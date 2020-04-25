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Новости Нормандские переговоры
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РФ никогда не будет договариваться о новом саммите нормандской четверки, пока не будут выполнены принятые в Париже решения, - Лавров

РФ никогда не будет договариваться о новом саммите нормандской четверки, пока не будут выполнены принятые в Париже решения, - Лавров

Россия не видит возможности проведения нового саммита в "нормандском формате" до тех пор, пока не будут реализованы решения, принятые на декабрьской встрече лидеров в Париже.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы никогда не будем договариваться о новом саммите, пока не будут честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

Он отметил, что "для их выполнения (у Киева. - Ред.) нет другого пути, кроме как вести себя правильно в Контактной группе и достигать договоренностей с Донецком и Луганском".

По словам Лаврова, из парижских договоренностей лидеров "выполнена одна, и то в достаточно скромных масштабах: состоялся обмен удерживаемыми лицами".

"Менее трех десятков человек были обменены между Киевом с одной стороны, Донецком и Луганском - с другой. Всё остальное, что обсуждалось в Париже, к огромному нашему сожалению, не выполнено, и не по вине или в силу отсутствия доброй воли со стороны Донецка и Луганска", - заявил российский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакой конкретики по встрече в "нормандском формате" пока нет, - Песков

Он также подтвердил, что на следующую неделю запланирована видеоконференция глав МИД "нормандской четверки", в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция.

"Я предвижу достаточно, наверное, важный разговор на уровне министров, потому что обо всём этом мы говорили многократно Германии и Франции. Просили их взять на себя обязанность все-таки побуждать украинские власти к честной и конструктивной работе, но какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции, кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить "давайте скорее собираться в Берлине"", - пояснил Лавров.

По его словам, украинской стороне "важно демонстрировать то, что они встречаются в "нормандском формате", и одновременно как можно меньше внимания уделять Контактной группе, где у них есть возможность напрямую решать вопросы с Донецком и Луганском".

"Они хотят всячески от этого уходить. И сделать так, чтобы "нормандский формат" стал единственным каналом разговора по Минским договоренностям. Они считают, что в рамках этого "нормандского формата" есть Россия в качестве "страны-агрессора", а Франция и Германия помогают Украине заставить Россию выполнить все то, что должна выполнять сама украинская сторона, подчеркну, в прямом диалоге с Донецком и Луганском. Тяжелая ситуация", - заявил Лавров.

Напомним, предыдущая встреча лидеров "нормандской четверки" (Германии, России, Франции и Украины) прошла в Париже 9 декабря 2019 года. Она состоялась после трехлетнего перерыва.

Лавров Сергей (2325) МИД РФ (1673) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+49
Блин, что ж там наш ишак за 5 минут успел наобещать?
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25.04.2020 16:43 Ответить
+31
А как так Порох требовал выполнения сначала кацапов их части, а бубочка наобещал выполнение только с нашей стороны?
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25.04.2020 16:51 Ответить
+31
Забавно зебил получается. Порошенко подписал договор, а вы его не выполняете и подписываете новый. Он его подписал во время, когда в стране не было армии и вероятность дефолта расценивалась в 99.9%. А вы там еще худшие условия приняли, при наличии боеспособной армии и нулевой вероятности дефолта (до прихода Зебила к власти).
Это как писать, что в коррупции Ермака виноват Порошенко
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25.04.2020 17:18 Ответить
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Страница 2 из 2
Сегодня 25 апреля Италия отмечает День освобождения от фашизма и немецкой оккупации.
Ни в Италии, ни в Америке или Британии - странах освободительницах, нет ни безумных "парадов", ни ленточек, ни перловки, ни бухих "освободителей", ни рёва по-английски "Палермо-наш"
Цивилизация просто вспоминает и скорбит по жертвам войны...

РФ ніколи не домовлятиметься про новий саміт нормандської четвірки, поки не будуть виконані ухвалені в Парижі рішення, - Лавров - Цензор.НЕТ 7018
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25.04.2020 17:13 Ответить
1000-й раз доказує, Шо з козлорилими немає про що домовлятись. Козлорилі гниди розуміють тільки силу.
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25.04.2020 17:15 Ответить
Уважаемый ,Вы вОльны писать как пожелаете, но правильней будет- кАзламордый. Это я Вам как первоисточник заявляю. Звыняйте що на кацапськой мови пишу.
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25.04.2020 17:19 Ответить
Вибачте, пане, що допустив неточність у висловлюваннях. А щоб точніше висловлювати весь колорит буду впрЄдь писати кАзлАморді свинособаки...
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25.04.2020 17:25 Ответить
Чудненько ! Поюсню чому там литера А. Тому що мы кОзаки , а воны гадки кАзаки чы кИзяки. А по друге- щоб не ображаты козлов. Раньше я добавлял картинку зачатия этой гадости с козой и Каином.
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25.04.2020 17:34 Ответить
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25.04.2020 17:39 Ответить
Так огорчительно наблюдать расстроеную говорящую лошадь.
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25.04.2020 17:15 Ответить
Ну да, накладно носить за фюрером кошачий лоток с автоматчиками.
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25.04.2020 17:17 Ответить
Забавно конечно,Дуче Муссоллини построил в Италии фашизм,а Гитлер нацизм... союзнички блин кремлевского Урода Джугащвили...
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25.04.2020 17:17 Ответить
Ваш през стучит хреном по роялю, зебильо -поэтому, жри те
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25.04.2020 17:19 Ответить
Если кто то испортит возух- не камидьфо всем. Так и тут, оно стучит - а мы офигиваем.
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25.04.2020 17:25 Ответить
Первым начал договариваться Пеца в Минске,оттуда все и началось
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25.04.2020 17:21 Ответить
Дятел ты тупой,Минский формат придуман для остановки массового кровопролития с обоих сторон....,лучше худой мир,чем горячая война...
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25.04.2020 17:26 Ответить
Пердунишка,а кто объявлял перемирия ещё до Минска?
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25.04.2020 17:29 Ответить
Дрыщ , а ты в это время где был. 100% что не под обстрелами.
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25.04.2020 17:39 Ответить
Так перемирие с кацапами это хорошо или зрада?
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25.04.2020 17:51 Ответить
Ты дурак? или у тебя памяти нет. Хотя ,что можно ожидать от зеофила.
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25.04.2020 17:26 Ответить
ВЫ смысле...пеца первым воздух испортил?)))))
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25.04.2020 20:49 Ответить
На учредительном съезде фашистской партии Италии Дуче Муссолини присутствовала и делегация чЛенинской партии РСДРП во главе с Вороновым,уже тогда Крысы кремля совали свой нос в чужие дела,извлекая опыт для себя, в борьбе за Мировую революцию...
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25.04.2020 17:24 Ответить
А выдавать российские паспорта на нормандском формате договорились или в минских договоре записано. Скоро российские паспорта начнут выдавать с доставкой на дом .
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25.04.2020 17:24 Ответить
ну и плевать.
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25.04.2020 17:26 Ответить
Если запад не может поставить на место оккупанта, и ситуация на донбассе перманентная, и нет света в конце туннеля, в таком случае нам остается оставить часть своей территории и делать новую границу, с надеждой вернуть свою территорию в недалеком будущем.
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25.04.2020 17:27 Ответить
Если только по вопросу части Донбасса, то да, можно было бы границу поставить...но.. обстрелы продолжатся со стороны оккупантов. И ничего никто не сможет с этим сделать, пока сама рабсея не пртеряет интерес в этом
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25.04.2020 17:41 Ответить
Надо оторвать ноги ермакам и не теряя времени ПРОДОЛЖАТЬ создавать армию , а не """"национальную тьфу гвардию.""" Зеофилы устали от войны ,- повбывав бы гадов.
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25.04.2020 17:46 Ответить
Армию из кого создавать? Если 73% зебилы? Сам пойдешь? Ничего личного, просто интерес...
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25.04.2020 20:55 Ответить
Запад не может))) не хочет!!! его ФсЁ устраивает.
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25.04.2020 20:50 Ответить
кацапия скоро сама припользет на переговоры.после победы Байдена ей санкций целую пачку добавят.
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25.04.2020 17:33 Ответить
Скорее бы уже Порошенко вернулся.
Тогда мы узнаем о всех тайных протоколах двух х.уйлов.
Хотя...пожар на Банковой не исключен!!!
Банковая - условно. Конечно, ни заметут все следы у другом месте.
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25.04.2020 17:39 Ответить
Порошенко со своим огромным авторитетом без проблем у Меркель узнает, что там нелох с Ермаком наобещал.
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25.04.2020 18:47 Ответить
Это вам не минский договорняк, который позволял строить армию и сдерживать орков.
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25.04.2020 17:51 Ответить
РФ ніколи не домовлятиметься про новий саміт нормандської четвірки, поки не будуть виконані ухвалені в Парижі рішення, - Лавров - Цензор.НЕТ 7997
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25.04.2020 18:01 Ответить
Правильно - бєділі, бєдім і будем бєдіть!
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25.04.2020 22:13 Ответить
Абхазия, Крым, Донбасс, Сирия...что-то давненько российский фюрер ничего не брал.....ах да, у саудовского принца.
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25.04.2020 18:03 Ответить
«Какие минские договоренности? Параша не является стороной конфликта, так считают в кремле. И какой дело паРаши до этого?!!! Считают себя в каждой бочке затычкой?
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25.04.2020 18:03 Ответить
А Він же казав, що нічого не підписував та не обіцяв?? Він міркував, мабуть, що всі підкилимні обіцянки та розмови з представниками Путіна не стануть відомі...., як у гримьорці зажиманки з хористками та підтанцовкою....?? Воно вважало себе ВЕЛИКИМ ГЕЗБІ??Другий Молотов?? Тоді треба готуватися до сумісного параду...., десь у сірій зоні, щоб наші та сепарскі військові разом, на трибуні, під "Прощання словьянки"....А може 73% вже прозріли та залишилося 23%??
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25.04.2020 18:06 Ответить
Лен , по перше - Путін-***** , треба так і писати . По друге , - наші хлопці з передової завжди передають нам вітання і запевняють в надійності кордону на донбасі . По третє - у вас , мабуть дотепер 23 % - і без змін в голові , - дуже шкода !! )))
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25.04.2020 18:26 Ответить
РФ ніколи не домовлятиметься про новий саміт нормандської четвірки, поки не будуть виконані ухвалені в Парижі рішення, - Лавров - Цензор.НЕТ 4924

Конь, это тебе.
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25.04.2020 18:17 Ответить
Вот и ответ на вопрос, кто в Париже стоял на коленях.
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25.04.2020 18:18 Ответить
И, что эта говорящая лошадь лавров позволяет себе всякие разсуждения вслух!? По моему Ермак и алкоголик-бомж Сивохо, перевыполнили все данные обещанные Зеленским мероприятия с лихвой. Правда мы не знаем секретной части обещаний Зеленского! Во вопрос!!
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25.04.2020 18:23 Ответить
тю...а шо другого можно было от старой клячи услышать? не переймайтесь
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25.04.2020 18:26 Ответить
Макрон зупинив розмову віслючка з ****** . Напевне там обіцялось таке що и Макрону стало лячно .........
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25.04.2020 18:27 Ответить
Зелюк в Парижі ...
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25.04.2020 19:57 Ответить
И там успел обοςρατься!
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25.04.2020 20:13 Ответить
Спасибо Цензору, что я под своим флагом!
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25.04.2020 18:33 Ответить
Какое все ж таки умное...интеллегентное лицо у лаврова.прям как у моей собаки...только мой чарлик так красиво говорить не может.
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25.04.2020 18:52 Ответить
Не любите ви свого песика.
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25.04.2020 21:08 Ответить
Дебили блд! Кто бы говорил о чесности и добросовестности!
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25.04.2020 18:54 Ответить
Однако хотелки у кокаиновой лошади.....А отминетить не?
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25.04.2020 19:09 Ответить
Г(х)ер Лавров! Німеччина і Франція, а за ними США , ООН вже неодноразово вказували, що забирайтеся з Донбасу разом з "викопаною" зброєю і "іхтамнетами", а заодно із Криму, Лише тоді можливі реальні домовленності. І нічого перекладати цю проблему з хворої голови на здорову.
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25.04.2020 19:13 Ответить
То что подписал Ермак в Минске, об этом и договорился Ху@ло с Зеленским.
Снял с России уголовную ответственность за убитых на Донбассе, снял уголовную ответственность с России за мородерство и грабежи и разрушенную инфраструктуру, с последующим невозможным иском на 100-200 млрд с России, признал ЛДНР.
Что тут сказать: у нас президент - предатель Украины
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25.04.2020 19:46 Ответить
Думаю лошадь из МИД рф -- немножко географичесски ЛУКАВИТ ..
.
НЕ В ПАРИЖЭ.-
а в 06МАНЕ !
,
.
А 3енелейсские -- притворяються патриотами , и как бы не хотят, но ЭТО ДЕЛО ВРЕМЕНИ,,
,
.Потои ,- как всегда обвинят пороха..
.
мол - это МИНССКИЕ.- а не ПАРИЖССКИЕ- договоренности..
.
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25.04.2020 19:52 Ответить
Лошадка! Мы ожидаем смерти вашей вонючей помойки в течение 2-ух лет! Всё к этому идёт!
Быкуй дальше, а мы пока будем 'сидеть у реки и ждать когда проплывёт ваш труп"!
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25.04.2020 20:02 Ответить
Жаль, что украинцы не китайцы...
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25.04.2020 21:02 Ответить
Спрашивается, кто шмарклю за язык тянул обещать создать совместную комиссию с террористами ?
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25.04.2020 20:10 Ответить
Переговоры с донецкими урками недопустимы! Любое общение с донецкими урками означает их легализацию, чего и добиваются московиты. Далее последует снятие животворных санкций, чего допускать нельзя!
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25.04.2020 20:12 Ответить
Однако, Зеленский именно на это и настроен. Только на это и ни на что другое.
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25.04.2020 21:55 Ответить
А хто скаже як зветься тварина від схрещення коня та віслюка?
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25.04.2020 21:07 Ответить
6 лет уже как дурака включают. Крошить их на Домбасе нужно, как турки в сирии, а не переговоры вести.
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25.04.2020 21:40 Ответить
РФ ніколи не домовлятиметься про новий саміт нормандської четвірки, поки не будуть виконані ухвалені в Парижі рішення, - Лавров - Цензор.НЕТ 2838
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25.04.2020 21:43 Ответить
Занюханная лошадка и ей живется несладко.
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25.04.2020 21:57 Ответить
Лавров,ты можешь закончить,как Чуркин,так как Господь Бог,от тебя давно уже в отказе. Так что иди ты нах..й!
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25.04.2020 22:12 Ответить
цікаво...що ж там Зебіл наобіцяв?!....напевно воду в Крим...і відведення УКРАЇНСКОЇ АРМІЇ до Карпат.....поживемо...почуємо...а взагалі,

я знову ж переконуюсь, яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.04.2020 22:13 Ответить
Шмаркля с Дерьмаком обещают,а Вам руський мир виноват?
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26.04.2020 08:32 Ответить
а Шмаркля с Дерьмаком це хто?! Це і є прямі адепти руSSкого міра! тільки і чекають як "по-швидше добратись на братскую сцену..." Ви ще скажіть, що медведчуки, бойки, ківалови, з трухановими і добкіними це не адепти руSSкого міру.....
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26.04.2020 10:36 Ответить
Нав1ть не сперечаюсь з вами,ви прав1 на 100%.
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26.04.2020 23:38 Ответить
Лучше лошадей разводи,они поймут
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25.04.2020 22:13 Ответить
И Донецка уже нет, и Луганска! Там теперича " сталино" и " ворошиловград", а то как то " мид ваш не успевает за прихвостнями вашими
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25.04.2020 22:15 Ответить
Коняка апокалипсиса закусила удила!
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25.04.2020 22:47 Ответить
Заметили, как-то так получается, что Украина, у которой РФ оккупировала часть территории, всегда, в речах любого официального лица из РФ, остается как бы в виноватых, а достойного отпора вовсе и не слышно. Прошло уже 6 лет с момента нападения РФ на Украину, а ситуация практически изменяется мало. А ведь за это время закончилась Вторая мировая война. У вас что, очередная столетняя или будете в плен сдаваться ?
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26.04.2020 07:27 Ответить
Зачем сдаваться?Вот сменим Зе и ко и опять пойдем понемногу "просачиванием",как при ПАПе, освобождать свою землю от сепаров с их покровителями..
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26.04.2020 12:53 Ответить
.....почекаємо , незабаром будуть зміни.
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26.04.2020 12:45 Ответить
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