Подать заявку на оформление статуса безработного на портале "Дія" можно за 10 минут, - Шмыгаль
Правительство на заседании 24 апреля поддержало запуск экспериментального проекта оформления статуса безработного на портале "Дія" и получения помощи по безработице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Теперь, чтобы оформить статус безработного, необходимо авторизироваться на портале "Дія", выбрать соответствующую услугу, заполнить анкету и прикрепить определенный перечень документов", - отметил Шмыгаль.
По его словам, вся процедура будет занимать примерно 10 минут, а срок рассмотрения заявок в центре занятости в период карантина не должен превышать одного рабочего дня.
Оповещение о результате разработанной заявки будет поступать на электронную почту, смс-сообщением на телефон, а также будет доступен в личном кабинете пользователя на портале "Дія".
Напомним, на заседании 22 апреля Кабинет Министров утвердил размер, а также порядок предоставления и возвращения средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина, установленного с целью не допустить расширения заболеваемости COVID-19. В проекте решения говорится о том, что размер помощи устанавливается из расчета две трети от тарифной ставки, причем она не может превышать официальной минимальной заработной платы, которая составляет 4723 гривны.
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https://www.5.ua/polityka/sluha-tyshchenko-nazvav-chornobylsku-trahediiu-sviatom-i-zaklykav-pryvitaty-likvidatoriv-213543.html
https://www.radiosvoboda.org/a/ohliad-presy/30574799.html
https://diia.gov.ua/services/dopomoga-po-bezrobittyu
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https://diia.gov.ua/services/dopomoga-po-bezrobittyu?pdf