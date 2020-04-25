В Украине с COVID-19 госпитализированы 2 627 человек, из них 112 детей и 273 медика. К аппаратам ИВЛ подключены 104 пациента, - ЦОЗ
В Украине на амбулаторном лечении находятся 5 498 пациентов, из них 433 ребенка и 1 301 медик. Всего госпитализированы 2 627 человек, из них 112 детей и 273 медработника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.
К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 104 человека, в том числе один ребенок.
Также сообщается, что в результате осложнений, вызванных болезнью, умер 201 человек, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 782 человека уже выздоровел, из них 145 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Всего в Украине исследовано 83 577 образцов методом ПЦР.
Напомним, по состоянию на утро 25 апреля в Украине 478 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека.
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Надо было либо давать кислород через маску, либо с помощью аппарата ЭКМО.
А теперь это 104 жмурика (ну возможно 103).
Через хаос на енергоринку Енергоатом зупиняє два атомні блоки
Енергоатом уже раніше зhttps://lb.ua/economics/2020/04/24/456076_energoatom_proizvodit.html аявляв , що може виробляти - але не може продати найдешевшу електроенергію в умовах кризи. Нині це http://www.atom.gov.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-20/p/informacia_sodo_obmezenna_potuznosti_energoblokiv_aes-45977?fbclid=IwAR0gZKeW70KNdYbTbFVQHbTvRZavUk_Gc9Snq2eD3OdTSmVW82G6yPIxFFY призвело до зупинки блоків.
Уже раніше на зниженій потужності працювали 8 з 11 працюючих енергоблоків.
Враховуючи те, що робота на зниженій потужності призводить до низки негативних наслідків (зниження параметрів пари, підвищеної вологості та ерозійного зношення трубопроводів, арматури та лопаток турбіни, нестабільної роботи систем регулювання, підвищеного рівня вібрації тощо) на вимогу НЕК «Укренерго» щодо обмеження було прийняте рішення про виведення в резерв енергоблоку Запорізької АЕС-2.
Енергоатом підкреслює, що обмеження наявної потужності енергоблоків АЕС (самої дешевої електроенергії з усіх видів генерації), автоматично буде призводити до зростання частки в загальному балансі більш дорогих видів генерації.
Потрібне вжиття термінових комплексних заходів в енергосистемі з метою першочергового забезпечення повного завантаження усіх наявних потужностей АЕС в межах доступного балансу споживання з метою забезпечення кінцевих споживачів найдешевшою електроенергією.
80000 тестов сделали?
а было при 5000 тестов - 2к. пораженных.
б*же, да нас .... нам брешут а мы крепчаем в уверенности шо нуивонаПутина - бежать к докторасам - мало того шо заразить могут, так если сам заразный, то заразишь медиков
Не шевелясь в седле
А эти поциенты, прижались все к ноге
Взглянул Главврач полезным
Да взором боевым
И предложил "зеленку"
Ему, и ей, и им......
А до того, коли в Україні оголосили пандемію (12 березня) - скільки перехворіло на COVID-19?
ПРОДАЖ "новыми лицами " 3енелейсских НЕЛОХОВ - МЕДИКАМЕНТОВ и СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ в КАНУН ЭПИДЕМИИ в рф , польшу и италию.
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3енелейсский -= ВОРЮГА !
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https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
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