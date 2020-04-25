Подать заявку на оформление статуса безработного на портале "Дія" можно за 10 минут, - Шмыгаль

Правительство на заседании 24 апреля поддержало запуск экспериментального проекта оформления статуса безработного на портале "Дія" и получения помощи по безработице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Теперь, чтобы оформить статус безработного, необходимо авторизироваться на портале "Дія", выбрать соответствующую услугу, заполнить анкету и прикрепить определенный перечень документов", - отметил Шмыгаль.

По его словам, вся процедура будет занимать примерно 10 минут, а срок рассмотрения заявок в центре занятости в период карантина не должен превышать одного рабочего дня.

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Оповещение о результате разработанной заявки будет поступать на электронную почту, смс-сообщением на телефон, а также будет доступен в личном кабинете пользователя на портале "Дія".

Напомним, на заседании 22 апреля Кабинет Министров утвердил размер, а также порядок предоставления и возвращения средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина, установленного с целью не допустить расширения заболеваемости COVID-19. В проекте решения говорится о том, что размер помощи устанавливается из расчета две трети от тарифной ставки, причем она не может превышать официальной минимальной заработной платы, которая составляет 4723 гривны.

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