В Украине с COVID-19 госпитализированы 2 627 человек, из них 112 детей и 273 медика. К аппаратам ИВЛ подключены 104 пациента, - ЦОЗ

В Украине на амбулаторном лечении находятся 5 498 пациентов, из них 433 ребенка и 1 301 медик. Всего госпитализированы 2 627 человек, из них 112 детей и 273 медработника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 104 человека, в том числе один ребенок.

Также сообщается, что в результате осложнений, вызванных болезнью, умер 201 человек, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

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В общем 782 человека уже выздоровел, из них 145 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследовано 83 577 образцов методом ПЦР.

Напомним, по состоянию на утро 25 апреля в Украине 478 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека.