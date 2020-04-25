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COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Деснянском районах
За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком и Деснянском районах.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - +1
- Дарницкий - +8
- Деснянский - +8
- Днепровский - +6
- Оболонский - +2
- Печерский - + 1
- Подольский - +4
- Святошинский - +0
- Соломенский - + 2
- Шевченковский - +7
Топ комментарии
+2 Larysa Pohribna
показать весь комментарий25.04.2020 16:19 Ответить Ссылка
+2 Кирилл Лещенко
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+2 pompiere
показать весь комментарий25.04.2020 16:29 Ответить Ссылка
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а в Україні стільки й нема. я про тих, кому може знадобиться госпіталізація
мат и хамство бросают в бой, когда больше нечего. конечно, если главврач что-то ляпнул в сердцах - это о-го-го. а официальные данные - фигня полная....
с нетерпением жду твой придурковатый ответ, обильно нашпигованный матом.
Вони не розуміють що таке економіка. Тим більше вони не розуміють ні як вона валиться ні як вона йде на зростання. Ні, взагалі, що таке циклічність розвитку.
Державна служба статистики оприлюднила дані про кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-лютому 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
За даними статистичного відомства, за перші два місяці року в Україні померло 100738 осіб.
Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 1345 осіб, серед них туберкульоз - 581, від СНІДу померло 576 українців.
Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 13307 громадян.
Найчастіша причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померли 68548 осіб, у тому числі, від ішемічної хвороби серця - 47211 осіб.
За даним Держстату, грип і пневмонія офіційно стали причиною смерті 1326 осіб (у тому числі, в січні - 621).
Крім того, 4843 українців загинули внаслідок зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 630 громадян, утоплення - 154, пожежі - 237, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 348, отруєння алкоголем - 448, самогубства - 869, навмисні вбивства - 243.
І, до речі, з першого квітня шанс наштовхнутися на туберкульозного в магазині зріс у кілька разів. Насолоджуємось...
в Африке от эболы миллионами умирают, и что мне с этим делать?
фоновая смертность? похоже, это ты, дружок, обкурился
то есть от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 68 тыс. людей за 2 месяца, и это фон для 200 смертей от коронавируса? ты в адеквате?
ПС Вы как собираетесь отделять зоровых от зараженных в латентном периоде, когда симптомов никаких, а они уже заразны?
каков путь распространения вируса? воздушно-капельный
как тогда без кашля и насморка вирус может распространяться?
********
Замечательное лечение. У меня все.
с таким протоколом от ВОЗ, позволяющим причиной почти любой смерти считать коронавирус, врядли будет +, скорее большинство инфарктных и инсультных записывают в "умерших от коронавируса"
Що не так з твоєю логікою?
ПС А чому шанс наштовхнутися на туберкульозного в магазині 30 березня був в рази менший?