенье - полторы, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов озвучил название украинского предприятия, производящего системы для ПЦР-тестирования, и рассказал о планах поставок.

Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Началась поставка ПЦР-систем от украинского производителя – это "Укргентех". Первую поставку они осуществили вчера. Одна ПЦР-система насчитывает почти 100 тестов. Вчера была поставка 2 тысяч ПЦР-систем, которые сразу поехали в регионы. Это почти 200 тысяч тестов", — сказал он.

Степанов отметил, что в субботу будет поставка еще 1 тысячи ПЦР-систем, то есть, 100 тысяч тестов. "Завтра планируется еще 150 тысяч тестов. Они сразу отправляются в регионы", — сказал он.

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Кроме того, Степанов сказал, что Министерство финансов в конце марта выделило Институту молекулярной биологии и генетики НАН Украины определенную сумму средств "на научные исследования и на возможность изготовления и тестирования ПЦР-систем".

"У меня тоже была встреча с директором Института молекулярной биологии и генетики. Мы должны осознавать, что это тот наш потенциал научный, который мы сто процентов должны приобщать, в том числе и для изготовления ПЦР-систем. Но ученые — не производители. Поэтому тут очень важно сделать синергию между учеными и промышленными предприятиями, которые непосредственно могут изготовлять (ПЦР-системы. — Ред.). Именно об этом мы предварительно договорились и будем ожидать дальнейшего сотрудничества", — сказал глава Минздрава.

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