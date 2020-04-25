В России за сутки почти 6 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превысило 74,5 тыс.
За последние сутки в России зарегистрировано еще 5966 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.
Общее число зараженных по стране достигло 74 588 человек. Суточный прирост составляет +8,7%.
В оперштабе подчеркивают, что 48,9% выявлено активно, то есть симптомов заболевания у этих людей не было.
Новые случаи выявлены в 83 регионах, в Москве - 2612 новых заболевших COVID-19. Всего в столице 39 509 диагнозов.
Новые случаи, в том числе, регистрировались в Московской области (605), Петербурге (215), в Мурманской области (193).
Общее число жертв заболевания по всей стране достигло 681, за сутки умерли еще 66 человек.
Количество выздоровевших составляет 6250. За сутки в России полностью выздоровели 682 человека.
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