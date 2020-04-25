Воронченко, Турчинова и Порошенко хотят обвинить в госизмене. Так нынешняя власть выполняет план Кремля, - Ляшко. ВИДЕО

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Офис генпрокурора планирует выдвинуть подозрения в государственной измене командующему ВМФ адмиралу Воронченко, экс-секретарю СНБО Турчинову и экс-президенту Порошенко.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я получил проверенную информацию, что ГПУ в ближайшее время собирается обвинить в государственной измене командующего ВМФ адмирала Воронченко, экс-секретаря СНБО Турчинова и экс-президента Порошенко. Их обвиняют, что дали команду на проход наших военных через Керченский пролив", - написал Ляшко.

Политик подчеркнул, что никто из тех, кто сегодня руководит Украиной, не сделал и миллионной доли для ее спасения, как Воронченко, Турчинов или даже его политический оппонент Порошенко: "Фальсификация уголовных дел против тех, кто остановил российскую агрессию, против всех нас - это выполнение нынешней властью задачи Кремля по дискредитации Майдана и нашей освободительной борьбы".

"Предупреждаю антимайдановскую власть: ни один карантин или вирус не остановит нас, чтобы вынести вас к чертовой матери!" - резюмировал Ляшко.

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