Назначение Саакашвили в Кабмин будет незаконным, он осужден в Грузии, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Бывший президент Грузии и уволенный глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили не станет вице-премьер-министром по вопросам реформ без нарушения закона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Обозреватель".

Согласно ст. 7 Закона "О Кабинете министров Украины", не может быть назначено на должность члена Кабинета министров Украины лицо, имеющее судимость, не погашенную или не снятую".

Причем в законе отсутствует норма, что лицо должно быть осуждено именно в Украине. Таким образом, Саакашвили не может быть членом украинского правительства, поскольку имеет судимость, которая не снята и не погашена в Грузии.

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, а по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

Например, в июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Михеила Саакашвили к шести годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий. Суд счел доказанным, что в 2005 году Саакашвили, занимавший в то время пост президента Грузии, приказал своим подчиненным избить члена парламента, бизнесмена Валерия Гелашвили.

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Также в январе 2018 года Тбилисский городской суд признал виновным Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил ему три года лишения свободы.

Суд полностью согласился с обвинениями прокуратуры в том, что президент в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.

Дело об этом убийстве имело широкий резонанс в Грузии, так как к убийству Гиргвлиани косвенно были причастны бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.

Еще одно резонансное дело против Саакашвили о растрате государственных средств находится в судопроизводстве.

Отметим, что все судебные решения по Саакашвили, вынесенные в Грузии, действительны на территории Украины. Дело в том, что Украина ратифицировала Европейскую конвенцию о международном признании судебных решений по уголовным делам и договор с Республикой Грузия о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам. Таким образом, Саакашвили грозит тюрьма.

Издание "Обозреватель" подчеркивает, что в случае назначения Михеила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ подаст в суд на такое решение.

Как сообщалось, о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.

Новость о включении экс-главы Одесской ОГА в правительство вызвала огромный ажиотаж среди украинцев.

Также стало известно, что Саакашвили собирался убеждать нардепов "Слуги народа" поддержать его кандидатуру.

Кроме того, в сети всплыло совместное фото бывшего президента Грузии и нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака. Снимок был сделан во время встречи выпускников Киевского института международных отношений.

Напомним, за время своей карьеры бывший высокопоставленный грузинский чиновник успел вляпаться в десятки скандалов и стать фигурантом множества уголовных дел.

К тому же Саакашвили, которого пригласил работать в Кабмин президент Украины Владимир Зеленский, ранее жестко высмеивался им в "Квартале 95".