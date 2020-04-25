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Новости Коронавирус и карантин
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В России за сутки почти 6 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превысило 74,5 тыс.

В России за сутки почти 6 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превысило 74,5 тыс.

За последние сутки в России зарегистрировано еще 5966 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Общее число зараженных по стране достигло 74 588 человек. Суточный прирост составляет +8,7%.

В оперштабе подчеркивают, что 48,9% выявлено активно, то есть симптомов заболевания у этих людей не было.

Новые случаи выявлены в 83 регионах, в Москве - 2612 новых заболевших COVID-19. Всего в столице 39 509 диагнозов.

Новые случаи, в том числе, регистрировались в Московской области (605), Петербурге (215), в Мурманской области (193).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Места в больницах России для людей с коронавирусом закончатся через 3-4 недели, - мэр Москвы

Общее число жертв заболевания по всей стране достигло 681, за сутки умерли еще 66 человек.

Количество выздоровевших составляет 6250. За сутки в России полностью выздоровели 682 человека.

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Топ комментарии
+27
В России за сутки почти 6 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превысило 74,5 тыс. - Цензор.НЕТ 2010
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25.04.2020 20:36 Ответить
+21
не скажи очень интересно, сколько им еще осталось.
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25.04.2020 20:39 Ответить
+14
В России за сутки почти 6 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превысило 74,5 тыс. - Цензор.НЕТ 1736
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25.04.2020 20:41 Ответить
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Вот он час расплаты рашки. Карма жгииииии
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26.04.2020 08:44 Ответить
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