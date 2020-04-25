Столичные правоохранители раскрыли преступную схему по продаже новорожденных за границу: причастна одна из клиник. ФОТОрепортаж
Злоумышленники в течение длительного времени под прикрытием суррогатного материнства и путем заключения фиктивных браков с иностранцами переправляли новорожденных детей не только по территории Украины, но и в другие государства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Сотрудники отдела по борьбе с торговлей людьми совместно с управлением уголовного розыска столичного главка и следователями Печерского управления полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 задокументировали и пресекли противоправную деятельность лиц, которые занимались торговлей младенцев.
Участники группы подыскивали иностранцев, желающих родить ребенка в Украине: при этом они обеспечивали искусственное оплодотворение с помощью услуг донора и суррогатной матери и способствовали вывозу младенцев в другие страны путем заключения фиктивного брака с гражданками Украины. Другие соучастники находили женщин на территории Украины для оформления фиктивных браков и привлечения к участию в суррогатных программах.
Услуги посредников потенциальным родителям за рождение ребенка в Украине обходились в 50 000 долларов США: организация искусственного осеменения с помощью суррогатной матери - от 15 000 долларов, услуги по фиктивному браку - от 1000 долларов.
В рамках досудебного расследования правоохранители провели 11 обысков по адресам столичной клиники, которая специализировалась на услугах репродуктивной медицины, и по местам жительства и в автомобилях фигурантов, в результате которых изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности лиц: компьютеры, мобильные телефоны, денежные средства, черновые записи, флэш носители и документы. Также работники полиции провели три неотложных обыска по месту пребывания новорожденных младенцев, которые стали жертвами торговли.
В одном из столичных домов в разных квартирах обнаружено пять младенцев (возраст до двух месяцев), которые находились под наблюдением женщин. По уходу за детьми они получали от 500 до 1000 гривен в сутки. Сейчас дети находятся в специализированных лечебных учреждениях. Во время проведения обысков изъяты медицинские справки детей, ноутбуки, мобильные телефоны, деньги и документация.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все участники незаконной схемы переправки детей за границу.
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в чем пролема? делишко уголовное открыть-закрыть, отчитаться о проделанной работе, премии в карман положить? вот ведь ******..
Может это они Конкурентов убирали с помощью полиции???
Почему-то это никого не волнует на предмет торговли детьми
идиоты, что сказать.
Кстати бордели надо узаконить и пусть платят налоги.
через 40-50 лет будут инкубаторы вынашивать, и зарабатывать на этом уже будет нельзя.
не вижу проблемы - пусть пока зарабатывают, ничего плохого не вижу. Это их тела, их здоровье.
" при цьому вони забезпечували штучне запліднення за допомогою послуг донора і сурогатної матері та сприяли вивезенню немовлят Джерело: https://censor.net/ua/n3191545"
Коли прочитав заголовок, теж одразу уявив конвеєр з масового штампування тугосерь у страшенних бараках покинутої шахти, три вилупки-запліднювача, накачані наркотою матері та утилізація спрацьованих матерів у каменедробилці. Але за текстом такого жаху щось не помітив...
Щодо оповідання - протягом усіх чотирьох частин потужно та методично нагнітається саспенс, все зловісніше й зловісніше... сім'я перебирається з Сент-Луїса до задуп'я у Міссурі (бо батько головного героя, помічник шеріфа, щось серйозно накосячив, і його перевели кудись подалі), в місті періодично зникають люди, якісь кріпові місцеві легенди з явним реальним підґрунтям, потім зникає безвісти сестра ГГ... А в фіналі автор розкриває усе настільки огидно та брутально, що... Хоч і виходить так, що люди виявляються страшнішими за лихих парфумів чи монстрів - але палицю перегнуто ТАК, що оця "сувора реальність" тріщить і розвалюється на кавалки.
Більше того, в коментах з'ясувалося, що є й п'ята частина, але перекладач не захотів за неї братися - бо саспенс/трилер РАПТОМ перетворився на банальний екшн, ще й з елементами політичного трилера та "могутніми зв'язками лічінусоторгівців" ледве не у Білому Домі "Прошло десять лет. Сэм живёт в Чикаго. Снимает комнату у парня, вместе с которым сидел в тюрьме (парень отбывал за преступления в, скажем так, электронной сфере, Сэм - непонятно за что, но вроде бы не за Кайла) и принимает наркотики. Однажды к нему неожиданно приезжает Кимбер и предлагает вернуться обратно в Дрискинг, чтобы покончить с творящимся там кошмаром (также она считает, что Кайл ещё жив). У неё целая куча оружия, к тому же, она говорит, что в городе у неё есть источник, который обещает помочь. Подумав, Сэм соглашается..."
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) Юрий Нестеренко. ОТЧАЯНИЕ