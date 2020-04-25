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Назначение Саакашвили в Кабмин будет незаконным, он осужден в Грузии, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Назначение Саакашвили в Кабмин будет незаконным, он осужден в Грузии, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Бывший президент Грузии и уволенный глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили не станет вице-премьер-министром по вопросам реформ без нарушения закона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Обозреватель".

Согласно ст. 7 Закона "О Кабинете министров Украины", не может быть назначено на должность члена Кабинета министров Украины лицо, имеющее судимость, не погашенную или не снятую".

Назначение Саакашвили в Кабмин будет незаконным, он осужден в Грузии, - СМИ 01

Причем в законе отсутствует норма, что лицо должно быть осуждено именно в Украине. Таким образом, Саакашвили не может быть членом украинского правительства, поскольку имеет судимость, которая не снята и не погашена в Грузии.

Напомним, Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, а по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

Например, в июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Михеила Саакашвили к шести годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий. Суд счел доказанным, что в 2005 году Саакашвили, занимавший в то время пост президента Грузии, приказал своим подчиненным избить члена парламента, бизнесмена Валерия Гелашвили.

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Также в январе 2018 года Тбилисский городской суд признал виновным Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил ему три года лишения свободы.

Суд полностью согласился с обвинениями прокуратуры в том, что президент в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.

Дело об этом убийстве имело широкий резонанс в Грузии, так как к убийству Гиргвлиани косвенно были причастны бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.

Еще одно резонансное дело против Саакашвили о растрате государственных средств находится в судопроизводстве.

Отметим, что все судебные решения по Саакашвили, вынесенные в Грузии, действительны на территории Украины. Дело в том, что Украина ратифицировала Европейскую конвенцию о международном признании судебных решений по уголовным делам и договор с Республикой Грузия о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам. Таким образом, Саакашвили грозит тюрьма.

Издание "Обозреватель" подчеркивает, что в случае назначения Михеила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ подаст в суд на такое решение.

Как сообщалось, о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.

Новость о включении экс-главы Одесской ОГА в правительство вызвала огромный ажиотаж среди украинцев.

Также стало известно, что Саакашвили собирался убеждать нардепов "Слуги народа" поддержать его кандидатуру.

Кроме того, в сети всплыло совместное фото бывшего президента Грузии и нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака. Снимок был сделан во время встречи выпускников Киевского института международных отношений.

Напомним, за время своей карьеры бывший высокопоставленный грузинский чиновник успел вляпаться в десятки скандалов и стать фигурантом множества уголовных дел.

К тому же Саакашвили, которого пригласил работать в Кабмин президент Украины Владимир Зеленский, ранее жестко высмеивался им в "Квартале 95".

закон (3178) Кабмин (14034) назначение (2182) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+23
Назначение Саакашвили в Кабмин будет незаконным, он осужден в Грузии, - СМИ - Цензор.НЕТ 5304
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25.04.2020 17:09 Ответить
+19
Бред, эту норму можно трактовать произвольно.
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25.04.2020 17:04 Ответить
+17
Игорек ты дебил? Когда Порошенко назначил Карсона главой Одеской ОДА у Сакаашвили срока не было. Кстати и гражданство анулировали ********** из-за того что он подал не правдивые сведения! Тут Шокина садить надо потому что он не перепроверил данные как ген прокурор!
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25.04.2020 17:11 Ответить
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Страница 6 из 6
Если бы это было так, то твой барыга не преминул бы случаем посадить Саакашвили в Украине. Тем не менее, он этого не сделал, а сподобился на то, чтобы вышвырнуть его из страны без суда и следствия (вот тебе, кстати, 15-я (или какая там) статья, по которой барыгу можно привлечь- превышение власти ). И даже там, за границей, на западе, Саакашвили НЕ депортировали в Грузию. Так что мели, Елемя, твоя неделя.
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25.04.2020 23:10 Ответить
а Європейську конвенцію Грузія ратифікувала? бо договір з ними не передбачає виконання вироків, тільки цивільних спорів і відшкодування шкоди.
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26.04.2020 08:11 Ответить
є, знайшов Грузія ратифікувала в 2000, набрала чинності в 2003
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26.04.2020 08:16 Ответить
Мало того -в договоре Украины и Грузии нет НИ СЛОВА о признании решений судов по уголовным делам )))))
Договор есть в открытом виде - признается только ущерб имуществу )))
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25.04.2020 20:54 Ответить
См. пост выше " Украина ратифицировала Европейскую конвенцию о международном признании судебных решений по уголовным делам"
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25.04.2020 22:01 Ответить
а Грузія ратифікувала? якщо ні, то їхні вироки у нас не виконуються.
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26.04.2020 08:13 Ответить
Ну и при чем здесь Грузия ? )))))
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26.04.2020 08:41 Ответить
Самолайк? Прэ-лэ-стно!
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25.04.2020 22:23 Ответить
Согласно ст. 7 Закона "О Кабинете министров Украины". """Причем в законе отсутствует норма, что лицо должно быть осуждено именно в Украине.""". Для тех, кто в "бункере" и спецом нагнетает обстановку - ЗАКОН О КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ! Здесь априори не может быть того что членом правительства может быть неукраинец!!!
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25.04.2020 21:04 Ответить
Зелёная сволота продолжает лажать везде где можно и позорить Украину на весь мир.
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25.04.2020 22:01 Ответить
От какого политика эта статья понятно. Но вы же сами открываете ящик Пандоры. Раша сейчас этот лайфхак возмёт на вооружение, возбудит кучу дел против политиков, сами знаете каких и приговорит их по своему суду . А оставит нам только медведчука, рабиновича, киву и т.д.. Эти критерии закона относятся и к избранию Президента. Интересно как вы потом будите трактовать этот закон, будите рассказывать что решения судов Раши незаконны, а почему тогда решения судов Грузии по отношению к гражданам Украины законны??
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26.04.2020 00:06 Ответить
Дело в том что тут порохоботы гутарят про конвенцию , но ее не читали ))
И при чем к европейской конвенции Грузия - молчат ....
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26.04.2020 08:43 Ответить
Миша не соглашайся ! Под тебя хотят дружить с МВФ , им никто ничего не даст , доверия нет . Зеленские тебя кинут . как кинул тебя Барыга .Пускай и эти тонут в говне .
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26.04.2020 10:49 Ответить
https://www.facebook.com/jm.barry.9/videos/724602668038604/
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26.04.2020 11:31 Ответить
. . . автор забув про Яценюка . . . осужден за зверства в Чечне . . . касапы доказали в суде что Яйценюк забавы ради во время студенческих каникул - путешествовав в Чечне с автоматом
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26.04.2020 13:15 Ответить
. . . отношение к назначению г-на Саакашвили вице-премьером - это тест для каждого чиновника. . . он вор или нет
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26.04.2020 13:25 Ответить
. . . назначение Луценки генпрокурором - тоже было с нарушением закона . . . кстати . . . тогда воровская кГыса прысягалась что не будет торговать уголовными делами
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26.04.2020 13:39 Ответить
в ск россии тоже дофига дел заведено на украинских чиновников.яценюка вообще записали в чеченские боевики.и шо теперь?желаю удачи Саакашвили в раздраконивании нашего коррумпированного осиного гнезда.
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26.04.2020 13:50 Ответить
. . . у касапов правительство в 1917 - сплошь было осужденным . . . а теперь они гордятся что с ним Отечественную выиграли
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26.04.2020 13:52 Ответить
Бірюков, Юра, надішли цю статтю Авакову, тільки українською мовою, адже він СТОПУДОВО ВОЛОДІЄ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ.
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26.04.2020 14:19 Ответить
. . . интересный факт . . . что касапам, что укряцькой ЛЕКТОРАЛЬНОЙ ГОПОТЕ одинаково брешуть про г-на Саакашвили
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26.04.2020 15:02 Ответить
. . . правильно сказал Саакашвили - Бойку . . . я сделал из нищей Грузии - конфетку . . . вы сделали за 30 лет из самой богатой республики СЫСЫР - отстой
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26.04.2020 15:19 Ответить
Безотносительно личностей - вопрос интересный. Считаются ли иностранные судимости?
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29.04.2020 13:40 Ответить
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