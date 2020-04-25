С начала суток враг десять раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с использованием запрещенного минскими договоренностями оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОС.

"Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Утром российские вооруженные формирования трижды обстреляли наших защитников в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин из 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил неподалеку от Павлополя, Широкино и Старогнатовки противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Рядом с Опытным наши воины зафиксировали вражеский огонь из гранатометов различных систем", - уточняют в пресс-центре.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из 120 мм минометов обстреляли позиции ОС вблизи Новоалександровки и Попасной, а из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - Орехово.

"Сегодня в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на трех участках разведения ситуация остается стабильной.

Также не зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил.

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Напомним, 24 апреля незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.