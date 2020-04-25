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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток враг десять раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр

С начала суток враг десять раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с использованием запрещенного минскими договоренностями оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОС.

"Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Утром российские вооруженные формирования трижды обстреляли наших защитников в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин из 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил неподалеку от Павлополя, Широкино и Старогнатовки противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом с Опытным наши воины зафиксировали вражеский огонь из гранатометов различных систем", - уточняют в пресс-центре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой, - Минобороны

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из 120 мм минометов обстреляли позиции ОС вблизи Новоалександровки и Попасной, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - Орехово.

"Сегодня в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на трех участках разведения ситуация остается стабильной.

Также не зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил.

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Напомним, 24 апреля незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.

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обстрел (27874) Донбасс (26957) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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С начала суток враг десять раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 7870
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25.04.2020 19:26 Ответить
Бубочка делал путину минет.
Путин захотел кончить
Войну подумал бубочка!
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25.04.2020 19:27 Ответить
Кожен думав своє.
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25.04.2020 19:33 Ответить
А Зеля у свому "мозку вже закінчив війну"
P.S. Може проблеми з мозком
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25.04.2020 20:18 Ответить
Від початку доби ворог десять разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9206
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25.04.2020 20:19 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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25.04.2020 20:36 Ответить
Похоже что участок от Новолуганского до Новгородского не находится ни в той, ни в другой зоне ответственности. Не смотря на то что на этом участке воюют практически ежедневно и как минимум из РПГ, в сводки это почему-то не входит.
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25.04.2020 21:19 Ответить
Це отаким чином ЗЕвлада думає закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом= дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии
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25.04.2020 21:56 Ответить
 
 