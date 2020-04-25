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Новости Силовики
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Столичные правоохранители раскрыли преступную схему по продаже новорожденных за границу: причастна одна из клиник. ФОТОрепортаж

Злоумышленники в течение длительного времени под прикрытием суррогатного материнства и путем заключения фиктивных браков с иностранцами переправляли новорожденных детей не только по территории Украины, но и в другие государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сотрудники отдела по борьбе с торговлей людьми совместно с управлением уголовного розыска столичного главка и следователями Печерского управления полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 задокументировали и пресекли противоправную деятельность лиц, которые занимались торговлей младенцев.

Участники группы подыскивали иностранцев, желающих родить ребенка в Украине: при этом они обеспечивали искусственное оплодотворение с помощью услуг донора и суррогатной матери и способствовали вывозу младенцев в другие страны путем заключения фиктивного брака с гражданками Украины. Другие соучастники находили женщин на территории Украины для оформления фиктивных браков и привлечения к участию в суррогатных программах.

Столичные правоохранители раскрыли преступную схему по продаже новорожденных за границу: причастна одна из клиник 01

Услуги посредников потенциальным родителям за рождение ребенка в Украине обходились в 50 000 долларов США: организация искусственного осеменения с помощью суррогатной матери - от 15 000 долларов, услуги по фиктивному браку - от 1000 долларов.

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Столичные правоохранители раскрыли преступную схему по продаже новорожденных за границу: причастна одна из клиник 02

В рамках досудебного расследования правоохранители провели 11 обысков по адресам столичной клиники, которая специализировалась на услугах репродуктивной медицины, и по местам жительства и в автомобилях фигурантов, в результате которых изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности лиц: компьютеры, мобильные телефоны, денежные средства, черновые записи, флэш носители и документы. Также работники полиции провели три неотложных обыска по месту пребывания новорожденных младенцев, которые стали жертвами торговли.

Столичные правоохранители раскрыли преступную схему по продаже новорожденных за границу: причастна одна из клиник 03
Фото: сайт Нацполиции

В одном из столичных домов в разных квартирах обнаружено пять младенцев (возраст до двух месяцев), которые находились под наблюдением женщин. По уходу за детьми они получали от 500 до 1000 гривен в сутки. Сейчас дети находятся в специализированных лечебных учреждениях. Во время проведения обысков изъяты медицинские справки детей, ноутбуки, мобильные телефоны, деньги и документация.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все участники незаконной схемы переправки детей за границу.

дети (6576) Киев (25683) Нацполиция (16562) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) торговля людьми (274)


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Топ комментарии
+15
У нас уже суррогатное материнство вне закона?! Или не знают чем народ отвлекать?
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25.04.2020 19:48 Ответить
+13
Так а в чем торговля детьми ?? Суррогатное материнство у нас не запрещено. Есть целые клиники, которые этим открыто занимаются.
Может это они Конкурентов убирали с помощью полиции???
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25.04.2020 19:17 Ответить
+10
в заголовке одно, статья о другом........никаких младенцев никто не продавал, это были их дети от суррогатных матерей
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25.04.2020 19:43 Ответить
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Знову медична мафія, від мінздраву...
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25.04.2020 19:16 Ответить
охренеть - раньше зарабатывали спокойно на репродукции, в наши клиники очереди были из иностранцев, бабы рожали - были добровольными инкубаторами, им за это нормально платили.
в чем пролема? делишко уголовное открыть-закрыть, отчитаться о проделанной работе, премии в карман положить? вот ведь ******..
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25.04.2020 20:39 Ответить
Може,як мінімум в Кримінальному складі дій міжнародного злочинного угруповання. Одна справа,цивілізовані відношення до вирішення біологічних проблем.Інша,то гидота,на яку пеетворює питання міжнародна мафія...
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25.04.2020 20:49 Ответить
Так а в чем торговля детьми ?? Суррогатное материнство у нас не запрещено. Есть целые клиники, которые этим открыто занимаются.
Может это они Конкурентов убирали с помощью полиции???
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25.04.2020 19:17 Ответить
Как и с переправкой в бордели-обламали весь бизнес
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25.04.2020 19:17 Ответить
У нас с помощью суррогатного материнства многие знаменитости и просто богачи уже имеют детей.
Почему-то это никого не волнует на предмет торговли детьми
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25.04.2020 19:24 Ответить
В том числе Билык.
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25.04.2020 19:47 Ответить
ей рожали ребенка в Болгарии. потому что с нашими дебильными законами можно было уголовным делом закончить.
идиоты, что сказать.
Кстати бордели надо узаконить и пусть платят налоги.
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25.04.2020 20:40 Ответить
У нас есть действующий закон о суррогатном материнстве и довольно неплохо выписан. До сегодняшнего дня, пока дебилы не выкинули этот фокус, вообще все шло прекрасно.
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25.04.2020 20:47 Ответить
Докатились *** ,это уже круче чем в Сомали ,МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ ,ЧТО КРОМЕ НАС УКРАИНА НИКОМУ НЕ НУЖНА И СПАСТИ ЕЁ МОЖЕМ ТОЛЬКО МЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.04.2020 19:25 Ответить
ідемо рятувати! Вовк, веди нас!
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25.04.2020 19:32 Ответить
якщо рідна держава не заохочує бо світлофори по півтора мільйони і підстаканники в поїзда по півтисячі купляють, то чому хтось не може дати нормальне майбутнє дитині , якщо ми не можемо. може директор відмовився платити деяким правоохоронцям за спокій ? а по єрмаку вже слідство провели ?
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25.04.2020 19:30 Ответить
не повезло ж малюкам, малі думали вже про інші країни, але не поїдуть.
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25.04.2020 19:31 Ответить
женщина переживает кучу физиологических проблем. Почему вы их унижаете такими высказываниями? за что? что плохого делает суррогатная мать?
через 40-50 лет будут инкубаторы вынашивать, и зарабатывать на этом уже будет нельзя.
не вижу проблемы - пусть пока зарабатывают, ничего плохого не вижу. Это их тела, их здоровье.
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25.04.2020 20:42 Ответить
в заголовке одно, статья о другом........никаких младенцев никто не продавал, это были их дети от суррогатных матерей
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25.04.2020 19:43 Ответить
текст по зебільному написаний, а тому трактуй як заманеться, хоча :
" при цьому вони забезпечували штучне запліднення за допомогою послуг донора і сурогатної матері та сприяли вивезенню немовлят Джерело: https://censor.net/ua/n3191545"
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25.04.2020 21:14 Ответить
У нас уже суррогатное материнство вне закона?! Или не знают чем народ отвлекать?
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25.04.2020 19:48 Ответить
))))) в березні прочитав https://mrakopedia.net/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0 оповідання "Борраска" ґамериканського автора C.K. Walker , ось там в кінці було дещо на цю тему, але автор настільки хотів зробити ШОКУЮЧИЙ фінал, що вийшло хій зна що і збоку бантік... мені аж шкода було витраченого часу, бо це лонгрід на кілька годин.
Коли прочитав заголовок, теж одразу уявив конвеєр з масового штампування тугосерь у страшенних бараках покинутої шахти, три вилупки-запліднювача, накачані наркотою матері та утилізація спрацьованих матерів у каменедробилці. Але за текстом такого жаху щось не помітив...
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25.04.2020 20:33 Ответить
Шось не так з нашим інфопростором. Рівень новини - розіп'ятий хлопчик.
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25.04.2020 20:02 Ответить
Читаем в гугле :"Репродуктивная технология суррогатного материнства достаточно нова в Украине и приобретает у нас все большее распространение. ... В Украине это законно. Работают соответствующие клиники, юристы оформляют необходимые документы. Большинство европейских стран сегодня отказываются от этой технологии."
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25.04.2020 20:07 Ответить
Может налоги не заплатили?
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25.04.2020 20:08 Ответить
скорее с кем-то не поделились
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25.04.2020 21:57 Ответить
А це точно поза законом? Бо від заголовку уявляється якась жахлива торгівля тугосерями в трусіках... а за текстом звичайне сурогатне материнство та подальше всиновлення лічінусів. Вужас який, аж жах.
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25.04.2020 20:16 Ответить
з одного речення, виходить, що продаж ( при цьому вони забезпечували штучне запліднення за допомогою послуг донора і сурогатної матері та сприяли вивезенню немовлят Джерело: https://censor.net/ua/n3191545)
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25.04.2020 21:21 Ответить
не зле, але більш сподобалось оповідання, що минулого разу підкинули... До речі https://censor.net/user/413583, краще приберіть, бо є порушення 4.1... та й лазня недавно була від Колорто?
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25.04.2020 22:28 Ответить
Це цитування, тому з пісні слова не викинеш ))
Щодо оповідання - протягом усіх чотирьох частин потужно та методично нагнітається саспенс, все зловісніше й зловісніше... сім'я перебирається з Сент-Луїса до задуп'я у Міссурі (бо батько головного героя, помічник шеріфа, щось серйозно накосячив, і його перевели кудись подалі), в місті періодично зникають люди, якісь кріпові місцеві легенди з явним реальним підґрунтям, потім зникає безвісти сестра ГГ... А в фіналі автор розкриває усе настільки огидно та брутально, що... Хоч і виходить так, що люди виявляються страшнішими за лихих парфумів чи монстрів - але палицю перегнуто ТАК, що оця "сувора реальність" тріщить і розвалюється на кавалки.
Більше того, в коментах з'ясувалося, що є й п'ята частина, але перекладач не захотів за неї братися - бо саспенс/трилер РАПТОМ перетворився на банальний екшн, ще й з елементами політичного трилера та "могутніми зв'язками лічінусоторгівців" ледве не у Білому Домі "Прошло десять лет. Сэм живёт в Чикаго. Снимает комнату у парня, вместе с которым сидел в тюрьме (парень отбывал за преступления в, скажем так, электронной сфере, Сэм - непонятно за что, но вроде бы не за Кайла) и принимает наркотики. Однажды к нему неожиданно приезжает Кимбер и предлагает вернуться обратно в Дрискинг, чтобы покончить с творящимся там кошмаром (также она считает, что Кайл ещё жив). У неё целая куча оружия, к тому же, она говорит, что в городе у неё есть источник, который обещает помочь. Подумав, Сэм соглашается..." Столичні правоохоронці розкрили злочинну схему з продажу новонароджених за кордон: причетна одна з клінік - Цензор.НЕТ 3546
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25.04.2020 22:50 Ответить
"...оповідання, що минулого разу підкинули" - якщо не помиляюся, https://mrakopedia.net/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) "Глотка" бандеро-американця Юрія Нестеренка? Якщо так, то ось теж його, отут дійсно потужно (і трохи перекликається з "Глоткою"), дуже рекомендую...
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) Юрий Нестеренко. ОТЧАЯНИЕ
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25.04.2020 23:02 Ответить
підтверджую, саме "Глотка", вертілось у пам'яті, але не хотів помилитись, а тому не вказав. Дякую почитаю, хоча, минулого разу це було о 4-ій ранку, а це ще "веселіше"...
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25.04.2020 23:20 Ответить
"Відчай" - жесть... але тут спойлерів давати взагалі не можна, занадто усе специфічно... я тільки скажу, що стиль розповіді дуже нагадує геймплей survival horror іграшки, але у цьому теж своя фішка.
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25.04.2020 23:26 Ответить
Самый большой ужас в этой статье у меня вызывает то,что обнаруженные дети отправлены в специализированные учреждения.И им там предоставят услуги уже не по 1000 грн. в сутки.Бедные дети,оказаться в тюрьме с младенчества.
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26.04.2020 09:32 Ответить
 
 