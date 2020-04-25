Столичные правоохранители раскрыли преступную схему по продаже новорожденных за границу: причастна одна из клиник. ФОТОрепортаж

Злоумышленники в течение длительного времени под прикрытием суррогатного материнства и путем заключения фиктивных браков с иностранцами переправляли новорожденных детей не только по территории Украины, но и в другие государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сотрудники отдела по борьбе с торговлей людьми совместно с управлением уголовного розыска столичного главка и следователями Печерского управления полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 задокументировали и пресекли противоправную деятельность лиц, которые занимались торговлей младенцев.

Участники группы подыскивали иностранцев, желающих родить ребенка в Украине: при этом они обеспечивали искусственное оплодотворение с помощью услуг донора и суррогатной матери и способствовали вывозу младенцев в другие страны путем заключения фиктивного брака с гражданками Украины. Другие соучастники находили женщин на территории Украины для оформления фиктивных браков и привлечения к участию в суррогатных программах.

Услуги посредников потенциальным родителям за рождение ребенка в Украине обходились в 50 000 долларов США: организация искусственного осеменения с помощью суррогатной матери - от 15 000 долларов, услуги по фиктивному браку - от 1000 долларов.

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В рамках досудебного расследования правоохранители провели 11 обысков по адресам столичной клиники, которая специализировалась на услугах репродуктивной медицины, и по местам жительства и в автомобилях фигурантов, в результате которых изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности лиц: компьютеры, мобильные телефоны, денежные средства, черновые записи, флэш носители и документы. Также работники полиции провели три неотложных обыска по месту пребывания новорожденных младенцев, которые стали жертвами торговли.



Фото: сайт Нацполиции

В одном из столичных домов в разных квартирах обнаружено пять младенцев (возраст до двух месяцев), которые находились под наблюдением женщин. По уходу за детьми они получали от 500 до 1000 гривен в сутки. Сейчас дети находятся в специализированных лечебных учреждениях. Во время проведения обысков изъяты медицинские справки детей, ноутбуки, мобильные телефоны, деньги и документация.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все участники незаконной схемы переправки детей за границу.