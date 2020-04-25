Глава Одесской ОГА срочно собирает комиссию по ЧС: у 32 медиков Подольска подтвержден коронавирус

В Подольске Одесской области подтвердили 32 случая заболевания СOVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

"Пришли результаты ПЦР-тестов медработников с Подольска. Как вы знаете, из-за эпидемической ситуации в городе было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных анализа - медработники Подольской районной больницы", - написал он.

Куцый отметил, что по данным эпидемиологов, они были в контакте с больным коронавирусом врачом семейной медицины. Летальный случай произошел неделю назад.

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По состоянию на 19:30 в городе Подольск зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

"Сейчас ожидаем окончательных результатов ПЦР-тестирования медработников городской больницы. Из-за ситуации, сложившейся в городе, я экстренно собираю комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут приняты неотложные меры.

На сегодня в Одесской области зафиксировано уже 219 случаев заболевания", - добавил он.