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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине с COVID-19 госпитализированы 2 627 человек, из них 112 детей и 273 медика. К аппаратам ИВЛ подключены 104 пациента, - ЦОЗ

В Украине с COVID-19 госпитализированы 2 627 человек, из них 112 детей и 273 медика. К аппаратам ИВЛ подключены 104 пациента, - ЦОЗ

В Украине на амбулаторном лечении находятся 5 498 пациентов, из них 433 ребенка и 1 301 медик. Всего госпитализированы 2 627 человек, из них 112 детей и 273 медработника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 104 человека, в том числе один ребенок.

Также сообщается, что в результате осложнений, вызванных болезнью, умер 201 человек, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

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В общем 782 человека уже выздоровел, из них 145 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследовано 83 577 образцов методом ПЦР.

Напомним, по состоянию на утро 25 апреля в Украине 478 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека.

В Украине с COVID-19 госпитализированы 2 627 человек, из них 112 детей и 273 медика. К аппаратам ИВЛ подключены 104 пациента, - ЦОЗ 01

карантин (16729) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
К аппаратам ИВЛ подключены 104 пациента, - ЦОЗ

Надо было либо давать кислород через маску, либо с помощью аппарата ЭКМО.
А теперь это 104 жмурика (ну возможно 103).
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25.04.2020 18:40 Ответить
+1
Противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который применяют и в Украине в форме Плаквенила, и аппараты ИВЛ повышают риск летального исхода. Корреспондент.net рассказывает подробности.На ИВЛ умирают девять из десяти
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25.04.2020 19:04 Ответить
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К аппаратам ИВЛ подключены 104 пациента, - ЦОЗ

Надо было либо давать кислород через маску, либо с помощью аппарата ЭКМО.
А теперь это 104 жмурика (ну возможно 103).
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25.04.2020 18:40 Ответить
104 * 0,9 (90%) = 94 (жмурика) - уточнение!
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25.04.2020 18:46 Ответить
не.. в Украине не выживают после отключения от ИВЛ
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25.04.2020 18:50 Ответить
хреново! тогда вообще не нужно подключать, может у кого-то есть шанс выжить (естественно без "медвежьей медпомощи")!
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25.04.2020 18:58 Ответить
у них там блекаут на порядку денному..?

Через хаос на енергоринку Енергоатом зупиняє два атомні блоки

Енергоатом уже раніше зhttps://lb.ua/economics/2020/04/24/456076_energoatom_proizvodit.html аявляв , що може виробляти - але не може продати найдешевшу електроенергію в умовах кризи. Нині це http://www.atom.gov.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-20/p/informacia_sodo_obmezenna_potuznosti_energoblokiv_aes-45977?fbclid=IwAR0gZKeW70KNdYbTbFVQHbTvRZavUk_Gc9Snq2eD3OdTSmVW82G6yPIxFFY призвело до зупинки блоків.
Уже раніше на зниженій потужності працювали 8 з 11 працюючих енергоблоків.
Враховуючи те, що робота на зниженій потужності призводить до низки негативних наслідків (зниження параметрів пари, підвищеної вологості та ерозійного зношення трубопроводів, арматури та лопаток турбіни, нестабільної роботи систем регулювання, підвищеного рівня вібрації тощо) на вимогу НЕК «Укренерго» щодо обмеження було прийняте рішення про виведення в резерв енергоблоку Запорізької АЕС-2.
Енергоатом підкреслює, що обмеження наявної потужності енергоблоків АЕС (самої дешевої електроенергії з усіх видів генерації), автоматично буде призводити до зростання частки в загальному балансі більш дорогих видів генерації.
Потрібне вжиття термінових комплексних заходів в енергосистемі з метою першочергового забезпечення повного завантаження усіх наявних потужностей АЕС в межах доступного балансу споживання з метою забезпечення кінцевих споживачів найдешевшою електроенергією.
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25.04.2020 18:41 Ответить
чет статистика будто из сортира Степанова.
80000 тестов сделали?
а было при 5000 тестов - 2к. пораженных.
б*же, да нас .... нам брешут а мы крепчаем в уверенности шо нуивонаПутина - бежать к докторасам - мало того шо заразить могут, так если сам заразный, то заразишь медиков
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25.04.2020 18:46 Ответить
Сидел Ляшко угрюмо
Не шевелясь в седле
А эти поциенты, прижались все к ноге

Взглянул Главврач полезным
Да взором боевым
И предложил "зеленку"
Ему, и ей, и им......
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25.04.2020 18:48 Ответить
Одужання
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25.04.2020 18:51 Ответить
Противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который применяют и в Украине в форме Плаквенила, и аппараты ИВЛ повышают риск летального исхода. Корреспондент.net рассказывает подробности.На ИВЛ умирают девять из десяти
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25.04.2020 19:04 Ответить
Тобто, дві третини хворих на COVID-19 переносять його в легкій формі, раз не в стаціонарі, не госпіталізують?
А до того, коли в Україні оголосили пандемію (12 березня) - скільки перехворіло на COVID-19?
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25.04.2020 19:27 Ответить
Здесь есть процент--

ПРОДАЖ "новыми лицами " 3енелейсских НЕЛОХОВ - МЕДИКАМЕНТОВ и СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ в КАНУН ЭПИДЕМИИ в рф , польшу и италию.
.

3енелейсский -= ВОРЮГА !
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_
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
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25.04.2020 19:58 Ответить
 
 