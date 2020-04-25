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Нефьодов и Гончарук сами лоббировали законопроект, благодаря которому стало возможно увольнение глав таможни и налоговой, - депутат СН Гурин

Нефьодов и Гончарук сами лоббировали законопроект, благодаря которому стало возможно увольнение глав таможни и налоговой, - депутат СН Гурин

Депутат "Слуги народа" Дмитрий Гурин требует, чтобы Максим Нефьодов, Алексей Гончарук и Александр Стародубцев публично признали, что ошиблись, поддержав закон о госслужбе.

Об этом Гурин написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Уважаемые Максим Нефьодов, Алексей Гончарук, Александр Стародубцев! Благодарю вас за всю важную работу, которую вы сделали! А также жду от вас публичного признания ошибки — лоббирование з/п 1066 о госслужбе. Как я помню, было нужно "срочно уволить 4 человек"", — написал он.

Также сторонником этого законопроекта был Тимофей Милованов, добавил нардеп.

Сам Гурин подчеркивает, что не голосовал за этот законопроект. Но сожалеет, что не агитировал против него.

"З/п был принят 228 голосами. Всего три человека, которые больше подумали бы о стратегическом, и сейчас у нас была бы куда более контролируемая ситуация", — написал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Министр финансов отказался комментировать отставку Нефьодова: "Марченко от меня убежал"

В комментариях бывший премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что Гурин прав по форме, но по сути все гораздо сложнее.

"Увольнение Максима Нефьодова и Сергея Верланова — это политическое решение, а политические решения бюрократическими инструментами не заблокируют. Максимум затянешь и затянешь конфликт", — написал он.

Также на Цензор.НЕТ: Гончарук назвал увольнение Верланова и Нефьодова "зачисткой" антикоррупционеров

Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.

Нефьодов и Гончарук сами лоббировали законопроект, благодаря которому стало возможно увольнение глав таможни и налоговой, - депутат СН Гурин 01Нефьодов и Гончарук сами лоббировали законопроект, благодаря которому стало возможно увольнение глав таможни и налоговой, - депутат СН Гурин 02

Автор: 

Гончарук Алексей (842) закон (3178) Нефьодов Максим (236) Стародубцев Александр (10) Милованов Тимофей (289) Гурин Дмитрий (33)


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Топ комментарии
+4
Какая забавная монокоалиция, когда же они уже по лицу друг другу давать начнут?
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25.04.2020 17:24 Ответить
+3
Главный вопрос УкраиныНефьодов и Гончарук сами лоббировали законопроект, благодаря которому стало возможно увольнение глав таможни и налоговой, - депутат СН Гурин - Цензор.НЕТ 9642
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25.04.2020 17:53 Ответить
+2
Зеленая классика: хотят как лучше, а в результате с@ут(и с@ут тоже) себе же на голову. Судьба такая у зеленых.
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25.04.2020 17:25 Ответить
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Какая забавная монокоалиция, когда же они уже по лицу друг другу давать начнут?
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25.04.2020 17:24 Ответить
пока только друг другу дают
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25.04.2020 17:40 Ответить
Тройка заседает , турбоприговор и повешание на Майдане - ЗЕбратва рулить должна еще жестче
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25.04.2020 19:17 Ответить
та скоро уже..... Саака зайдет и начнется......
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25.04.2020 19:58 Ответить
хотели быть вечными))только контрактная система с конечны результатом и не иначе!!
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25.04.2020 17:25 Ответить
Зеленая классика: хотят как лучше, а в результате с@ут(и с@ут тоже) себе же на голову. Судьба такая у зеленых.
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25.04.2020 17:25 Ответить
Скоро неугодных депутатов будут назначать на гос должности , а затем через неделю будут посылать Вон .но все равно после перевыборов депутат зайдет , но только не в Слугу каких то Господ.
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25.04.2020 17:29 Ответить
Кожна небрита морда в мене асоціюється з гоміками і кончітою............
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25.04.2020 17:41 Ответить
Мотивирующие примеры показывает антиукраинская власть.
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25.04.2020 17:46 Ответить
Главный вопрос УкраиныНефьодов и Гончарук сами лоббировали законопроект, благодаря которому стало возможно увольнение глав таможни и налоговой, - депутат СН Гурин - Цензор.НЕТ 9642
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25.04.2020 17:53 Ответить
в СН деякі депутати ще не визначилися: чиї ж вони слуги! Чи то їм конверти не надходять, чи то в тих конвертах не те, що очікували... А може (крамола яка) дехто дійсно за народ (неймовірно, але можливо)!
Коли паразиту в організмі не вистачає їжі, то він починає жерти свого хазяїна...
Коли в країні не вистачає грошей на проплату депутан - вони стають такими собі "правдорубцями" та "борцунами" з несправедливістю
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25.04.2020 17:55 Ответить
Турбо режим в действии. Проголосовали, сами не понимая за что.
Попали в собственный капкан. Браво!
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25.04.2020 18:05 Ответить
Нефьодов и Гончарук сами лоббировали законопроект, благодаря которому стало возможно увольнение глав таможни и налоговой, - депутат СН Гурин - Цензор.НЕТ 347
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25.04.2020 18:11 Ответить
Справа ж не в тому, за якою процедурою звільнили, а в тому, чому звільнили.
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25.04.2020 18:12 Ответить
А ЧОМУ - кто установил Б кем подтверждено и кто заслушал об этом отчет в ВР?
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25.04.2020 19:14 Ответить
В ночной пятничный период тайно и за 30 мин заседания КАБМИНА-НЕ ВР!!! Такой закон они лобировали
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25.04.2020 19:13 Ответить
Нефьодов і Гончарук самі лобіювали законопроєкт, завдяки якому стало можливим звільнення глав митниці та податкової, - депутат СН Гурін - Цензор.НЕТ 60
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25.04.2020 20:16 Ответить
 
 