В Запорожье срочно собирают комиссию по ЧС: у 11 жильцов общежития обнаружили коронавирус

Городской голова Запорожья Владимир Буряк дал задание экстренно собрать городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по поводу обнаружения очага заражения людей коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Запорожского горсовета.

"Известно, что в одном из общежитий в Александровском районе выявлено 11 больных коронавирусной инфекцией. Проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия: общежитие закрыто и будет проведена санитарная обработка, а всем его жителям сделают тесты на выявление коронавируса", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, подробности будут сообщены позже.

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Как сообщалось ранее, согласно данным Минздрава, по состоянию на утро 25 апреля в Запорожской области зафиксирован 171 случай заболевания коронавирусом.