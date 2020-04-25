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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине COVID-19 заболели 42 ребенка и 116 медработников, госпитализированы 138 человек, - Степанов

За сутки в Украине COVID-19 заболели 42 ребенка и 116 медработников, госпитализированы 138 человек, - Степанов

За время пандемии в Украине заболели 545 детей и 1574 медицинских работника.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного брифинга, передает Цензор.НЕТ

Так, по словам министра, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 478 случаев инфицирования коронавирусом, из них 42 ребенка и 116 - медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 138 человек.

"За время пандемии в Украине заболели 545 детей и 1574 медицинских работника. За сутки сделали 5 825 исследований методом ПЦР. Это новый рекорд", - рассказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Студентов и интернов пока не будут привлекать к борьбе с коронавирусом, - Степанов

Также он отметил, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев выявили в Черновицкой области - 109 и в Киеве - 37.

Напомним, по состоянию на утро 25 апреля в Украине зарегистрировано 478 новых случаев COVID-19, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека.

карантин (16729) Минздрав (4903) врачи (1518) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Захворіло 1574 медика! Що робить Степанов на своїй посаді?
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25.04.2020 19:36 Ответить
+8
Що робить на своїй посаді людина яка його туди запропонувала?
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25.04.2020 19:39 Ответить
+8
Теж правильно! Зебілів на вихід!
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25.04.2020 19:40 Ответить
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Атипичную пневмонию назвали Китайскими соплями от корондебилизма...Весело живем и вперед идем за Власть Советов,и как один умрем,в борьбе за это....
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25.04.2020 19:47 Ответить
Есть обнадёживающие данные, что смертность от короновируса значительно меньше, чем 30%?
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25.04.2020 20:47 Ответить
Доведеться навести аргументи.
Факти, будь ласка!
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25.04.2020 21:18 Ответить
Пожалуйста, почитай свои экспертные посты.
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25.04.2020 21:30 Ответить
Мої "экспертные посты"?
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25.04.2020 21:48 Ответить
Доведеться навести аргументи.
Факти, будь ласка!
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25.04.2020 22:52 Ответить
Делают акцент на детях. По-этому стратегию власти понятно. То что в мире миллионы детей от пневмонии умирает то пофиг
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25.04.2020 19:48 Ответить
Никто не кричит остановить жизнь
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25.04.2020 19:49 Ответить
в Індії щороку від пневмонії вмирає до 200тис.немовлят.
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25.04.2020 19:54 Ответить
Т.е. можно плевать на короновирус и не носить, хотя бы, маски и соблюдать дистанцию?
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25.04.2020 20:48 Ответить
маски можеш носити, а дурантин то зайве. вже більше місяця економіку вбивають
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25.04.2020 20:57 Ответить
Свою подпись поставь под рекомендацией - "Первый в мире эксперт по короновирусу".
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25.04.2020 21:12 Ответить
а ты типа большой эксперт по короне? я придерживаюсь мнения ученых, что паника раздута и не соответствует уровню угрозы
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25.04.2020 21:17 Ответить
Хоч ти і как-цапо-мовний українець, але думку твою підтримую: "Паника раздута и не соответствует уровню угрозы".
https://censor.net/comments/locate/3191547/019214fa-8a85-720d-92c2-b5dd2722d5a0
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25.04.2020 21:25 Ответить
Звичайно. Уявляєте якщо така запугана ЗМІ людина дізнається по позитивний тест на корону, та від одного страху її здатність боротися з вірусом різко падає.
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25.04.2020 21:29 Ответить
НАША ЛЮДИНА!
ПЛЮСУЮ.
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25.04.2020 21:32 Ответить
Пневмония сегодня - каждые три дня в Украине от пневмонии умирает один ребенок в возрасте до 4 лет
ПРЕСС-РЕЛИЗ

12 ноября 2018

Всемирный день борьбы с пневмонией

РАНЬШЕ НЕ ВИДЕЛ ТАКИХ СТАТЕЙ НА ЦЕНЗОРЕ, КАК СЕЙЧАС О КОРОНЕ
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25.04.2020 19:52 Ответить
И на дорогах дети гибнут, потому можно сделать экспертный вывод, что короновирус безопасен...
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25.04.2020 20:56 Ответить
и что изза гриппа останавливать экономику и подвергать миллионы людей на нищету?
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25.04.2020 21:19 Ответить
Куди йдемо?

У Миргороді поліція склала адмінпротокол на лікарку Аліну Шаніну, яка на своїй сторінці у https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3172453559473858&id=100001277355670 Facebook зробила репост відео блогера Антона Гури про нестачу захисних засобів у лікарні. Поліція розцінила це як роздмухування панічних настроїв у суспільстві і склала адмінпротокол за ст. 173-1 КУпАП (Поширювання неправдивих чуток). Справу передали до Миргородського міського суду. Про це йдеться у сюжеті знімальної групи https://tsn.ua/********/provokuvala-paniku-pid-chas-karantinu-u-mirgorodi-sudili-likarku-za-dopis-u-facebook-1533912.html ТСН .
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25.04.2020 20:07 Ответить
19:28https://censor.net/news/3191547/za_sutki_v_ukraine_covid19_zaboleli_42_rebenka_i_116_medrabotnikov_gospitalizirovany_138_chelovek_stepanov
928https://censor.net/news/3191547/za_sutki_v_ukraine_covid19_zaboleli_42_rebenka_i_116_medrabotnikov_gospitalizirovany_138_chelovek_stepanov#comments\\\\\\\\\\\\\\\\\

И конечно я вслед за попами побегу в больничку - попы в палату, а я - заражать(ся) в коридоре.... Степанов даже не знает как бы он летел с кресла в нормальной стране..... хотя.... выкинут Степанова, а назначат Степидона, от перестановки фирм, доход не меняется.
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25.04.2020 20:14 Ответить
Приблизительно вот такой канал, или что то подобное работает у маленьких зелёных. Они его называют лучем! Луч, при максимальном излучении, попадая на глаза вызывает вспышку на сетчатке, даже!!!! если глаза закрыты. После этого происходит частичная потеря зрения. Этот "луч" они используют практически всюду. Ну вот как то так...Ах да? К чему это. А к тому, что это и есть канал управления вирусом.....
Характеристики технології VLC здалися фінським дослідникам привабливими для передачі сигналу через біологічні тканини. Передача інформації на приймачі сигналів, імплантовані в тіло людини, найбільш ефективна в ближньому інфрачервоному діапазоні. Безпеку і високий рівень якості сигналу вчені продемонстрували на дослідах з м'ясом і кістками тварин. Подібні експерименти на людях поки під великим питанням, тому розробники керувалися допустимими нормами потужності світла на квадратний міліметр біологічної тканини. При тестуванні довжину хвилі випромінювання збільшували з декількох міліметрів до декількох сантиметрів і виявили гарний зв'язок навіть для глибоко розташованих імплантів. Зовнішнє джерело сигналу при цьому розташовували на відстані декількох метрів від «тіла».
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25.04.2020 20:27 Ответить
Кхаа!!! Вспомнилось! Вы знаете, что у маленьких зелёные есть....планшеты!!??? Или нечто их напоминающее. Они их называют -устилус. Ударение на первой букве. Так вот, каждый из нас людей!!, а именно создающих себя по своему! образу и подобию, у них забит в базе, и вы не поверите, забит именно по фамилии, т.е. фамилия является ключевым при поиске человека у них. А ищут практически мгновенно...интересная деталь!
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25.04.2020 20:49 Ответить
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