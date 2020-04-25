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Новости Коронавирус и карантин
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В Запорожье срочно собирают комиссию по ЧС: у 11 жильцов общежития обнаружили коронавирус

В Запорожье срочно собирают комиссию по ЧС: у 11 жильцов общежития обнаружили коронавирус

Городской голова Запорожья Владимир Буряк дал задание экстренно собрать городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по поводу обнаружения очага заражения людей коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Запорожского горсовета.

"Известно, что в одном из общежитий в Александровском районе выявлено 11 больных коронавирусной инфекцией. Проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия: общежитие закрыто и будет проведена санитарная обработка, а всем его жителям сделают тесты на выявление коронавируса", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, подробности будут сообщены позже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантинные мероприятия ужесточают в Запорожской области - будут закрыты Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар, - ОГА

Как сообщалось ранее, согласно данным Минздрава, по состоянию на утро 25 апреля в Запорожской области зафиксирован 171 случай заболевания коронавирусом.

Буряк Владимир (37) Запорожье (2680) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Да, и пять раз за первый год президентства твой Зе на отдых не ездит и волонтеров по сфабрикованным делам не сажает и беркутовцев, пойманных при Порошенко не выпускает и брат Ермака должностями не торгует и войска не отводит и генерала Хомчака, руководившего Иловайской операцией Главнокомандующим ВСУ не назначает ...
Кизди дальше, сопля зеленая.
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25.04.2020 19:24 Ответить
+3
Какое счастье, что государство хоть для кого-то разродится на бесплатные тесты, которые должны делать сотнями тысяч ежедневно для всех желающих, как это делают в цивилизованных странах. Вот еще одно ключевое отличие нашего дремучего, невежественного и сверхжадного государства от обычного государства, каким оно должно быть.
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25.04.2020 18:39 Ответить
+1
Просто не надо ходить в гости к соседям.....вам как Зеля говорил???
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25.04.2020 17:39 Ответить
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ну, то шо всем жителям тесты сделают это они загнули. на такое расточительство тестов они пойтить не смогут.
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25.04.2020 17:37 Ответить
мля,это мой район !!!
в каком общежитии?
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25.04.2020 17:48 Ответить
Выясняйте опросами
У Запоріжжі терміново збирають комісію щодо НС: у 11 мешканців гуртожитку виявили коронавірус - Цензор.НЕТ 3562
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25.04.2020 17:54 Ответить
Тебе, алень вопрос залали? Вся суть порходрочера в одном посте. Мимо проходил, но все равно- пернул.
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25.04.2020 18:04 Ответить
Самокритичный Вы не наш...
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25.04.2020 18:06 Ответить
Заводиков в параше не держу, оффшоры во время Иловайского котла не открываю, доходы Украинцев втрое за полгода не роняю. Явно не ваш! А, еще забыл, я открыло в Украине 264 000 предприятий! Я - петя - великое 8% ничтожество. Тебе пруфы? Как эта гнида весной прошлого года 1 миллиард 700 миллионов гривен забила в бюджет на покупку избирателей? Как грязи!
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25.04.2020 19:06 Ответить
А дыра в 300 мллрд твой бубочка на покупку чего выделил?
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25.04.2020 19:10 Ответить
Да, и пять раз за первый год президентства твой Зе на отдых не ездит и волонтеров по сфабрикованным делам не сажает и беркутовцев, пойманных при Порошенко не выпускает и брат Ермака должностями не торгует и войска не отводит и генерала Хомчака, руководившего Иловайской операцией Главнокомандующим ВСУ не назначает ...
Кизди дальше, сопля зеленая.
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25.04.2020 19:24 Ответить
Антипчико, с тобой, як з людиною розмовляли. Мені, як любителю петьі, та й володарю титула кандидата у майстри спорту з спортивної гімнастики... Це до того, як подібна гниль, як ти мене оюізвало зеленою соплею. Не дай Боже тобі зі мною по життю пересічься... Я таких речей не вибачаю... Карамелька ти наша...
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25.04.2020 19:51 Ответить
Пашечко, ти вважаєш, що звання КМС додає ваги твоїм аргументам? Чи те що у тебе нема заводика? По суті є що заперечити?
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25.04.2020 19:55 Ответить
Говорил мне папа, не спорь с дебилами. Ок, соглашаюсь. парашенка - царь и бох всех долбо@бов, властелин всия Гслаатики. Притом, что он ЕДИНСТВЕННЫЙ, кто двигает Украину в Евросоюз и при этом, ****, лоббирует законы, которые позволяют ему платить минимальные зарплаты на заводах рошен. Но вам, порохоскоту надо нассать в глаза, пока вы не сможете вытереться и увидеть мир. Отдыхай, устало начерноег дрочить за лузера за карамельки.
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25.04.2020 20:14 Ответить
Зрозуміло, по суті заперечити нема чого...
ПС. Ти дійсно вважаєш, що звертатися до людини "алень" це "с тобой, як з людиною розмовляли"? Тоді нема чого пузирі пускати, коли тебе зеленою шмарклею називають.
Адью.
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25.04.2020 20:20 Ответить
козел
Pasha
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25.04.2020 20:39 Ответить
и папа твой козел, гы гы
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25.04.2020 20:42 Ответить
Зелебобик без мозгов,или с методички переписываешь ?
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25.04.2020 20:19 Ответить
Говорят Запорожсталевское на Украинской.
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25.04.2020 19:52 Ответить
Живу в соседнем с ним доме. Полная тишина. Нет ни скорых ни полиции.

Вроде как 5-ти этажное за 1-й школой.
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25.04.2020 20:24 Ответить
Точно, бывшее общежитие завода "Гамма", ул. Почтовая 159б.
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25.04.2020 21:01 Ответить
Вроде бы 5-ти этажное общежитие за школой №1
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25.04.2020 20:22 Ответить
Просто не надо ходить в гости к соседям.....вам как Зеля говорил???
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25.04.2020 17:39 Ответить
А тебе петя пять лет в глаза сцал. Так ты так и не умылося. Святая роса
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25.04.2020 18:06 Ответить
два роки по пєті не було видно...
це пізніше він 'заматерів','засхемився',став Баригою..
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25.04.2020 18:13 Ответить
№33
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25.04.2020 19:04 Ответить
козел паша
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25.04.2020 20:44 Ответить
Може це поліцаї їх заразили? https://kriminal.tv/news/zaporozhskie_politsejskie_massovo_narushili_rezhim_karantina_nachalos_sluzhebnoe_rassledovanie_video.html
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25.04.2020 18:10 Ответить
А сколько было бы выявлено, если бы сделали тесты на всех крупных предприятиях.
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25.04.2020 18:32 Ответить
Какое счастье, что государство хоть для кого-то разродится на бесплатные тесты, которые должны делать сотнями тысяч ежедневно для всех желающих, как это делают в цивилизованных странах. Вот еще одно ключевое отличие нашего дремучего, невежественного и сверхжадного государства от обычного государства, каким оно должно быть.
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25.04.2020 18:39 Ответить
 
 