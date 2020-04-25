COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Деснянском районах

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком и Деснянском районах.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +1

- Дарницкий - +8

- Деснянский - +8

- Днепровский - +6

- Оболонский - +2

- Печерский - + 1

- Подольский - +4

- Святошинский - +0

- Соломенский - + 2

- Шевченковский - +7

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