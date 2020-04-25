С начала суток враг десять раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр
Вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с использованием запрещенного минскими договоренностями оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОС.
"Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Утром российские вооруженные формирования трижды обстреляли наших защитников в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин из 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил неподалеку от Павлополя, Широкино и Старогнатовки противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом с Опытным наши воины зафиксировали вражеский огонь из гранатометов различных систем", - уточняют в пресс-центре.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из 120 мм минометов обстреляли позиции ОС вблизи Новоалександровки и Попасной, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - Орехово.
"Сегодня в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений", - отмечается в сообщении.
Кроме того, на трех участках разведения ситуация остается стабильной.
Также не зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил.
Напомним, 24 апреля незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.
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