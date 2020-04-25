За сутки в Украине COVID-19 заболели 42 ребенка и 116 медработников, госпитализированы 138 человек, - Степанов

За время пандемии в Украине заболели 545 детей и 1574 медицинских работника.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного брифинга, передает Цензор.НЕТ

Так, по словам министра, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 478 случаев инфицирования коронавирусом, из них 42 ребенка и 116 - медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 138 человек.

"За время пандемии в Украине заболели 545 детей и 1574 медицинских работника. За сутки сделали 5 825 исследований методом ПЦР. Это новый рекорд", - рассказал министр.

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Также он отметил, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев выявили в Черновицкой области - 109 и в Киеве - 37.

Напомним, по состоянию на утро 25 апреля в Украине зарегистрировано 478 новых случаев COVID-19, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека.