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Воронченко, Турчинова и Порошенко хотят обвинить в госизмене. Так нынешняя власть выполняет план Кремля, - Ляшко. ВИДЕО

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Офис генпрокурора планирует выдвинуть подозрения в государственной измене командующему ВМФ адмиралу Воронченко, экс-секретарю СНБО Турчинову и экс-президенту Порошенко.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я получил проверенную информацию, что ГПУ в ближайшее время собирается обвинить в государственной измене командующего ВМФ адмирала Воронченко, экс-секретаря СНБО Турчинова и экс-президента Порошенко. Их обвиняют, что дали команду на проход наших военных через Керченский пролив", - написал Ляшко.

Политик подчеркнул, что никто из тех, кто сегодня руководит Украиной, не сделал и миллионной доли для ее спасения, как Воронченко, Турчинов или даже его политический оппонент Порошенко: "Фальсификация уголовных дел против тех, кто остановил российскую агрессию, против всех нас - это выполнение нынешней властью задачи Кремля по дискредитации Майдана и нашей освободительной борьбы".

"Предупреждаю антимайдановскую власть: ни один карантин или вирус не остановит нас, чтобы вынести вас к чертовой матери!" - резюмировал Ляшко.

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Воронченко, Турчинова и Порошенко хотят обвинить в госизмене. Так нынешняя власть выполняет план Кремля, - Ляшко 01

Ляшко Олег (1642) Порошенко Петр (19618) Турчинов Александр (3336) Воронченко Игорь (83) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+103
Воронченко, Турчинова и Порошенко хотят обвинить в госизмене. Так нынешняя власть выполняет план Кремля, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1779
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25.04.2020 16:01 Ответить
+85
Украинские корабли в украинском проливе - это государственная измена?
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25.04.2020 15:58 Ответить
+84
Сознательный отказ от пользования Керченским проливом - это признание Крыма российским. И это есть настоящая государственная измена. Исчезни, сепар.
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25.04.2020 16:01 Ответить
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Повірьте,що винос буде зроблено коректно, через Трибунал і навічно!
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05.07.2020 21:44 Ответить
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