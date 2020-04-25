Нефьодов и Гончарук сами лоббировали законопроект, благодаря которому стало возможно увольнение глав таможни и налоговой, - депутат СН Гурин

Депутат "Слуги народа" Дмитрий Гурин требует, чтобы Максим Нефьодов, Алексей Гончарук и Александр Стародубцев публично признали, что ошиблись, поддержав закон о госслужбе.

Об этом Гурин написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Уважаемые Максим Нефьодов, Алексей Гончарук, Александр Стародубцев! Благодарю вас за всю важную работу, которую вы сделали! А также жду от вас публичного признания ошибки — лоббирование з/п 1066 о госслужбе. Как я помню, было нужно "срочно уволить 4 человек"", — написал он.

Также сторонником этого законопроекта был Тимофей Милованов, добавил нардеп.

Сам Гурин подчеркивает, что не голосовал за этот законопроект. Но сожалеет, что не агитировал против него.

"З/п был принят 228 голосами. Всего три человека, которые больше подумали бы о стратегическом, и сейчас у нас была бы куда более контролируемая ситуация", — написал он.

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В комментариях бывший премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что Гурин прав по форме, но по сути все гораздо сложнее.

"Увольнение Максима Нефьодова и Сергея Верланова — это политическое решение, а политические решения бюрократическими инструментами не заблокируют. Максимум затянешь и затянешь конфликт", — написал он.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.