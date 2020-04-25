Глава Одесской ОГА срочно собирает комиссию по ЧС: у 32 медиков Подольска подтвержден коронавирус
В Подольске Одесской области подтвердили 32 случая заболевания СOVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.
"Пришли результаты ПЦР-тестов медработников с Подольска. Как вы знаете, из-за эпидемической ситуации в городе было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных анализа - медработники Подольской районной больницы", - написал он.
Куцый отметил, что по данным эпидемиологов, они были в контакте с больным коронавирусом врачом семейной медицины. Летальный случай произошел неделю назад.
По состоянию на 19:30 в городе Подольск зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
"Сейчас ожидаем окончательных результатов ПЦР-тестирования медработников городской больницы. Из-за ситуации, сложившейся в городе, я экстренно собираю комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут приняты неотложные меры.
На сегодня в Одесской области зафиксировано уже 219 случаев заболевания", - добавил он.
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и ЗА СВОИ ДЕНЬГИ .
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или за деньги 72% не ЛОШШАР .
Невже марлеві пов'язки кращі?
. Как говорил 3енелейсский министр здравоОГРАБЛЕНИЯ-- ЗДОХНУТ в ОСНОВНОМ ПОЖИЛЫЕ,,
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НОВЫЕ ЛИЦА - *** ?!
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Продали в канун эпидемии средства защиты в рф польшу италию. НАЖИЛИСЬ..
А теперь за счет бюджэта ЛОХОВ- покупаем в китае..
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НОВЫЕ ЛИЦА- - РЕАЛЬНО НЕ ЛОХИ !,
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Сколько бы им лет небыло.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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Я не ЛОХ.
Это ВЫ ЛОШШШААААРЫ !
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ПРИКОЛЬНО ,,
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ЧЕ НЕ СМЕЕТЕСЬ ??
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Это жэ смешнее чем СЛУГА НАРОДА и 95 ква ква ква квартал.
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Тесты делают только после того как пациент в ящик сыграл..
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Кстати, что он там насчёт инерции говорил? Инерция возникла именно сейчас и её не было после выборов осенью 2014 года или он это принципиально забыл?
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B0%D1%85-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/a-53231414
та
https://www.dw.com/en/saakashvilli-says-ukrainian-president-zelenskiy-is-against-thieves/a-53237541
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
.
- а будет пистец.
- будет пистец, полагаете вы?
- да полагаю. я вот и сам сквозь пистец
свою жизнь пролагаю, шли бы вы на ух, женщина,
ип вашу мать.