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Новости Коронавирус и карантин
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Школьники с учителями осенью повторят материал, который пришелся на карантин, - Мандзий

Школьники с учителями осенью повторят материал, который пришелся на карантин, - Мандзий

Учебный год в школах завершится в конце мая и до этого времени будет проходить в дистанционной форме. Осенью же предусмотрено так называемое корректирующее обучение.

Об этом сообщила в интервью Радіо Свобода исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы учителя могли выяснить, какой материал, в каком объеме освоили их ученики, обобщить этот материал, подытожить. То есть они должны "диагностировать" ситуацию с тем материалом, с которым ученики работали во время карантина. И это будет то время, когда учителя смогут, поняв ситуацию, объяснить, повторить и обобщить отдельные темы для того, чтобы выровнять ситуацию с освоенным учебным материалом", - сказала Мандзий.

По словам руководительницы МОН, учебный год в школах в дистанционной форме должен завершиться в конце мая.

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"В июне точно не будет учебного процесса, будет окончание учебного года, оформление школьных документов. МОН рекомендовало сохранить привычную структуру учебного года. Учебный процесс в учебных заведениях заканчивался в последнюю неделю мая. Так в этом году. Уроки с использованием дистанционных технологий будут происходить до конца мая", - заявила она.

Напомним, 11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. С тех пор введен карантин в учебных заведениях. С тех пор карантин дважды продлялся.

Автор: 

карантин (16729) школа (3020) Минобразования (1739) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Мандзий Любомира (56)


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Топ комментарии
+4
Это точно для детей?
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25.04.2020 18:51 Ответить
+3
Шо, блин, повторят?
Будут все с нуля учить, если будут.
Позавчера щелкал программы и случайно наткнулся на так называемый урок геометрии!
Ну, хрен с ним, что нет наглядных пособий, но нарисовать на доске эту пирамиду, шар, куб можно? Ткнуть пальцем для какой фигуры пишешь формулу можно??
Снизу написано задание, "учитель" задницей к камере пишет формулы, старые вытирает, продолжает писать другие...
О чем это? Это уроки?

Здавалося б, у кожної людини ноги ростуть зі сраки.

Але в гравців нашої збірної з футболу це якось особливо помітно.
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25.04.2020 18:47 Ответить
+2
Школьники с учителями осенью повторят материал, который пришелся на карантин, - Мандзий - Цензор.НЕТ 8431
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25.04.2020 18:39 Ответить
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Кому ж теперь учителя-вампиры мозг выносить будут, они так надеялись на июньскую учебу с детьми
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25.04.2020 18:33 Ответить
Школа то такое: кто захочет - тот сейчас найдет где выучить, а быломасса просто штаны просиживает в школах. Здоровее будем, если дети не будут заразу пененосить.
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25.04.2020 19:18 Ответить
Школьники с учителями осенью повторят материал, который пришелся на карантин, - Мандзий - Цензор.НЕТ 8431
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25.04.2020 18:39 Ответить
Это точно для детей?
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25.04.2020 18:51 Ответить
ця фотка не для дітей. вона для прибацаних дорослих.
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25.04.2020 23:34 Ответить
Шо, блин, повторят?
Будут все с нуля учить, если будут.
Позавчера щелкал программы и случайно наткнулся на так называемый урок геометрии!
Ну, хрен с ним, что нет наглядных пособий, но нарисовать на доске эту пирамиду, шар, куб можно? Ткнуть пальцем для какой фигуры пишешь формулу можно??
Снизу написано задание, "учитель" задницей к камере пишет формулы, старые вытирает, продолжает писать другие...
О чем это? Это уроки?

Здавалося б, у кожної людини ноги ростуть зі сраки.

Але в гравців нашої збірної з футболу це якось особливо помітно.
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25.04.2020 18:47 Ответить
Мандзій, ти в курсі, що кожного року розписується календарний план? В які години ти плануєш "повторити" матеріал за кілька місяців.
Це про тебе: https://www.youtube.com/watch?v=7Wm9RdYzUhQ
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25.04.2020 18:50 Ответить
читай уважно: проводиш діагностику, а потім шпариш підходящий план. начальство сказало - паши!
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25.04.2020 23:39 Ответить
Написало тупе юпі, яке не має жодної уяви, що таке календарний план...
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26.04.2020 12:18 Ответить
то ваша хозяйка написала, у мене лише скорочений варіант. і я знаю, що таке навчальний план. і ще я знаю ограніченне скудоуміє вчителів, які привакють мислить лише однаєю прямою лінієюі не можуть швидко перестроїтися у разі потреби. твій стартовий комент тому доказ. ти ниєш, бо тобі треба мізками працювати, щоб щось самому зробити, а не списати у журнал з методичок від мон.
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26.04.2020 13:42 Ответить
Ти, дебільчику, навіть не розрізняєш календарно-тематичний план, про який я написав та який складають та по ньому працюють вчителі, та навчальний план закладу освіти. Не треба на форумі показувати, наскільки ти - тупе.
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27.04.2020 13:50 Ответить
а ти умнику як вияснив, що я того не знаю? сам себе переубідить вирішив, щоб у своїх очах вумником бути. так ти навчальний школи скласти не можеш з урахуванням вірусних умов чи к-т? так як ти ниєш, то тобі любий заважко.
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27.04.2020 15:42 Ответить
Так для тебе, зедебільчику, календарно-тематичний та навчальний план - це одне те саме. Біжи хуткіше, скоро вечір і Г+Г тобі наступну порцію зелайна наллє. Заслужив...
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27.04.2020 19:11 Ответить
Сдвиньте каникулы (и поступление) на ОДИН МЕСЯЦ (в июне пусть все учатся на местах, не дистанционно), то есть на ИЮЛЬ-АВГУС-СЕНТЯБРЬ и тогда ненужно ничего "повторять"!
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25.04.2020 18:53 Ответить
Кацапсина, пусть ваши заражаются. Все фейки, что коронавирус безопасен идут с рашки. Дети еще те переносчики - на ногах перенесут незаметно, а летом всех бабушек и дедушек перезаражают. Пострадают все.
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25.04.2020 19:15 Ответить
Знаем--голопам по европам....
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25.04.2020 19:00 Ответить
Завопили кацапы. Они так хотели, чтоб в Украине дестабилизация была: и минировали, и поджигали, и фейки про карантин распространяли. Да вот только сами кацапы на них и попались. У нас по 500 человек в день, а у них по 5000. Население в три раза меньше. Правильной дорогой идете товарищи, кацапсины!
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25.04.2020 19:17 Ответить
Це що всі на другий рік пооставалися
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25.04.2020 19:27 Ответить
Это зелина хто? кума, жена брата, жена жены брата??
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25.04.2020 20:02 Ответить
Що там повторювати. Вважайте вся 4-та чверть втрачена. В першій чверті будуть вчитися за четверту, а там знову карантин.
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25.04.2020 21:38 Ответить
Отведём на повторение в два раза больше времени и наверстаем упущенное время,ничего страшного.
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26.04.2020 00:16 Ответить
 
 