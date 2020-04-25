Школьники с учителями осенью повторят материал, который пришелся на карантин, - Мандзий

Учебный год в школах завершится в конце мая и до этого времени будет проходить в дистанционной форме. Осенью же предусмотрено так называемое корректирующее обучение.

Об этом сообщила в интервью Радіо Свобода исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы учителя могли выяснить, какой материал, в каком объеме освоили их ученики, обобщить этот материал, подытожить. То есть они должны "диагностировать" ситуацию с тем материалом, с которым ученики работали во время карантина. И это будет то время, когда учителя смогут, поняв ситуацию, объяснить, повторить и обобщить отдельные темы для того, чтобы выровнять ситуацию с освоенным учебным материалом", - сказала Мандзий.

По словам руководительницы МОН, учебный год в школах в дистанционной форме должен завершиться в конце мая.

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"В июне точно не будет учебного процесса, будет окончание учебного года, оформление школьных документов. МОН рекомендовало сохранить привычную структуру учебного года. Учебный процесс в учебных заведениях заканчивался в последнюю неделю мая. Так в этом году. Уроки с использованием дистанционных технологий будут происходить до конца мая", - заявила она.

Напомним, 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. С тех пор введен карантин в учебных заведениях. С тех пор карантин дважды продлялся.