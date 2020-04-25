За сутки в Украине COVID-19 заболели 42 ребенка и 116 медработников, госпитализированы 138 человек, - Степанов
За время пандемии в Украине заболели 545 детей и 1574 медицинских работника.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного брифинга, передает Цензор.НЕТ
Так, по словам министра, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 478 случаев инфицирования коронавирусом, из них 42 ребенка и 116 - медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 138 человек.
"За время пандемии в Украине заболели 545 детей и 1574 медицинских работника. За сутки сделали 5 825 исследований методом ПЦР. Это новый рекорд", - рассказал министр.
Также он отметил, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев выявили в Черновицкой области - 109 и в Киеве - 37.
Напомним, по состоянию на утро 25 апреля в Украине зарегистрировано 478 новых случаев COVID-19, всего - 8125, летальных - 201, выздоровели 782 человека.
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ПЛЮСУЮ.
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12 ноября 2018
Всемирный день борьбы с пневмонией
РАНЬШЕ НЕ ВИДЕЛ ТАКИХ СТАТЕЙ НА ЦЕНЗОРЕ, КАК СЕЙЧАС О КОРОНЕ
У Миргороді поліція склала адмінпротокол на лікарку Аліну Шаніну, яка на своїй сторінці у https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3172453559473858&id=100001277355670 Facebook зробила репост відео блогера Антона Гури про нестачу захисних засобів у лікарні. Поліція розцінила це як роздмухування панічних настроїв у суспільстві і склала адмінпротокол за ст. 173-1 КУпАП (Поширювання неправдивих чуток). Справу передали до Миргородського міського суду. Про це йдеться у сюжеті знімальної групи https://tsn.ua/********/provokuvala-paniku-pid-chas-karantinu-u-mirgorodi-sudili-likarku-za-dopis-u-facebook-1533912.html ТСН .
928https://censor.net/news/3191547/za_sutki_v_ukraine_covid19_zaboleli_42_rebenka_i_116_medrabotnikov_gospitalizirovany_138_chelovek_stepanov#comments\\\\\\\\\\\\\\\\\
И конечно я вслед за попами побегу в больничку - попы в палату, а я - заражать(ся) в коридоре.... Степанов даже не знает как бы он летел с кресла в нормальной стране..... хотя.... выкинут Степанова, а назначат Степидона, от перестановки фирм, доход не меняется.
Характеристики технології VLC здалися фінським дослідникам привабливими для передачі сигналу через біологічні тканини. Передача інформації на приймачі сигналів, імплантовані в тіло людини, найбільш ефективна в ближньому інфрачервоному діапазоні. Безпеку і високий рівень якості сигналу вчені продемонстрували на дослідах з м'ясом і кістками тварин. Подібні експерименти на людях поки під великим питанням, тому розробники керувалися допустимими нормами потужності світла на квадратний міліметр біологічної тканини. При тестуванні довжину хвилі випромінювання збільшували з декількох міліметрів до декількох сантиметрів і виявили гарний зв'язок навіть для глибоко розташованих імплантів. Зовнішнє джерело сигналу при цьому розташовували на відстані декількох метрів від «тіла».