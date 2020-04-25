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Подать заявку на оформление статуса безработного на портале "Дія" можно за 10 минут, - Шмыгаль

Подать заявку на оформление статуса безработного на портале

Правительство на заседании 24 апреля поддержало запуск экспериментального проекта оформления статуса безработного на портале "Дія" и получения помощи по безработице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Теперь, чтобы оформить статус безработного, необходимо авторизироваться на портале "Дія", выбрать соответствующую услугу, заполнить анкету и прикрепить определенный перечень документов", - отметил Шмыгаль.

По его словам, вся процедура будет занимать примерно 10 минут, а срок рассмотрения заявок в центре занятости в период карантина не должен превышать одного рабочего дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество официальных безработных за минувшую неделю выросло на 30 тыс. человек, - Госслужба занятости

Оповещение о результате разработанной заявки будет поступать на электронную почту, смс-сообщением на телефон, а также будет доступен в личном кабинете пользователя на портале "Дія".

Подать заявку на оформление статуса безработного на портале Дія можно за 10 минут, - Шмыгаль 01

Напомним, на заседании 22 апреля Кабинет Министров утвердил размер, а также порядок предоставления и возвращения средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина, установленного с целью не допустить расширения заболеваемости COVID-19. В проекте решения говорится о том, что размер помощи устанавливается из расчета две трети от тарифной ставки, причем она не может превышать официальной минимальной заработной платы, которая составляет 4723 гривны.

Также читайте: Приложение "Дія" облегчит прохождение самоизоляции украинцев, приехавших из-за границы, - Зеленский

Автор: 

безработица (451) диджитализация (222) Шмыгаль Денис (2726) Дія (426)


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Топ комментарии
+19
На які кнопки тиснути щоб подати заяву?
Подать заявку на оформление статуса безработного на портале "Дія" можно за 10 минут, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7505
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25.04.2020 19:53 Ответить
+17
Я би не радив встановлювати цю програму стеження за людьми.
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25.04.2020 19:52 Ответить
+12
Подать заявку на оформление статуса безработного на портале "Дія" можно за 10 минут, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1724
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25.04.2020 19:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а який толк з цього ...
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25.04.2020 19:48 Ответить
пособие получать по идее
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25.04.2020 19:49 Ответить
по безробіттю
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25.04.2020 19:50 Ответить
все очень хитро - если обратится сейчас , то получишь мизер..... - если бы РАБОТАЛ официально , как минимум 6-ть месяцев - то там есть шкала и градуировка от ЗП ..., а так использовав этот раз этот мизер - в дальнейшем уже шансов нет...- зазводняки как всегда
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25.04.2020 20:06 Ответить
Насколько я знаю, если приличное время работал официально, то как раз в первое время на бирже человек получает пособие в районе 60-70% от прошлого оклада и каждые 3 месяца сумма немного будет снижаться. Это неплохо может помочь тем, кто потерял работу как раз во время карантина.
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25.04.2020 21:32 Ответить
таких очень мало - очень... вся проблема в том , что это не решение вопроса , а просто имитация "деятельности"
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25.04.2020 22:16 Ответить
а что они должны делать? или в твоем понимании "деятельность" - это выдать всем по ляму баксов? или пристроить всех на работу с зп от тыщи баксов?
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26.04.2020 14:40 Ответить
если таких очень мало, стало быть большинство работало в черную и нефиг теперь жаловаться
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26.04.2020 14:42 Ответить
Только сначала нужно получить цифровую подпись в налоговой или в Привате. Попробуйте.
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25.04.2020 19:56 Ответить
а в Одессе говорят ...- а нам нужен этот гЭэмор....
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25.04.2020 20:04 Ответить
В Приваті ви можете самостійно згенерувати. В них є така функція лише за наявністю картки Привата
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25.04.2020 20:08 Ответить
Сколько безработных рабочих условных "Маш" и "Петь" смогут сами без ошибок сгенерировать себе цифровой сертификат?
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25.04.2020 20:12 Ответить
Справа тому, що звернення у Приват не означає автоматичне отримання ел.підпису. Вони видають кредитку, якщо немає іншої картки і відправляють самостійно генерувати той підпис. Інших варіантів не розглядають
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25.04.2020 20:20 Ответить
Ой ... начните с себя любимых , а мы пока посмотрим ....
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25.04.2020 19:51 Ответить
Чего тебе и всем зеленым жабам желаем. Хотя и хочется,чтобы быстрее в раз сто.
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25.04.2020 19:52 Ответить
Я би не радив встановлювати цю програму стеження за людьми.
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25.04.2020 19:52 Ответить
Кому конче необхідно, може поставити її або на "віртуальному гаджеті", або на старому дешевому смартфоні, який лежатиме вдома і матиме жодних інших функцій (і контактів).
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25.04.2020 19:58 Ответить
Можна і так. Для цього купити щось старе і лівий номер. Але вони вимагають повної авторизації з особистими даними. Таким чином вони будуть контролювати тих, хто вийде проти них на Майдан!
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25.04.2020 20:01 Ответить
Вони матимуть лише офіційні дані, які знає податкова, БТІ, ДАІ, банк (прив'язаний до зарплати чи пенсії). Все інше - "дані смартфону" - незмінна локація (вдома або у друга-родича), відсутні дзвінки та зрідка сповіщення від мобоператора та самої проги "дія".
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25.04.2020 20:12 Ответить
Сколько безработных рабочих условных "Маш" и "Петь" смогут купить себе отдельный смартфон ради установки приложения "Дия" и т.д.?
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25.04.2020 20:17 Ответить
Тут можна придумати чимало фокусів, для яких знадобиться лише ліва сімка і старенька кнопкова "нокія". Зараз чимала кількість абонентів користується саме кнопочниками.
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25.04.2020 20:22 Ответить
Не всі розуміють як треба поводитися при такому стеженні.
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25.04.2020 20:18 Ответить
"Як отримати електронний підпис?

Зверніться до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів і надайте заповнену реєстраційну форму, ваші паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків.Повний перелік таких центрів - https://czo.gov.ua/ca-registry за посиланням.
Електронний ключ до підпису радимо зберігати на знімному носії (наприклад, на флешці).
Якщо ви звернетесь до Інформаційно-довідкового департаменту Державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Приватбанку ви зможете отримати кваліфікований електронний підпис безкоштовно. Також можна звернутися до мобільного оператора, який замінить вашу SIM-карту на картку з електронним підписом. Інші надавачі довірчих послуг оформлюють електронний підпис від 100 до 200 грн.
Строк дії кваліфікованого електронного підпису складає 1-2 роки. Щоб продовжити його використання, ви можете просто поновити строк дії онлайн через веб-сайт надавача. "
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25.04.2020 20:02 Ответить
Тоді це повне стеження!
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25.04.2020 20:05 Ответить
все для цього і робиться
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25.04.2020 20:08 Ответить
Если не хотите. Подойдите к центру занятости, заполните документы и оставьте в ящичке. Осторожно! Могут быть камеры наблюдения.
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25.04.2020 22:12 Ответить
Карта "Приват" в кармане а в центр нам одним днём не доехать. И там и там ЭЦП только на год даётся. Примечание. На каждую ЭЦП нужно отдельный носитель. Или на диске С но в разных папках.
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25.04.2020 22:09 Ответить
Подать заявку на оформление статуса безработного на портале "Дія" можно за 10 минут, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1724
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25.04.2020 19:53 Ответить
не...., ну а какой со сторожа может быть спрос?
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25.04.2020 20:14 Ответить
На які кнопки тиснути щоб подати заяву?
Подать заявку на оформление статуса безработного на портале "Дія" можно за 10 минут, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7505
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25.04.2020 19:53 Ответить
спочатку треба зловити 4Жи
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25.04.2020 19:55 Ответить
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25.04.2020 20:02 Ответить
Ну ... 4-Жи "ПОЙМАТЬ" не проблема - главное правильного "оператора" найти ( как у Маши Захаровой ) ....
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25.04.2020 20:03 Ответить
Вам пешочком в центр занятости. Никто не неволит.
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25.04.2020 22:14 Ответить
То есть тем, кто формально не является безработным, а просто предприятие не работает из-за карантина жрать не надо?!
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25.04.2020 19:55 Ответить
Ви вивчали цю програму?
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25.04.2020 19:57 Ответить
Посмотрела, увидела обязательную электронную подпись иди АйДи Банка и плюнула.
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25.04.2020 20:00 Ответить
І я побачив там багато чого. Не сподобалося і я не став її встановлювати🙄
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25.04.2020 20:02 Ответить
Я там ниже написала уже - что это такое.........
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25.04.2020 20:07 Ответить
А если по жизни не имел банковской карточки по идеологическим соображениям?
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25.04.2020 21:00 Ответить
можна у Швецію поїхати, як мама Ріма та папа Сруль
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25.04.2020 19:58 Ответить
Ну разве что на метле.......
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25.04.2020 20:02 Ответить
На електровелосипеді🚴
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25.04.2020 20:06 Ответить
Эхххххх...........
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25.04.2020 20:08 Ответить
12000 грн🚴 правда є кращі, але дорожчі!.
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25.04.2020 20:15 Ответить
а можно у шмыгаля милостыню попросить "и не денег, а гречки горсть".....
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25.04.2020 20:17 Ответить
Сказала бы я, какое у меня желание поступить с горстью гречки в отношении ШмыРгаля.
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25.04.2020 20:26 Ответить
Підсмажити гречку і поставити в кут на гречку голими колінами цього Шмигаля?
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25.04.2020 20:31 Ответить
Я же не приласкать его хочу.
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25.04.2020 20:43 Ответить
А чого? Можна сковорідкою по голові🤗
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25.04.2020 20:47 Ответить
а потом заставить его съесть килограмм сахара, пол пачки дрожжей, залить тремя литрами воды и можно вести обстрел по оккупантам....
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25.04.2020 20:36 Ответить
Я би ще додав трохи пророщеної пшениці🤪😄
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25.04.2020 20:41 Ответить
Дурні зе-іли думають що у всіх Айфони 11, вони відстали від житття.
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25.04.2020 19:55 Ответить
Діджіталізація!
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25.04.2020 19:58 Ответить
У нас это скорее престидижитация всего народа
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25.04.2020 20:05 Ответить
Від слова пресувати
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25.04.2020 20:07 Ответить
От слов - Кручу-верчу, всех запутать хочу, Это если цензурно
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25.04.2020 20:10 Ответить
Короче це та справа за яку сидів Кернес!
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25.04.2020 20:14 Ответить
И за которую много кому отсидеть еще предстоит........... может быть.
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25.04.2020 20:29 Ответить
https://censor.net/ua/user/375264 нехрен прибедняться. Тем у кого нок1яяя кольоровые и чернобелые про статус безработных уже давно поздно думать . Потому что они уже на пенсии. ,,Нищета с1льская,, что ездила пригородными поездами до этих короновирусов и карантина чтобы учиться в мед пед училищах и потом все равно работать кассиром АТБ тыкала пальцами в смартфоны. И ноутбуков в вагонах хватало.
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25.04.2020 21:19 Ответить
Можно заходить с ББ.
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25.04.2020 22:17 Ответить
"СЛУГА" ТИЩЕНКО НАЗВАВ ЧОРНОБИЛЬСЬКУ ТРАГЕДІЮ "СВЯТОМ" І ЗАКЛИКАВ "ПРИВІТАТИ" ЛІКВІДАТОРІВ

https://www.5.ua/polityka/sluha-tyshchenko-nazvav-chornobylsku-trahediiu-sviatom-i-zaklykav-pryvitaty-likvidatoriv-213543.html

Подать заявку на оформление статуса безработного на портале "Дія" можно за 10 минут, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2550
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25.04.2020 19:59 Ответить
Ну то ж. Лубянский отдел кадров принимает анкеты будущих работников умственного труда, желающих поработать на рубке леса, добыче угля, прокладке каналов и железных дорог. В общем выбор работ большой, обязательно найдется что-нибудь по душе. Оплата баландой(ну, это если повезет). Не повезет - ваши беды. Проезд в одну сторону - бесплатен. В обратную...ХЗ, тут уж опять все от везения зависит. Регистрация анкеты - через приложение "Дія". Так кто хочет поработать?
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25.04.2020 20:01 Ответить
Подать заявку на оформление статуса безработного на портале "Дія" можно за 10 минут, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1153
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25.04.2020 20:05 Ответить
так, цей приклад дуже популярно пояснює, що таке негативна ціна на нафтові ф'ючерси)))
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25.04.2020 20:11 Ответить
business...., only business.....
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25.04.2020 20:20 Ответить
Це велике досягнення.Слава ЗЕ!
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25.04.2020 20:10 Ответить
Вовіки віків слава всім зеленим та бажаємо їм постійно носити на одязі емблему Зе, особливо після закінчення його каденції!
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25.04.2020 20:13 Ответить
а що дасть та реєстрація якщо грошей недають до закінчення карантину?
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25.04.2020 20:16 Ответить
Перший рік Зеленського: від віртуального кандидата до скомпрометованого президента - світова преса

https://www.radiosvoboda.org/a/ohliad-presy/30574799.html

Подать заявку на оформление статуса безработного на портале "Дія" можно за 10 минут, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3282
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25.04.2020 20:24 Ответить
Зараз по 1+1 ..Бутусов про зрадника Шайтанова ..!
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25.04.2020 20:35 Ответить
Колокольчик в нос каждому просителю.
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25.04.2020 20:36 Ответить
Подати заявку на оформлення статусу безробітного на порталі "Дія" можна за 10 хвилин, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9290
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25.04.2020 20:43 Ответить
Регистрация бойцов трудовой армии
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25.04.2020 21:11 Ответить
Половине срущих на цензоре очень пришлась бы жилетка дорожного робочего на ремонте дороги.
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25.04.2020 21:22 Ответить
Ну зайдите.Только сначала электронный ключ заведите,чтоб авторизоваться,ха-ха)))
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25.04.2020 22:22 Ответить
Обман. Функционал еще не подключен.
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25.04.2020 22:28 Ответить
та галимый вчес если сам увольнялся не че плотить не будут раньше трех месяцев а за это время помочь не могли и вакансий подобрать специально всякое говно а потом типа хотите стойте хотите не стойте..короче снялся..у нас все для лохов не заграница..
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25.04.2020 23:58 Ответить
Нафіга смартфон? :
https://diia.gov.ua/services/dopomoga-po-bezrobittyu
Інструкція:
https://diia.gov.ua/services/dopomoga-po-bezrobittyu?pdf
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26.04.2020 00:46 Ответить
Тобто, мені для того щоб отримати допомогу по безробіттю, треба купити смартфон, зробити ЕЦП, відкрити рахунок в банку, а потім внести всі свої приватні дані у вашу електронну систему? Знаєш, Дениска, мені простіше тебе на куй послати - і сердито. і дешево.
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26.04.2020 08:45 Ответить
 
 